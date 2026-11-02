웃음과 통곡 사이 23년, 염쟁이 유씨가 다시 묻는 삶

조훈성

"야, 이놈아! 거기서 뭐 허냐? 얼른 내려오지 못햐!"

〈염쟁이 유씨〉 23주년 기념공연 (대전), 커튼콜 후 무대 이미지,이 작품의 시선이 어디를 향하는지는 후반부에 분명해진다. 유씨는 갑자기 다급하게 아들의 이름을 부르며 판을 헤매다, 높은 곳에 올라가 있는 아들을 발견한다.누군가에게 밀쳐져 엉덩방아를 찧고, 메가폰을 잡고 애원하고, 곁에 선 이들에게 아버진 절규하다시피 한다. 본래 희곡에서는 아들이 고공농성 중인데, "사장이든 누구든 와서 얘기 좀 하라구 해유"라고 매달리는 아버지는 "네가 이런다고, 너 하나 죽는다고 시상이 바뀌냐?"며 꾸짖다가도, "저놈이 저럴 놈이 아뉴. 오죽하면 저놈이 저러겠습니까?"라며 아들의 편에 선다.그리고 끝내 바닥에 주저앉아 "이럴 거면 차라리 애비랑 염이나 허믄서 살자. 산 사람헌티 속구 무시당하믄서 살 거 읎다"라고 토해내면서, 평생 남의 죽음을 수습해 온 염장이가 자식의 죽음을 목도하는 이 장면은, 이 작품이 단지 전통 상례를 소개하는 교육 연극이나 삶과 죽음에 관한 보편적 우화에 머물지 않는다는 것을 단적으로 보여주는 장면이기도 하다.한 노동자의 죽음, 말로 해결되지 않아 목숨을 걸고 높은 곳에 오를 수밖에 없었던 사람의 죽음을 이 마당극의 한가운데 놓았다는 데는 본디 선 굵은 사회적 시선을 드러내고 있다는 것이다.유씨의 한탄은 습기가 가득하다. 염장이로 평생을 살면서, 자식한테 물려준 게 가난밖에 없더라는 말 뒤에, '사람들이 어떻게 죽어야 할지를 배우면 어떻게 살아야 되는지도 알게 되지 않을까'하는 생각을 말하는 대목은 '죽음'에 대한 인식을 새롭게 한다.유씨가 관객에게 건네는, '죽는다는 건, 생명이 끝나도 관계는 끝나지 않는다'면서 읊조리는 말에는, 곧, '씨앗을 남기는 죽음', '부끄럽지 않은 죽음'이라는 현재의 삶에 대한 직관이 있기 때문이다. 본인이 아버지를 염하는 것으로 시작해 자식 염하는 것으로 장의사를 마감하는 '천상 염쟁이 팔자'라고 헛웃음에 여운이 크다.그래서 아들의 관을 닫으며 객석을 향해 마지막으로 건네는 말이 더욱 새겨질 수밖에 없다. "사는 거 어렵다고, 아무리 노력해도 변하지 않는다고 한숨들 쉬거나 포기하지 말어. 삶이 차곡차곡 쌓여서 죽음이 되듯이 모든 변화는 얇지만 겹겹이 쌓이는 어떤 것에 의해서 이루어지는 이여. 죽는 거 무서워들 말어. 잘 사는 게 더 어렵고 힘들어"라는 대사는 앞서 아들의 고공농성 장면과 맞물리면서, "너 하나 죽는다고 시상이 바뀌냐"고 다그쳤던 아버지 유씨의 모습과는 확연히 달라진 발화이기 때문이다.아들의 죽음을 염한 뒤, '모든 변화는 얇지만 겹겹이 쌓이는 어떤 것에 의해서 이루어진다'는 세계를 바라보는 달라진 태도는 아들의 죽음은 헛된 것이 아니라 겹겹이 쌓이는 변화의 한 겹이라는 깨달음을 관객에게 건네면서 현재적 삶의 위로와 당부를 덧붙인다고 할 수 있다.그런데 이러한 메시지가 오늘의 관객에게 보다 선명하게 전달되는 데는 다소 거리감이 있게 느껴진다. 당사자성을 미처 갖지 못한 채 단지 한 가족의 안타까운 죽음을 곁에서 바라보는 애도의 정서 이상으로 나아가지 못한다는 게 아쉽다.20여 년 전 기억과 견주어 보면 연극은 시대에 맞게 조금씩 달라지고 생략된 부분도 있다. 눈에 띄는 변화는 아들의 관에 넣는 물건이다. 예전에는 아들의 노동자복을 관에 넣었다면, 이번에는 아들이 어릴 적 장례 놀이를 하며 갖고 놀던 손인형이 대신하는데, 이러한 변화는 작품을 보다 대중적인 정서로 이끈다.노동자복의 삶을 노동자성이라는 사회적 존재로 부각시켰다면, 오늘의 손인형은 아버지와 아들 사이의 시간, 장의사 집안의 대물림과 가족공동체 정서를 키우고, 그 가족의 이산과 파산을 다루면서, 관객이 함께한 '장례 놀이'로 묶어내는 것이다.관객은 이러한 더 밀접한 부자간이라는 가족정서에 공감대를 갖고, 자신이 웃으며 참여했던 놀이가 실은 아버지가 아들을 실제로 염하고 있다는 사실 앞에 감정의 전화가 더 커지게 된다. 물론 극 중 아들의 고공농성 장면이 여전히 작품의 사회적 메시지를 강하게 붙들고 있기에, 손인형은 그 시선을 지우기보다 더 많은 관객이 그 자리에 닿을 수 있도록 길을 넓힌 선택이라 할 만하다.<염쟁이 유씨>는 사실 무거운 의례극으로 바뀔 수도 있다. 하지만 시종 작품을 무겁지만은 않게 이끌어가는 것은 결국 배우의 힘이다. 유순웅은 염쟁이 유씨이면서 동시에 상주이고, 조문객이고, 기자이고, 농성장의 안타까운 사연을 가진 가족이고, 아버지다.좌중의 감정을 쥐락펴락할 수 있는, '되기'의 호흡이 참 여전하다는 게 이 작품의 힘이기도 하다. 단 한 번의 호흡으로 삶에 지쳐 시름 깊은 이들을 웃음 짓게 하고, 또 단박에 그 웃음을 침묵으로, 소리 없는 울음으로 바꿔놓는다.20여 년 넘게 같은 인물을 살아온 배우의 얼굴을 다시 바라보게 된다. 그 예전 유씨의 대사투에 나이를 어떻게 이렇게 먹었지 하는 감탄이 있었다면, 이제는 유씨의 대사가 아닌 본연의 목소리로 깊은 사연을 듣게 된다.올해 대전에서 <염쟁이 유씨> 마지막 공연을 보고 나오면서 그이에게 여전하다고 말을 건넨다. 어쩌면 이제 그 목소리가 묻는바, 잘 죽는 법을 묻던 목소리에서 잘 사는 법을 묻는 목소리가 더 선명하게 들려서인지도 모른다. 겹겹이 쌓여 가기를 바란다. 다음 공연은 청양(11.5)과 태안(11.6)에서 있다고 한다. 모두가 상주가 된다는 마음, 그 모심으로 만났으면 한다.