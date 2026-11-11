세상이 이렇게 돌아가선 안 되는 거야... 또 한 편의 걸작이 나왔다

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큰사진보기 ▲와일드 호스 나인포스터 월트 디즈니 컴퍼니 코리아

모아이와 야생마가 말하는 것



그러나 동시에 세상이 그렇게 돌아가선 안 되는 것이라 항변하고픈 마음이 움트고 만다. 일순 피어나는 꽃처럼, 죽음 앞에 선 크리스에게 모니카란 존재가 일으키는 변화가 그와 같다. 더는 거짓으로 삶을 살아서는 안 된다고, 순진하고 순박한 노력이 해낼 수 있는 가치 있는 일 또한 있는 것이라고 말해야만 하는 것이다. 크리스는 바로 그래서 모니카를 위해 총을 겨눈다. 또한 크리스를 위하여서 리는 총을 빼어든다. 그것이 많은 것을 구하거나 바꿀 수는 없을지라도 말이다.



이스터섬의 모아이들은 어느 문명의 절멸을 증거한다. 거석을 조각하고 옮겨 세우는 일을 절해고도의 섬에서 해내려면 나름의 조직과 기술이, 정치와 경제가 있어야만 하는 때문이다. 그러나 오늘의 인류가 모아이를 발견했을 때 이곳은 버려진 무인도였고 문명의 또 다른 증거를 찾아볼 수 없었다.



모아이는 입을 다문 채로 돌 위에 새겨졌을 당시나 처음 발견됐을 때, 또 지금까지도 어떤 말을 하지 않는다. 오늘의 문명이 붕괴한다면 누가 그를 증언할까. 지난 시대 아프리카와 라틴 아메리카에 설 수 있었던 민주주의가 몰락한 지금, 그 역사를 아는 누가 그를 증언할까. CIA의 살아 있는 전설, 크리스가 모아이 앞에서 죽음을 맞는 것은 그저 우연이기만 할까.



제목인 '와일드 호스 나인 Wild Horse Nine'을 살핀다. 이스터섬에서 뛰노는 아홉 마리의 야생마는 당연하게도 본래 이 섬에서 유래한 것이 아니다. 언젠가 외부로부터 당도한 정복자들로부터 벗어난 것들이 섬에서 자생해 오늘에 이르렀다. 제국이 정복을 위한 도구로 길들였던 야생마가 문명이 사라진 땅에서 살아남아 통제받지 않는 동물로 자유롭게 뛰논다. 그 동물 앞에선 크리스는 저를 무엇으로 느꼈을까. 제가 나아갈 방향을 어디로 잡았을까. 나는 그를 오랫동안 응시한다.



<와일드 호스 나인>은 죽음과 삶을 그렇게 진지하게 바라본다. 치즈버거 한 입만도 못한 죽음과 온 세상이 무너지듯 닥쳐오는 상실 사이를 구분한다. 루뭄바와 아옌데의 삶과 죽음을, 크리스와 야생마의 초라함과 긍지를, 우리 삶 주변에 흩뿌려진 그와 같은 것들을 하나하나 살핀다.



여전히 분명하게 작동하는 영화 속 힘의 질서가 그 맞은 편에 선 것들과 아무렇게 얽히고설켜 제멋대로 나아가는 세상이다. 그 가운데서 우리는 때로는 선택하고 그보다 자주 선택할 기회조차 갖지 못한 채로 떠밀린다. <와일드 호스 나인>은 한 편의 우화처럼, 때로는 아무 것도 말하지 않는 풍경화처럼, 무심한 듯 농담 같은 진담을 건넨다. 나는 이 영화가 걸작임을 알겠다. 와일드호스나인 월트디즈니컴퍼니코리아 마틴맥도나 존말코비치 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 무라카미 하루키의 광역도발에 걸려든 당신에게

스틸컷<와일드 호스 나인>은 절망을 그린다. 크리스는 죽음 앞에 서 있다. 그 안에서는 암덩어리가 제 숙주를 파괴할 만큼 커다랗게 자라고 있고, 바깥에선 일생을 충성해온 기관이 가장 가까운 친구를 통해 저를 죽이려 든다. CIA의 공작에 의해 칠레의 민주정은 전복될 것이다. 아옌데는 마지막의 마지막까지 저항하다 죽음을 맞을 것이고, 피노체트와 그 추종자들이 십 수 년 동안 칠레의 의로운 이들을 고문하고 죽일 테다. 칠레 뿐 아니라 라틴아메리카 전반에서 CIA는 승리하고 정의는 패퇴하고 만다.영화 가운데 콩고의 통합과 독립을 꿈꿨던 총리 파트리스 루뭄바의 죽음에 대한 이야기가 언급되는 대목이 있다. 아옌데의 죽음으로부터 10여 년 전인 1960년, 아프리카 콩고에서 총리 루뭄바가 정적에게 붙들려 처형당한 일이 있었다. 콩고에 대한 식민지배를 이어가려던 벨기에, 또 소련에 손을 내밀었던 루뭄바의 행보를 못마땅하게 여긴 미국이 일련의 과정에 개입했다는 건 정설이 된 지 오래다.현장에 있었던 크리스에게 루뭄바가 '저를 죽이는 건 아프리카의 민주주의를 수십 년 후퇴시키는 일'이라 항변했다던가. 또 그런 그에게 크리스는 '바로 그게 우리가 원하는 것'이라고 말했다던가. 이것이 실재했던 대화가 아닐지라도, 역사를 아는 이라면 이것이 다른 어느 대화보다도 진실에 가까운 이야기라고 납득할 밖에 없다.생의 마지막에 가까이 다가선 크리스가 떠올리는 기억들이 하나하나 이와 같다. 존 F. 케네디 암살사건에 누구보다 가까이 개입했던 요원인 그는 백인 대통령 하나 죽는 일엔 온 세상이 화들짝 놀라면서도 저 멀리 흑인 지도자의 죽음엔 누구도 관심 갖지 않았다는 사실을 떠올린다.살바도르 아옌데는 백인이지만 동시에 라틴아메리카 칠레의 사회주의자 대통령이다. 그의 죽음이 가져온 파급 또한 앞의 두 죽음 사이 어디쯤에 머물고 만 건 그래서일까. 아프리카와 라틴 아메리카의 민주주의는 그렇게 부수어지고 정체됐다. 세계의 경찰을 자임한 이들이 물밑에서 벌인 공작이 마땅히 주인이어야 할 민중의 권리를, 존엄을, 급기야 생명까지를 앗아갔다.세상은 본래 그런 것이라고, 너는 아무것도 알지 못하는 어린 애일 뿐이라고 그렇게 크리스는 말하고 싶었던 것일까. 그게 아니라는 걸 영화를 보는 모두가 마침내는 이해하게 되는 것은, 크리스가 생의 마지막 순간에 이르러서 이제까지와는 전혀 다른 결단을 내리는 때문이겠다.크리스가 아는 것은 분명 세상의 일면일지 모른다. 그리하여 순박한 노력이 도리어 절망을 불러오며, 순진한 믿음이 재앙이 되기도 하는 것이다. 루뭄바와 아옌데의 죽음이, 뒤따른 아프리카와 라틴 아메리카의 혼란과 가난이 이들 정치가와 수많은 의로운 지지자들의 잘못된 선택 때문이 아니라고 쉽게 말할 수가 없는 일이다.