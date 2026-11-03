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이 시대 최고의 팝스타가 홍콩에 바친 사랑 고백

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팝스타 위켄드, 왕페이의 노래 샘플링한 신곡 '홍콩(Hong Kong)' 발표

이현파(hyunpa2)
26.11.03 10:47최종업데이트26.11.03 10:47
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팝 역사상 최고의 히트곡 '블라인딩 라잇츠(Blinding Lights)'의 주인공. 캐나다 출신의 팝스타 위켄드가 홍콩 문화의 아이콘 왕페이와 한 곡에서 만났다. 위켄드는 지난 10월 31일, 홍콩에 보내는 자신의 헌정곡 '홍콩(Hong Kong)'을 발표했다.이번 신곡은 위켄드가 홍콩 카이탁 스타디움에서 펼친 4일간의 스타디움 공연을 마무리하면서 공개되었다.

위켄드는 이 곡에서 왕페이가 1993년 발표했던 노래 '계후풍(Monsoon)'을 샘플링했다. '계후풍'은 홍콩의 칸토팝(광둥어 팝 음악, 광둥어로 부르는 팝 음악)을 대표하는 명곡으로도 손꼽힌다. 또한 왕가위 감독의 영화 <중경삼림>의 촬영 감독 크리스토퍼 도일이 촬영한 사진을 앨범 커버 이미지로 활용하였다. '홍콩'의 뮤직비디오를 연출한 에반 라슨 감독은 <사우스차이나모닝포스트>와의 인터뷰에서 "1980년대 말부터 1990년대 초까지의 홍콩을 향한 향수가 많은 사람을 사로잡은 비결"이라고 말했다.

원곡의 멜로디 라인을 그대로 살린 가운데, 위켄드는 이별을 계절의 바람에 비유한 왕페이의 33년 전 가사를 이어받아 떠난 인연에 대한 그리움을 고백한다. 그리고 "언젠가 당신의 마음이 바뀌는 날이 온다면, 자신은 홍콩에서 기다리고 있겠다"라며 직접적으로 홍콩을 언급한다.

아시아 대중문화가 키워낸 팝스타, 위켄드

위켄드의 신곡 '홍콩'
위켄드의 신곡 '홍콩'유니버설뮤직코리아

위켄드는 이전에도 꾸준히 아시아 대중문화에 대한 애정을 드러내 왔다. 위켄드는 일본의 애니메이션 감독 와타나베 신이치로와 재즈 힙합 프로듀서 누자베스가 없었다면 자신의 데뷔작 <하우스 오브 벌룬즈(House of Ballons)>는 존재할 수 없었을 것이라며 고개를 숙인 바 있다. 2022년에는 시티팝의 명곡인 아란 토모코의 '미드나잇 프레텐더스(Midnight Pretenders)'를 샘플링해 자신의 노래 '아웃 오브 타임(Out Of Time)'으로 재탄생시켰다.

또한 애니메이션 <신세기 에반게리온>의 주제가를 샘플링하는 것은 물론, 원곡자 타카하시 요코를 자신의 콘서트에 초대하면서 애니메이션 마니아들 사이에서도 뜨거운 감자가 되었다. 최근 한국 방문 후에는 자신의 인스타그램 게시물의 배경음악을 강수지의 '보랏빛 향기'로 설정하고, '가황' 나훈아의 사진을 게시하기도 했다.

1990년 캐나다 토론토에서 에티오피아 이민자의 아들로 태어난 위켄드(본명 : 에이벨 테스페이)는 대중음악의 문법을 크게 바꾼 아티스트다. 알앤비에 일렉트로니카, 트립합, 인디 록 등 다양한 장르의 요소를 차용하여 몽환적이고 우울한 팝 음악을 만들어냈다. 프랭크 오션, 미겔과 더불어 '얼터너티브 알앤비'의 시대를 주도했다는 평가를 받는다.

그는 빌보드가 선정한 역대 최고의 히트곡 1위에 선정된 '블라인딩 라잇츠'를 비롯해 '스타보이(Starboy)', 캔트 필마이 페이스(Can't Feel My Face)', '다이 포 유(Die For You) 등의 총 7개의 노래를 빌보드 핫 100 차트 1위에 올려놓았으며, 스포티파이 역사상 최초로 월별 청취자 1억 명을 돌파하는 등의 위업을 세웠다. 지난 10월에는 <애프터 아워스 틸던 투어>를 통해 8년 만의 내한 공연을 열고 이틀 동안 10만 명의 관객을 모았다.
위켄드 홍콩 왕페이

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