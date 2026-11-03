이별, 설렘, 꿈... 카페 한 켠에서 엿듣는 이야기

골목길 카페 '서로'는 사장과 직원 둘이 근무하는, 주택가에서 흔히 볼 법한 작고 아담한 공간이다. 이곳을 오가는 네 팀의 이야기가 여름에서 가을로 계절이 바뀔 동안 차례로 소개된다.



'유진'과 '현오'는 각각 낮과 밤에 카페를 드나든다. 이들은 일면식도 없지만, 같은 내용의 꿈을 꾼다. 중학교 때 같은 학원에 다녔던 '상미'와 '영민'은 우연히 마주친다. 웹 소설 영화화 관련 협의를 위해 소설가 '혜진'과 감독 '동남'은 어색한 첫 만남을 갖는다. 젊은 연인 '나경'과 '종수'는 오래 고심한 끝에 관계를 정리하려 한다. 그들의 사연은 어떻게 연결될까?



영화가 시작된다. 영문 제목이 확 와닿는다. 'The Table(더 테이블)'이 영문 제목으로 붙었다. 자연스레 감독의 이전 작품 제목이 떠오르게 만든다. 저절로 연작 혹은 후속작으로 상정하며 보게 되니 집중력이 오른다. 작품 구성 역시 <더 테이블>처럼 카페 실내에서 4개 에피소드가 '따로 또 같이' 진행된다. 카페의 스태프가 관찰자 겸 각 단락을 여닫는 역할도 비슷하게 흘러간다. 그런 유사성 때문에 괜히 반갑고 안심이 된다. 답습이라기보단 기분 좋은 익숙함의 느낌이다.



한여름밤의 꿈



첫 번째 이야기는 '시간'을 주제로 삼는다. 유진은 친구에게 "내가 어제 꾼 꿈 얘기해줄까?"라며 보따리를 풀기 시작한다. 도시풍 판타지에 걸맞은 내용이다. 요리를 배우기 위해 곧 유학을 떠날 예정인 그녀에겐 묘한 기대와 갈망이 느껴진다.



둘의 대화는 오래도록 계속된다. 낮에서 밤으로 시간이 흐를 동안 카페에서 친한 지인과 수다를 떠는 익숙한 풍경이다. 문득 옆자리에서 괜히 엿듣게 되는 그런 상황으로 관객이 묘하게 빠져드는 기분이 저절로 형성된다.



한편 카페에 단골로 드나드는 두 남자 역시 (다른 시간대에) 이 카페에 죽치고 앉아 있다. 대화를 나누면서도 둘은 각자의 관심사를 멈추지 않는다. 그런데 현오는 좀 특별한 취미가 있다. 그는 "시계 수만큼의 서로 다른 우주가 있는 거야"라며 친구에게 소신을 설파하며 아날로그 시계 분해조립을 공들여 행한다. 서로 다른 시간대, 일면식 없는 두 사람의 교차, 시계라는 물리적인 매개를 통해 시간의 동시성과 교차 관계를 연결하는 상징화가 정교하게 다가온다.



아직 나인 사람들



다음 이야기는 코믹한 듯해도 '사진 기억력'과 요즘 온라인에 팽배한 '음모이론'을 통해 세태를 풍자하는 성격이 상대적으로 가미된다. 우리가 평소에 제대로 포착하지 못하거나 금방 잊고 흘려버리던 것들을 마치 현미경으로 관측해 추출하는 듯하다. 카페에서 시간을 보내던 영민에게 카페 앞을 지나던 상미가 불쑥 들어와 말을 건다. 그녀를 기억하지 못하는 남자에게 "너무 기억을 못하네. 나는 잊은 게 없는데" 하며 슬쩍 서운함을 건넨다. 상대는 당황한다.



이윽고 상미가 던진 힌트에 그녀를 간신히 기억한 영민은 시시콜콜한 중학생 시절 온갖 일화를 늘어놓는 그녀가 경이로울 지경. "그런 걸 사람이 다 기억할 수 있나?" 하지만 기억은 단순히 회고로 끝나지 않는다.



모든 걸 다 기억하는 건 언뜻 좋을 것 같아도 다른 각도로 따져보면 끔찍하고 무거운 일이기도 하다. 상미는 영민이 까맣게 잊던 불편한 추억을 줄줄 언급한다. 물론 딱히 복수하거나 피해보상을 요구하는 것과 거리가 멀지만, 반갑기만 하긴 힘들다.



