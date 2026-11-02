이정영, 초반 우위 지키지 못하고 3연패…이로사는 은퇴전 역전 KO승

UFC 제공

줄리안 이로사(사진 왼쪽)는 자신의 은퇴전을 멋지게 장식했다.이로사는 승리 직후 옥타곤 안에서 아내와 아들을 끌어안고 은퇴의 기쁨을 나눴다. 그가 선수 생활을 끝내기로 한 가장 큰 이유는 가족이었다. 아들이 태어난 뒤 삶의 우선순위가 바뀌었다는 것이다.이로사는 경기 후 공식 인터뷰에서 아들이 생기기 전에는 격투기가 자신의 전부였지만, 이제는 아들이 가장 소중한 존재가 됐다고 말했다. 가능한 한 오랫동안 건강을 지키며 아들의 곁에 있고, 훗날 손주가 자라는 모습까지 보고 싶다는 바람도 밝혔다. 격투기가 주는 성취감과 흥분을 잘 알고 있기에 은퇴 결정을 미루지 않으려 했다는 설명도 덧붙였다.그는 은퇴를 미리 선언한 이유도 전했다. 경기가 끝난 다음 날 다시 싸우고 싶다는 생각이 들 수 있다는 점이 가장 어려웠다는 것이다. 격투기가 주는 즐거움이 큰 만큼 승패와 관계없이 끝내겠다는 결정을 먼저 내려야 했다고 설명했다. 이로사는 마지막 경기에서 승리한 뒤에도 은퇴 의사를 바꾸지 않았다.UFC에서 다시 기회를 얻으려는 선수들에게 조언도 남겼다. 방출된 뒤에는 자신이 왜 격투기를 사랑하는지 처음 마음을 돌아봐야 한다고 강조했다. 메이저 단체 복귀라는 목표가 있다면 좌절하지 말고 묵묵히 훈련하며 기회를 기다려야 한다는 말도 전했다.자신의 선수 생활이 두 차례 방출과 세 차례 UFC 활동으로 이어진 만큼, 재도전을 꿈꾸는 선수들에게 경험에서 우러난 조언을 건넨 셈이다.이로사는 마지막 경기에서 승리하며 32승 13패의 전적을 남겼다. UFC에서는 19경기에서 10승 9패를 기록했다. 이정영에게는 뼈아픈 패배의 날이었지만, 이로사에게는 오랜 선수 생활을 스스로 선택한 방식으로 마무리한 밤이었다. 초반 위기를 뒤집은 베테랑의 마지막 승리는 옥타곤에서 오래 기억될 장면으로 남게 됐다.