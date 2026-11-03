아이돌 음악 관심 없었는데... 부드럽게 귀에 착 감기네

나이가 들수록 유행에 무심해진다. 특히 걸 그룹 음악과는 한동안 거리를 두고 지냈다. 비슷한 구성의 노래들이 쏟아지고, 강렬한 전자음과 반복적인 후렴이 귓가를 맴돌다 사라지는 일이 잦았다. 물론 모든 걸 그룹 음악이 그렇다는 뜻은 아니다. 다만 새로운 노래를 일부러 찾아 들을 만큼의 호기심이 생기지 않았던 것은 사실이다.



천성적으로 유행을 좇는 성격도 아니다. 누군가 '요즘 대세'라고 강조할수록 오히려 관심이 식는 경우가 많았다. 음악은 남들이 좋다고 해서 좋아지는 것이 아니라고 생각했기 때문이다.



경쾌하면서도 부드럽게



그런 고집스러운 취향에 작은 변화가 생긴 것은 뜻밖에도 미용실에서였다. 얼마 전 머리를 자르기 위해 찾은 미용실. 평소처럼 의자에 앉아 가위질 소리를 듣고 있었다. 드라이어 소리와 사람들의 대화가 뒤섞인 공간에서 낯선 멜로디 하나가 들려왔다.



처음에는 별다른 관심을 두지 않았다. 미용실에서 음악이 흘러나오는 것은 흔한 일이니까. 그런데 이상하게도 그 노래는 귀에 남았다.



억지스럽게 고음을 내지르지도 않았고, 강렬한 소리로 청자를 압도하려 하지도 않았다. 경쾌하면서도 부드러운 리듬 위로 맑은 보컬이 자연스럽게 흘러갔다. 세련된 팝송을 듣는 듯했는데, 자세히 들어보니 한국어 가사가 들렸다.



'어, 이 노래 괜찮은데?'



평소 걸 그룹 음악에 별다른 관심이 없던 터라 더욱 의외였다. 누구의 노래인지 궁금해졌다. 머리를 자르는 동안 들리는 가사 몇 구절을 기억해 두었다.



미용실을 나와 스마트폰으로 가사를 검색했다. 그렇게 찾아낸 노래는 걸 그룹 리센느(RESCENE)의 '런어웨이(Runaway)'였다. 지난 4월 8일 발매된 리센느의 디지털 싱글이다.



그제야 리센느라는 이름이 낯설지만은 않다는 사실을 깨달았다. 최근 대중음악 관련 소식에서 몇 차례 접한 이름이었다. 하지만 그동안은 별다른 관심을 두지 않았다. 정작 아무런 선입견 없이 들었을 때 이들의 음악은 예상보다 훨씬 매력적이었다.



'런어웨이'의 가장 큰 장점은 소리의 조화에 있다. 곡을 이끄는 리듬에는 분명한 추진력이 있다. 그 위로 몽환적인 기타와 신시사이저 사운드가 겹쳐지고, 보컬은 과장된 표현보다 자연스러운 흐름으로 멜로디를 전달한다. 전자음이 없는 음악은 아니다. 오히려 다양한 전자적 요소를 활용하면서도 그것이 보컬과 멜로디를 압도하지 않는다는 점이 인상적이다.



일부 대중음악이 강렬한 첫인상을 남기는 데 집중한다면, '런어웨이'는 노래 전체의 분위기와 흐름으로 청자를 붙잡는 쪽에 가깝다. 자극적인 소리를 앞세우지 않아도 충분히 매력적인 음악이 만들어질 수 있음을 보여준다.



특히 좋았던 것은 멜로디였다. 처음 듣는 노래인데도 낯설지 않았다. 그렇다고 어디선가 들었던 익숙한 선율을 그대로 반복하는 느낌도 아니었다. 부드러우면서도 묘하게 중독성이 있었다.



가사에 담긴 메시지 역시 매력적이었다. 익숙한 일상과 자신을 가두던 틀에서 벗어나 자유를 찾아 나가겠다는 이야기는 노래의 경쾌한 흐름과 자연스럽게 어우러진다. 단순히 어디론가 떠나는 것이 아니라 스스로 원하는 삶을 향해 움직이겠다는 의지가 느껴졌다. 부드러운 멜로디 안에 담긴 자유에 대한 갈망이 노래의 여운을 더욱 깊게 만들었다.



유행을 좇지 않는 사람의 취향을 허무는 것은 요란한 홍보나 일시적인 붐이 아니다. 결국은 '좋은 음악' 그 자체다.



좋은 음악은 때로 가장 예상하지 못한 순간에 찾아온다. 그리고 그때 비로소 깨닫는다. 유행을 따라가지 않더라도, 새로운 음악을 사랑하게 되는 일은 얼마든지 가능하다는 것을.

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