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놀란, 모이카노 꺾고 UFC 6연승… 라이트급 새 강자의 등장

놀란, 모이카노 꺾고 UFC 6연승… 라이트급 새 강자의 등장

3라운드 역전 TKO승… 그래플링 위기 극복하고 톱10 진입 도전

김종수(oetet)
26.11.03 08:57최종업데이트26.11.03 08:57
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톰 놀란(사진 왼쪽)은 초중반 불리한 흐름을 타격으로 뒤집는데 성공했다.
톰 놀란(사진 왼쪽)은 초중반 불리한 흐름을 타격으로 뒤집는데 성공했다.UFC 제공

'빅 트레인' 톰 놀란(26, 호주)이 UFC 라이트급(70.3㎏)의 베테랑 '머니' 헤나토 모이카노(37, 브라질)를 꺾고 6연승을 질주했다. 두 차례 테이크다운과 백 포지션 컨트롤에 고전했지만, 타격으로 흐름을 바꾼 뒤 마지막 라운드에서 그라운드 공격으로 승부를 끝냈다.

UFC 라이트급 랭킹 14위 놀란은 1일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있었던 UFC 파이트 나이트 '모이카노 vs 놀란' 메인 이벤트에서 12위 모이카노에게 3라운드 1분 28초 만에 펀치와 엘보에 의한 TKO승을 거뒀다. 이로써 놀란은 UFC 6연승을 기록하며 통산 전적을 12승 1패, UFC 전적을 6승 1패로 끌어올렸다.

경기 초반 주도권은 모이카노가 잡았다. 주짓수 블랙벨트인 모이카노는 타격 교환을 길게 이어가기보다 거리를 좁혀 테이크다운을 성공시켰다. 1라운드에는 4분 7초, 2라운드에는 3분 2초 동안 상대를 컨트롤하며 그래플링에서 우위를 보였다. 특히 상대의 등 뒤를 점유하고 초크를 노리는 움직임으로 놀란을 압박했다.

놀란은 그라운드에서 쉽게 등을 내주지 않았다. 모이카노가 백 포지션을 잡고 보디 트라이앵글까지 완성했지만, 놀란은 손을 방어하며 리어네이키드 초크를 허용하지 않았다.

다만 2라운드 후반 심판이 두 선수의 움직임이 충분하지 않다고 판단해 스탠딩 재개를 선언한 장면은 경기의 중요한 변수가 됐다. 모이카노가 유리한 포지션을 확보하고 있었던 만큼 이 결정은 경기 후 해외 격투기 매체에서도 논란이 됐다.

헤나토 모이카노와 톰 놀란의 맞대결은 체급내 세대교체 구도로도 관심을 모았다.,
헤나토 모이카노와 톰 놀란의 맞대결은 체급내 세대교체 구도로도 관심을 모았다.,UFC 제공

심판의 스탠딩 선언 뒤 반격… 2라운드 막판 흐름 바꿨다

스탠딩 재개는 놀란에게 반격의 기회가 됐다. 다시 타격 거리가 만들어지자 놀란은 기다렸다는 듯 펀치 연타를 퍼부었다. 이어 니킥까지 적중시키며 모이카노를 크게 흔들었고, 상대를 쓰러뜨리는 데 성공했다. 경기 초반 그래플링에서 밀렸던 놀란이 타격으로 승부의 균형을 되돌린 순간이었다.

놀란은 여기서 멈추지 않았다. 쓰러진 모이카노에게 추가 공격을 시도하며 경기를 끝낼 기회를 노렸다. 모이카노는 가까스로 위기를 넘기고 2라운드를 마쳤지만, 앞선 라운드에서 보여준 일방적인 그래플링 우위를 그대로 이어가기는 어려워졌다.

놀란은 상대의 테이크다운을 경계하면서도 타격전에서 적극적으로 공격을 연결할 수 있다는 자신감을 얻었다. 이 장면은 놀란의 경기 운영이 달라졌음을 보여줬다. 모이카노가 그라운드에서 유리한 위치를 잡으면 무리하게 탈출만 시도하기보다 상대의 손을 통제해 서브미션을 막고, 다시 일어설 기회를 기다렸다.

이후 스탠딩 상황에서는 펀치와 킥, 니킥을 섞어 공격했다. 상대의 주특기를 완전히 차단하지는 못했지만, 위험한 순간을 버텨낸 뒤 자신의 장점으로 흐름을 바꾸는 대응이었다.

톰 놀란의 다음 목표는 톱10 진입이다.
톰 놀란의 다음 목표는 톱10 진입이다.UFC 제공

테이크다운 역전해 상위 포지션 장악…3라운드 TKO 마무리

마지막 라운드에는 놀란이 그래플링에서도 반격에 성공했다. 타격을 주고받던 모이카노가 다시 테이크다운을 시도했지만, 놀란은 이를 뒤집어 상위 포지션을 차지했다. 앞선 두 라운드에서 모이카노에게 허용했던 그라운드 싸움의 주도권을 이번에는 자신이 가져온 것이다.

놀란은 상대가 아래에 깔린 상황에서 강한 펀치와 엘보를 연달아 꽂았다. 모이카노는 방어 자세를 취했지만 쏟아지는 공격을 막아내지 못했다. 심판이 더 이상의 경기를 허용하지 않으면서 3라운드 1분 28초에 승부가 끝났다. UFC 공식 결과에는 펀치와 엘보에 의한 TKO로 기록됐다.

놀란에게 이번 승리는 단순히 연승 숫자를 늘린 결과가 아니다. 주짓수 블랙벨트를 보유한 베테랑을 상대로 그라운드에서 위기를 버텨냈고, 타격전에서 결정적인 반격을 만든 뒤 마지막에는 테이크다운 방어와 포지션 역전까지 보여줬다. 상대의 강점을 피하는 데 그치지 않고 경기 후반에는 그라운드에서도 우위를 차지했다는 점이 돋보였다.

모이카노는 UFC에서 오랜 기간 활약하며 라이트급 상위권을 지켜온 선수다. 한때 타이틀 도전까지 경험한 베테랑을 상대로 거둔 승리인 만큼 놀란의 입지도 한층 높아질 전망이다. 랭킹 14위에서 12위 선수를 꺾은 그는 이제 톱10 진입을 바라볼 수 있는 위치에 섰다. 향후 더 높은 순위의 상대와의 대전이 기대되는 이유다.

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