누자베스의 감성 힙합, 서울에서 다시 살아나다

염동교

누자베스 메타포리컬 앙상블 중 페이스 락이날 오후 6시 40분쯤 본무대가 시작되었다. 탈립 콸리, 데라소울 같은 특급 힙합퍼와 협업했던 일본의 디제이 치카(DJ Chika a.k.a INHERIT)와 색소폰 연주자 패트릭 바틀리가 등장했다.치카는 누자베스가 1998년 설립한 뮤직 레이블 하이드아웃 프로덕션에서 누자베스와 협업했으며 다채로운 프로젝트로 십수 년 이상 일본 재즈 힙합에 공헌했다. 1993년생 젊은 연주자 패트릭 바틀리는 존 바티스트와 윈턴 마살리스 같은 거목들과 협업했으며 제52회 그래미 무대에도 섰다.유포릭(현실의 고통이 사라진 채 느끼는 희열감)과 다이나믹, 등 하나의 심상으로 정의하기 어려운 누자베스의 음악 세계지만, 감성 힙합의 아버지라고 부르고 싶을 만큼 멜로우한 분위기가 특징적이다.음악적 동반자 우야마 히로토가 참여했던 페더(Feather)와 2005년 앨범 <모달 소울(Modal Soul)>에 실린 '리플렉션 이터널(reflection eternal)', 일본 애니메이션 <사무라이 참프루>에 흐른 '아루리안 댄스(Aruarian Dance)'는 같은 작품은 거칠고 마초적인 몇몇 미국 힙합과 상반되는 감수성과 세련미다.감성 힙합과 더불어 누자베스의 주제 중 하나가 재즈 힙합이다. 실제 연주 삽입과 샘플링 사용에 있어서 재즈 비중이 높다. 미국 재즈맨 유세프 라티프와 브라질 음악가 나나 카이미 등의 곡에서 끌어온 피아노 루프 샘플링은 누자베스의 전매특허다.재즈 키워드를 높은 수준으로 실현하기 위해 투입된 일본 피아니스트 빅유키와 미국 색소포니스트 패트릭 바틀리은 기대치를 충족했다. 열정과 냉정을 넘나드는 바틀리의 취주가 본 공연을 지탱했고, 때론 토속적 타악기도 구사하며 재능을 드러냈다. 신시사이저로 기발하고 창의적인 소리를 내는 빅유키는 누자베스 사운드스케이프에 맞춰 보다 부드럽고 멜로딕한 연주를 들려주었다.누자베스의 2003년 데뷔 앨범 <메타포리컬 뮤직(Metaphorical Music)>과 2011년 사후 음반 <스피리추얼 스테이트(Spiritual State)>에 참여했던 그룹 파이즈 디즈 출신 미국 래퍼 페이스 록(Pase Rock)은 '더 사인(The Sign)' 세상과 사회에 관해 비판적 메시지를 담았다.누구보다도 누자베스와 긴밀한 협력 관계를 구축했던 그인 만큼 플로우에 누자베스의 그림자가 드리워진 듯했다. 누자베스의 2007년도 편집 음반 <하이드아웃 프로덕션즈 세컨드 컬렉션(Hydeout Prouctions 2nd Collection)>에 수록된 '올드 라이트(Old Light)'에선 마빈 게이의 '왓츠 공인 온(What's Going ON)' 풍 소울 터치와 페이스 록의 묵직한 랩이 빛났다.