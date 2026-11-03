이 세탁소에 가면 구겨진 내 삶도 펴줄까

필름다빈

큰사진보기 ▲<인생세탁소> 스틸 필름다빈

개발세력=외지인 vs 토착세력=원주민 구도는 <인생세탁소>에서 다른 형태로 변주된다. 영화는 제주도가 앓는 개발 광풍을 작은 동네와 거기 사는 굴곡 많은 가족의 이야기로 압축하려 한다. 복잡한 구도와 규모의 총체적 지형도를 전시하는 대신, 제작진은 개발지상주의가 불러온 공동체의 해체가 낳은 현실 풍경을 묘사하는 데 주력한다. 이웃들은 분열되거나 체념한 채 떠나기 급급하고, 가족 역시 품은 생각은 제각각이다. 마을은 점점 유령의 집처럼 비어간다.



여기엔 외부인은 체감하기 힘든 과거의 상흔이 깊숙이 개입한다. 1988년 탑동 매립 사태의 악몽이다. 국가가 밀어붙이는 사업에 저항하는 이들과 (이 지역이 겪은 국가폭력의 공포에 질린 채) 그저 순응하는 이들이 자연스럽게 분리된다. 악에 받쳐 투쟁하는 이들은 숨죽인 채 이탈한 이들을 곱게 볼 수 없다. <빌리 엘리어트>에서 아들의 유학을 위해 파업을 이탈한 빌리의 가족이 겪던 수모를 떠올려보자. 그때 분열의 상처는 세대가 바뀌어도 여전히 남았다.



강인한 여성으로 형상화한 공동체의 저력



'해녀'란 존재는 제주를 상징하지만, 그녀들의 '물질'은 순전히 자발적인 것만은 아니었다. 어두웠던 시절, 가장의 부재나 무능력 앞에서 가족 생계를 책임지기 위해 위험천만한 검푸른 바닷속으로 잠수를 감행한 데 가깝다. 국가폭력과 빈곤의 시대를 견뎌낸 피땀눈물의 흔적이다. 그렇게 가족을 먹여 살리며 모진 세월을 견뎠다. 옥희는 해녀 일에 소질이 없었고 심지어 바다 공포증까지 겪었지만, 어른들은 엄살이라며 강제로 물에 넣었다. 하급 해녀로 머문 이유다.



큰사진보기 ▲<인생세탁소> 스틸 필름다빈

작품은 다소 도식화한 설정으로 토착 공동체의 저력을 상징하는 존재는 여성, 동요하거나 떠나려는 이, '내부의 적'으로 해를 끼치는 존재는 남성으로 설정한다. 하지만 최소한의 장치를 통해 절대 악과 선으로 단순화하는 우를 범하진 않는다. 악역이라 할 이들 역시 거대하고 무자비한 시스템 아래에서 도구화한 캐릭터에 불과하다. 작은 이익을 놓치지 않기 위해, 어차피 저항해도 소용없다는 '현실'에 굴복한 존재다. 이 섬의 근현대사가 낳은 또 다른 산물인 셈.



영화 속에서 회고되는 마을 공동체의 결정적 패배, 1988년 투쟁은 현재를 지배한다. 당시의 투쟁이 좌절된 바람에 동네는 황폐화를 걷는다. 외부에서 유입된 자본이 던지는 작은 부스러기에 매달리지 않으면 도태될 따름. 새로운 기회를 찾기 위해 떠나거나 그저 버티는 삶이다. 저항해도 도리가 없다는 체념은 사람을 나약하게, 비겁하게 만들기에 즉효 약이다. 잇속을 몰래 셈하고, 주변을 속이거나 갈라치는 역할 남성 캐릭터들은 그 부정적인 표상으로 기능한다.



흔히 시골 농촌이나 섬마을은 단일한 목가적 공동체로 상상된다. 하지만 이미 외압에 의해 분열된 동네는 더는 그렇게 작동할 수 없다. 이미 그전부터 가부장제와 집단주의 폐단이 잠재해 있던 참이다. 순기능은 마비된 채 구습만 온존한 공동체는 오히려 변화를 가로막는 장벽이 된다. 새로운 '가족의 탄생'을 위한 기반을 파괴하는 후반의 사변은 그런 부정적 과거의 유산이 불러온 악의의 표출이다. 이를 방어하는 힘은 보잘것없어 뵈는 여성들의 풀뿌리 연대다.



