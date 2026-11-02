김도영과 함께 할 시간은 길지 않다

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시기의 문제일 뿐 김도영은 머지않아 메이저리그에 진출할 것이 유력하다.KIA 타이거즈
KIA 타이거즈가 다시 우승을 꿈꾸려면 시간이 많지 않다. 팀의 중심이자 리그를 대표하는 타자 김도영(23, 우투우타)의 메이저리그 진출 가능 시점이 2029년으로 거론되고 있기 때문이다. 미국 메이저리그 공식 홈페이지 MLB.com은 2026시즌을 마친 뒤 KBO리그에서 향후 빅리그 진출이 예상되는 선수들을 소개하면서 김도영의 메이저리그 입성 시기를 2029년으로 전망했다.
물론 확정된 일정은 아니다. KBO리그 선수가 포스팅을 통해 해외 무대에 진출하려면 규정상 필요한 등록 일수를 채워야 하고, 김도영의 경우 국가대표 활동에 따른 보상 등록 일수도 중요한 변수다. 건강하게 시즌을 소화하고 대표팀 일정까지 이어간다면 2029년 도전이 가능하다는 관측이다.
KIA 입장에서는 가볍게 넘길 수 없는 부분이다. 김도영은 2024년 타율 0.347, 38홈런, 40도루를 기록하며 리그 최우수선수(MVP)에 올랐고, 2026시즌에도 타율 0.308, 45홈런, 118타점으로 정상급 기량을 과시했다.
공수주(야구에서 공격, 수비, 주루를 아울러 이르는 말)를 겸비한 핵심 선수를 보유한 지금이 우승 전력을 구축할 기회라는 뜻이다. 김도영이 팀을 떠나기 전까지 남은 두 시즌을 어떻게 활용하느냐가 KIA의 미래를 좌우할 수 있다.
2029년 메이저리그 전망, 등록 일수가 관건
MLB.com은 김도영뿐 아니라 노시환, 곽빈, 원태인, 김주원 등 KBO리그 주요 선수들의 향후 메이저리그 진출 가능성도 함께 다뤘다. 이 가운데 김도영의 예상 시점은 2029년이다. 젊은 나이에 이미 리그 정상급 성적을 냈고, 장타력과 주루 능력까지 갖췄다는 점에서 미국 구단들의 관심을 끌 만한 선수로 평가받고 있다.
김도영이 메이저리그에 도전할 수 있는 시점은 단순히 프로 데뷔 후 몇 년이 지났는지만으로 결정되지 않는다. KBO리그 해외 진출 자격을 얻으려면 7시즌 동안 1군 등록 일수 145일 이상을 채워야 한다. 김도영은 2022년 프로에 데뷔했지만, 부상으로 1군 등록 일수가 크게 줄었던 2025년이 변수로 남았다. 당시 1군 등록 일수는 70일에 그쳤다.
국가대표 활동에 따른 보상 등록 일수가 이 공백을 메우는 데 도움을 줄 수 있다. 김도영은 2023년 아시아프로야구챔피언십(APBC), 2024년 프리미어12, 2026년 월드베이스볼클래식(WBC) 등에서 대표팀으로 뛰며 보상일수를 확보했다.
다만 아시안게임 금메달에 따른 병역 혜택과 KBO 해외 진출 자격에 필요한 보상 등록 일수는 구분해서 봐야 한다. 금메달 자체가 포스팅 자격을 자동으로 앞당기는 것은 아니다.
앞으로 예정된 국제대회 참가 여부와 성적, 정규시즌 등록 일수에 따라 실제 도전 시점은 달라질 수 있다. MLB.com의 2029년 전망 역시 현재까지의 조건을 바탕으로 한 예상이다. KIA가 김도영의 해외 진출을 공식적으로 발표한 것도 아니다. 다만 선수 본인이 일찌감치 메이저리그 도전 의지를 밝혀온 만큼, 구단도 장기적인 관점에서 대비해야 할 시점이다.