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한국시리즈 1선발 대니엘, KT 우승 열쇠 되나

한국시리즈 1선발 대니엘, KT 우승 열쇠 되나

삼성 라이온즈전 첫 등판, 1위 팀 에이스 입증 도전

김종수(oetet)
26.11.03 09:10최종업데이트26.11.03 09:10
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데이비스 대니엘은 시즌 중반 합류했음에도 불구하고 한국시리즈 1차전 선발로 낙점될만큼 빠르게 가치를 증명했다.
데이비스 대니엘은 시즌 중반 합류했음에도 불구하고 한국시리즈 1차전 선발로 낙점될만큼 빠르게 가치를 증명했다.KT 위즈

시즌 중반 합류한 대체 외국인 투수 데이비스 대니엘(29)이 정규시즌 1위 팀 KT 위즈의 한국시리즈 1차전 선발로 나선다.처음부터 에이스로 낙점된 선수는 아니었다. 마운드에서 보여준 결과가 달랐다. 짧은 시간 안에 선발진의 중심으로 올라섰고, 이제는 KT의 통합우승 도전을 이끌 첫 번째 투수로 선택됐다.

대니엘은 3일 수원KT위즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 1차전에 선발 등판한다. KT는 정규시즌 90승 5무 49패, 승률 0.647로 구단 최초 90승을 달성하며 정규시즌 1위를 차지했다. 2021년 이후 5년 만의 통합우승을 노리는 팀이 가장 중요한 첫 경기를 대니엘에게 맡겼다.

대니엘은 7월 30일 맷 사우어의 대체 외국인 선수로 KT에 합류했다. 정규시즌 성적은 10경기 5승 2패, 평균자책점 2.13이다. 55이닝을 소화하며 탈삼진 69개를 잡았고, 이닝당 출루허용률(WHIP)은 1.15를 기록했다. 퀄리티스타트도 6차례 작성했다. 시즌 도중 팀에 합류한 투수가 짧은 기간에 선발진의 주축으로 자리 잡은 것이다.

한국시리즈는 정규시즌과 다르다. 상대 타자들의 집중력이 높아지고, 한 번의 실투가 경기 흐름을 바꿀 수 있다. 대니엘에게는 정규시즌에서 보여준 안정적인 투구를 큰 무대에서도 이어가는 과제가 주어졌다.

구속보다 구종 조합, 타자의 타이밍을 흔든다

대니엘의 경쟁력은 단순히 빠른 공에 있지 않다. 여러 구종을 섞어 타자의 타이밍을 빼앗고, 삼진을 유도하는 능력이 강점이다. 정규시즌 55이닝 동안 69개의 탈삼진을 기록했다는 사실은 타자를 직접 제압할 수 있는 구위를 갖췄다는 점을 보여준다.

대니엘은 투심 패스트볼을 중심으로 커터와 체인지업, 스위퍼 등을 잘 활용한다. 투심은 타자 앞에서 움직임을 만들어 배트 중심을 피하는 데 유리하고, 커터는 직구와 비슷한 궤적으로 들어오다 타자 앞에서 방향이 달라져 타격 타이밍을 흔든다. 체인지업은 직구를 기다리는 타자의 타이밍을 늦추고, 스위퍼는 수평으로 크게 휘어지는 움직임으로 타자의 타격 지점을 벗어난다.

이런 구종을 효과적으로 활용하려면 제구가 뒷받침돼야 한다. 같은 투심이라도 스트라이크존 안쪽과 바깥쪽을 다르게 공략하고, 빠른 공과 변화구의 속도 차이를 이용해야 타자가 쉽게 대응하지 못한다. 한 가지 구종에 의존하지 않고 타자의 반응에 따라 승부 방식을 바꿀 수 있다는 점이 대니엘의 장점이다.

10월 27일 상무와의 한국시리즈 대비 연습경기는 이런 능력을 확인할 기회였다. 대니엘은 5이닝 동안 안타를 하나도 허용하지 않았고, 볼넷 1개와 몸에 맞는 공 1개를 내줬지만 실점 없이 마운드를 내려왔다. 삼진은 10개를 잡았다. 투구 수는 62개였으며, 스트라이크가 41개였다.

이날 투구 내용을 보면 대니엘의 구종 활용이 더욱 구체적으로 드러난다. 투심 패스트볼(24개)을 가장 많이 던졌고, 스위퍼 15개, 커터 9개, 체인지업 8개, 포심 패스트볼 5개, 커브 1개를 섞었다. 최고 구속은 시속 146㎞였다.

물론 연습 경기는 연습 경기일 뿐이다. 압박감과 타자들의 집중력 등 많은 면에서 실전과는 다소 차이가 있다. 다만 한국시리즈를 앞두고 여러 구종을 점검했고, 5이닝 동안 삼진 10개를 잡아냈다는 사실은 긍정적이다. 대니엘이 한국시리즈에서도 투심을 중심으로 변화구를 효과적으로 섞는다면 삼성 타자들의 타이밍을 빼앗을 수 있다.

대니엘은 다양한 구종으로 타자들의 타이밍을 빼앗을 수 있는 팔색조 스타일의 투수다.
대니엘은 다양한 구종으로 타자들의 타이밍을 빼앗을 수 있는 팔색조 스타일의 투수다.KT 위즈

삼성전 첫 등판, 낯선 투수라는 이점 살릴까

대니엘은 2026 정규시즌에서 삼성 타선을 한 번도 상대하지 않았다. 삼성 타자들 역시 실전에서 대니엘의 공을 경험할 기회가 없었다. 영상 분석을 통해 구종과 투구 패턴을 파악할 수는 있지만, 실제 타석에서 느끼는 공의 움직임과 타이밍은 다를 수밖에 없다.

