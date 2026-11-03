유튜브 조회수 터진 완전체, 베스티의 '역주행' 기적

대중음악계에서 역주행 인기는 어제오늘의 일이 아니다. 지난 2~3년 사이에만 밴드 데이식스와 솔로 가수 우즈가 차트를 거슬러 오르는 이변을 일으켰고, 최근에는 걸그룹 리센느가 여러 곡을 각종 순위 상위권에 올려놓으며 '국민 걸그룹' 반열에 오르기도 했다. 그리고 올해 하반기에는 무려 13년 전 발표된 노래 한 곡이 이미 해체된 팀을 다시 무대로 불러냈다.
그 주인공은 4인조 걸그룹 베스티(BESTie : 강혜연, 정유지, 다혜, 나해령)가 2013년 10월 발표했던 디지털 싱글 '연애의 조건(Love Options)'이다. 지난 6월부터 SNS와 숏폼 콘텐츠를 통해 조금씩 입소문을 타기 시작한 이 곡은 9~10월 들어 가파른 상승세를 보이며 국내 주요 음원 순위 상위권 진입을 이뤄냈다.
급기야 지난달 31일 MBC <쇼! 음악중심>을 통해 약 4000일 만의 완전체 무대를 선보였고, 해당 방송 영상은 3일 오전 기준 유튜브 조회수 443만 회를 돌파했다. 탄탄한 글로벌 팬덤을 자랑하는 후배 그룹들과 나란히 순위 경쟁을 펼치는 '연애의 조건'에는 어떤 매력이 있었기에 주목받을 수 있었을까?
숏폼이 재발견한 13년 전 음악