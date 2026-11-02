김도영과 함께 할 시간은 길지 않다

KIA 타이거즈

KIA 타이거즈는 김도영과 함께 할 때 우승 도전을 준비해야 한다.KIA는 2026시즌 정규리그 3위로 포스트시즌에 진출했다. 시즌 전 하위권 평가를 받았던 점을 고려하면 분명 기대 이상의 성과였다. 와일드카드 결정전을 거쳐 플레이오프까지 올랐고, 삼성과의 승부도 최종 5차전까지 끌고 갔다. 그러나 11월 1일 대구에서 열린 마지막 경기에서 1-6으로 패하며 한국시리즈 진출에는 실패했다.가을야구에서 보여준 저력은 긍정적이지만, 우승을 목표로 한다면 냉정한 점검이 필요하다. 특히 선발진의 안정감이 과제로 남았다. 양현종을 제외하면 국내 선발진에서 꾸준히 긴 이닝을 책임질 자원을 확보하는 데 어려움을 겪었다. 부상과 기복으로 선발 로테이션이 흔들리면서 불펜에 부담이 쌓이는 경기도 적지 않았다.불펜 역시 보완할 부분이 있다. KIA는 FA 시장에서 조상우와 이준영을 잔류시키고 김범수 등 투수를 영입하는 등 마운드 보강을 시도했다. 그러나 시즌 전체를 놓고 보면 필승조의 부담을 분산하고 경기 후반을 안정적으로 책임질 투수층을 더 두껍게 만들 필요가 드러났다. 단순히 투수 숫자를 늘리는 것보다 확실한 승부처에서 상대 타선을 제압할 수 있는 자원을 확보하는 일이 중요하다.타선도 김도영 한 명에게 의존해서는 안 된다. 나성범과 김선빈 등 베테랑들이 건강하게 시즌을 치를 수 있을지는 매년 변수다. 상위 타순에서 출루를 만들고 중심 타선으로 연결하는 공격 구조도 더 탄탄해져야 한다. 김도영이 출루와 장타, 주루에서 상대 배터리를 흔들더라도 앞뒤 타순이 뒷받침하지 못하면 공격의 위력은 제한될 수밖에 없다.양현종이 플레이오프 탈락 뒤 KT와 삼성에 비해 팀 전력이 약했다고 평가한 것도 이런 현실을 보여준다. 선수들이 투혼으로 정규시즌 3위까지 올라섰지만, 한국시리즈에 진출하려면 개인의 분투만으로 해결하기 어려운 전력 차이를 줄여야 한다.KIA가 이번 겨울부터 전력 보강에 적극적으로 나서야 한다는 주장이 나오는 이유다. 특히 선발진 보강은 우선순위가 될 수 있다. 외국인 투수의 안정적인 활약에만 기대기보다 국내 선발진의 경쟁력을 높여야 긴 시즌과 포스트시즌을 함께 버틸 수 있다. 불펜도 구속과 구위, 제구력을 갖춘 투수를 중심으로 재정비할 필요가 있다.야수진에서는 내부 전력 유지가 중요하다. 중견수 김호령은 FA 자격을 얻는 만큼 잔류 여부가 관심사다. 포수 김태군 역시 계약 상황을 살펴야 한다. 수비와 투수 리드에서 팀에 기여하는 선수들을 어떻게 유지할지도 다음 시즌 전력 구성의 중요한 부분이다. 내부 자원을 지키는 것과 외부 영입을 통한 약점 보완이 함께 이뤄져야 한다.대형 FA 영입으로 전력을 끌어올린 사례도 있다. 2022시즌을 앞두고 나성범을 6년 총액 150억 원에 영입한 것이 대표적이다. 당시 투자는 이후 팀 타선의 무게감을 높이는 데 기여했다. 물론 과거의 성공 사례를 그대로 반복할 수는 없다.시장에 나온 선수의 기량과 계약 규모, 팀 내 기존 자원과의 조합을 면밀히 따져야 한다. 중요한 것은 지출 자체가 아니라 우승에 필요한 약점을 정확히 찾아 보강하는 일이다.김도영이 메이저리그에 도전하기까지 아직 시간이 남아 있다. 그러나 2027년과 2028년 두 시즌은 KIA에 결코 긴 시간이 아니다. 젊은 중심 타자가 전성기를 향해 가는 동안 팀도 우승권 전력을 갖춰야 한다. 김도영이 떠난 뒤를 걱정하는 것만큼이나 그가 팀에 있는 동안 어떤 성과를 만들어낼 것인지도 중요하다.2026시즌 3위는 반등의 출발점이었다. 이제 KIA는 만족할 것인지, 한 단계 더 도약할 것인지 선택해야 한다. 김도영의 메이저리그 도전이 현실로 다가올수록 구단의 시간표도 분명해진다. 이번 겨울 전력 보강의 방향과 투자 규모가 KIA의 우승 의지를 가늠할 첫 번째 잣대가 될 전망이다.