그런데 엉뚱한 구석이 있는 상미의 만담은 마치 그런 영민의 속내를 뻔히 들여다보듯 '공세'를 이어간다. 이번엔 자신을 잃어버린 채 거대한 시스템에 의해 물들어 조종당하는 세상의 어둠을 설파한다.



하지만 자신과 영민은 아직 장악당하지 않았다며, 이 무섭고 놀라운 비밀을 공유하는 둘의 동질감을 거듭 강조한다. 이게 지금 무슨 상황인지 어안이 벙벙한 영민이지만, 옛 친구의 기이한 수다를 경청하는 태도는 훔쳐보던 관객 역시 이것저것 생각하게 이끈다.



이·순·불



세 번째 에피소드는 대화의 '티키타카'를 통한 감정의 고양을 천연덕스럽게 해낸다. 인기 있는 웹 소설 작가 '혜진'은 편집자와 면담 중이다. 신작에 관해 이것저것 상의하던 편집자는 슬며시 본론을 꺼낸다.



작품의 영화화 프로젝트 제안이다. 하지만 자의식이 강해서인지 작가는 심드렁하다. 내 작품을 쉽게 영화로 만들기도 어렵고, 제대로 소화하지 못한 영상화는 끔찍하다며 손사래를 치는 혜진에게 편집자는 제발 한 번 내정된 감독과 만나보기라도 하라며 권한다.



짜고 치듯 곧 감독 '동남'이 스르륵 등장한다. 처음부터 체면치레만 하고 자리를 파하려는 혜진은 "내가 그런 알량한 말에 넘어갈 것 같아요?"라며 철벽을 친다. 하지만 동남은 까칠한 그녀의 태도에 이미 예상했다는 듯 붙임성 있게 받아치며 작가론을 열렬히 설파한다.



"작가님 이야기는 상스러움 안에 고상함이 있어요" 어느새 둘의 대화는 쿵-딱 리듬을 타듯 맞아떨어진다. 옆에서 몰래 흘낏 바라보다 둘의 귀엽고 발랄한 호흡에 절로 미소가 번질 에피소드다.



가을 이야기



엉뚱 발랄 여름에서 가을로 계절이 변할 즈음, 마지막 이야기가 펼쳐질 차례다. 젊은 커플의 표정은 차분하다. 하지만 이들은 마침내 결별을 확정하는 자리에 앉아 있음을 공유하는 중이다. 아이돌 연습생으로서 공식 데뷔를 앞둔 나경은 어쩔 수 없은 선택을 내려야 한다.



"이별을 선택해야 된다는 게 이렇게 괴로운 일인지 몰랐어"라지만, 이 결정을 되돌릴 방법이 없다는 것쯤 숙지한 상태다. 오래 고심한 끝에 상대에게 덜 미안해야 하기에 내린 결정이다.



그런 연인의 고육지책을 충분히 이해한다는 듯 종수는 오히려 그녀를 위로하려 한다. "넌 선택이 아니야. 그냥 결심을 한 거지." 둘 다 오해란 없다. 이미 젊은 청춘이 미래를 준비할 때부터 예상했던 결말이다.



누구라도 하나씩은 몰래 간직할 법한 아주 느린 이별의 순간이 더없이 실감 나게 그려진다. 뭉클하지만 시리도록 아프다. 헤어짐이 슬프지만, 피할 수 없기에 자신에게, 또 상대에게 조금이라도 충격을 줄이고 싶은지 더없이 천천히 진행하는 작별의 시간.



그렇게 4개 에피소드가 차례로 열고 닫으며 화면 속 시간은 흘러간다. 마치 작은 샘물이 강줄기로, 마침내 하구에서 바다로 향하듯 느리지만 거스를 수 없는 흐름으로 도도하게 진행하듯. 각 일화의 주역인 8명의 남녀가 중심축을 이루지만, <더 테이블>에서 보여준 것처럼 추임새 맞추듯 간극을 연결하는 카페 주인과 직원의 활약은 전작의 카페 사장과 자연스럽게 겹쳐진다. 테이블마다 형성되는 그들만의 소우주를 가교처럼 잇는 감초들의 활약도 특기할 만하다.