소박하지만 전형적 답습이 아쉬운, 제주 현대 가족 이야기



큰사진보기 ▲<인생세탁소> 스틸 필름다빈

영화는 전통적 형태에서 변화가 불가피한 21세기 현실이 잉태한 새로운 가족 탄생 과정을 줄기로 진행된다. 여기에 제주라는 섬이 간직한 역사적 상처를 뿌리로 삼아 개인적인 사연을 사회적 서사로 확장하려 한다. 워낙 비극적 사연 가득한 지역의 현대사는 보편적인 현대 가족 이야기에 한 겹 더 풍성한 상상력을 가능케 해주는 숨은 주역으로 작동한다. 지역 현실에 깊게 천착한 작품의 출발점이 이런 개성을 보장한다. 기록영화와 달리 극영화에선 드문 도전.



구조적 장점이 상당한 편이나, 인물 관계나 변화 과정은 도식적 측면이 적지 않다. 초반까진 장면마다 태도 차이가 상당한 편이라 마치 다중인격 보는 느낌도 곧잘 들 정도. 가족영화라면 연상되는 편견, 떼만 쓰며 애물단지 노릇에 충실한 아이 캐릭터와 자기 사연 늘어놓는 비호감 캐릭터, '사실은 좋은 사람이었어'나 '흑화한 데에도 사연이 있는 법' 슬쩍 넘기는 악역 캐릭터가 즐비하게 등장하는 탓이다. 은근한 설득 장치보다 대사로 해설하는 식도 좀 아쉽다.



영화는 많은 이야기를 담고 싶다. 그래서 참 많은 사연을 농축한다. 하지만 제한된 분량 안에서 잔뜩 준비한 재료에 제 몫을 전부 부여하는 건 별개 문제다. 궁금한 캐릭터가 기능적으로만 투입되거나, 충분히 활용되지 않는 부분이 노출될 때마다 아쉬움이 남는다. 사적인 드라마와 사회적 서사를 팽팽하게 교차하는 건 의외로 퍽 어려운 과제다. 이런 유형 작품에서 대개 종착역으로 설정되는, 객관적 패배와 작은 희망의 병렬 역시 어렵지 않게 예상할 수 있다.



큰사진보기 ▲<인생세탁소> 스틸 필름다빈

과연 제작진은 영화가 끝날 때 관객이 무엇을 안고 돌아가길 기대했을까? 반대로 관객은 고르고 골라 선택한 영화에서 무엇을 얻기를 기대했을까? <인생세탁소>는 두 마리 토끼를 잡으려 했고 외형상 무난한 드라마를 완성하는 데 도달한다. 초반부의 익숙하고 소모적인 가족영화 장치들을 넘어서면 안정적인 궤도를 이탈하지 않는다. 충분히 감동적이고 뭉클한 장면이 속속 등장한다. 그런데 '영화적 체험'으로 각인되기엔 2% 항상 부족하다. 그래서 더욱 아쉽다.



'가족'이란 원초적 공동체를 상상할 때 우선 떠올리는 '핏줄'의 연속성은 여전히 강고하게 우리 뇌리에 남아 있다. 하지만 정작 주변에서 숱하게 목격되는 현실은 '관계'의 우위다. 공동체의 이웃은 명절 때나 볼까 말까 친지보다 훨씬 소중한 존재다. 그 당연한 실체를 반영한 영화는 더불어 프랜차이즈 카페가 물려받을 수 없는 동네 '사랑방'의 가치를 소소히 주장하려 한다. 미래를 여는 새로운 공동체 탄생을 희구하는 소박한 마음은 의심할 것 없는 작업이다.



<작품정보>



인생세탁소

A Ray of Sunlight

2024 한국 드라마

2026.11.04. 개봉 103분 15세 관람가

감독/각본 문숙희

출연 문희경, 강진아, 김유석, 김미화, 현대영, 이아담,

강용덕, 성이언, 송창곤, 김건호, 이시연, 문유빈

제작 필름라이프

배급 필름다빈 인생세탁소 문숙희감독 문희경 강진아 이아담 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상목 (redoctobor) 내방 구독하기

