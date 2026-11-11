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김성호의 씨네만세 세상이 이렇게 돌아가선 안 되는 거야... 또 한 편의 걸작이 나왔다

세상이 이렇게 돌아가선 안 되는 거야... 또 한 편의 걸작이 나왔다

[김성호의 씨네만세 1500] <와일드 호스 나인>

김성호(starsky216)
26.11.11 16:22최종업데이트26.11.11 16:22
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어떤 죽음은 치즈버거 하나의 가치만도 못하다. 그러나 어떤 죽음은 그저 떠올리기만 해도 왈칵 눈물을 쏟도록 한다. 예상하고 각오한, 미리 마음의 준비까지 마친 죽음이라도 부둥켜안고서 한참 동안을 눈물을 쏟게끔 하는 상실이 된다.

어떤 죽음은 어떤 대가를 치르고서라도 막아내고 싶다. 황급히 총을 조립하여 겨냥하고 쏘도록 한다. 단 한 번 마주침 없는 상대를 겨냥하여 기꺼이 방아쇠를 당기게 한다. 대가리가 빵빵 터져 피가 튀어도 아무렇지 않은 죽음들 뒤로, 결코 어떤 위협도 닿지 않도록 지켜주고픈 그런 삶 또한 있는 것이다. 그 죽음의 무게, 마음의 저울 위에서 터무니없이 기울어버리는 그 생의 질량에 대하여서 마틴 맥도나는 이야기를 펼치고자 한다. 많은 이들이 고대한 신작 <와일드 호스 나인> 이야기다.

윌리엄 셰익스피어 이후 영국을 대표하는 최고의 극작가로까지 추앙받는 맥도나다. 그런 평가가 무색하지 않게 그는 정말로 중요한 것을 관객에게 곧이곧대로 내어주는 일이 없다. 언제나 진짜로 중요한 것을 꽁꽁 싸매어 숨긴다. 그러나 그 숨김에는 언제나 누군가 그를 찾아주길 바라는 마음이 깃들었다. 보물찾기를 준비한 사람은 마침내 보물을 찾아내어주길 바라는 법이다. 맥도나 또한 그러하다(관련 기사 : 아이들을 죽이는 '다정한' 살인자).

<와일드 호스 나인>은 노인과 중년, 두 사내가 남태평양 관광지로 유명한 이스터섬에 도착하며 시작한다. 칠레에 귀속된 이 섬은 '모아이'라 불리는 사람 모양에 두상이 두드러진 거대 암석 조각으로 유명하다. 영화의 배경인 1973년 즈음에도 마찬가지여서 공항엔 주인공인 미국 사내들 뿐 아니라 칠레를 비롯해 영국 등 세계 각지에서 온 관광객들로 붐빈다.

바로 여기서 두 사내는 칠레에서 온 여대생들과 썩 유쾌하지 않은 만남을 갖게 되는 것이다. 현지 원주민 말로 모아이라 불리는 이 조각상을 두고서 구태여 '빅헤드'라 말하는 미국 노인은 무례하기 짝이 없다. 그런데 그 말에 어딘지 뼈가, 그것도 굉장히 두꺼운 뼈다귀가 느껴진다.

와일드 호스 나인 스틸컷
와일드 호스 나인스틸컷월트 디즈니 컴퍼니 코리아

절해고도 섬에 들어온 CIA 요원들

영화는 1973년 칠레 쿠데타 직전의 시기를 그린다. 앞의 두 미국 사내는 모두 미국 CIA 공작원들이다. CIA의 살아 있는 전설이라 해도 좋을 크리스(존 말코비치 분)와 리(샘 록웰 분)는 모종의 이유로 칠레를 찾은 이들이다. 이들, 특히 크리스가 공항과 비행기 안에서 내뱉는 거침없는 대사들은 하나 같이 도무지 실제라고는 믿기 힘든 것들이다.