이강철 KT 감독도 이 점을 고려했다. 정규시즌 마지막 삼성전에서 대니엘을 시험 등판시키는 방안을 검토했지만, 결국 상대에게 공을 보여주지 않는 쪽을 택했다.

이 감독은 한국시리즈 미디어데이에서 "삼성과 마지막 경기에서 대니엘을 등판시킬까 했는데, 아예 안 보여주고 가야겠다 싶었다"고 설명했다. 이어 대니엘이 시즌을 치르면서 1선발로 완성됐다고 평가했다.

처음 만나는 투수라는 점은 분명 삼성 타자들에게 부담이다. 특히 대니엘처럼 여러 구종을 섞어 던지는 투수는 첫 타석에서 타이밍을 잡기 쉽지 않다. 직구를 의식하면 변화구에 대응하기 어렵고, 변화구를 기다리면 빠른 공에 늦을 수 있다.

그러나 낯선 투수라는 사실만으로 대니엘의 우세를 장담할 수는 없다. 삼성 타자들이 첫 타석에서 공의 움직임과 제구 패턴을 파악하면 두 번째 대결부터는 다른 승부가 펼쳐질 수 있다. 대니엘은 타순이 한 바퀴 돈 뒤에도 같은 패턴을 반복하지 않고, 타자들의 반응에 맞춰 구종과 코스를 조정해야 한다.

실전 감각도 확인할 부분이다. 대니엘의 정규시즌 마지막 등판은 10월 6일 키움전이었다. 한국시리즈 1차전까지 약 4주 동안 공식 경기에 나서지 않았다. KT는 이 기간 한국시리즈을 대비해 연습경기를 치렀고, 대니엘도 10월 27일 상무전에 등판해 실전 감각을 점검했다. 5이닝 무피안타 10탈삼진이라는 결과는 준비 과정에서 얻은 자신감이 될 수 있다.

다만 앞서 언급한데로 연습경기와 한국시리즈는 긴장감부터 다르다. 삼성 타선은 상무와 비교해 경험과 대응 능력이 뛰어나다. 대니엘이 초반부터 제구를 잡고 스트라이크존을 적극적으로 공략해야 하는 이유다.

올시즌 대니엘과 삼성 라이온즈는 한번도 만나지 않았다.
올시즌 대니엘과 삼성 라이온즈는 한번도 만나지 않았다.KT 위즈

초반 제구와 이닝 소화, 첫 경기의 승부처

대니엘이 1차전에서 가장 먼저 신경 써야 할 부분은 초반 제구다. 삼성 타자들이 처음 상대하는 투수인 만큼 초반에는 공을 지켜보며 구종과 움직임을 파악하려 할 수 있다. 이때 볼이 많아지면 투구 수가 늘어나고 타자에게 유리한 카운트를 내줄 가능성이 커진다.

반대로 초반부터 스트라이크를 안정적으로 넣으면 삼성 타자들의 선택을 제한할 수 있다. 직구와 변화구를 적절히 섞어 빠른 승부를 유도하고, 타자가 노리는 코스에 쉽게 공을 몰아주지 않는 것이 중요하다. 특히 주자가 나간 상황에서는 장타로 한 번에 점수를 내줄 수 있는 실투를 경계해야 한다.

선발투수의 이닝 소화 능력도 한국시리즈에서는 큰 차이를 만든다. 대니엘이 5~6이닝 이상을 안정적으로 책임진다면 KT는 경기 후반 불펜 운용에 여유를 얻는다. 반대로 초반부터 주자를 쌓고 투구 수가 많아지면 계획보다 일찍 구원진을 투입해야 한다. 단기전에서는 불펜 소모가 다음 경기까지 영향을 미치기 때문에 선발이 얼마나 효율적으로 아웃카운트를 잡느냐가 중요하다.

맞은편 마운드에는 삼성 최원태가 선다. 최원태는 정규시즌 24경기에서 7승 5패, 평균자책점 4.68을 기록했다. KT를 상대로는 2경기에 등판해 승리 없이 1패, 평균자책점 6.94를 남겼다. 지난달 29일 KIA와의 플레이오프 3차전에서는 1⅔이닝 2실점으로 조기 강판됐다.

다만 당시 투구 수가 38개에 그쳤고, 풍부한 포스트시즌 경험을 갖춘 만큼 정규시즌 상대 전적만으로 결과를 예측하기는 어렵다.

역대 한국시리즈에서 1차전 승리 팀은 42차례 중 31차례 우승했다. 확률로는 73.8%다. 첫 경기의 결과가 시리즈 전체에 미치는 영향이 크다는 뜻이다. KT로서는 정규시즌 1위의 이점을 살려 첫판부터 기선을 제압하는 것이 중요하다.

대니엘은 시즌 중반 합류해 한국시리즈 1차전 선발까지 올라섰다. 다양한 구종과 삼진 능력, 안정적인 경기 운영으로 자신의 가치를 증명했지만, 아직 포스트시즌 마운드에 선 경험은 없다. 삼성 타선에 낯선 투수라는 조건을 살리면서도 큰 경기의 압박을 이겨내야 한다.

정규시즌 1위 팀의 첫 번째 선발이라는 자리는 성적만으로 얻을 수 있지만, 그에 걸맞은 투구는 한국시리즈에서 증명해야 한다. 대니엘이 초반부터 제구를 잡고 삼성 타선의 대응을 차단한다면 KT는 우승을 향한 출발을 순조롭게 할 수 있다.

대체 외국인 선수에서 한국시리즈 1차전 선발로 성장한 대니엘이 진정한 에이스의 모습을 보여줄 수 있을지 귀추가 주목된다.

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