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이정영, 초반 우위 지키지 못하고 3연패…이로사는 은퇴전 역전 KO승

이정영, 초반 우위 지키지 못하고 3연패…이로사는 은퇴전 역전 KO승

1라운드 1분 31초 만에 펀치 KO패…이로사, 16년 선수 생활 마침표

김종수(oetet)
26.11.02 13:35최종업데이트26.11.02 13:35
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이정영은 터치클러브 이후 기습 공격으로 승기를 잡았으나 줄리안 이로사의 침착한 대응에 마무리를 짓지 못했다.
이정영은 터치클러브 이후 기습 공격으로 승기를 잡았으나 줄리안 이로사의 침착한 대응에 마무리를 짓지 못했다.UFC 제공

'코리안 타이거' 이정영(30)이 초반 우위를 지키지 못하고 3연패에 빠졌다. 반면 은퇴전을 치른 줄리안 이로사(37, 미국)는 경기 초반 위기를 극복하고 역전 KO승을 거두며 화려하게 옥타곤을 떠났다.

ROAD TO UFC 시즌1 페더급(65.8㎏) 우승자 이정영은 1일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있었던 'UFC 파이트 나이트: 모이카노 vs 놀란' 언더카드에서 이로사에게 1라운드 1분 31초 만에 펀치 KO패를 당했다.

2024년 하이더 아밀전, 2025년 다니엘 산토스전에 이어 UFC에서 3연패를 기록했다. 통산 전적은 11승 4패, UFC 전적은 1승 3패가 됐다.

경기 초반 흐름은 이정영에게 유리했다. 글러브 터치 직후 왼손 훅과 오른손 오버핸드로 이로사를 몰아붙였다. 충격을 받은 이로사는 이정영의 다리를 붙잡으며 테이크다운을 시도했고, 다시 일어난 뒤에도 철창 쪽으로 밀리자 더블레그 테이크다운으로 위기를 벗어나려 했다.

이정영은 상대의 회복을 허용한 뒤 타격전에서 결정적인 한 방을 내줬다. 두 선수가 원투 펀치를 주고받는 과정에서 이로사의 공격이 먼저 안면에 들어갔다. 이어진 타격 교환에서는 이로사의 오른손 오버핸드가 이정영의 턱에 정확히 꽂혔다. 이정영이 그대로 쓰러지자 이로사는 상위 포지션에서 파운딩을 퍼부었고, 심판이 경기를 중단했다.

초반 공격으로 상대를 흔들었지만 마무리하지 못한 것이 아쉬웠다. 이정영은 강한 펀치로 이로사를 몰아붙였으나, 상대가 거리를 회복한 뒤에는 타격 교환에서 방어와 공격의 균형을 유지하지 못했다. 특히 상대의 오른손이 들어오는 순간 턱을 보호하지 못한 장면은 뼈아팠다. 경기 초반의 기세를 승리로 연결하려면 공격을 이어가는 것뿐 아니라 상대의 반격에 대비하는 운영도 필요했다.

이정영(사진 왼쪽)은 유리한 상황에서도 지나치게 흥분해 기회를 놓쳤다.
이정영(사진 왼쪽)은 유리한 상황에서도 지나치게 흥분해 기회를 놓쳤다.UFC 제공

두 차례 방출 딛고 돌아온 베테랑… 마지막 무대서 보여준 경험

이로사에게 이번 승리는 선수 생활을 마무리하는 마지막 경기에서 거둔 결과였다. 그는 경기 전부터 승패와 관계없이 이번 대회를 끝으로 은퇴하겠다고 밝혔다. 2010년 프로 데뷔 이후 16년 동안 이어온 격투기 인생을 자신의 결정으로 마치겠다는 뜻이었다.

이로사의 UFC 여정은 순탄하지 않았다. 2015년 '디 얼티밋 파이터(TUF)' 시즌 22를 통해 UFC에 입성했지만 첫 번째 방출을 경험했다. 이후 지역 단체에서 활동하다 2018년 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)에서 승리하며 다시 계약을 따냈다.

