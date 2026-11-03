아시안컵 1년 연기... 한국 축구 셈법 복잡해졌다

큰사진보기 ▲10월 6일 경기 용인시 용인미르스타디움에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 대한민국과 우즈베키스탄의 경기. 한국 손흥민이 골을 넣고 기뻐하고 있다. 연합뉴스

선수단 구성에서도 변화가 예상된다. 특히 대표팀 주장 손흥민(34·LAFC)의 향후 행보가 관심사다.



1992년 7월생인 손흥민은 당초 예정된 2027년 1월 대회에 만 34세로 출전할 수 있었다. 하지만 개최 시기가 변경되면서 대회 개막 때는 만 35세가 된다.



손흥민은 2011년 카타르 대회를 시작으로 2015년 호주, 2019년 아랍에미리트(UAE), 2024년 카타르 대회까지 네 차례 아시안컵에 출전했다.



하지만 아직 우승 경험은 없다. 2015년 호주 대회에서 결승까지 진출했으나 개최국에 1-2로 패해 준우승에 머물렀다. 당시 손흥민은 후반 추가시간 극적인 동점골을 터뜨렸지만 연장전에서 결승골을 허용하며 아쉬움을 삼켰다.



2024년 카타르 대회에서도 한국은 4강에서 요르단에 0-2로 패하며 탈락했다. 손흥민에게 아시안컵 우승은 여전히 이루지 못한 국가대표 경력의 주요 목표다. 다만 대회가 2028년까지 미뤄지면서 출전 여부는 향후 경기력과 몸 상태, 차기 대표팀 감독의 구상 등에 따라 달라질 수 있다.



반대로 젊은 선수들에게는 기회가 될 수 있다. 대회까지 남은 시간이 늘어나면서 대표팀은 새로운 선수들을 발굴하고 세대교체를 추진할 여유를 확보했다. 기존 주축 선수들의 경기력을 점검하는 동시에 차세대 자원들의 국제무대 경험을 늘릴 수 있게 된 것이다.



2028년까지 늘어난 준비 기간… 한국 축구의 선택은



한국은 지난 5월 진행된 아시안컵 조 추첨에서 아랍에미리트(UAE), 베트남, 예멘과 함께 E조에 편성됐다.



당초 한국은 2027년 1월 10일 예멘과 첫 경기를 치르고, 15일 베트남, 20일 UAE를 상대할 예정이었다. 하지만 대회가 연기되면서 경기별 일정 역시 새롭게 확정돼야 한다.



한국의 아시안컵 마지막 우승은 1960년 서울 대회다. 이후 2015년 대회 등에서 정상 문턱까지 접근했지만 우승컵을 되찾지는 못했다. 2028년 대회에서 정상에 오른다면 68년 만의 우승이 된다.



대회 연기는 한국 대표팀에 기회이자 과제다. 사령탑 선임과 세대교체를 추진할 시간은 늘어났지만, 기존 선수단을 중심으로 준비했던 계획은 수정이 불가피해졌다. 아시안컵까지 확보한 추가 준비 기간을 어떻게 활용하느냐가 한국 축구의 새로운 과제로 떠올랐다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 10월 6일 경기 용인시 용인미르스타디움에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 대한민국과 우즈베키스탄의 경기. 한국 손흥민이 골을 넣고 기뻐하고 있다.선수단 구성에서도 변화가 예상된다. 특히 대표팀 주장 손흥민(34·LAFC)의 향후 행보가 관심사다.1992년 7월생인 손흥민은 당초 예정된 2027년 1월 대회에 만 34세로 출전할 수 있었다. 하지만 개최 시기가 변경되면서 대회 개막 때는 만 35세가 된다.손흥민은 2011년 카타르 대회를 시작으로 2015년 호주, 2019년 아랍에미리트(UAE), 2024년 카타르 대회까지 네 차례 아시안컵에 출전했다.하지만 아직 우승 경험은 없다. 2015년 호주 대회에서 결승까지 진출했으나 개최국에 1-2로 패해 준우승에 머물렀다. 당시 손흥민은 후반 추가시간 극적인 동점골을 터뜨렸지만 연장전에서 결승골을 허용하며 아쉬움을 삼켰다.2024년 카타르 대회에서도 한국은 4강에서 요르단에 0-2로 패하며 탈락했다. 손흥민에게 아시안컵 우승은 여전히 이루지 못한 국가대표 경력의 주요 목표다. 다만 대회가 2028년까지 미뤄지면서 출전 여부는 향후 경기력과 몸 상태, 차기 대표팀 감독의 구상 등에 따라 달라질 수 있다.반대로 젊은 선수들에게는 기회가 될 수 있다. 대회까지 남은 시간이 늘어나면서 대표팀은 새로운 선수들을 발굴하고 세대교체를 추진할 여유를 확보했다. 기존 주축 선수들의 경기력을 점검하는 동시에 차세대 자원들의 국제무대 경험을 늘릴 수 있게 된 것이다.한국은 지난 5월 진행된 아시안컵 조 추첨에서 아랍에미리트(UAE), 베트남, 예멘과 함께 E조에 편성됐다.당초 한국은 2027년 1월 10일 예멘과 첫 경기를 치르고, 15일 베트남, 20일 UAE를 상대할 예정이었다. 하지만 대회가 연기되면서 경기별 일정 역시 새롭게 확정돼야 한다.한국의 아시안컵 마지막 우승은 1960년 서울 대회다. 이후 2015년 대회 등에서 정상 문턱까지 접근했지만 우승컵을 되찾지는 못했다. 2028년 대회에서 정상에 오른다면 68년 만의 우승이 된다.대회 연기는 한국 대표팀에 기회이자 과제다. 사령탑 선임과 세대교체를 추진할 시간은 늘어났지만, 기존 선수단을 중심으로 준비했던 계획은 수정이 불가피해졌다. 아시안컵까지 확보한 추가 준비 기간을 어떻게 활용하느냐가 한국 축구의 새로운 과제로 떠올랐다. 아시안컵 손흥민 한국축구 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 전재경 (treeandsea) 내방 구독하기 안녕하세요. 이 기자의 최신기사 호나우두도 못 품은 '빅이어'… 발롱도르 케인은 한 풀까

