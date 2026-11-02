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김도영과 함께 할 시간은 길지 않다

김도영과 함께 할 시간은 길지 않다

2029년 빅리그 진출 전망, 남은 두 시즌 KIA의 우승 도전 좌우

김종수(oetet)
26.11.02 14:36최종업데이트26.11.02 14:36
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시기의 문제일 뿐 김도영은 머지않아 메이저리그에 진출할 것이 유력하다.
시기의 문제일 뿐 김도영은 머지않아 메이저리그에 진출할 것이 유력하다.KIA 타이거즈

KIA 타이거즈가 다시 우승을 꿈꾸려면 시간이 많지 않다. 팀의 중심이자 리그를 대표하는 타자 김도영(23, 우투우타)의 메이저리그 진출 가능 시점이 2029년으로 거론되고 있기 때문이다. 미국 메이저리그 공식 홈페이지 MLB.com은 2026시즌을 마친 뒤 KBO리그에서 향후 빅리그 진출이 예상되는 선수들을 소개하면서 김도영의 메이저리그 입성 시기를 2029년으로 전망했다.

물론 확정된 일정은 아니다. KBO리그 선수가 포스팅을 통해 해외 무대에 진출하려면 규정상 필요한 등록 일수를 채워야 하고, 김도영의 경우 국가대표 활동에 따른 보상 등록 일수도 중요한 변수다. 건강하게 시즌을 소화하고 대표팀 일정까지 이어간다면 2029년 도전이 가능하다는 관측이다.

KIA 입장에서는 가볍게 넘길 수 없는 부분이다. 김도영은 2024년 타율 0.347, 38홈런, 40도루를 기록하며 리그 최우수선수(MVP)에 올랐고, 2026시즌에도 타율 0.308, 45홈런, 118타점으로 정상급 기량을 과시했다.

공수주(야구에서 공격, 수비, 주루를 아울러 이르는 말)를 겸비한 핵심 선수를 보유한 지금이 우승 전력을 구축할 기회라는 뜻이다. 김도영이 팀을 떠나기 전까지 남은 두 시즌을 어떻게 활용하느냐가 KIA의 미래를 좌우할 수 있다.

2029년 메이저리그 전망, 등록 일수가 관건

MLB.com은 김도영뿐 아니라 노시환, 곽빈, 원태인, 김주원 등 KBO리그 주요 선수들의 향후 메이저리그 진출 가능성도 함께 다뤘다. 이 가운데 김도영의 예상 시점은 2029년이다. 젊은 나이에 이미 리그 정상급 성적을 냈고, 장타력과 주루 능력까지 갖췄다는 점에서 미국 구단들의 관심을 끌 만한 선수로 평가받고 있다.

김도영이 메이저리그에 도전할 수 있는 시점은 단순히 프로 데뷔 후 몇 년이 지났는지만으로 결정되지 않는다. KBO리그 해외 진출 자격을 얻으려면 7시즌 동안 1군 등록 일수 145일 이상을 채워야 한다. 김도영은 2022년 프로에 데뷔했지만, 부상으로 1군 등록 일수가 크게 줄었던 2025년이 변수로 남았다. 당시 1군 등록 일수는 70일에 그쳤다.

국가대표 활동에 따른 보상 등록 일수가 이 공백을 메우는 데 도움을 줄 수 있다. 김도영은 2023년 아시아프로야구챔피언십(APBC), 2024년 프리미어12, 2026년 월드베이스볼클래식(WBC) 등에서 대표팀으로 뛰며 보상일수를 확보했다.

다만 아시안게임 금메달에 따른 병역 혜택과 KBO 해외 진출 자격에 필요한 보상 등록 일수는 구분해서 봐야 한다. 금메달 자체가 포스팅 자격을 자동으로 앞당기는 것은 아니다.

앞으로 예정된 국제대회 참가 여부와 성적, 정규시즌 등록 일수에 따라 실제 도전 시점은 달라질 수 있다. MLB.com의 2029년 전망 역시 현재까지의 조건을 바탕으로 한 예상이다. KIA가 김도영의 해외 진출을 공식적으로 발표한 것도 아니다. 다만 선수 본인이 일찌감치 메이저리그 도전 의지를 밝혀온 만큼, 구단도 장기적인 관점에서 대비해야 할 시점이다.

KIA 타이거즈는 김도영과 함께 할 때 우승 도전을 준비해야 한다.
KIA 타이거즈는 김도영과 함께 할 때 우승 도전을 준비해야 한다.KIA 타이거즈

3위의 성과 뒤 드러난 전력의 빈틈

KIA는 2026시즌 정규리그 3위로 포스트시즌에 진출했다. 시즌 전 하위권 평가를 받았던 점을 고려하면 분명 기대 이상의 성과였다. 와일드카드 결정전을 거쳐 플레이오프까지 올랐고, 삼성과의 승부도 최종 5차전까지 끌고 갔다. 그러나 11월 1일 대구에서 열린 마지막 경기에서 1-6으로 패하며 한국시리즈 진출에는 실패했다.

