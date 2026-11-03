놀란, 모이카노 꺾고 UFC 6연승… 라이트급 새 강자의 등장

UFC 제공

톰 놀란의 다음 목표는 톱10 진입이다.마지막 라운드에는 놀란이 그래플링에서도 반격에 성공했다. 타격을 주고받던 모이카노가 다시 테이크다운을 시도했지만, 놀란은 이를 뒤집어 상위 포지션을 차지했다. 앞선 두 라운드에서 모이카노에게 허용했던 그라운드 싸움의 주도권을 이번에는 자신이 가져온 것이다.놀란은 상대가 아래에 깔린 상황에서 강한 펀치와 엘보를 연달아 꽂았다. 모이카노는 방어 자세를 취했지만 쏟아지는 공격을 막아내지 못했다. 심판이 더 이상의 경기를 허용하지 않으면서 3라운드 1분 28초에 승부가 끝났다. UFC 공식 결과에는 펀치와 엘보에 의한 TKO로 기록됐다.놀란에게 이번 승리는 단순히 연승 숫자를 늘린 결과가 아니다. 주짓수 블랙벨트를 보유한 베테랑을 상대로 그라운드에서 위기를 버텨냈고, 타격전에서 결정적인 반격을 만든 뒤 마지막에는 테이크다운 방어와 포지션 역전까지 보여줬다. 상대의 강점을 피하는 데 그치지 않고 경기 후반에는 그라운드에서도 우위를 차지했다는 점이 돋보였다.모이카노는 UFC에서 오랜 기간 활약하며 라이트급 상위권을 지켜온 선수다. 한때 타이틀 도전까지 경험한 베테랑을 상대로 거둔 승리인 만큼 놀란의 입지도 한층 높아질 전망이다. 랭킹 14위에서 12위 선수를 꺾은 그는 이제 톱10 진입을 바라볼 수 있는 위치에 섰다. 향후 더 높은 순위의 상대와의 대전이 기대되는 이유다.