누가 나와도 강력했던 BNK, 이것이 우승후보의 '뎁스'

"BNK는 선수 10명을 로테이션 해도 아무 문제가 없다."(전주원 아산 우리은행 감독)

"뎁스(선수층)는 BNK가 가장 좋아보인다. 백업 선수들이 나와도 경기력이 똑같더라."(하상윤 용인 삼성생명 감독)

시즌 개막 전 부산 BNK 썸의 전력을 바라보는 여자농구 감독들의 공통된 평가였다. 박정은 BNK 감독도 "나 역시 동의한다. 우리 팀 선수층이 가장 두텁다고 생각한다"고 인정했을 정도다. 지난해 4강에서도 탈락했던 BNK(5위)지만, 올시즌에는 KB, 우리은행과 함께 '3강'으로 꼽혔다.BNK가 개막전부터 대승으로 장식하면서 전문가들의 평가가 과장이 아니었음을 증명했다. 1일 청주체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구' 정규리그 막전에서 지난 시즌 통합챔피언 청주 KB스타즈를 82-53으로 대파하고 첫 승을 신고했다.BNK는 지난 시즌만 해도 상대 전적 1승 5패로 KB에 철저하게 눌렸다. 높이 열세로 부동의 에이스 박지수를 상대할 카드가 없었기 때문이다. 하지만 이날 KB는 박지수가 부상으로 결장하고, 주포 강이슬(우리은행)은 FA로 이적하면서 전력이 크게 약화된 상태였다.반면 BNK는 지난해보다 전력이 크게 향상됐다. WKBL 유경험자인 장신센터 타니무라 리카를 아시아쿼터 선수로 낙점했고, 국가대표 포워드 최이샘까지 합류시키며 높이가 한층 보강했다. 여기에 가드진을 이끄는 이소희와 안혜지가 지난 FIBA 농구월드컵과 나고야 아시안게임을 통해 스타로 성장하며 경험과 자신감이 크게 향상됐다. 공수양면에서 베테랑 김소니아와 박혜진에게 의존하던 부담을 크게 덜어낼수 있게 됐다.BNK는 이날 이소희(17점 3어시스트, 3점슛 3/8), 김소니아(10점 15리바운드 7어시스트), 바네사 데 헤수스(11점 4리바운드), 박혜진(14점, 3점슛 4/7), 최이샘(7점 6리바운드) 등이 고른 활약을 펼쳤다. 리바운드싸움에서 49-26으로 KB를 두 배 가까이 압도했고, 어시스트에서도 22대 9, 3점슛은 10대 6으로 모두 크게 앞섰다.주전들의 활약만이 아니라 벤치 자원들의 비중이 확실히 커진 것을 확인했다는 점에서도 의미가 큰 경기였다. 양팀은 전반까지는 팽팽한 접전이 펼쳐쳤으나 BNK는 로테이션을 충분히 활용하며 시소게임 상황에서도 역전을 허용하지 않고 버텨냈다. 주전들의 체력을 여유있게 안배한 BNK는 3쿼터들어 높이의 우위를 바탕으로 점수차를 벌려가기 시작했다.BNK는 이날 15명의 선수가 모두 코트를 밟았다. 30분 이상 출전한 선수가 이소희(30분 35초) 한명 뿐이었고, 무려 9명의 선수가 10분 이상의 플레잉타임을 보장받았다. 30대 베테랑인 김소니아가 25분 45초를 뛰고도 트리플더블에 가까운 활약을 펼쳤고, 박혜진은 16분 31초밖에 뛰지않고도 두 자릿수 득점을 넘기며 효율성을 극대화했다.또한 점수차가 벌어진 4쿼터에 가장 돋보인 것은 필리핀 국가대표 출신 바네사였다. 수비 리바운드에 이은 단독 속공 전개에서, 동료의 리턴 패스를 이어받아 직접 골밑 마무리까지, 짧은 시간에도 탱크같은 파괴력을 과시하며 11득점을 올렸다. 필리핀에서는 외곽 득점과 리딩이 뛰어난 가드로 활약했지만, 한국에서는 골밑에서도 통하는 파괴력을 선보이며 앞으로 BNK의 벤치옵션을 더욱 늘려줄 것으로 기대되고 있다. 여기에 경기 막판에는 신인 임연서까지 코트를 밟아 프로 데뷔 득점을 올리면서 BNK는 기분 좋게 개막전을 마무리할 수 있었다.박정은 BNK 감독은 "개막전이라서 그런지 선수들이 어떤 플레이를 할까 궁금증을 가지며 경기를 시작했다. 선수들이 잘 풀어줘서 기분 좋은 승리를 한 것 같다"며 미소를 지었다.박 감독은 "처음 KB에 개막전 상대로 지목되었을 때는 '우리가 만만한가'라는 생각이 들기도 했다. 하지만 그건 잠시였고, 선수들과 이야기를 나누면서 '준비를 잘해서 제대로 한번 붙어보자'고 마음먹었다"면서 "언니들(베테랑들)이 비시즌때 어린 선수들과 호흡을 잘 맞춰줬고 코트위에서 한발 더 뛰는 책임감을 보여줬다. 앞으로 34게임이 남았는데, 로테이션을 해도 어린 선수들까지 저희의 색깔이 잘 묻어날 수 있도록 단단한 팀으로 가는 여정을 만들겠다"고 다짐했다.