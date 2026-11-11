세상이 이렇게 돌아가선 안 되는 거야... 또 한 편의 걸작이 나왔다

어떤 죽음은 치즈버거 하나의 가치만도 못하다. 그러나 어떤 죽음은 그저 떠올리기만 해도 왈칵 눈물을 쏟도록 한다. 예상하고 각오한, 미리 마음의 준비까지 마친 죽음이라도 부둥켜안고서 한참 동안을 눈물을 쏟게끔 하는 상실이 된다.
어떤 죽음은 어떤 대가를 치르고서라도 막아내고 싶다. 황급히 총을 조립하여 겨냥하고 쏘도록 한다. 단 한 번 마주침 없는 상대를 겨냥하여 기꺼이 방아쇠를 당기게 한다. 대가리가 빵빵 터져 피가 튀어도 아무렇지 않은 죽음들 뒤로, 결코 어떤 위협도 닿지 않도록 지켜주고픈 그런 삶 또한 있는 것이다. 그 죽음의 무게, 마음의 저울 위에서 터무니없이 기울어버리는 그 생의 질량에 대하여서 마틴 맥도나는 이야기를 펼치고자 한다. 많은 이들이 고대한 신작 <와일드 호스 나인> 이야기다.
윌리엄 셰익스피어 이후 영국을 대표하는 최고의 극작가로까지 추앙받는 맥도나다. 그런 평가가 무색하지 않게 그는 정말로 중요한 것을 관객에게 곧이곧대로 내어주는 일이 없다. 언제나 진짜로 중요한 것을 꽁꽁 싸매어 숨긴다. 그러나 그 숨김에는 언제나 누군가 그를 찾아주길 바라는 마음이 깃들었다. 보물찾기를 준비한 사람은 마침내 보물을 찾아내어주길 바라는 법이다. 맥도나 또한 그러하다(관련 기사 : 아이들을 죽이는 '다정한' 살인자
).
<와일드 호스 나인>은 노인과 중년, 두 사내가 남태평양 관광지로 유명한 이스터섬에 도착하며 시작한다. 칠레에 귀속된 이 섬은 '모아이'라 불리는 사람 모양에 두상이 두드러진 거대 암석 조각으로 유명하다. 영화의 배경인 1973년 즈음에도 마찬가지여서 공항엔 주인공인 미국 사내들 뿐 아니라 칠레를 비롯해 영국 등 세계 각지에서 온 관광객들로 붐빈다.
바로 여기서 두 사내는 칠레에서 온 여대생들과 썩 유쾌하지 않은 만남을 갖게 되는 것이다. 현지 원주민 말로 모아이라 불리는 이 조각상을 두고서 구태여 '빅헤드'라 말하는 미국 노인은 무례하기 짝이 없다. 그런데 그 말에 어딘지 뼈가, 그것도 굉장히 두꺼운 뼈다귀가 느껴진다.