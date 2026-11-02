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극장가는 길 웃음과 통곡 사이 23년, 염쟁이 유씨가 다시 묻는 삶

웃음과 통곡 사이 23년, 염쟁이 유씨가 다시 묻는 삶

3200회 공연·누적 관객 69만 명, 모노드라마 <염쟁이 유씨> 23주년 대전 공연 마지막 무대를 보다

조훈성(ggachifly)
26.11.02 17:25최종업데이트26.11.02 17:25
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〈염쟁이 유씨〉 23주년 기념공연 (대전) , 공연 전 무대 〈염쟁이 유씨〉 23주년 기념공연 (대전) , 공연 전 무대
〈염쟁이 유씨〉 23주년 기념공연 (대전) , 공연 전 무대〈염쟁이 유씨〉 23주년 기념공연 (대전) , 공연 전 무대조훈성

"그런데 말이여"

20여 년 만에 극장에서 다시 들은 '유씨'의 말투는 여전히 잔잔한 향내를 머금고 있다. 이 특별한 모노드라마는 이제는 정말 분장이 필요 없는 세월을 먹고 이내 염을 시작한다.

극장을 들어서자마자 문상객이 되어 엄숙할 수밖에 없는 이 염습실의 긴장을 유씨는 오래된 폴더폰 하나를 쥐고 순식간에 객석의 긴장을 터뜨린다. 능청스럽게 망자가 되는 사연을 숨 쉴 틈 없이 늘어놓으며 숙연해 있는 관객을 일순 웃음이 터져 나오게 한다.

어느 관객을 기자로 만들기도 하고, 문상객으로, 상주로, 염습실을 거드는 일꾼으로 끌어들이면서 염쟁이 유씨의 숨겨진 사연에 귀를 기울이기 시작한다.

그렇게 11월의 첫날, 대전 중구 대흥동 아신극장 2관에서 한 달간 이어진 <염쟁이 유씨> 23주년 기념 대전 공연의 마지막 무대를 봤다. <염쟁이 유씨>(김인경 작)는 2004년 청주에서 첫 공연 이후로 지금까지 계속 전국 순회공연을 이어가고 있는 1인극이다. 극장 들어서기 전 홍보포스터에 공연 횟수가 3200회, 누적 관객 69만 명이라는 기록이 적혀 있다.

한 배우가 혼자 열다섯 남짓한 배역을 오가며 지금까지 20년 넘게 같은 작품을 이어온다는 것은 단지 기록 통계 숫자 이상으로 의미 성과가 남다르다고 할 수 있다. 그만큼 이 작품이 던지는 질문이 시대가 바뀌어도 여전하다는 것, 또 그것을 한결같은 에너지로 오롯이 무대로 지키고 증명하는 배우가 있다는 뜻이기 때문이다.

'염습'의 장례 놀이, 희극적 감각 뒤에 비극

무대 중앙에는 목관과 주사로 쓴 6폭 병풍이, 좌우에 크기가 제각각인 삼베천이 걸려있으며, 부의함과 염할 시신을 올려놓은 탁자에 염포가 내려뜨려져 있다.

연극은 이렇게 장례에 쓰일 법한 물건들이 널려 있는데, 염을 마친 유씨가 이곳을 떠나고 나면 이곳엔 칠성(七星) 별자리를 붉게 그려 넣은 병풍 앞에 소박한 나무관 하나가 뚜껑이 닫히고, 그 앞 작은 상 위에는 촛대 두 자루와 향로, 향집, 소주 한 병만이 남아 있다.

이러한 보기 드문 극적 장소의 설정은 그래서 쉽사리 잊히려야 잊힐 수가 없다. 심지어 점점 사라져가는 전통 상례 의식을 다시 절차 하나하나를 펼쳐 보이며 의례를 재현하는 것은 달라진 현대 사회 구성원의 공동체 의식에서 특별한 경험이 아닐 수 없다.

숨이 끊어진 뒤 망자의 시신을 수습하는 수시(收屍)부터 씻기고 입히고 묶는, 반함(飯含), 소렴(小殮), 대렴(大殮) 등, 염습(殮襲), 입관에 이르기까지 유씨는 수십 년 업을 해온 이답게 손끝의 동작 하나하나까지 섬세하게 이를 재현해 나간다.

이제는 좀처럼 찾아볼 수 없는 이러한 전통 상례 절차는 그 자체로 하나의 전통 민속의 기록이자 지역공동체 의례의 복원이라 할 수 있다. 그러면서도 극은 결코 무겁게 가라앉지 않는다. 엄숙할 수밖에 없는 빈소 분위기에 관객은 마음껏 웃음도 지을 수 없는데, 유씨의 재촉에 곡소리를 따라 하고, 상주 역할을 떠맡으면서 긴장이 풀려간다.

