아시안컵 1년 연기... 한국 축구 셈법 복잡해졌다

아시안컵 정상 탈환을 노리는 한국 축구의 시간표가 바뀌었다. 내년 1월 사우디아라비아에서 열릴 예정이던 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵이 약 1년 연기되면서 대표팀 사령탑 선임부터 선수단 구성까지 기존 계획을 재검토해야 하는 상황에 놓였다.
AFC는 3일 사우디아라비아에서 개최할 예정이던 2027 아시안컵의 일정을 변경한다고 발표했다. 당초 대회는 2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디 리야드, 제다, 알코바르에서 열릴 예정이었다. 그러나 중동 지역의 안보 불안과 물류·교통 문제 등으로 개최 시기가 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지로 변경됐다. 새로운 일정은 국제축구연맹(FIFA)의 승인을 받아야 한다.
개최국 사우디에서는 최근 예멘의 친이란 성향 후티 반군의 공격으로 공항과 주요 시설이 피해를 입는 등 안전 문제가 불거졌다. 이에 따라 일부 국제 스포츠 행사가 취소되거나 연기되기도 했다.
AFC의 결정은 불과 며칠 전까지만 해도 정상 개최를 추진했던 상황에서 나왔다. 지난달 26일 사우디 조직위원회와 AFC는 경기별 킥오프 시간과 개최 장소까지 확정해 발표했다. 그러나 8일 만에 연기가 결정되면서 한국을 포함한 참가국들도 대회 준비 계획을 수정하게 됐다.
모레노 감독 계약은 이달까지… 대표팀 운영 계획 수정 불가피
한국 대표팀이 당장 해결해야 할 과제는 사령탑 문제다.
대한축구협회는 지난 9월 로베르트 모레노(스페인) 감독을 임시 사령탑으로 선임하면서 계약 기간을 오는 11월 27일까지로 정했다. 9월부터 11월까지 치르는 A매치 6경기의 성과에 따라 내년 1월 아시안컵까지 계약을 연장할 수 있는 조건도 마련했다.
그러나 대회가 1년 가까이 미뤄지면서 당초 구상했던 감독 운영 계획에도 변수가 생겼다.
모레노 감독의 지도력과 경기 결과를 평가해 계약 연장 여부를 결정해야 하지만, 아시안컵까지 남은 기간이 크게 늘어난 만큼 대표팀을 장기적으로 이끌 사령탑을 어떻게 정할 것인지도 고민해야 한다.
특히 한국은 2026 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 아쉬움을 겪은 뒤 새로운 대표팀 체제를 구축하는 과정에 있다. 대회 연기가 감독 선임과 선수단 재편에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.
당장 이달 예정된 중동 원정 평가전의 의미도 달라졌다. 한국은 오는 13일과 17일 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아, 카타르와 친선경기를 치른다. 대한축구협회는 당초 내년 1월 아시안컵을 앞두고 개최국 사우디에서 현지 적응을 겸한 평가전을 추진했다. 그러나 사우디의 안보 상황을 고려해 경기 장소를 카타르로 변경했다.
당초 아시안컵을 두 달 앞두고 치르는 실전 점검 무대였지만, 이제는 향후 대표팀 운영 방향과 선수들의 경쟁력을 평가하는 경기로 성격이 달라지게 됐다.
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