사이트 전체보기
'PO 강판' 최원태, 삼성 가을 에이스로 부활할까?

'PO 강판' 최원태, 삼성 가을 에이스로 부활할까?

[KBO리그] PO 3차전 조기 교체된 삼성 최원태, 정규시즌 우승팀 kt 상대로 KS 1차전 반전투 기대

케이비리포트(kbreportcom)
26.11.02 17:42최종업데이트26.11.02 17:42
구글 검색 선호 출처로 추가
한국시리즈 1차전 선발투수로 예고된 삼성 최원태
한국시리즈 1차전 선발투수로 예고된 삼성 최원태삼성라이온즈

삼성 라이온즈 최원태가 2026 한국시리즈 1차전 선발이라는 중책을 맡았다. 플레이오프에서 KIA 타이거즈와의 최종 5차전 승부 끝에 3승 2패로 한국시리즈에 진출한 삼성은 3일부터 정규시즌 우승팀 kt 위즈와 7전 4선승제 승부를 펼친다. 선발을 포함해 마운드 짜임새에서 밀리는 삼성으로서는 1차전 선발 최원태가 예상을 깨는 호투로 시리즈 초반 분위기를 바꿔야 한다.

최원태는 오는 3일 수원 kt위즈파크에서 열리는 한국시리즈 1차전에 선발 등판한다. 상대 선발은 대체 외국인 투수로 합류해 정규시즌 막판 호투로 우승에 기여한 데이비스 대니엘이다.

대니엘은 정규시즌 10경기에서 5승 2패 평균자책점 2.13 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.66을 기록했고, 9월 이후에는 총 7경기에서 5승을 쓸어 담으며 평균자책점 1.85로 리그 정상급 선발의 면모를 보였다. 수원 홈 5경기에선 평균자책점이 1.16으로 난공불락 수준이다.

삼성 최원태의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
삼성 최원태의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

반면 삼성 선발인 최원태의 올시즌 성적은 24경기 7승 5패 8QS 평균자책점 4.68에 그쳤다. 맞상대할 kt전에는 두 차례 등판해 1패 평균자책점 6.94로 고전했다. 11.2이닝 동안 무려 13안타 9사사구를 허용할 정도로 상대 타선에 약점을 노출했다. 특히 kt 베테랑 타자 김현수가 최근 2시즌 연속 5할 타율로 강세다.

최원태는 직전 등판인 플레이오프 3차전에서도 쓴맛을 봤다. KIA 타선을 상대로 1.2이닝 3피안타 1볼넷 2실점을 허용한 뒤 38구 만에 조기교체 됐다. 1회에는 삼진 2개를 잡으며 분위기를 이끌었지만 2회 선두타자 볼넷을 포함 하위 타선에 연속 안타를 허용하며 동점을 내줬다. 삼성은 일찌감치 불펜을 가동해야 했고, 이후 시리즈에서도 투수 운용에 부담을 안았다.

KIA와의 플레이오프에서 부진했던 최원태
KIA와의 플레이오프에서 부진했던 최원태삼성라이온즈

다만 최원태에게는 지난해 가을야구에서 맹활약한 기억이 있다. 지난해 포스트시즌에서 4경기 2승 1패 평균자책점 2.20을 기록하며 큰 경기에 약한 투수라는 꼬리표를 떼냈다. 준플레이오프에서는 SSG 랜더스를 상대로 6이닝 무실점, 플레이오프에서는 한화 이글스를 상대로 10.1이닝 4자책으로 호투했다. 지난해 가을야구에서의 반전투는 이번 한국시리즈에서도 기대 요소다.

삼성 박진만 감독은 플레이오프에서 마무리로 기용한 원태인을 한국시리즈 1·2차전 불펜으로 대기시킬 계획이다. 최원태가 초반에 무너지면 원태인을 조기에 투입해야 할 수 있고 이후 선발진 운용에도 영향을 줄 수 있다. 반대로 최원태가 5이닝 이상을 책임진다면 삼성은 불펜 소모를 줄이고 2차전 승리 가능성을 높일 수 있다.

'가을폰태' 최원태의 호투를 기대하는 삼성
'가을폰태' 최원태의 호투를 기대하는 삼성삼성라이온즈

물론 상대 선발 대니엘의 최근 성적과 리그 정상인 kt 타선의 짜임새를 고려하면 최원태로서는 힘겨운 승부다. KT 타자들이 3주 가량의 휴식으로 실전 감각을 유지하는 데 어려움을 겪을 가능성은 있지만 PO 5차전을 치르며 피로가 쌓인 삼성이 유리하다고 보긴 어렵다. 선발 투수로 나서는 최원태가 이닝 욕심보다는 1회부터 전력 투구를 해야 하는 이유다.

한국시리즈 1차전 승리팀의 우승 확률은 역대 42차례 중 31차례, 73.8%에 달한다. 첫 경기의 승패의 중요성이 큰 만큼 선발 최원태의 어깨도 무겁다. 최원태가 플레이오프의 부진을 털고 지난해 가을야구에서 보여준 호투를 재현할 수 있을까? 최원태의 반전 여부가 삼성의 한국시리즈 초반 흐름을 좌우할 전망이다.

[관련 기사] 삼성-KIA 가을야구 전쟁사 [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 삼성라이온즈 최원태 박진만

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 벼랑 끝 몰린 KIA... '57구 퇴장' 네일이 구할까?