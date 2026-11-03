"부국제 반응 좋았다" 하루 빨리 공개 결정한 '재혼황후'

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디즈니+ <재혼황후> 스틸컷캐릭터 소개가 이어졌다. <재혼황후>는 단순한 로맨스를 넘어 치밀한 서사와 화려하고 입체적인 세계관이 독보적인 작품이다. 빠른 전개와 강렬한 감정선, 확실한 카타르시스를 선사하면서도 배신과 복수의 궁정 암투가 포인트다.동대제국의 완벽한 황후 나비에 역의 신민아는 "황제에게 갑작스러운 이혼을 통보받지만 흔들리지 않고 스스로 운명을 개척한다"라며 "황후라는 무게감에 감정 표현이 어려웠지만 한 여성으로서 새로운 사랑에 빠지는 인간적인 모습을 동시에 보여주려 했다"라며 공감 포인트를 전했다.이어 "분명한 세계관을 외적으로 보여주는 불편함과 부담감도 있었지만, 새로운 세계관을 소개하는 소중한 경험이었다"라 "원작의 더 많은 캐릭터를 10부작으로 줄이면서 달라졌다. 시리즈에서는 배신 앞에 또 다른 선택을 해야 할 고민이 생겼다. 드라마적 요소로 각색된 선택이다"라고 덧붙였다.절대 권력을 지닌 황제 '소비에슈' 역의 주지훈은 "외교, 정치, 사랑도 잘하지만 사랑에 빠져 바보처럼 제국의 균열을 만드는 인물이다. 순수하게 마음이 움직이는 대로 따라간다"며 "낯선 세계관이지만 한국의 사극처럼 의문점 없이 디테일한 포인트를 두었다. 빨리 익숙해지도록 단어 하나, 톤 높낮이에 중점 두었다. 리얼함보다 판타지를 즐겨 달라"고 말했다.이어 냉철해 보이지만 복잡한 감정 연기에 대해 "극 전체가 나비에의 시점이다. 후사를 만들려는 소비에슈가 악해 보이겠지만, 캐릭터의 정당성과 관계성의 미묘한 줄타기를 만들려고 했다"며 "분노 악플에 대응할 멘탈이 이미 준비되어 있다. 후반부로 갈수록 분노가 깨끗하게 해결될 것이다"라고 말해 기대감을 높였다.옆 나라 서왕국 왕자 '하인리' 역의 이종석은 "다정하고 따듯하지만 비밀을 품은 인물이다. 퀸(새)의 사랑스러운 몸짓을 위해 CG 감독과 많은 대화를 나누었다. 새가 어떤 식으로 구현될지 불안한 마음이었지만 저와 비슷해 안도했다"라고 솔직한 심정을 더했다.이어 "여유와 능글맞음이 원작과 닮았고, '눈을 마주치면 쓰러졌다'라는 완벽한 외모의 왕자 역이 부담되었지만 비밀병기 맥켄나(최대훈) 캐릭터와 케미를 중심에 두었다"라고 차별점을 짚었다. 또한 1인 2역을 맡은 소감에 대해 "하인리와 퀸이 동일 인물임을 포착할 외모가 포인트다. 새로 변할 때 나체로 등장해 부담스러웠으나, 퀸을 귀엽게 받아들여주어서 다행이었다"라고 말했다.