트위터 대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다. 이 기자의 최신기사 하루키 단편 속 '평행우주', 애니메이션으로 만날 시간 <인생세탁소> 스틸영화는 전통적 형태에서 변화가 불가피한 21세기 현실이 잉태한 새로운 가족 탄생 과정을 줄기로 진행된다. 여기에 제주라는 섬이 간직한 역사적 상처를 뿌리로 삼아 개인적인 사연을 사회적 서사로 확장하려 한다. 워낙 비극적 사연 가득한 지역의 현대사는 보편적인 현대 가족 이야기에 한 겹 더 풍성한 상상력을 가능케 해주는 숨은 주역으로 작동한다. 지역 현실에 깊게 천착한 작품의 출발점이 이런 개성을 보장한다. 기록영화와 달리 극영화에선 드문 도전.구조적 장점이 상당한 편이나, 인물 관계나 변화 과정은 도식적 측면이 적지 않다. 초반까진 장면마다 태도 차이가 상당한 편이라 마치 다중인격 보는 느낌도 곧잘 들 정도. 가족영화라면 연상되는 편견, 떼만 쓰며 애물단지 노릇에 충실한 아이 캐릭터와 자기 사연 늘어놓는 비호감 캐릭터, '사실은 좋은 사람이었어'나 '흑화한 데에도 사연이 있는 법' 슬쩍 넘기는 악역 캐릭터가 즐비하게 등장하는 탓이다. 은근한 설득 장치보다 대사로 해설하는 식도 좀 아쉽다.영화는 많은 이야기를 담고 싶다. 그래서 참 많은 사연을 농축한다. 하지만 제한된 분량 안에서 잔뜩 준비한 재료에 제 몫을 전부 부여하는 건 별개 문제다. 궁금한 캐릭터가 기능적으로만 투입되거나, 충분히 활용되지 않는 부분이 노출될 때마다 아쉬움이 남는다. 사적인 드라마와 사회적 서사를 팽팽하게 교차하는 건 의외로 퍽 어려운 과제다. 이런 유형 작품에서 대개 종착역으로 설정되는, 객관적 패배와 작은 희망의 병렬 역시 어렵지 않게 예상할 수 있다. 시민기자 기사쓰기

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<인생세탁소> 스틸옥희 역시 사연이 많은 눈치다. 나이가 적지 않은데 해녀 등급은 '하군', 상중하 가운데 최하위 서열이다. 뭔가 좀 이상하다. 대개 그 짬밥이면 당연히 상급 해녀 대접을 받아야 하건만, 어째 그녀는 먼바다 깊은 해저까지 갈 엄두도 내지 않은 채 바닷가 주변만 서성인다. 후배 해녀의 볼멘소리 들어도 무슨 사정인지 철면피다. 기껏 돌아와 세탁소 내놓으라는 의붓딸과 불편한 동거도 호락호락할 리 없다. 자기 배로 낳은 자식도 손주만 맡긴 채 소식이 통 없다.천진난만한 손주 '준서' 역시 뜯어보면 사정이 딱하다. 엄마는 부재하고 아빠는 달랑 할머니에게 떠넘긴 채 행방이 묘연하다. 전형적인 결손가정 자녀의 초상이다. 할머니는 손주를 애지중지하지만, 고모란 사람은 자신을 애물단지 취급할 뿐이다. 질세라 성질도 부리고 엉기기도 하면서 당분간 함께 지내야 한다. 그래도 딸과 떨어져 사는 외로움에 까칠하던 고모도 조금씩 마음을 열고 조카를 챙기긴 한다. 어른들 속내는 복잡하지만, 그건 아이의 관심사가 아니다.한참 난개발 문제로 시끌벅적하던 제주도의 현실은 여전하다. 이 가족이 사는 동네는 탑동. 제주항 부두가 지척이다. 외부와 연결된 섬의 관문 격인 동네는 일찍이 개발의 파도에 휩쓸려 온 곳이다. 영화 속에서 사람들은 1988년을 종종 언급한다. 어부와 해녀들에게 생계를 보장하던 자연의 수혜가 사라진 해다. 자연 그대로의 해안은 어획과 채집을 위한 생존의 무대다. 하지만 물류와 관광 수요를 위해 해변을 콘크리트와 시멘트로 메우고 제방을 쌓아올렸다.그 결과 수확은 급감하고 연안은 오염에 노출된다. 기왕 망가진 것, 개발 이익이라도 원주민에게 분배되었다면 위안이 될 법한데 딱히 그렇지도 않은 듯하다. 주민들은 고향에서 이방인이 되어간다. 특수를 노린 난개발도 한철 바람이 지나니 시내엔 임대 광고만 가득한 채 스산한 풍경이다. 그래도 여전히 기대를 품고 건물은 올라간다. 그런 분위기를 상징하는 건 동네 마당발인 부동산 사장이다. 그는 은영에게 세탁소를 얼른 팔아야 한다며 설득하길 거듭한다.