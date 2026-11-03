사이트 전체보기
"부국제 반응 좋았다" 하루 빨리 공개 결정한 '재혼황후'

"부국제 반응 좋았다" 하루 빨리 공개 결정한 '재혼황후'

[현장] 신민아, 주지훈 등 참석 제작발표회... 웹툰 원작의 로맨스 판타지 대서사극

장혜령(doona90)
26.11.03 14:45최종업데이트26.11.03 14:45
구글 검색 선호 출처로 추가
디즈니+ <재혼황후> 스틸컷
디즈니+ <재혼황후> 스틸컷월트디즈니코리아

3일 여의도의 호텔에서 디즈니+ <재혼황후> 제작발표회가 진행되었다. 현장에는 조수원 감독, 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 참석해 작품에 관한 이야기를 나누었다.

<재혼 황후>는 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아)가 도망 노예 '라스타'(이세영)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다. 글로벌 누적 조회수 29억 7천만(2026년 7월 기준)을 기록한 메가 IP인 동명의 네이버웹툰을 원작으로 한다.

독일, 체코 로케이션 완성

<재혼황후>는 한국 콘텐츠에서 처음 시도하는 서양풍 로맨스 판타지 장르다. 화려한 가상의 궁정을 배경을 권력과 욕망 사이 스스로 운명을 선택하는 주체적인 여성 서사와 반전의 통쾌함이 시리즈를 이끌어 가는 원동력이다.

연출을 맡은 조수원 감독은 "부국제(부산국제영화제)의 반응이 좋아 안도했지만 글로벌 시청자를 만족시킬 수 있을지 궁금하다"며 하루빨리 공개를 결정한 <재혼황후>를 만날 예비 시청자를 공략했다. 캐스팅 비하인드에 대해 그는 "이종석 배우가 작품 시작의 큰 용기를 보탰다. 다른 캐스팅도 하나씩 완료되면서 '이게 가능할까' 의문이 들었지만 만족스럽게 케미스트리가 빛났다"라고 설명했다.

웹툰을 시리즈로 옮기기 위해 중점 둔 부분은 '황실 구현'이라며 장소 선택의 탁월함을 손꼽았다. 조수원 감독은 "인물이 움직이는 공간이 현실적으로 보였으면 했다. 독일 슐라이스하임 성과 체코 크로메리츠 정원에서 촬영했다"며 "원작의밝고 잔망스러운 캐릭터 사이에서 톤 결정이 힘들었지만, 원작에 충실하려고 노력했다. 원작의 팬도 실사를 재미있게 봐주시길 바란다"고 덧붙였다.

출연 계기에 대해 신민아는 "원작보다 대본을 먼저 만났는데 파격적인 설정이 기대되었다. 익숙함과 새로움의 조화가 궁금했고, 황후라는 낯선 캐릭터로 변신할 수 있어 선택했다"라고 답했다. 주지훈은 "웹툰의 생소함이 독특했다. 국을 수프라고 하면 생소한 것처럼 낯설지만 즐겁게 볼 수 있을 것 같았다"라고 말했고, 이종석은 "낯설지만 재미있게 볼 수 있을 것 같았다. 감독님과 재회와 왕자 역할의 특별함이 컸다"라고 답했다. 이세영은 "이미 캐스팅된 배우진과 함께 일해보고 싶었다. 여러 번 작업해 본 감독님과의 재회와 라스타의 매력에 빠져들었다"라고 말했다.

서양 중세풍 세계관의 현실화

디즈니+ <재혼황후> 스틸컷
디즈니+ <재혼황후> 스틸컷월트디즈니코리아

캐릭터 소개가 이어졌다. <재혼황후>는 단순한 로맨스를 넘어 치밀한 서사와 화려하고 입체적인 세계관이 독보적인 작품이다. 빠른 전개와 강렬한 감정선, 확실한 카타르시스를 선사하면서도 배신과 복수의 궁정 암투가 포인트다.