아련한 매혹, 간절한 갈망, 쌉싸름한 뒷맛이 농축된 커피향처럼



오랜 연출 경력의 창작자이지만, 여전히 '김종관'이란 이름에 가장 먼저 따라붙은 건, 감독의 존재감을 뇌리에 깊숙하게 새겨넣은 2004년 단편 <폴라로이드 작동법>의 충격이다. 작가는 어느 시기에 도달하면 자신이 잘하는 것을 스스로 파악하고 주특기로 구사하게 되는 법. 그런데 김종관 감독은 '전설'이 된 단편에서 이미 자신이 제일 잘하는 걸 완성해 버렸다. 지극히 아련하고 섬세하면서도 단맛과 쓴맛이 더불어 진하게 남는 여운은 쉽게 풍화되지 않는다.



그렇게 각인된 감독의 필살기는 타의 추종을 불허하는 김종관이란 창작자의 절대적 강점이다. 이를 잘 살리면 오래도록 남을 감촉과 향기가 되지만, 이게 조금만 삐끗하면 무미건조한 복제와 답습에 그친다.



이후 20여 년 동안 감독의 작업은 그 패턴이 밀물과 썰물처럼 오가며 진행된 셈이다. 특히 이름값이 올라가며 당연한 순서 마냥, 대규모 작업을 맡았을 때 단점이 두드러지곤 했다. 물론 내공이 어디로 숨진 않아 매혹적인 장면은 등장해도 헛헛함이 남곤 하는.



아쉬움과 기대감이 교차하던 근작들과 연결해 보면, <낮과 밤은 서로에게>는 감독의 최고작이라고 논하긴 힘들어도 충분히 만족할 만한 결과물로 모습을 드러낸다. 김종관이란 작가는 20년 전에 이미 완성형에 도달했다(고 주관적으로 규정해 버렸다).



물론 창작자는 다양한 도전을 원할 테지만, 보는 사람 입장은 장기를 갈고 닦아 선보였으면 하는 욕망을 피할 수 없다. 그런 면에서 <낮과 밤은 서로에게>는 평범한 로맨스와는 분명히 다른 결을 조준하고 있었다.



영화는 확연하게 오랜 세월 우리가 익히 알고 좋아했던 김종관의 빛깔을 품는다. 확실히 감독의 매력은 작은 규모, 눈치 덜 보고 하고픈 걸 마음껏 작은 우주에 구현할 때 빛을 발한다. 무엇보다 골목마다 넘쳐나는 '카페'란 공간이 태동할 때부터 지닌 '사회의 축소판'이자 온갖 '드라마'가 펼쳐지는 가능성의 장소라는 본질이 제대로다. 옛 거장들이 인간과 삶에 관해 들여다보고자 몰래 잠복하거나, 웨이터에게 이야기를 채록하도록 했던 일화가 떠오르는 대목.



이야기는 시간의 다면성을 논하다가 세상의 혼돈 속에서 주체로 생존하기를 모색한 다음, 편견 대신 교류의 황홀경을 설파하고 다시 피할 수 없는 관계의 종말을 담는다. 행간에선 세계의 변화와 인간이란 존재의 복잡성을 논한다. 그저 달콤한 것과 차원이 다르다. 원래 카페와 로맨스란 그렇게 복잡다단한 삶의 축소판인 법. 본질에 닿는다.



그렇게 영화는 시계공을 꿈꾸는 청년이 정성껏 조심스레 매만지던 클래식 시계처럼 고즈넉한 대화의 매력, 우연을 가장한 필연의 엄중함을 듬뿍 화면에 수놓는다. 관객은 무료함을 달래려 괜히 주변 대화 엿듣다 불쑥 발견하는 마법 같은 순간을 이 작품에서 유사하게 누릴 수 있을 테다.



그리고 어떤 기시감, 나라면 어땠을지 물끄러미 생각에 잠기는 성찰, 추억에 깃든 각양각색 뒷맛에 한참 빠져든 채 영화 속 시간이 제발 끝나지 않길 기원할 테다.



<작품정보>



낮과 밤은 서로에게

The Table: Day and Night

2026 한국 로맨스

2026.11.04. 개봉 79분 15세 관람가

감독/각본 김종관

주연 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 이희준, 전소영, 김동휘

출연 문혜인, 김윤하 외

제작 (주)비리프

공동제작 ㈜앨리웨이, 퍼플에이㈜

제공 미시간벤처캐피탈㈜

배급/제공 (주)케이무비엔터테인먼트

공동제공 케이제이앤투자파트너스(유), 퍼플에이주식회사, (주)대교인베스트먼트



31회 부산국제영화제 개막작



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