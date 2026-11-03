이해란과 아시아쿼터 듀오 맹활약, '최약체' 예상 뒤집은 삼성생명

'아시안게임 스타' 이해란과 아시아쿼터 미야사카 모모나가 맹활약한 용인 삼성생명이 개막전에서 완승을 거두며 기분좋은 출발을 알렸다.삼성생명은 2일 용인실내체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 정규리그 홈 개막전에서 부천 하나은행을 84-66으로 대파하며 기분좋은 승리를 거뒀다.경기 초반 시소 게임을 펼치던 두 팀은 삼성생명은 하나은행의 슛 난조를 틈타 조금씩 차이를 벌렸다. 리바운드를 장악한 삼성생명이 21-15로 앞선 채 1쿼터를 마무리했다.2쿼터부터 모모나의 3점슛이 폭발했다. 21-18로 추격당하는 상황서 모모나가 연속 3점슛을 넣어 흐름을 바꿨다. 모모나는 2쿼터에만 4개의 3점포를 터뜨리며 뜨거운 슛 감각을 자랑했다. 삼성생명이 44-35로 리드하며 전반을 마무리했다.3쿼터들어 삼성생명이 이번엔 수비로 하나은행을 압도했다. 골밑에서는 블록슛, 외곽에서는 스틸 퍼레이드가 이어졌다. 삼성생명은 3쿼터에 23점을 넣는 동안 하나은행의 득점을 단 7점으로 봉쇄했다. 점수차가 67-42, 25점차까지 벌어지며 사실상 일찍 승부가 결정됐다. 4쿼터 초반에도 흐름을 바뀌지 않았고, 점수 차는 한때 최대 31점까지 벌어지기도 했다.삼성생명은 올 시즌을 앞두고 신한은행과 함께 최하위권 전력이라는 낮은 평가를 받았다. FA(자유계약선수) 시장에서 이렇다할 선수 보강이 없었고, 주축선수였던 배혜윤마저 은퇴하며 높이가 더 낮아졌다. 아시안게임에서 국가대표팀 에이스로 맹활약한 이해란 정도 외에는 크게 주목받는 선수가 없었다.하지만 하상윤 삼성생명 감독은 팀컬러의 변화를 예고하며 자신감을 드러냈다. 삼성생명의 비밀병기는 아시아쿼터 듀오 모모나와 한야은이었다. 두 선수는 올시즌 WKBL 아시아쿼터 중에서는 비교적 주목을 덜 받은 선수들이었다.모모나는 이날 3점슛 6개를 포함해 팀내 최다인 20점을 기록하며 승리를 이끌었다. 이는 모모나의 WKBL 입성 이후 개인 최다득점과 3점슛 신기록이었다. 종전 커리어하이 기록은 우리은행 시절에 기록한 11점, 3점슛 3개였다.모모나는 2024-25 시즌 아시아 쿼터 드래프트에서 1라운드 6순위로 아산 우리은행에 입단하며 WKBL를 경험했다. 이후 은퇴를 선언했으나 2026-27시즌 1년 만에 선수복귀를 결정하며 삼성생명에 입단했다. 우리은행 시절에는 패스와 수비 위주의 플레이에 집중하던 백업 포인트가드였으나, 하상윤 감독은 올시즌을 앞두고 모모나에게 더 공격적인 듀얼가드의 역할을 주문했다.모모나는 이날 찬스가 나면 주저하지 않고 팀내에서 가장 많은 15개의 슈팅을 적극적으로 시도했다. 이는 에이스 이해란(6/13)보다도 더 많은 슛시도였으며, 팀이 성공시킨 13개중 절반 가까이를 모모나 혼자 책임졌다.삼성생명은 지난 시즌 3점슛 주요 기록 부문에서(경기당 4.6개,성공률 24.7%) 모두 리그 최하위에 그칠 정도로 슈터 부재에 시달리던 팀이었다. 하지만 이날은 무려 31개의 3점슛을 적극적으로 시도하여 달라진 모습을 보였다. 하 감독은 "경기 전부터 3점슛을 적극적으로 던져달라고 선수들에게 주문했다. 앞으로 이런 기조를 이어갈 것"라는 계획을 밝혔다.대만 출신의 장신포워드 한야은은 이날 21분을 뛰며 5득점 6리바운드 4어시스트를 기록했다. 한야은의 진가는 득점보다 궃은 일에서 빛을 발했다. 국가대표 센터 진안과 매치업되었음에도 끈질긴 몸싸움과 박스아웃으로 골밑에서 전혀 밀리지 않는 모습을 보였다. 한야은의 수비에 흔들린 진안은 8점 10리바운드 3어시스트를 기록했으나 2점슛 8개를 던져 2개 밖에 넣지 못하는 부진을 보였다.삼성생명은 이날 진안과 양인영의 더블포스트를 내세운 하나은행에 골밑에서 열세가 예상됐으나 오히려 리바운드 싸움에서 49-42로 우위를 점했다. 한야은은 자신의 득점보다 동료들을 살려주는데 집중했고, 적극적인 움직임으로 공격 리바운드를 연이어 걷어내며 팀의 사기를 올려놓았다. 모모나와 한야은이라는 든든한 동료의 내외곽 지원사격을 등에 업고 국내 선수들의 공격력도 덩달아 살아났다.외국인 선수 제도를 따로 운영하지 않은 WKBL에서는 아시아쿼터가 사실상 외국인 선수의 역할을 대체하고 있다. 최근 WKBL에 진출하는 아시아쿼터 선수들의 수준이 올라가고 있는데다, 이번 시즌부터 2~3쿼터에 아시아쿼터 2명 동시 기용도 가능해지며 변수가 많아졌다. 앞으로 아시아쿼터 선수들을 어떻게 활용하느냐에 따라 팀의 경쟁력이 달라질 수 있다.에이스 이해란은 전반까지는 2점슛 5개를 던져 하나만 성공시켜 6점에 그치며 다소 부진했다. 하지만 슛이 들어가지 않아도 이해란이 코트 위에 있는 것만으로 상대 수비에게는 위협적이었다. 이해란은 본인의 득점력이 저조하자 리바운드와 수비에 집중하며 동료들을 살려주는 플레이로 코트에 활력을 불어넣었다.후반에는 필드골로만 10점을 넣으며 공격력이 살아났다. 4쿼터 초반에는 3연속 득점에 성공하며 하나은행의 추격 의지를 완전히 꺾어놓기도 했다. 이해란은 3점슛 없이도 16점 11리바운드로 더블-더블을 기록하며 자기 몫을 다했다.이해란은 승리 후 인터뷰에서 "우리팀이 약체라고 하는데 그렇게 생각하지 않는다. 외부에서 어떻게 평가하든 우리의 농구를 잘하면 좋은 경기력을 보일 수 있을 것"이라며 자신감을 드러냈다.아직 첫 경기를 치렀을 뿐이지만 삼성생명은 이해란, 모모나, 이주연, 강유림, 한야은을 중심으로 공수에서 충분히 경쟁력이 있는 팀이라는 사실을 증명했다. 지난 시즌 정규리그 2위에 빛나는 하나은행을 첫 경기부터 완파하며 자신감까지 얻었다. 삼성생명이 추구하는 외곽과 기동력 중심의 새로운 팀컬러가 우승후보들에게도 통할 수 있을지가 앞으로의 관건이 될 전망이다.