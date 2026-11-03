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누자베스의 감성 힙합, 서울에서 다시 살아나다

누자베스의 감성 힙합, 서울에서 다시 살아나다

메타포리컬 앙상블 라이브 인 서울... DJ 치카·패트릭 바틀리·빅유키·페이스 록 한 무대에

염동교(ydk8811)
26.11.03 18:03최종업데이트26.11.03 18:03
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누자베스 메타포리컬 앙상블 라이브 인 서울
누자베스 메타포리컬 앙상블 라이브 인 서울염동교

올해 2월 이태원 클럽 볼레로에서 열린 'A TRIBUTE TO NUJABES – DJ KRUSH Still Beats, Still Soul'을 기억한다. 도쿄와 오사카, 후쿠오카를 거쳐 열린 이 헌정 공연이 서울에 당도한다는 소식에 한국의 누자베스 팬들은 설렜다. 당시 오후 10시경 늦은 시간에도 클럽 앞으로 긴 인파가 늘어서 있었고, 공연장을 임시로 확장했음에도 구름 같은 인파가 클럽 내부를 가득 채웠다.

리데프(REDEF)와 블루아워(BLUEHOUR)처럼 힙합에 일가견 있는 국내 디제이가 누자베스를 오마주했으며, 일본의 명인 디제이 크러쉬는 장기인 턴테이블리즘(턴테이블 위에 올려진 레코드를 다양한 기술로 하나의 악기처럼 활용하는 것) 미학을 구현했다.

약 9개월 만에 누자베스의 흔적이 다시금 필자에게로 스며들어왔다. 10월 31일, 합정역 부근 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 개최된 누자베스 메타포리컬 앙상블 라이브 인 서울(Nujabes Metaphorical Ensemble Live in Seoul). '은유적인'이란 의미의 영단어 'Metaphorical'에서 유추하듯 개성 넘치는 네 아티스트가 사인 사색으로 누자베스의 음악 세계를 자신의 방식으로 풀어냈다.

오프닝을 맡은 일본 출신 디제이 쇼타(DJ Shota)는 디제이 챔피언십 우승자답게 기교가 특출났다. 믹서의 크로스 페이더를 이용해 두 가지 음악을 이어 붙이는 컷팅은 비트에 대한 쇼타의 탁월한 감각이었다. 불후의 명작 '러브(식)(Luv(Sic))' 덕에 오프닝 이상의 감흥을 느꼈다.

누자베스 메타포리컬 앙상블 중 페이스 락
누자베스 메타포리컬 앙상블 중 페이스 락염동교

이날 오후 6시 40분쯤 본무대가 시작되었다. 탈립 콸리, 데라소울 같은 특급 힙합퍼와 협업했던 일본의 디제이 치카(DJ Chika a.k.a INHERIT)와 색소폰 연주자 패트릭 바틀리가 등장했다.

치카는 누자베스가 1998년 설립한 뮤직 레이블 하이드아웃 프로덕션에서 누자베스와 협업했으며 다채로운 프로젝트로 십수 년 이상 일본 재즈 힙합에 공헌했다. 1993년생 젊은 연주자 패트릭 바틀리는 존 바티스트와 윈턴 마살리스 같은 거목들과 협업했으며 제52회 그래미 무대에도 섰다.

유포릭(현실의 고통이 사라진 채 느끼는 희열감)과 다이나믹, 등 하나의 심상으로 정의하기 어려운 누자베스의 음악 세계지만, 감성 힙합의 아버지라고 부르고 싶을 만큼 멜로우한 분위기가 특징적이다.

음악적 동반자 우야마 히로토가 참여했던 페더(Feather)와 2005년 앨범 <모달 소울(Modal Soul)>에 실린 '리플렉션 이터널(reflection eternal)', 일본 애니메이션 <사무라이 참프루>에 흐른 '아루리안 댄스(Aruarian Dance)'는 같은 작품은 거칠고 마초적인 몇몇 미국 힙합과 상반되는 감수성과 세련미다.