아시안컵 정상 탈환을 노리는 한국 축구의 시간표가 바뀌었다. 내년 1월 사우디아라비아에서 열릴 예정이던 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵이 약 1년 연기되면서 대표팀 사령탑 선임부터 선수단 구성까지 기존 계획을 재검토해야 하는 상황에 놓였다.AFC는 3일 사우디아라비아에서 개최할 예정이던 2027 아시안컵의 일정을 변경한다고 발표했다. 당초 대회는 2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디 리야드, 제다, 알코바르에서 열릴 예정이었다. 그러나 중동 지역의 안보 불안과 물류·교통 문제 등으로 개최 시기가 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지로 변경됐다. 새로운 일정은 국제축구연맹(FIFA)의 승인을 받아야 한다.개최국 사우디에서는 최근 예멘의 친이란 성향 후티 반군의 공격으로 공항과 주요 시설이 피해를 입는 등 안전 문제가 불거졌다. 이에 따라 일부 국제 스포츠 행사가 취소되거나 연기되기도 했다.AFC의 결정은 불과 며칠 전까지만 해도 정상 개최를 추진했던 상황에서 나왔다. 지난달 26일 사우디 조직위원회와 AFC는 경기별 킥오프 시간과 개최 장소까지 확정해 발표했다. 그러나 8일 만에 연기가 결정되면서 한국을 포함한 참가국들도 대회 준비 계획을 수정하게 됐다.한국 대표팀이 당장 해결해야 할 과제는 사령탑 문제다.대한축구협회는 지난 9월 로베르트 모레노(스페인) 감독을 임시 사령탑으로 선임하면서 계약 기간을 오는 11월 27일까지로 정했다. 9월부터 11월까지 치르는 A매치 6경기의 성과에 따라 내년 1월 아시안컵까지 계약을 연장할 수 있는 조건도 마련했다.그러나 대회가 1년 가까이 미뤄지면서 당초 구상했던 감독 운영 계획에도 변수가 생겼다.모레노 감독의 지도력과 경기 결과를 평가해 계약 연장 여부를 결정해야 하지만, 아시안컵까지 남은 기간이 크게 늘어난 만큼 대표팀을 장기적으로 이끌 사령탑을 어떻게 정할 것인지도 고민해야 한다.특히 한국은 2026 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 아쉬움을 겪은 뒤 새로운 대표팀 체제를 구축하는 과정에 있다. 대회 연기가 감독 선임과 선수단 재편에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.당장 이달 예정된 중동 원정 평가전의 의미도 달라졌다. 한국은 오는 13일과 17일 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아, 카타르와 친선경기를 치른다. 대한축구협회는 당초 내년 1월 아시안컵을 앞두고 개최국 사우디에서 현지 적응을 겸한 평가전을 추진했다. 그러나 사우디의 안보 상황을 고려해 경기 장소를 카타르로 변경했다.당초 아시안컵을 두 달 앞두고 치르는 실전 점검 무대였지만, 이제는 향후 대표팀 운영 방향과 선수들의 경쟁력을 평가하는 경기로 성격이 달라지게 됐다.