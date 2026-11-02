1차전 승리팀 우승 확률 73.8%... KT와 삼성, 누가 먼저 웃을까?

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플레이오프에서 기아타이거즈를 꺾고 올라온 삼성라이온즈와 정규리그 우승팀 KT위즈가 3일 저녁 수원에서 맞붙는다. 1차전 승리팀이 우승을 거머쥘 확률은 73.8%에 이른다.야구는 기록의 스포츠라는 점을 고려할 때, 한국시리즈 1차전에서 이기는 팀이 유리한 고지를 점하는 것은 부인할 수 없는 사실이다. 따라서 3일(화) 오후 6시30분, 수원KT위즈파크에서 치러지는 1차전의 선발투수가 중요한데 KT위즈는 데이비스 대니엘이, 삼성라이온즈는 최원태가 등판한다.KT위즈와 삼성라이온즈, 두 팀의 정규 시즌 맞대결에서는 삼성이 9승 7패로 근소하게 앞섰다. 하지만, 정규 시즌 종료 전 최근 5경기에서는 외려 KT가 4승 1패로 삼성에 우위를 보였기에, 상대 전적 만으로는 섣불리 어느 팀이 우세하다고 단정하기 어렵다.결국, 1차전 선발투수가 상대 타선을 얼마나 잘 틀어 막느냐가 관전 포인트가 될 전망이다. 양팀 모두 '아킬레스 건'이 있다. 삼성은 플레이오프에서 투수력을 소모해 평균자책점과 구위에서 상대적으로 열세인 최원태가 선발이라는 점이, KT는 충분히 휴식이 실전 경기 감각을 떨어뜨렸을 수 있다는 점이 걸린다.KT위즈 선발투수 데이비스 대니엘은 지난 7월 30일 맷 사우어의 대체 외국인 투수로 팀에 합류했는데, 정규시즌 10경기에서 5승 2패 평균자책점 2.13을 기록했다. 9월 이후 7경기에서 5승 1패(평균자책점 1.85)라는 독보적 성적을 거두었고, 수원 홈 5경기에서 평균자책점 1.16으로 매우 강했다. 삼성라이온즈가 한 번도 마주한 적이 없다는 점도 기회 요인이다.이에 맞선 삼성라이온즈 오른손 투수 최원태는 올 시즌 정규리그 24경기에서 7승 5패(평균자책점 4.68)을 기록했다. KT와의 상대 전적은 2경기에서 1패(평균자책점 6.94)를 기록해 부진했다. 다만, 최근 맞대결이었던 6월 9일 KT전에서는 6⅔이닝 6피안타 4볼넷 1사구 4탈삼진 4실점으로 비교적 양호한 편이었다.사실, 삼성으로서는 특급 에이스 후라도를 1차전 선발로 내세우지 못한다는 사실이 아쉬울 수밖에 없다. 압도적 피칭으로 준플레이오프 MVP에 올랐으나, 두 번의 등판으로 체력 소모가 컸기 때문이다. 후라도는 6일에 열릴 예정인 3차전 선발이 유력하다.1차전 승리의 중심추는 정규리그 우승팀 KT위즈 쪽으로 기울 것으로 점치는 사람들이 많다. 선발투수의 무게감도 그렇고, 타선의 응집력도 KT가 좋은 까닭이다. 하지만, 홈런 타자가 많은 삼성이 경기 초반 흐름을 잘 가져간다면 승부는 예측과 달라질 수 있다는 점도 배제할 수 없다.한편, 2차전 선발로 KT위즈는 고영표가, 삼성라이온즈는 크리스 페덱이 나설 가능성이 크다.