덕분에 어느새 객석 전체가 조문객이 아닌, 하나의 상가(喪家)를 이루며 상주가 되는 경험을 하게 된다. 이 극적인 장례 놀이에 참여는 확실히 예전 공연보다는 관객 참여가 한층 강화됐고, 관객도 이를 어렵지 않게 요청을 수용하면서 무대에 오르는 게 또 이 작품의 달라진 면모이기도 하다.

장례 놀이의 동참이 끝날 무렵, 그제야 관객은 깨닫는다. 지금까지 함께 곡하고 함께 염한 그 시신이 다름 아닌 유씨의 아들 '상식'이었다는 것을. 그 순간 웃음으로 들썩이던 객석은 일제히 숨을 죽인다. 놀이가 의례로, 의례가 한 아버지의 통곡으로 바뀌는 이 전환이야말로 <염쟁이 유씨>가 이십 년 넘게 관객을 붙잡아 온 힘이다.

〈염쟁이 유씨〉 23주년 기념공연 (대전), 커튼콜 후 무대 이미지,
〈염쟁이 유씨〉 23주년 기념공연 (대전), 커튼콜 후 무대 이미지,조훈성

"죽는다는 건 관계가 끝나는 게 아녀"

이 작품의 시선이 어디를 향하는지는 후반부에 분명해진다. 유씨는 갑자기 다급하게 아들의 이름을 부르며 판을 헤매다, 높은 곳에 올라가 있는 아들을 발견한다.

"야, 이놈아! 거기서 뭐 허냐? 얼른 내려오지 못햐!"

누군가에게 밀쳐져 엉덩방아를 찧고, 메가폰을 잡고 애원하고, 곁에 선 이들에게 아버진 절규하다시피 한다. 본래 희곡에서는 아들이 고공농성 중인데, "사장이든 누구든 와서 얘기 좀 하라구 해유"라고 매달리는 아버지는 "네가 이런다고, 너 하나 죽는다고 시상이 바뀌냐?"며 꾸짖다가도, "저놈이 저럴 놈이 아뉴. 오죽하면 저놈이 저러겠습니까?"라며 아들의 편에 선다.

그리고 끝내 바닥에 주저앉아 "이럴 거면 차라리 애비랑 염이나 허믄서 살자. 산 사람헌티 속구 무시당하믄서 살 거 읎다"라고 토해내면서, 평생 남의 죽음을 수습해 온 염장이가 자식의 죽음을 목도하는 이 장면은, 이 작품이 단지 전통 상례를 소개하는 교육 연극이나 삶과 죽음에 관한 보편적 우화에 머물지 않는다는 것을 단적으로 보여주는 장면이기도 하다.

한 노동자의 죽음, 말로 해결되지 않아 목숨을 걸고 높은 곳에 오를 수밖에 없었던 사람의 죽음을 이 마당극의 한가운데 놓았다는 데는 본디 선 굵은 사회적 시선을 드러내고 있다는 것이다.

유씨의 한탄은 습기가 가득하다. 염장이로 평생을 살면서, 자식한테 물려준 게 가난밖에 없더라는 말 뒤에, '사람들이 어떻게 죽어야 할지를 배우면 어떻게 살아야 되는지도 알게 되지 않을까'하는 생각을 말하는 대목은 '죽음'에 대한 인식을 새롭게 한다.

유씨가 관객에게 건네는, '죽는다는 건, 생명이 끝나도 관계는 끝나지 않는다'면서 읊조리는 말에는, 곧, '씨앗을 남기는 죽음', '부끄럽지 않은 죽음'이라는 현재의 삶에 대한 직관이 있기 때문이다. 본인이 아버지를 염하는 것으로 시작해 자식 염하는 것으로 장의사를 마감하는 '천상 염쟁이 팔자'라고 헛웃음에 여운이 크다.

그래서 아들의 관을 닫으며 객석을 향해 마지막으로 건네는 말이 더욱 새겨질 수밖에 없다. "사는 거 어렵다고, 아무리 노력해도 변하지 않는다고 한숨들 쉬거나 포기하지 말어. 삶이 차곡차곡 쌓여서 죽음이 되듯이 모든 변화는 얇지만 겹겹이 쌓이는 어떤 것에 의해서 이루어지는 이여. 죽는 거 무서워들 말어. 잘 사는 게 더 어렵고 힘들어"라는 대사는 앞서 아들의 고공농성 장면과 맞물리면서, "너 하나 죽는다고 시상이 바뀌냐"고 다그쳤던 아버지 유씨의 모습과는 확연히 달라진 발화이기 때문이다.