가을야구에서 보여준 저력은 긍정적이지만, 우승을 목표로 한다면 냉정한 점검이 필요하다. 특히 선발진의 안정감이 과제로 남았다. 양현종을 제외하면 국내 선발진에서 꾸준히 긴 이닝을 책임질 자원을 확보하는 데 어려움을 겪었다. 부상과 기복으로 선발 로테이션이 흔들리면서 불펜에 부담이 쌓이는 경기도 적지 않았다.

불펜 역시 보완할 부분이 있다. KIA는 FA 시장에서 조상우와 이준영을 잔류시키고 김범수 등 투수를 영입하는 등 마운드 보강을 시도했다. 그러나 시즌 전체를 놓고 보면 필승조의 부담을 분산하고 경기 후반을 안정적으로 책임질 투수층을 더 두껍게 만들 필요가 드러났다. 단순히 투수 숫자를 늘리는 것보다 확실한 승부처에서 상대 타선을 제압할 수 있는 자원을 확보하는 일이 중요하다.

타선도 김도영 한 명에게 의존해서는 안 된다. 나성범과 김선빈 등 베테랑들이 건강하게 시즌을 치를 수 있을지는 매년 변수다. 상위 타순에서 출루를 만들고 중심 타선으로 연결하는 공격 구조도 더 탄탄해져야 한다. 김도영이 출루와 장타, 주루에서 상대 배터리를 흔들더라도 앞뒤 타순이 뒷받침하지 못하면 공격의 위력은 제한될 수밖에 없다.

양현종이 플레이오프 탈락 뒤 KT와 삼성에 비해 팀 전력이 약했다고 평가한 것도 이런 현실을 보여준다. 선수들이 투혼으로 정규시즌 3위까지 올라섰지만, 한국시리즈에 진출하려면 개인의 분투만으로 해결하기 어려운 전력 차이를 줄여야 한다.

김도영의 전성기를 우승으로 연결할 준비

KIA가 이번 겨울부터 전력 보강에 적극적으로 나서야 한다는 주장이 나오는 이유다. 특히 선발진 보강은 우선순위가 될 수 있다. 외국인 투수의 안정적인 활약에만 기대기보다 국내 선발진의 경쟁력을 높여야 긴 시즌과 포스트시즌을 함께 버틸 수 있다. 불펜도 구속과 구위, 제구력을 갖춘 투수를 중심으로 재정비할 필요가 있다.

야수진에서는 내부 전력 유지가 중요하다. 중견수 김호령은 FA 자격을 얻는 만큼 잔류 여부가 관심사다. 포수 김태군 역시 계약 상황을 살펴야 한다. 수비와 투수 리드에서 팀에 기여하는 선수들을 어떻게 유지할지도 다음 시즌 전력 구성의 중요한 부분이다. 내부 자원을 지키는 것과 외부 영입을 통한 약점 보완이 함께 이뤄져야 한다.

대형 FA 영입으로 전력을 끌어올린 사례도 있다. 2022시즌을 앞두고 나성범을 6년 총액 150억 원에 영입한 것이 대표적이다. 당시 투자는 이후 팀 타선의 무게감을 높이는 데 기여했다. 물론 과거의 성공 사례를 그대로 반복할 수는 없다.

시장에 나온 선수의 기량과 계약 규모, 팀 내 기존 자원과의 조합을 면밀히 따져야 한다. 중요한 것은 지출 자체가 아니라 우승에 필요한 약점을 정확히 찾아 보강하는 일이다.

김도영이 메이저리그에 도전하기까지 아직 시간이 남아 있다. 그러나 2027년과 2028년 두 시즌은 KIA에 결코 긴 시간이 아니다. 젊은 중심 타자가 전성기를 향해 가는 동안 팀도 우승권 전력을 갖춰야 한다. 김도영이 떠난 뒤를 걱정하는 것만큼이나 그가 팀에 있는 동안 어떤 성과를 만들어낼 것인지도 중요하다.

2026시즌 3위는 반등의 출발점이었다. 이제 KIA는 만족할 것인지, 한 단계 더 도약할 것인지 선택해야 한다. 김도영의 메이저리그 도전이 현실로 다가올수록 구단의 시간표도 분명해진다. 이번 겨울 전력 보강의 방향과 투자 규모가 KIA의 우승 의지를 가늠할 첫 번째 잣대가 될 전망이다.

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KIA타이거즈 김도영 메이저리그

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