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1년 전 'KS MVP' 김현수... kt 통합우승 이끄나

1년 전 'KS MVP' 김현수... kt 통합우승 이끄나

[KBO리그] 지난해 KS MVP 이후 kt로 이적한 김현수, 2년 연속 우승과 가을야구 최다 출장 기록 도전

케이비리포트(kbreportcom)
26.11.03 17:43최종업데이트26.11.03 17:43
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지난해에 이어 다시 한국시리즈 무대에 서는 kt 김현수
지난해에 이어 다시 한국시리즈 무대에 서는 kt 김현수kt위즈

지난해 LG 트윈스의 통합우승을 이끌었던 '타격기계' 김현수(39)가 올 시즌은 kt 위즈 유니폼을 입고 개인 통산 네 번째 우승 반지에 도전한다. 2006년 프로에 데뷔한 김현수는 전 소속팀 두산 베어스(2015)와 LG(2023, 2025)에서 총 세 차례 정상에 올랐다.

지난해 한국시리즈에서 타율 0.529(17타수 9안타) 1홈런 8타점으로 맹활약한 김현수는 생애 첫 한국시리즈 MVP를 차지했다. 이후 예상을 깨고 8년간 몸담았던 LG를 떠난 김현수는 kt와 3년 총액 50억 원의 FA 계약을 체결했다. 이적 첫해 kt가 5년 만에 정규시즌 우승을 차지하면서 김현수는 다시 한번 통합우승에 도전할 기회를 잡았다.

kt 김현수의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
kt 김현수의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

올 시즌 김현수는 총 142경기에 출장해 타율 0.286 159안타 14홈런 95타점 OPS 0.777 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준)을 기록했다. 전성기 시절처럼 폭발적인 타격을 보이진 못했지만 득점권 상황에서 타율 0.338로 해결사 역할을 해내며 시즌 100타점에 육박하는 결정력을 보였고 중심 타선에서 시즌 내내 꾸준한 활약을 했다.

올해 처음으로 풀타임 1루수 역할을 맡았다는 점도 눈길을 끈다. 익숙한 외야 수비 대신 1루수로 정착하면서도 꾸준한 생산성을 유지했다. 지난 7월 18일에는 KBO리그 최초로 17시즌 연속 100안타를 달성했고, 8월에는 역대 네 번째 개인 통산 4000루타 고지에 올랐다.

베테랑 김현수의 진짜 가치는 가을야구에서 더욱 두드러진다. 개인 통산 두번째 한국시리즈였던 2008년에는 21타수 1안타로 악몽을 겪었지만, 2015년 두산의 우승(KS 타율 0.421)을 시작으로 2023년과 2025년 LG의 정상 등극에 기여했다. 특히 지난해에는 타율 0.529의 불꽃타로 한국시리즈 MVP까지 차지하며 가을야구에 약하다는 과거의 평가를 완전히 불식시켰다.

2025 한국시리즈 MVP로 선정된 김현수
2025 한국시리즈 MVP로 선정된 김현수LG트윈스

이번 한국시리즈에서는 개인 통산 기록 경신도 눈앞에 두고 있다. 지난해까지 포스트시즌 통산 106경기에 출장한 김현수는 역대 최다 출장 기록 보유자인 홍성흔(109경기)에 3경기 차로 다가선 상태다. 김현수가 이번 한국시리즈에서 4경기 이상 나선다면 새로운 기록의 주인공이 될 수 있다.

한편 상대팀 삼성에는 또 다른 우승 청부사 최형우가 버티고 있다. 올 시즌 친정팀으로 복귀한 최형우는 타율 0.301 18홈런 106타점 WAR(케이비리포트 기준) 2.78으로 건재함을 과시했다. 플레이오프에서도 타율 0.385 2홈런 4타점으로 맹활약하며 삼성을 한국시리즈 무대로 끌었다. 우승 반지 3개를 가진 김현수와 통산 6개인 최형우의 맞대결은 이번 한국시리즈의 주요 관전 포인트다.

풀타임 1루수로 활약한 김현수
풀타임 1루수로 활약한 김현수kt위즈

한국시리즈에 직행해 긴 휴식을 취한 kt의 고민은 실전 감각 저하다. 정규시즌 우승을 확정한 뒤 약 3주 동안 실전을 치르지 않았다. 반면 삼성은 KIA 타이거즈와 플레이오프 5차전까지 접전을 치르며 타선의 집중력을 끌어올렸다. 김현수를 비롯한 kt 중심타선이 얼마나 빨리 타격감을 찾느냐에 따라 초반 판세가 갈릴 수 있다.

3일 한국시리즈 1차전에서 김현수는 5번 타자 겸 1루수로 선발 출장한다. 상대 선발 최원태를 상대로는 최근 2시즌 동안 10타수 5안타, 타율 0.500으로 강세를 보였다. 시즌 208안타를 기록한 최원준과 안현민(OPS 0.947) 등이 만든 기회를 힐리어드와 김현수가 득점으로 연결한다면 kt는 초반부터 승기를 잡을 수 있다.

개인 통산 4번쨰 우승이 목표인 김현수(출처: KT 야매카툰 중 김현수 컷)
개인 통산 4번쨰 우승이 목표인 김현수(출처: KT 야매카툰 중 김현수 컷)케이비리포트/최감자/민상현

창단 후 최다승인 90승을 거두며 정규시즌 1위에 오른 kt는 2021년 이후 5년 만의 통합우승을 노린다. 김현수에게도 이번 한국시리즈는 특별하다. 두산과 LG에 이어 kt에서도 우승을 경험한다면 서로 다른 세 구단에서 정상에 오르는 의미 있는 이력을 완성한다. (종전 달성자: 최훈재, 박종호, 심정수)

지난해 한국시리즈 MVP에서 올해 kt의 덕아웃 리더로 변신한 김현수는 통합 우승의 마지막 퍼즐이 될 수 있을까? 개인 통산 네 번째 우승과 또 한 번의 가을야구 기록 경신에 도전하는 김현수가 한국시리즈 무대에서 우승 청부사의 진가를 증명할 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO KT위즈 김현수 우승청부사

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