그러나 UFC 복귀 후에도 연패를 겪으며 다시 방출됐다. 포기하지 않고 지역 무대에서 경쟁을 이어간 끝에 2020년 세 번째로 UFC에 돌아왔고, 이후 옥타곤에서 꾸준히 활동했다.

UFC 공식 홈페이지가 소개한 이로사의 이력과 해외 격투기 매체 'MMA Fighting'의 보도에 따르면 그는 UFC에서 세 차례 활동 기간을 거치며 모두 19경기를 치렀다. 두 차례 방출을 겪고도 다시 기회를 얻은 선수였다. 이번 은퇴전에서도 초반 녹다운 위기를 극복하고 상대의 빈틈을 놓치지 않는 노련함을 보여줬다.

경기 후 이로사는 초반 이정영의 공격에 당황했다고 털어놨다. 거센 타격을 맞은 순간 정신을 차리고 침착함을 유지하는 데 집중했다는 설명이다. 오랜 시간 여러 경기를 치르며 위기를 경험한 것이 반격의 실마리를 찾는 데 도움이 됐다고도 했다. 초반 충격에도 무리하게 맞불을 놓기보다 상황을 추스른 뒤 다시 타격전을 선택한 경험이 역전승으로 이어졌다.

줄리안 이로사(사진 왼쪽)는 자신의 은퇴전을 멋지게 장식했다.
줄리안 이로사(사진 왼쪽)는 자신의 은퇴전을 멋지게 장식했다.UFC 제공

아들이 생긴 뒤 달라진 우선순위… 격투기와 작별한 이유

이로사는 승리 직후 옥타곤 안에서 아내와 아들을 끌어안고 은퇴의 기쁨을 나눴다. 그가 선수 생활을 끝내기로 한 가장 큰 이유는 가족이었다. 아들이 태어난 뒤 삶의 우선순위가 바뀌었다는 것이다.

이로사는 경기 후 공식 인터뷰에서 아들이 생기기 전에는 격투기가 자신의 전부였지만, 이제는 아들이 가장 소중한 존재가 됐다고 말했다. 가능한 한 오랫동안 건강을 지키며 아들의 곁에 있고, 훗날 손주가 자라는 모습까지 보고 싶다는 바람도 밝혔다. 격투기가 주는 성취감과 흥분을 잘 알고 있기에 은퇴 결정을 미루지 않으려 했다는 설명도 덧붙였다.

그는 은퇴를 미리 선언한 이유도 전했다. 경기가 끝난 다음 날 다시 싸우고 싶다는 생각이 들 수 있다는 점이 가장 어려웠다는 것이다. 격투기가 주는 즐거움이 큰 만큼 승패와 관계없이 끝내겠다는 결정을 먼저 내려야 했다고 설명했다. 이로사는 마지막 경기에서 승리한 뒤에도 은퇴 의사를 바꾸지 않았다.

UFC에서 다시 기회를 얻으려는 선수들에게 조언도 남겼다. 방출된 뒤에는 자신이 왜 격투기를 사랑하는지 처음 마음을 돌아봐야 한다고 강조했다. 메이저 단체 복귀라는 목표가 있다면 좌절하지 말고 묵묵히 훈련하며 기회를 기다려야 한다는 말도 전했다.

자신의 선수 생활이 두 차례 방출과 세 차례 UFC 활동으로 이어진 만큼, 재도전을 꿈꾸는 선수들에게 경험에서 우러난 조언을 건넨 셈이다.

이로사는 마지막 경기에서 승리하며 32승 13패의 전적을 남겼다. UFC에서는 19경기에서 10승 9패를 기록했다. 이정영에게는 뼈아픈 패배의 날이었지만, 이로사에게는 오랜 선수 생활을 스스로 선택한 방식으로 마무리한 밤이었다. 초반 위기를 뒤집은 베테랑의 마지막 승리는 옥타곤에서 오래 기억될 장면으로 남게 됐다.

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