아옌데 당선과 함께 민주화의 열망이 터져 나오던 칠레의 정세를 두고서 곧 정권은 무너지고 칠레의 운명은 암담한 어둠 속으로 빨려 들어갈 것이라 장담하는 크리스의 말엔 어떤 확신이 실려 있다. "당신이 CIA라도 되느냐"는 조롱을 아무렇지 않게 받아넘기는 크리스의 태도가 두렵게까지 느껴진다. 이제껏 몇 명을 죽였느냐는 험악한 대화를 누가 들어도 상관없다는 듯 지껄이는 크리스의 모습에서 관객은 비로소 이들이 진짜 심각한 인물이란 걸 깨닫는다.

살바도르 아옌데, 세계사를 아는 이에게 잊을 수 없는 이름이다. 칠레, 나아가 남미 민중에게 폭넓게 존경받던 입지전적인 사회주의 정치가로, 1970년 민주투표로 대통령으로 선출됐다. 1959년 미국 코앞에서 사회주의 세력이 쿠바 군부를 전복시킨 쿠바혁명이 있었다. 소련과 한창 냉전을 벌이던 미국은 라틴아메리카 전역을 대상으로 반 공산주의, 반 사회주의 공작을 벌인다.

CIA를 중심으로 전개된 공작은 대단한 성공을 거둬서 중남미 곳곳에서 민주정권이 전복되고 친미 군부독재 세력이 집권하는 일이 빚어진다. 쿠바를 떠나 남미 전역을 해방하기 위해 투쟁했던 체 게바라가 볼리비아에서 체포돼 처형된 것도 1967년의 일이었다. 1970년 아옌데가 사회주의와 공산주의, 중도파까지 끌어안고 집권했을 때, 미국이 이를 좌시하지 않으리란 분석은 결코 소수의견이 아니었다.

영화는 이 같이 심각한 국면, 칠레 본토에서 2000해리 가까이 떨어진 외딴 섬으로 옮겨간다. 세파의 영향을 전혀 받지 않을 것만 같은 절해고도에서 CIA 요원이 할 수 있는 일이 무엇이 있을까. 이들은 대체 왜 이 외딴 섬에 온 것일까. 그와 같은 궁금증이 치솟는 것도 자연스러운 일이겠다.

와일드 호스 나인 스틸컷
와일드 호스 나인스틸컷월트 디즈니 컴퍼니 코리아

회고록 쓰는 CIA 산증인... 살아남을 수 있을까

크리스는 회고록을 준비하고 있다. CIA 역사의 산 증인인 그가 회고록을 낸다는 건 결코 가볍게 넘길 수 없는 일이다. 정보기관 핵심 인물이 회고록을 내려다 쥐도 새도 모르는 새 닭모이가 되는 일은 크리스가 아니라도 세계 곳곳에서 흔하게 들려오는 이야기다. 물론 이따금은 회고록 출간에 성공해 부를 얻거나 망명해 천수를 누리는 경우도 있지만, 세상에 나오는 책보다 나오지 못하고 사라지는 것이 훨씬 더 많을 거란 걸 짐작하기 어렵지 않다.

크리스의 회고록엔 무슨 이야기가 담길 것인가. 그것이 결코 가볍지 않으리란 걸 영화는 차근히 보여준다. CIA 남미 총책 MJ(스티브 부세미 분)은 하루가 멀다 하고 리에게 연락을 취해 회고록 이야기를 묻는다. 그 안에 존 F. 케네디의 죽음과 관련한 내용이 담겼느냐는 물음 또한 빼놓지 않는다. 어서 그를 처리하라고 압박하는 총책의 지시를 리는 온갖 사유를 들어 조금씩 미루려 한다. 육지와 3500km는 족히 떨어진 외딴 섬이란 것이 마음의 방벽이 되어주는 것일까.

리와 크리스는 남다른 사이처럼 보인다. 우정이랄 게 존재하지 않을 듯한 첩보의 세계라지만, 그래서 더 사람과 사람 사이 피어나는 어떤 유대는 귀하게 느껴지는 것이다. 영화는 이 섬에 들어온 두 요원의 나날을 차근히 내보인다. 회고록을 쓴다는 크리스의 비밀들과 그에게 남다른 감정을 가졌으면서도 상부의 명령에 따라야 하는 리의 목적이 충돌하는 순간이 수시로 닥쳐온다. 그 가운데서 공항서 만난 젊은 여성들과의 관계 또한 흥미로운 지점을 형성한다.