동대제국의 완벽한 황후 나비에 역의 신민아는 "황제에게 갑작스러운 이혼을 통보받지만 흔들리지 않고 스스로 운명을 개척한다"라며 "황후라는 무게감에 감정 표현이 어려웠지만 한 여성으로서 새로운 사랑에 빠지는 인간적인 모습을 동시에 보여주려 했다"라며 공감 포인트를 전했다.

이어 "분명한 세계관을 외적으로 보여주는 불편함과 부담감도 있었지만, 새로운 세계관을 소개하는 소중한 경험이었다"라 "원작의 더 많은 캐릭터를 10부작으로 줄이면서 달라졌다. 시리즈에서는 배신 앞에 또 다른 선택을 해야 할 고민이 생겼다. 드라마적 요소로 각색된 선택이다"라고 덧붙였다.

절대 권력을 지닌 황제 '소비에슈' 역의 주지훈은 "외교, 정치, 사랑도 잘하지만 사랑에 빠져 바보처럼 제국의 균열을 만드는 인물이다. 순수하게 마음이 움직이는 대로 따라간다"며 "낯선 세계관이지만 한국의 사극처럼 의문점 없이 디테일한 포인트를 두었다. 빨리 익숙해지도록 단어 하나, 톤 높낮이에 중점 두었다. 리얼함보다 판타지를 즐겨 달라"고 말했다.

이어 냉철해 보이지만 복잡한 감정 연기에 대해 "극 전체가 나비에의 시점이다. 후사를 만들려는 소비에슈가 악해 보이겠지만, 캐릭터의 정당성과 관계성의 미묘한 줄타기를 만들려고 했다"며 "분노 악플에 대응할 멘탈이 이미 준비되어 있다. 후반부로 갈수록 분노가 깨끗하게 해결될 것이다"라고 말해 기대감을 높였다.

옆 나라 서왕국 왕자 '하인리' 역의 이종석은 "다정하고 따듯하지만 비밀을 품은 인물이다. 퀸(새)의 사랑스러운 몸짓을 위해 CG 감독과 많은 대화를 나누었다. 새가 어떤 식으로 구현될지 불안한 마음이었지만 저와 비슷해 안도했다"라고 솔직한 심정을 더했다.

이어 "여유와 능글맞음이 원작과 닮았고, '눈을 마주치면 쓰러졌다'라는 완벽한 외모의 왕자 역이 부담되었지만 비밀병기 맥켄나(최대훈) 캐릭터와 케미를 중심에 두었다"라고 차별점을 짚었다. 또한 1인 2역을 맡은 소감에 대해 "하인리와 퀸이 동일 인물임을 포착할 외모가 포인트다. 새로 변할 때 나체로 등장해 부담스러웠으나, 퀸을 귀엽게 받아들여주어서 다행이었다"라고 말했다.

디즈니+ <재혼황후> 스틸컷
디즈니+ <재혼황후> 스틸컷월트디즈니코리아

도망 노예 출신인 '라스타' 역의 이세영은 "순수함 이면에 살고자 하는 생존본능과 갖고 싶은 욕망이 커지는 인물로 황실의 갈등을 이루는 중심이다. 새하얗고 아름답지 않으면 미움받을 캐릭터라 외모 관리에 중점 두었다"라며 "아이가 배가 고프면 본능에 충실하게 우는 것처럼 라스타는 치열하게 생존을 욕망한다"며 순수악을 드러내려고 노력했다고 답했다.

이어 "극 중 '언니라고 불러도 괜찮을까요'라는 대사를 내뱉으면서도 참 생각이 없다고 느껴졌다. 말끝마다 '라스타는'이라며 자신을 3인칭화 하는 인물이다. 이런 점이 원작에서도 원성이 컸던 만큼 화법을 입에 붙이려고 노력했다"고 말했다.

한편, 디즈니+ <재혼황후>는 당초 공개일보다 하루 빠른 11월 3일 1~ 4부까지 공개되며, 매주 2부씩 공개된다. 총 10부작이다.
재혼황후

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
장혜령 (doona90) 내방

보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다.

이 기자의 최신기사 전직 군인과 군견의 이야기, 마지막까지 '반전'이