호나우두도 못 품은 '빅이어'… 발롱도르 케인은 한 풀까

축구 역사에는 개인으로서 세계 최고에 오르고도 유럽 클럽 축구의 왕좌에는 끝내 앉지 못한 전설들이 있다.두 차례나 발롱도르를 거머쥔 '축구 황제' 호나우두(브라질)가 대표적이다. 월드컵 우승의 영광을 누리고 수많은 골로 세계를 열광시켰지만, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그의 상징인 '빅이어'를 들어올리지 못했다.2003년 발롱도르 수상자 파벨 네드베드, 2006년 수상자 파비오 칸나바로, 1995년 수상자 조지 웨아 역시 마찬가지다. 세계 최고의 선수라는 영예를 얻었지만 챔피언스리그 우승과는 인연을 맺지 못했다.2026년 발롱도르를 품에 안은 해리 케인(33·바이에른 뮌헨)도 지금 그 갈림길에 서 있다.케인은 지난 10월 26일 열린 발롱도르 시상식에서 킬리안 음바페와 라민 야말을 제치고 남자 선수 부문 수상자로 선정됐다. 2025~2026시즌 소속팀과 잉글랜드 대표팀에서 73골을 터뜨렸고, 분데스리가와 독일축구협회(DFB) 포칼 우승도 경험했다. 오랫동안 자신을 따라다녔던 '무관의 꼬리표'는 떼어냈지만 챔피언스리그 우승 경력은 여전히 없다.케인은 지난 시즌 챔피언스리그에서 14골을 기록하고도 준결승에서 파리 생제르맹(PSG)에 합계 5-6으로 패하며 결승 진출에 실패했다.케인은 지난 2일(현지시간) 스페인 마드리드에서 열린 기자회견에서 챔피언스리그 우승을 향한 강한 의지를 드러냈다.아틀레티코 마드리드와의 챔피언스리그 경기를 앞둔 그는 발롱도르와 챔피언스리그 우승 중 하나를 선택해야 한다면 챔피언스리그를 택하겠다고 밝혔다.케인은 발롱도르 수상이 선수 생활에서 가장 기쁜 순간 중 하나였다고 돌아보면서도, 동료들과 함께 챔피언스리그 우승컵을 들어 올리는 경험 역시 특별할 것이라고 강조했다. 두 가지 영예를 모두 차지할 기회가 남아 있다는 자신감도 보였다.발언이 나온 장소는 케인에게 각별한 의미가 있다. 아틀레티코의 홈구장 메트로폴리타노는 2019년 6월 챔피언스리그 결승전이 열린 곳이다.당시 토트넘 홋스퍼 소속이던 케인은 손흥민과 함께 구단 역사상 첫 챔피언스리그 우승에 도전했다. 그러나 토트넘은 리버풀에 0-2로 패하며 준우승에 머물렀다.뮌헨의 이번 시즌 챔피언스리그 성적은 1승 2무다. 보되/글림트를 5-0으로 꺾은 뒤 바이킹과 3-3, 아스널과 2-2로 비겼다.승점 5점으로 36개 팀 가운데 14위다. 16강 직행권인 8위 이내에 들기 위해서는 남은 경기에서 승점 확보가 필요하다.당장 3일 아틀레티코 마드리드와 원정 경기를 치른다. 상대는 승점 4점으로 16위에 올라 있다. 최근 공식전 9경기에서 8승을 거두는 등 상승세를 타고 있어 쉽지 않은 승부가 예상된다.뮌헨은 이후 11월 25일 릴 원정, 12월 8일 슬라비아 프라하와 홈경기를 치른다. 내년 1월에는 맨체스터 유나이티드 원정과 레알 베티스와의 홈경기가 예정돼 있다.올 시즌 결승전 개최 장소도 주목할 만하다. UEFA는 2027년 6월 5일 열리는 챔피언스리그 결승전 장소를 마드리드 메트로폴리타노로 확정했다. 2019년 케인이 토트넘 유니폼을 입고 리버풀에 패했던 바로 그 경기장이다.케인 역시 이번 시즌 결승에 올라 2019년의 아쉬움을 씻고 싶다는 뜻을 밝혔다. 뮌헨이 결승에 진출한다면 케인은 8년 전 우승컵을 놓쳤던 장소에서 다시 한번 유럽 정상에 도전하게 된다.