감성 힙합과 더불어 누자베스의 주제 중 하나가 재즈 힙합이다. 실제 연주 삽입과 샘플링 사용에 있어서 재즈 비중이 높다. 미국 재즈맨 유세프 라티프와 브라질 음악가 나나 카이미 등의 곡에서 끌어온 피아노 루프 샘플링은 누자베스의 전매특허다.

재즈 키워드를 높은 수준으로 실현하기 위해 투입된 일본 피아니스트 빅유키와 미국 색소포니스트 패트릭 바틀리은 기대치를 충족했다. 열정과 냉정을 넘나드는 바틀리의 취주가 본 공연을 지탱했고, 때론 토속적 타악기도 구사하며 재능을 드러냈다. 신시사이저로 기발하고 창의적인 소리를 내는 빅유키는 누자베스 사운드스케이프에 맞춰 보다 부드럽고 멜로딕한 연주를 들려주었다.

누자베스의 2003년 데뷔 앨범 <메타포리컬 뮤직(Metaphorical Music)>과 2011년 사후 음반 <스피리추얼 스테이트(Spiritual State)>에 참여했던 그룹 파이즈 디즈 출신 미국 래퍼 페이스 록(Pase Rock)은 '더 사인(The Sign)' 세상과 사회에 관해 비판적 메시지를 담았다.

누구보다도 누자베스와 긴밀한 협력 관계를 구축했던 그인 만큼 플로우에 누자베스의 그림자가 드리워진 듯했다. 누자베스의 2007년도 편집 음반 <하이드아웃 프로덕션즈 세컨드 컬렉션(Hydeout Prouctions 2nd Collection)>에 수록된 '올드 라이트(Old Light)'에선 마빈 게이의 '왓츠 공인 온(What's Going ON)' 풍 소울 터치와 페이스 록의 묵직한 랩이 빛났다.

누자베스 메타포리컬 앙상블 라이브 인 서울
누자베스 메타포리컬 앙상블 라이브 인 서울염동교

누자베스의 사진과 함께 "우리는 음악과 더불어 사는 부족이에요. 음악은 나의 것이요, 너의 것입니다(We're Tribe Living With Music / Music Is Mine, Music Is Yours)"란 문장이 백드롭에 펼쳐졌다. 사뭇 감동적이기까지 했던 바틀리와 빅유키의 듀오 연주를 마지막으로 "누자베스 메타포리컬 앙상블 라이브 인 서울"은 막을 내렸다.

한 해의 시작과 끝에 놓인 두 이벤트를 통해 새삼 누자베스를 향한 한국인의 애정을 재확인했다. 일렉트로닉 뮤직과 더불어 21세기 대표 장르로 우뚝 선 힙합과 멜랑콜리 정서를 융화한 누자베스의 영역은 독보적이다.

MP3를 통해 고등학교 시절 접했던 '몽환의 숲' 주인공 키네틱 플로우와 소울 컴퍼니 시절 더 콰이엇도 떠올랐는데 마침 공연장 로비에서 더 콰이엇과 마주쳤다. 2000년대 국내 힙합 대중화를 선도했던 MC 스나이퍼와는 바로 옆에서 관람했다. MC 스나이퍼는 인스타그램에 로파이한 화질로 촬영한 공연 사진을 게재했다.

누자베스의 육신은 사라졌지만, 그가 쌓아 올린 감성 힙합은 해당 문법을 지향하는 국내외 힙합퍼들에 의해 오래도록 보전될 것이다. 지난 2년간 다양한 형태로 이뤄지고 있는 누자베스 관련 이벤트는 필자같은 음학도와 애호가에게 두루 소중한 체험으로 가닿고 있다.
누자베스 누자베스메타포리컬앙상블 재즈힙합 내한공연 콘서트

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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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