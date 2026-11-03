부상도 막지 못했다... 변준형, 정관장 3연패 탈출 견인

직전 경기 부진도, 경기 중 찾아온 부상도 변준형을 막지 못했다. 15점 7어시스트를 기록한 그는 정관장의 3연패 탈출을 이끌며 에이스의 책임감을 증명했다.유도훈 감독이 이끄는 안양 정관장은 2일 오후 7시 대구체육관에서 열린 '2026~2027 KCC 프로농구' 2라운드 강혁 감독의 대구 한국가스공사에 77-71로 승리했다. 이로써 정관장은 7승 4패 3위, 가스공사는 5승 6패 5위에 자리했다.대구 원정을 떠나온 정관장은 부진한 흐름을 끊을 필요가 있었다. 지난달 20일 SK전 패배 이후 DB·KT에 무릎을 꿇으며 3연패의 늪에 빠졌다. 특히 KT와 맞대결에서는 19점을 앞서고 있었으나 이를 지키지 못하면서 뼈아픈 역전 패배를 맛봤다.연패 탈출을 위해 마주한 상대는 2연승 중이던 가스공사. 역시 경기는 쉽지 않았다. 출발은 가스공사가 앞섰다. 정관장은 1쿼터를 18-21로 뒤졌지만, 2쿼터 들어 수비 집중력을 끌어올리며 상대 득점을 13점으로 묶고 40-34로 역전에 성공했다.3쿼터에도 흐름을 이어가며 토마스의 3점슛을 앞세워 59-49까지 격차를 벌렸다. 4쿼터에는 한국가스공사의 거센 추격에 75-71까지 쫓겼지만, 정관장은 마지막 집중력에서 앞섰다. 상대 외곽슛이 잇따라 빗나간 사이 박지훈이 종료 직전 자유투 2개를 모두 성공, 경기 마침표를 찍었다.가스공사를 잡아내며 3연패 탈출에 성공한 정관장, 그 중심에는 '국가대표 가드' 변준형이 있었다. 이번 시즌 출발은 상당히 좋았다. 시즌 직전 열렸던 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에 선발, 12년 만에 금메달 획득에 일조했기 때문.정관장 복귀 후에도 활약은 이어졌다. 7번째 경기인 KCC전까지 7경기에서 평균 13.4점 6.9어시스트를 기록했고, 두 차례 더블더블을 작성했다. 정관장 역시 이 기간 6승 1패를 질주하며 상위권에 안착하는 데 성공했다.그러나 최근 흐름은 그리 좋지 않았다. SK와 첫 맞대결서 0점에 머물렀고 DB전에서도 9점으로 묶였다. 직전 KT전에서도 12점을 기록했으나 어시스트와 리바운드가 단 1개에 그치면서 자존심을 완벽하게 구겼다.이에 더해 팀이 3연패를 기록하면서 아쉬움은 깊어졌다. 하지만, 이번 경기는 달랐다. 베스트 5로 나선 변준형은 1쿼터 양재혁을 앞에 두고 점퍼 샷을 성공시키면서 좋은 컨디션을 보여줬으나 시련이 찾아왔다. 바로 양우혁의 드리블을 막는 과정에서 부상을 당한 것.팔꿈치가 광대 쪽을 가격하면서 변준형은 쉽게 일어서지 못했고, 결국 잠시 벤치로 물러나야만 했다. 이후 2쿼터, 중반 다시 코트로 돌아온 그는 '클래스'를 보여줬다. 벨란겔을 앞에 두고 3점을 기록한 가운데 몸이 성치 않은 상황임에도 몸을 던져 수비 리바운드에 성공했다.4쿼터에도 변준형은 흔들리지 않았다. 65-58로 바짝 추격을 당한 상황 속 3점을 성공시켰고, 이어 2점 슛과 1어시스트를 적립하며 포효했다. 이후에도 계속 코트를 누비면서 팀의 3연패 탈출에 혁혁한 공을 세웠다.31분 39초 동안 코트를 누빈 변준형은 15점 1리바운드 7어시스트 야투 성공률 62.5% 3점 2개를 기록했다.팀 내 최다 득점을 기록하며 경기 수훈 선수로 선정된 변준형은 주관 방송사와 인터뷰에서 "지난 경기에서 책임감 있게 못했고, 감독님과 동료한테 죄송했다. 오늘은 마음 먹고 들어왔다. 몸도 가벼웠고, 초반부터 공격적으로 했다"라고 말했다.한편, 정관장은 오는 6일 홈에서 SK를 상대로 2연승에 도전한다.