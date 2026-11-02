'PO 강판' 최원태, 삼성 가을 에이스로 부활할까?

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한국시리즈 1차전 선발투수로 예고된 삼성 최원태삼성라이온즈
삼성 라이온즈 최원태가 2026 한국시리즈 1차전 선발이라는 중책을 맡았다. 플레이오프에서 KIA 타이거즈와의 최종 5차전 승부 끝에 3승 2패로 한국시리즈에 진출한 삼성은 3일부터 정규시즌 우승팀 kt 위즈와 7전 4선승제 승부를 펼친다. 선발을 포함해 마운드 짜임새에서 밀리는 삼성으로서는 1차전 선발 최원태가 예상을 깨는 호투로 시리즈 초반 분위기를 바꿔야 한다.
최원태는 오는 3일 수원 kt위즈파크에서 열리는 한국시리즈 1차전에 선발 등판한다. 상대 선발은 대체 외국인 투수로 합류해 정규시즌 막판 호투로 우승에 기여한 데이비스 대니엘이다.
대니엘은 정규시즌 10경기에서 5승 2패 평균자책점 2.13 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.66을 기록했고, 9월 이후에는 총 7경기에서 5승을 쓸어 담으며 평균자책점 1.85로 리그 정상급 선발의 면모를 보였다. 수원 홈 5경기에선 평균자책점이 1.16으로 난공불락 수준이다.