여성주의, 사회주의, 민주주의와 다원주의, 그밖에 비주류라 여겨져 온 많은 가치에 대한 믿음을 공유하는 젊고 매력적인 대학생 모니카(마리아나 디 지롤라모 분)다. 그러나 그녀는 너무나 많은 것을 보고 겪었으며 심지어는 직접 행했던 CIA 요원 크리스와 만나 불유쾌한 경험을 겪어나가게 된다. 칠레는 끝났다고, 아옌데와 같은 좋은 사람을 대통령으로 뽑았기에 칠레는 지옥과 같은 시대를 맞이하게 될 거라는 크리스의 말이 역사를 아는 관객에겐 남다르게 들려올 밖에 없다. 그는 그대로 곧 실현될 현실이니까 말이다.

와일드 호스 나인 스틸컷
와일드 호스 나인스틸컷월트 디즈니 컴퍼니 코리아

살아남을 방법이 없다

<와일드 호스 나인>은 절망을 그린다. 크리스는 죽음 앞에 서 있다. 그 안에서는 암덩어리가 제 숙주를 파괴할 만큼 커다랗게 자라고 있고, 바깥에선 일생을 충성해온 기관이 가장 가까운 친구를 통해 저를 죽이려 든다. CIA의 공작에 의해 칠레의 민주정은 전복될 것이다. 아옌데는 마지막의 마지막까지 저항하다 죽음을 맞을 것이고, 피노체트와 그 추종자들이 십 수 년 동안 칠레의 의로운 이들을 고문하고 죽일 테다. 칠레 뿐 아니라 라틴아메리카 전반에서 CIA는 승리하고 정의는 패퇴하고 만다.

영화 가운데 콩고의 통합과 독립을 꿈꿨던 총리 파트리스 루뭄바의 죽음에 대한 이야기가 언급되는 대목이 있다. 아옌데의 죽음으로부터 10여 년 전인 1960년, 아프리카 콩고에서 총리 루뭄바가 정적에게 붙들려 처형당한 일이 있었다. 콩고에 대한 식민지배를 이어가려던 벨기에, 또 소련에 손을 내밀었던 루뭄바의 행보를 못마땅하게 여긴 미국이 일련의 과정에 개입했다는 건 정설이 된 지 오래다.

현장에 있었던 크리스에게 루뭄바가 '저를 죽이는 건 아프리카의 민주주의를 수십 년 후퇴시키는 일'이라 항변했다던가. 또 그런 그에게 크리스는 '바로 그게 우리가 원하는 것'이라고 말했다던가. 이것이 실재했던 대화가 아닐지라도, 역사를 아는 이라면 이것이 다른 어느 대화보다도 진실에 가까운 이야기라고 납득할 밖에 없다.

생의 마지막에 가까이 다가선 크리스가 떠올리는 기억들이 하나하나 이와 같다. 존 F. 케네디 암살사건에 누구보다 가까이 개입했던 요원인 그는 백인 대통령 하나 죽는 일엔 온 세상이 화들짝 놀라면서도 저 멀리 흑인 지도자의 죽음엔 누구도 관심 갖지 않았다는 사실을 떠올린다.

살바도르 아옌데는 백인이지만 동시에 라틴아메리카 칠레의 사회주의자 대통령이다. 그의 죽음이 가져온 파급 또한 앞의 두 죽음 사이 어디쯤에 머물고 만 건 그래서일까. 아프리카와 라틴 아메리카의 민주주의는 그렇게 부수어지고 정체됐다. 세계의 경찰을 자임한 이들이 물밑에서 벌인 공작이 마땅히 주인이어야 할 민중의 권리를, 존엄을, 급기야 생명까지를 앗아갔다.

세상은 본래 그런 것이라고, 너는 아무것도 알지 못하는 어린 애일 뿐이라고 그렇게 크리스는 말하고 싶었던 것일까. 그게 아니라는 걸 영화를 보는 모두가 마침내는 이해하게 되는 것은, 크리스가 생의 마지막 순간에 이르러서 이제까지와는 전혀 다른 결단을 내리는 때문이겠다.

