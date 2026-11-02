무리뉴 선택에 완벽 응답... 디오망데, 레알 마드리드의 새 해답으로

얀 디오망데가 최근 5경기 3골 3도움을 몰아치며 레알 마드리드의 새로운 공격 핵심으로 떠올랐다.조세 무리뉴 감독이 이끄는 레알 마드리드는 2일 오전 0시 15분(한국시간) 캄포스 데 스포르트 데 엘 사르디네로에서 열린 '2026-27 스페인 라리가' 11라운드 라싱 산탄데르에 3-1로 승리했다. 이로써 레알은 9승 2패 승점 27점 3위에 자리했다.최근 레알의 기세는 상당했다. 직전 라운드 캄프 누에서 열렸던 시즌 첫 엘클라시코에서 바르셀로나에 짜릿한 2-1 승리를 챙기며 리그 3연승을 챙겼다. 챔피언스리그까지 포함하면 무리뉴호는 공식전 5연승을 질주, 압도적인 파괴력을 선보였다.이번 경기 역시 마찬가지였다. 승격 팀 라싱 원정을 떠나간 이들은 이번에도 웃었다. 전반 11분에는 킬리안 음바페가 페널티킥 선제골로 앞서갔고, 10분 뒤에는 주드 벨링엄이 추가 득점을 만들었다. 이어 전반 36분에는 얀 디오망데가 쐐기 골을 기록, 일찌감치 경기를 끝냈다.이처럼 3골을 몰아치며 공식전 6연승을 기록한 레알, 승리를 챙긴 점도 물론 긍정적이었으나 최근 압도적인 활약상을 보여주고 있는 얀 디오망데의 플레이도 단연 눈에 띄었다. 앞선 2시즌 동안 이들의 가장 큰 고민은 음바페와 비니시우스의 공존이었다.둘 다 좌측 윙포워드에서 강력한 존재감을 발휘한다. 그러나 두 선수 모두 왼쪽 하프스페이스와 터치라인 사이에서 공을 잡은 뒤 안쪽으로 파고들며 슈팅까지 마무리하는 유형이기에, 자연스럽게 활동 반경이 겹치는 고민이 있었다.음바페를 최전방에 두면 연계와 압박에서 아쉬움이 생겼고, 비니시우스의 영향력을 유지하려 하면 음바페의 장점인 넓은 공간 침투와 좌측 돌파를 온전히 살리기 어려웠다. 결과적으로 전임 사령탑이었던 안첼로티, 사비 알론소도 이에 대해 완벽한 해결책을 내놓지 못했다.하지만, 백전노장 무리뉴 감독은 달랐다. 시즌 초반 좌측에 비니시우스를, 최전방에 음바페를 배치하는 전략을 택했다. 음바페는 앞선에서 8골 2도움을 올릴 정도로 엄청난 파괴력을 선보였지만, 비니시우스는 1골 3도움이라는 다소 아쉬운 스탯에 그쳤다.또 측면에서도 수비 균열 조짐이 보였고, 특히 7라운드 AT 마드리드 원정에서는 좌측에서 무너지면서 1-2로 쓰라린 패배를 경험했다. 이에 더해 비니시우스가 8라운드 비야레알전에서는 득점 이후 불필요한 반칙으로 퇴장까지 당하면서 4경기 출전 정지 징계를 받는 상황에 놓였다.결국 무리뉴 감독은 이번 시즌을 앞두고 새롭게 수혈한 디오망데를 선발로 과감하게 넣는 결단을 내렸고, 이는 레알이 다시 살아나는 원동력이 되고 있다.시즌 초반만 해도 주전 경쟁에서 어려움을 겪었던 디오망데는 9~10월 A매치 휴식기 전까지 2번의 선발 출격 기회밖에 받지 못했다. 그러나 휴식기 후 비야레알과 8라운드부터 무리뉴 감독의 선택을 받았고, 그는 곧장 득점을 기록하며 존재감을 드러내기 시작했다.AS로마와 챔피언스리그 페이즈 2차전 도움을 시작으로 세비야(1골 1도움)·라이프치히(1골 1도움)와의 경기에서 클래스를 보여줬다. 공격 포인트뿐만 아니라 무리뉴 감독이 선호하는 측면 수비 가담 임무도 확실하게 해내면서 눈도장을 제대로 찍었다.이번 라싱 원정에서도 마찬가지였다. 좌측 윙어로 선발 출격한 디오망데는 해결사 역할을 톡톡히 해냈다. 전반 11분에는 절묘한 전진 패스로 음바페의 페널티킥을 유도했고, 전반 36분에도 강력한 오른발 슈팅으로 쐐기 득점을 터뜨리는 데 성공했다.리그-챔피언스리그로 이어지는 빡빡한 일정 속이지만 디오망데는 후반 40분까지 경기장 곳곳을 누비며 팀의 승리에 일조했다.85분 동안 디오망데는 패스 성공률 81%·기회 창출 1회·드리블 3회 성공·수비적 행동 4회·공중볼 경합 성공률 100%를 기록, 공수양면에서 펄펄 날았다.이런 활약에 스페인 현지 매체 <카데나 세르>도 경기 후 "디오망데는 주전 자리를 향해 꾸준히 나아가고 있다"라며 "비니시우스가 출전 정지로 인해 계획에서 제외된 상황에서, 디오망데는 자신의 능력을 증명하고 좋은 폼을 레알 마드리드에서 확실한 입지를 다질 수 있는 절호의 기회를 맞았다"라고 했다.한편, 레알 마드리드는 오는 5일 그리스로 떠나 AEK 아테네와 챔피언스리그 페이즈 4차전을 치른다.