한국시리즈 1선발 대니엘, KT 우승 열쇠 되나

KT 위즈

데이비스 대니엘은 시즌 중반 합류했음에도 불구하고 한국시리즈 1차전 선발로 낙점될만큼 빠르게 가치를 증명했다.시즌 중반 합류한 대체 외국인 투수 데이비스 대니엘(29)이 정규시즌 1위 팀 KT 위즈의 한국시리즈 1차전 선발로 나선다.처음부터 에이스로 낙점된 선수는 아니었다. 마운드에서 보여준 결과가 달랐다. 짧은 시간 안에 선발진의 중심으로 올라섰고, 이제는 KT의 통합우승 도전을 이끌 첫 번째 투수로 선택됐다.대니엘은 3일 수원KT위즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 1차전에 선발 등판한다. KT는 정규시즌 90승 5무 49패, 승률 0.647로 구단 최초 90승을 달성하며 정규시즌 1위를 차지했다. 2021년 이후 5년 만의 통합우승을 노리는 팀이 가장 중요한 첫 경기를 대니엘에게 맡겼다.대니엘은 7월 30일 맷 사우어의 대체 외국인 선수로 KT에 합류했다. 정규시즌 성적은 10경기 5승 2패, 평균자책점 2.13이다. 55이닝을 소화하며 탈삼진 69개를 잡았고, 이닝당 출루허용률(WHIP)은 1.15를 기록했다. 퀄리티스타트도 6차례 작성했다. 시즌 도중 팀에 합류한 투수가 짧은 기간에 선발진의 주축으로 자리 잡은 것이다.한국시리즈는 정규시즌과 다르다. 상대 타자들의 집중력이 높아지고, 한 번의 실투가 경기 흐름을 바꿀 수 있다. 대니엘에게는 정규시즌에서 보여준 안정적인 투구를 큰 무대에서도 이어가는 과제가 주어졌다.대니엘의 경쟁력은 단순히 빠른 공에 있지 않다. 여러 구종을 섞어 타자의 타이밍을 빼앗고, 삼진을 유도하는 능력이 강점이다. 정규시즌 55이닝 동안 69개의 탈삼진을 기록했다는 사실은 타자를 직접 제압할 수 있는 구위를 갖췄다는 점을 보여준다.대니엘은 투심 패스트볼을 중심으로 커터와 체인지업, 스위퍼 등을 잘 활용한다. 투심은 타자 앞에서 움직임을 만들어 배트 중심을 피하는 데 유리하고, 커터는 직구와 비슷한 궤적으로 들어오다 타자 앞에서 방향이 달라져 타격 타이밍을 흔든다. 체인지업은 직구를 기다리는 타자의 타이밍을 늦추고, 스위퍼는 수평으로 크게 휘어지는 움직임으로 타자의 타격 지점을 벗어난다.이런 구종을 효과적으로 활용하려면 제구가 뒷받침돼야 한다. 같은 투심이라도 스트라이크존 안쪽과 바깥쪽을 다르게 공략하고, 빠른 공과 변화구의 속도 차이를 이용해야 타자가 쉽게 대응하지 못한다. 한 가지 구종에 의존하지 않고 타자의 반응에 따라 승부 방식을 바꿀 수 있다는 점이 대니엘의 장점이다.10월 27일 상무와의 한국시리즈 대비 연습경기는 이런 능력을 확인할 기회였다. 대니엘은 5이닝 동안 안타를 하나도 허용하지 않았고, 볼넷 1개와 몸에 맞는 공 1개를 내줬지만 실점 없이 마운드를 내려왔다. 삼진은 10개를 잡았다. 투구 수는 62개였으며, 스트라이크가 41개였다.이날 투구 내용을 보면 대니엘의 구종 활용이 더욱 구체적으로 드러난다. 투심 패스트볼(24개)을 가장 많이 던졌고, 스위퍼 15개, 커터 9개, 체인지업 8개, 포심 패스트볼 5개, 커브 1개를 섞었다. 최고 구속은 시속 146㎞였다.물론 연습 경기는 연습 경기일 뿐이다. 압박감과 타자들의 집중력 등 많은 면에서 실전과는 다소 차이가 있다. 다만 한국시리즈를 앞두고 여러 구종을 점검했고, 5이닝 동안 삼진 10개를 잡아냈다는 사실은 긍정적이다. 대니엘이 한국시리즈에서도 투심을 중심으로 변화구를 효과적으로 섞는다면 삼성 타자들의 타이밍을 빼앗을 수 있다.