박항서 향한 '김치맨' 조롱, 용납돼선 안 된다

축구장에서 상대 팀 감독을 향해 '김치맨'이라고 외치는 일이 벌어졌다. 욕설까지 섞인 노골적인 조롱이었다. 대상은 베트남 축구의 성공 신화를 이끌었던 박항서 감독이다. 국제 스포츠 무대에서 특정 국가의 문화를 비하의 수단으로 삼는 행태가 여전히 사라지지 않고 있다는 사실이 개탄스럽다.지난 1일 태국 파타야에서 열린 2026~2027시즌 태국 프로축구 2부리그 경기에서 깐짜나부리 파워 FC를 이끄는 박 감독은 파타야 유나이티드와 2-2로 비긴 뒤 관중석에서 날아든 모욕적인 발언에 격분했다. 상대 팀 팬으로 추정되는 한 남성이 박 감독을 향해 욕설과 함께 '김치맨'을 반복해서 외친 것이다. 박 감독은 처음에는 조용히 하라는 손짓을 보냈지만, 조롱이 계속되자 강하게 항의했다. 관계자들이 제지하면서 물리적 충돌은 피했다.김치는 한국을 대표하는 음식이다. 그 자체로 모욕적인 단어가 아니다. 그러나 상대의 국적을 겨냥해 욕설과 함께 반복적으로 외친다면 이야기가 달라진다. 말의 의미는 사전적 정의만으로 결정되지 않는다. 어떤 의도와 상황에서 사용됐는지가 중요하다. 한국인이라는 정체성을 상대를 깎아내리는 수단으로 삼았다면 이를 단순한 응원이나 장난으로 넘길 수 없다.더욱 심각한 것은 조롱의 대상이 박 감독 한 사람에 그치지 않았다는 점이다. 해당 관중은 마다가스카르 출신 선수 존 바지오의 신체적 특징까지 비하한 것으로 전해졌다. 국적과 외모를 공격의 대상으로 삼는 행태가 한 경기장에서 벌어진 것이다. 이는 축구에 대한 열정과 아무 관계가 없다.깐짜나부리 구단은 사건 직후 인종과 피부색, 민족 등에 따른 차별에 반대한다는 성명을 발표했다. 당연한 대응이다. 하지만 성명만으로 끝나서는 안 된다. 태국 축구 당국은 당시 상황을 철저히 조사하고, 규정 위반이 확인된다면 합당한 조치를 취해야 한다. 구단과 경기 운영 주체 역시 관중의 차별적 언행에 어떻게 대응할 것인지 분명한 기준을 마련할 필요가 있다.이번 사건을 한국인이 해외에서 당한 수모로만 받아들여서도 곤란하다. 한국 축구장에서도 외국인 선수나 지도자를 향한 비하와 혐오가 벌어진다면 똑같은 잣대로 비판해야 한다. 차별에 반대하는 원칙은 피해자의 국적에 따라 달라질 수 없다.축구는 국적과 언어, 문화가 다른 사람들이 하나의 규칙 아래 경쟁하는 스포츠다. 그 다양성을 인정하지 못한다면 국제 스포츠가 추구하는 가치도 무너진다.상대 팀을 응원하지 않을 자유는 있다. 그러나 상대의 존엄성까지 짓밟을 권리는 누구에게도 없다. 이번 사건이 또 하나의 소동으로 끝나서는 안 되는 이유다.