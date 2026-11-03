이 시대 최고의 팝스타가 홍콩에 바친 사랑 고백

팝 역사상 최고의 히트곡 '블라인딩 라잇츠(Blinding Lights)'의 주인공. 캐나다 출신의 팝스타 위켄드가 홍콩 문화의 아이콘 왕페이와 한 곡에서 만났다. 위켄드는 지난 10월 31일, 홍콩에 보내는 자신의 헌정곡 '홍콩(Hong Kong)'을 발표했다.이번 신곡은 위켄드가 홍콩 카이탁 스타디움에서 펼친 4일간의 스타디움 공연을 마무리하면서 공개되었다.
위켄드는 이 곡에서 왕페이가 1993년 발표했던 노래 '계후풍(Monsoon)'을 샘플링했다. '계후풍'은 홍콩의 칸토팝(광둥어 팝 음악, 광둥어로 부르는 팝 음악)을 대표하는 명곡으로도 손꼽힌다. 또한 왕가위 감독의 영화 <중경삼림>의 촬영 감독 크리스토퍼 도일이 촬영한 사진을 앨범 커버 이미지로 활용하였다. '홍콩'의 뮤직비디오를 연출한 에반 라슨 감독은 <사우스차이나모닝포스트>와의 인터뷰에서 "1980년대 말부터 1990년대 초까지의 홍콩을 향한 향수가 많은 사람을 사로잡은 비결"이라고 말했다.
원곡의 멜로디 라인을 그대로 살린 가운데, 위켄드는 이별을 계절의 바람에 비유한 왕페이의 33년 전 가사를 이어받아 떠난 인연에 대한 그리움을 고백한다. 그리고 "언젠가 당신의 마음이 바뀌는 날이 온다면, 자신은 홍콩에서 기다리고 있겠다"라며 직접적으로 홍콩을 언급한다.
아시아 대중문화가 키워낸 팝스타, 위켄드