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뮤직 인사이드 유튜브 조회수 터진 완전체, 베스티의 '역주행' 기적

유튜브 조회수 터진 완전체, 베스티의 '역주행' 기적

숏폼이 살려낸 13년 전 노래, 다시 주목 받은 '연애의 조건'... 실력으로 보답하다

김상화(steelydan)
26.11.03 11:20최종업데이트26.11.03 11:20
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대중음악계에서 역주행 인기는 어제오늘의 일이 아니다. 지난 2~3년 사이에만 밴드 데이식스와 솔로 가수 우즈가 차트를 거슬러 오르는 이변을 일으켰고, 최근에는 걸그룹 리센느가 여러 곡을 각종 순위 상위권에 올려놓으며 '국민 걸그룹' 반열에 오르기도 했다. 그리고 올해 하반기에는 무려 13년 전 발표된 노래 한 곡이 이미 해체된 팀을 다시 무대로 불러냈다.

그 주인공은 4인조 걸그룹 베스티(BESTie : 강혜연, 정유지, 다혜, 나해령)가 2013년 10월 발표했던 디지털 싱글 '연애의 조건(Love Options)'이다. 지난 6월부터 SNS와 숏폼 콘텐츠를 통해 조금씩 입소문을 타기 시작한 이 곡은 9~10월 들어 가파른 상승세를 보이며 국내 주요 음원 순위 상위권 진입을 이뤄냈다.

급기야 지난달 31일 MBC <쇼! 음악중심>을 통해 약 4000일 만의 완전체 무대를 선보였고, 해당 방송 영상은 3일 오전 기준 유튜브 조회수 443만 회를 돌파했다. 탄탄한 글로벌 팬덤을 자랑하는 후배 그룹들과 나란히 순위 경쟁을 펼치는 '연애의 조건'에는 어떤 매력이 있었기에 주목받을 수 있었을까?

숏폼이 재발견한 13년 전 음악

베스티 '연애의 조건' 공식 뮤직비디오
베스티 '연애의 조건' 공식 뮤직비디오1theK

2013년 10월 17일 공개된 '연애의 조건'은 당시 '히트메이커'로 불리던 작곡가 용감한형제가 만들었다. 통통 튀는 멜로디와 또렷한 박자 위에 바라는 연인의 조건을 하나씩 늘어놓는 경쾌한 댄스곡이다. 2013년에는 익숙한 아이돌 팝 공식이라 평범하게 비칠 수 있었던 구성이 2026년에는 오히려 다른 곡과 차별화되는 강점으로 작용했다.

'연애의 조건'이 다시 주목받은 결정적 계기는 노래와 퍼포먼스를 결합한 숏폼 영상이 마련했다. 한 누리꾼이 그룹 하츠투하츠의 '레몬탱'(Lemon Tang) 퍼포먼스에 '연애의 조건'을 입힌 영상을 올렸고, 안무와 박자가 절묘하게 맞물리며 보는 재미를 더했다. 일종의 '밈'처럼 번진 인기는 국내를 넘어 동남아와 중화권으로 퍼졌고, 리센느·최예나·엔믹스 등 후배 가수들의 챌린지를 거치며 원곡에 대한 관심으로 이어졌다.

과거 방송이나 음원 중심의 소비 구조와 달리, 요즘은 하이라이트 구간만 짧고 직관적으로 편집한 영상 콘텐츠가 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등을 통해 소비된다. 기획사의 인위적인 마케팅이 아닌 대중의 자발적인 호기심과 공유 문화가 13년 전 묻혔던 곡을 되살려낸 셈이다.

한 방이 아쉬웠던 그 시절 베스티

지난 10월 31일 MBC '쇼 음악중심'에 출연한 베스티
지난 10월 31일 MBC '쇼 음악중심'에 출연한 베스티MBC

EXID 원년 멤버 3인(혜연-유지-해령)을 중심으로 결성된 베스티는 실력파 그룹으로 평가되긴 했지만, 대중에게 확실한 인상을 남기기에는 어딘가 부족함이 엿보였다. 데뷔곡 '두근두근'을 시작으로 '니가 필요해', 'Hot Baby' 등을 발표했지만 소수의 마니아 외에는 베스티에게 관심을 기울이는 이가 드물었다.

결국 2015년 5월 미니 2집 <Love Emotion> 이후 완전체 활동은 사실상 멈췄고, 2018년 소속사와의 계약이 끝나면서 팀은 해체 수순을 밟았다. 이후 멤버들은 각자의 분야에서 활동을 이어갔다. 강혜연은 <미스트롯2>와 <현역가왕3>를 거치며 트로트 가수로 활동 영역을 옮겼다. 메인보컬 정유지는 <드림걸즈>, <노트르담 드 파리>등을 거쳐 최근 공연 중인 <겨울왕국>까지 다양한 뮤지컬 무대에서 탁월한 가창력을 선보였다.

이밖에 다혜는 <환승연애3> 출연으로 대중에게 다시 얼굴을 알렸고, 나해령 역시 배우로서 드라마와 다양한 작품에 출연하며 연기 활동을 지속했다. 한 팀으로 무대를 누볐던 네 사람이 각자 다른 시간을 보낸 뒤 같은 노래로 다시 모였다는 사실은 이번 역주행에 깊은 진정성을 더했다.

실력으로 증명한 재소환 무대

지난 10월 31일 MBC '쇼 음악중심'에 출연한 베스티
지난 10월 31일 MBC '쇼 음악중심'에 출연한 베스티MBC

다시 모인 이들이 음악방송 무대에서 보여준 흔들림 없는 라이브와 완벽한 군무는 2010년대 걸그룹 특유의 기본기를 다시 일깨운 명장면이었다. 결성 당시에는 빛을 보지 못했지만, 각자의 영역에서 성장한 멤버들이 오랜만에 완전체로 의기투합해 만들어낸 결과물이라는 점에서도 큰 울림을 선사한다.

베스티의 사례는 반짝 유행으로 소비되곤 하는 숏폼 챌린지의 한계를 넘어, 탄탄한 실력이 뒷받침될 때 아티스트와 곡의 생명력이 어떻게 재발견될 수 있는지 보여준다. 알고리즘이 문을 열었고, 베스티는 당당하게 문턱을 넘어섰다.

이들의 재조명이 단순한 단발성 무대에 머물지, 신작 발표 등 추가 활동으로 이어질지는 지켜봐야 한다. 다만 노래 한 곡이 요즘 세대의 재발견을 거쳐 한동안 잊혔던 그룹을 다시 움직이게 했다는 사실 만큼은 분명하다. '연애의 조건'이 마련한 두 번째 기회가 베스티의 전성기를 마련할 수 있을지 기대해 본다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
베스티

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