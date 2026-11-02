이정영, 초반 우위 지키지 못하고 3연패…이로사는 은퇴전 역전 KO승

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이정영은 터치클러브 이후 기습 공격으로 승기를 잡았으나 줄리안 이로사의 침착한 대응에 마무리를 짓지 못했다.UFC 제공
'코리안 타이거' 이정영(30)이 초반 우위를 지키지 못하고 3연패에 빠졌다. 반면 은퇴전을 치른 줄리안 이로사(37, 미국)는 경기 초반 위기를 극복하고 역전 KO승을 거두며 화려하게 옥타곤을 떠났다.
ROAD TO UFC 시즌1 페더급(65.8㎏) 우승자 이정영은 1일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있었던 'UFC 파이트 나이트: 모이카노 vs 놀란' 언더카드에서 이로사에게 1라운드 1분 31초 만에 펀치 KO패를 당했다.
2024년 하이더 아밀전, 2025년 다니엘 산토스전에 이어 UFC에서 3연패를 기록했다. 통산 전적은 11승 4패, UFC 전적은 1승 3패가 됐다.
경기 초반 흐름은 이정영에게 유리했다. 글러브 터치 직후 왼손 훅과 오른손 오버핸드로 이로사를 몰아붙였다. 충격을 받은 이로사는 이정영의 다리를 붙잡으며 테이크다운을 시도했고, 다시 일어난 뒤에도 철창 쪽으로 밀리자 더블레그 테이크다운으로 위기를 벗어나려 했다.
이정영은 상대의 회복을 허용한 뒤 타격전에서 결정적인 한 방을 내줬다. 두 선수가 원투 펀치를 주고받는 과정에서 이로사의 공격이 먼저 안면에 들어갔다. 이어진 타격 교환에서는 이로사의 오른손 오버핸드가 이정영의 턱에 정확히 꽂혔다. 이정영이 그대로 쓰러지자 이로사는 상위 포지션에서 파운딩을 퍼부었고, 심판이 경기를 중단했다.
초반 공격으로 상대를 흔들었지만 마무리하지 못한 것이 아쉬웠다. 이정영은 강한 펀치로 이로사를 몰아붙였으나, 상대가 거리를 회복한 뒤에는 타격 교환에서 방어와 공격의 균형을 유지하지 못했다. 특히 상대의 오른손이 들어오는 순간 턱을 보호하지 못한 장면은 뼈아팠다. 경기 초반의 기세를 승리로 연결하려면 공격을 이어가는 것뿐 아니라 상대의 반격에 대비하는 운영도 필요했다.