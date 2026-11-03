1년 전 'KS MVP' 김현수... kt 통합우승 이끄나

케이비리포트

kt 김현수의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)올 시즌 김현수는 총 142경기에 출장해 타율 0.286 159안타 14홈런 95타점 OPS 0.777 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준)을 기록했다. 전성기 시절처럼 폭발적인 타격을 보이진 못했지만 득점권 상황에서 타율 0.338로 해결사 역할을 해내며 시즌 100타점에 육박하는 결정력을 보였고 중심 타선에서 시즌 내내 꾸준한 활약을 했다.올해 처음으로 풀타임 1루수 역할을 맡았다는 점도 눈길을 끈다. 익숙한 외야 수비 대신 1루수로 정착하면서도 꾸준한 생산성을 유지했다. 지난 7월 18일에는 KBO리그 최초로 17시즌 연속 100안타를 달성했고, 8월에는 역대 네 번째 개인 통산 4000루타 고지에 올랐다.베테랑 김현수의 진짜 가치는 가을야구에서 더욱 두드러진다. 개인 통산 두번째 한국시리즈였던 2008년에는 21타수 1안타로 악몽을 겪었지만, 2015년 두산의 우승(KS 타율 0.421)을 시작으로 2023년과 2025년 LG의 정상 등극에 기여했다. 특히 지난해에는 타율 0.529의 불꽃타로 한국시리즈 MVP까지 차지하며 가을야구에 약하다는 과거의 평가를 완전히 불식시켰다.