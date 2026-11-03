유튜브 조회수 터진 완전체, 베스티의 '역주행' 기적

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베스티 '연애의 조건' 공식 뮤직비디오2013년 10월 17일 공개된 '연애의 조건'은 당시 '히트메이커'로 불리던 작곡가 용감한형제가 만들었다. 통통 튀는 멜로디와 또렷한 박자 위에 바라는 연인의 조건을 하나씩 늘어놓는 경쾌한 댄스곡이다. 2013년에는 익숙한 아이돌 팝 공식이라 평범하게 비칠 수 있었던 구성이 2026년에는 오히려 다른 곡과 차별화되는 강점으로 작용했다.'연애의 조건'이 다시 주목받은 결정적 계기는 노래와 퍼포먼스를 결합한 숏폼 영상이 마련했다. 한 누리꾼이 그룹 하츠투하츠의 '레몬탱'(Lemon Tang) 퍼포먼스에 '연애의 조건'을 입힌 영상을 올렸고, 안무와 박자가 절묘하게 맞물리며 보는 재미를 더했다. 일종의 '밈'처럼 번진 인기는 국내를 넘어 동남아와 중화권으로 퍼졌고, 리센느·최예나·엔믹스 등 후배 가수들의 챌린지를 거치며 원곡에 대한 관심으로 이어졌다.과거 방송이나 음원 중심의 소비 구조와 달리, 요즘은 하이라이트 구간만 짧고 직관적으로 편집한 영상 콘텐츠가 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등을 통해 소비된다. 기획사의 인위적인 마케팅이 아닌 대중의 자발적인 호기심과 공유 문화가 13년 전 묻혔던 곡을 되살려낸 셈이다.