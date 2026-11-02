'PO 강판' 최원태, 삼성 가을 에이스로 부활할까?

삼성라이온즈

KIA와의 플레이오프에서 부진했던 최원태다만 최원태에게는 지난해 가을야구에서 맹활약한 기억이 있다. 지난해 포스트시즌에서 4경기 2승 1패 평균자책점 2.20을 기록하며 큰 경기에 약한 투수라는 꼬리표를 떼냈다. 준플레이오프에서는 SSG 랜더스를 상대로 6이닝 무실점, 플레이오프에서는 한화 이글스를 상대로 10.1이닝 4자책으로 호투했다. 지난해 가을야구에서의 반전투는 이번 한국시리즈에서도 기대 요소다.삼성 박진만 감독은 플레이오프에서 마무리로 기용한 원태인을 한국시리즈 1·2차전 불펜으로 대기시킬 계획이다. 최원태가 초반에 무너지면 원태인을 조기에 투입해야 할 수 있고 이후 선발진 운용에도 영향을 줄 수 있다. 반대로 최원태가 5이닝 이상을 책임진다면 삼성은 불펜 소모를 줄이고 2차전 승리 가능성을 높일 수 있다.