크리스가 아는 것은 분명 세상의 일면일지 모른다. 그리하여 순박한 노력이 도리어 절망을 불러오며, 순진한 믿음이 재앙이 되기도 하는 것이다. 루뭄바와 아옌데의 죽음이, 뒤따른 아프리카와 라틴 아메리카의 혼란과 가난이 이들 정치가와 수많은 의로운 지지자들의 잘못된 선택 때문이 아니라고 쉽게 말할 수가 없는 일이다.

와일드 호스 나인 포스터
와일드 호스 나인포스터월트 디즈니 컴퍼니 코리아

모아이와 야생마가 말하는 것

그러나 동시에 세상이 그렇게 돌아가선 안 되는 것이라 항변하고픈 마음이 움트고 만다. 일순 피어나는 꽃처럼, 죽음 앞에 선 크리스에게 모니카란 존재가 일으키는 변화가 그와 같다. 더는 거짓으로 삶을 살아서는 안 된다고, 순진하고 순박한 노력이 해낼 수 있는 가치 있는 일 또한 있는 것이라고 말해야만 하는 것이다. 크리스는 바로 그래서 모니카를 위해 총을 겨눈다. 또한 크리스를 위하여서 리는 총을 빼어든다. 그것이 많은 것을 구하거나 바꿀 수는 없을지라도 말이다.

이스터섬의 모아이들은 어느 문명의 절멸을 증거한다. 거석을 조각하고 옮겨 세우는 일을 절해고도의 섬에서 해내려면 나름의 조직과 기술이, 정치와 경제가 있어야만 하는 때문이다. 그러나 오늘의 인류가 모아이를 발견했을 때 이곳은 버려진 무인도였고 문명의 또 다른 증거를 찾아볼 수 없었다.

모아이는 입을 다문 채로 돌 위에 새겨졌을 당시나 처음 발견됐을 때, 또 지금까지도 어떤 말을 하지 않는다. 오늘의 문명이 붕괴한다면 누가 그를 증언할까. 지난 시대 아프리카와 라틴 아메리카에 설 수 있었던 민주주의가 몰락한 지금, 그 역사를 아는 누가 그를 증언할까. CIA의 살아 있는 전설, 크리스가 모아이 앞에서 죽음을 맞는 것은 그저 우연이기만 할까.

제목인 '와일드 호스 나인 Wild Horse Nine'을 살핀다. 이스터섬에서 뛰노는 아홉 마리의 야생마는 당연하게도 본래 이 섬에서 유래한 것이 아니다. 언젠가 외부로부터 당도한 정복자들로부터 벗어난 것들이 섬에서 자생해 오늘에 이르렀다. 제국이 정복을 위한 도구로 길들였던 야생마가 문명이 사라진 땅에서 살아남아 통제받지 않는 동물로 자유롭게 뛰논다. 그 동물 앞에선 크리스는 저를 무엇으로 느꼈을까. 제가 나아갈 방향을 어디로 잡았을까. 나는 그를 오랫동안 응시한다.

<와일드 호스 나인>은 죽음과 삶을 그렇게 진지하게 바라본다. 치즈버거 한 입만도 못한 죽음과 온 세상이 무너지듯 닥쳐오는 상실 사이를 구분한다. 루뭄바와 아옌데의 삶과 죽음을, 크리스와 야생마의 초라함과 긍지를, 우리 삶 주변에 흩뿌려진 그와 같은 것들을 하나하나 살핀다.

여전히 분명하게 작동하는 영화 속 힘의 질서가 그 맞은 편에 선 것들과 아무렇게 얽히고설켜 제멋대로 나아가는 세상이다. 그 가운데서 우리는 때로는 선택하고 그보다 자주 선택할 기회조차 갖지 못한 채로 떠밀린다. <와일드 호스 나인>은 한 편의 우화처럼, 때로는 아무 것도 말하지 않는 풍경화처럼, 무심한 듯 농담 같은 진담을 건넨다. 나는 이 영화가 걸작임을 알겠다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
와일드호스나인 월트디즈니컴퍼니코리아 마틴맥도나 존말코비치 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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