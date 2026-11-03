놀란, 모이카노 꺾고 UFC 6연승… 라이트급 새 강자의 등장

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톰 놀란(사진 왼쪽)은 초중반 불리한 흐름을 타격으로 뒤집는데 성공했다.UFC 제공
'빅 트레인' 톰 놀란(26, 호주)이 UFC 라이트급(70.3㎏)의 베테랑 '머니' 헤나토 모이카노(37, 브라질)를 꺾고 6연승을 질주했다. 두 차례 테이크다운과 백 포지션 컨트롤에 고전했지만, 타격으로 흐름을 바꾼 뒤 마지막 라운드에서 그라운드 공격으로 승부를 끝냈다.
UFC 라이트급 랭킹 14위 놀란은 1일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있었던 UFC 파이트 나이트 '모이카노 vs 놀란' 메인 이벤트에서 12위 모이카노에게 3라운드 1분 28초 만에 펀치와 엘보에 의한 TKO승을 거뒀다. 이로써 놀란은 UFC 6연승을 기록하며 통산 전적을 12승 1패, UFC 전적을 6승 1패로 끌어올렸다.
경기 초반 주도권은 모이카노가 잡았다. 주짓수 블랙벨트인 모이카노는 타격 교환을 길게 이어가기보다 거리를 좁혀 테이크다운을 성공시켰다. 1라운드에는 4분 7초, 2라운드에는 3분 2초 동안 상대를 컨트롤하며 그래플링에서 우위를 보였다. 특히 상대의 등 뒤를 점유하고 초크를 노리는 움직임으로 놀란을 압박했다.
놀란은 그라운드에서 쉽게 등을 내주지 않았다. 모이카노가 백 포지션을 잡고 보디 트라이앵글까지 완성했지만, 놀란은 손을 방어하며 리어네이키드 초크를 허용하지 않았다.
다만 2라운드 후반 심판이 두 선수의 움직임이 충분하지 않다고 판단해 스탠딩 재개를 선언한 장면은 경기의 중요한 변수가 됐다. 모이카노가 유리한 포지션을 확보하고 있었던 만큼 이 결정은 경기 후 해외 격투기 매체에서도 논란이 됐다.