아들의 죽음을 염한 뒤, '모든 변화는 얇지만 겹겹이 쌓이는 어떤 것에 의해서 이루어진다'는 세계를 바라보는 달라진 태도는 아들의 죽음은 헛된 것이 아니라 겹겹이 쌓이는 변화의 한 겹이라는 깨달음을 관객에게 건네면서 현재적 삶의 위로와 당부를 덧붙인다고 할 수 있다.

그런데 이러한 메시지가 오늘의 관객에게 보다 선명하게 전달되는 데는 다소 거리감이 있게 느껴진다. 당사자성을 미처 갖지 못한 채 단지 한 가족의 안타까운 죽음을 곁에서 바라보는 애도의 정서 이상으로 나아가지 못한다는 게 아쉽다.

20여 년 전 기억과 견주어 보면 연극은 시대에 맞게 조금씩 달라지고 생략된 부분도 있다. 눈에 띄는 변화는 아들의 관에 넣는 물건이다. 예전에는 아들의 노동자복을 관에 넣었다면, 이번에는 아들이 어릴 적 장례 놀이를 하며 갖고 놀던 손인형이 대신하는데, 이러한 변화는 작품을 보다 대중적인 정서로 이끈다.

노동자복의 삶을 노동자성이라는 사회적 존재로 부각시켰다면, 오늘의 손인형은 아버지와 아들 사이의 시간, 장의사 집안의 대물림과 가족공동체 정서를 키우고, 그 가족의 이산과 파산을 다루면서, 관객이 함께한 '장례 놀이'로 묶어내는 것이다.

관객은 이러한 더 밀접한 부자간이라는 가족정서에 공감대를 갖고, 자신이 웃으며 참여했던 놀이가 실은 아버지가 아들을 실제로 염하고 있다는 사실 앞에 감정의 전화가 더 커지게 된다. 물론 극 중 아들의 고공농성 장면이 여전히 작품의 사회적 메시지를 강하게 붙들고 있기에, 손인형은 그 시선을 지우기보다 더 많은 관객이 그 자리에 닿을 수 있도록 길을 넓힌 선택이라 할 만하다.

모두가 상주가 될 수 있다면

<염쟁이 유씨>는 사실 무거운 의례극으로 바뀔 수도 있다. 하지만 시종 작품을 무겁지만은 않게 이끌어가는 것은 결국 배우의 힘이다. 유순웅은 염쟁이 유씨이면서 동시에 상주이고, 조문객이고, 기자이고, 농성장의 안타까운 사연을 가진 가족이고, 아버지다.

좌중의 감정을 쥐락펴락할 수 있는, '되기'의 호흡이 참 여전하다는 게 이 작품의 힘이기도 하다. 단 한 번의 호흡으로 삶에 지쳐 시름 깊은 이들을 웃음 짓게 하고, 또 단박에 그 웃음을 침묵으로, 소리 없는 울음으로 바꿔놓는다.

20여 년 넘게 같은 인물을 살아온 배우의 얼굴을 다시 바라보게 된다. 그 예전 유씨의 대사투에 나이를 어떻게 이렇게 먹었지 하는 감탄이 있었다면, 이제는 유씨의 대사가 아닌 본연의 목소리로 깊은 사연을 듣게 된다.

올해 대전에서 <염쟁이 유씨> 마지막 공연을 보고 나오면서 그이에게 여전하다고 말을 건넨다. 어쩌면 이제 그 목소리가 묻는바, 잘 죽는 법을 묻던 목소리에서 잘 사는 법을 묻는 목소리가 더 선명하게 들려서인지도 모른다. 겹겹이 쌓여 가기를 바란다. 다음 공연은 청양(11.5)과 태안(11.6)에서 있다고 한다. 모두가 상주가 된다는 마음, 그 모심으로 만났으면 한다.

〈염쟁이 유씨〉 23주년 기념공연 대전 ？커튼콜
〈염쟁이 유씨〉 23주년 기념공연 대전 ？커튼콜조훈성
염쟁이유씨 유순웅 김인경 염습 모노드라마

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조훈성 (ggachifly) 내방

대전에서 나고 자랐으며, 전통연희, 굿, 마당극 등을 연구하고, 또 그 마당을 보러 다녔다. 공연장 안팎을 분주히 걷다 보니,연극, 공연 축제에 대한 글을 쓰는 일이 생업이 되었다. 지역 문화예술정책에 관심이 많아 이와 관련한 심의, 자문 등의 일도 겸하고 있다. 2024년, 『묵음_ 다음에 걸음, 그리고 스페이스바』 (그래도, 2024) 등을 발간했다.

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