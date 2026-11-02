마법사와 사자, KS 패권 두고 '최종 결전'

[kt 위즈]

[삼성 라이온즈]

플레이오프에서 격돌한 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈는 최대한 빨리 시리즈를 끝내고 많은 휴식을 취한 후 한국시리즈에서 정규리그 1위 kt 위즈를 만나고 싶었다. 하지만 양 팀의 바람과 달리 두 팀의 전력을 우열을 가리기 힘들 정도로 팽팽했고, 결국 시리즈는 5차전까지 가서야 결판이 났다. 그리고 5차전까지 이어진 플레이오프의 최종 승자는 에이스 아리엘 후라도가 2, 5차전에서 승리를 따낸 삼성이었다.양 팀이 5차전까지 가는 접전을 벌이는 것을 가장 기뻐한 팀은 역시 위에서 기다린 kt였다. kt는 지난 12일 정규리그 일정을 끝내고 무려 3주가 넘는 충분한 휴식 및 준비 과정을 가진 후 한국시리즈를 치른다. 한편 후라도가 플레이오프 5차전에서 7이닝 동안 95개의 공을 던진 삼성은 최소 2차전, 최대 3차전까지는 팀에서 가장 확실한 선발 카드를 쓸 수 없다. 많은 야구팬들이 한국시리즈에서 kt의 우세를 전망하는 결정적인 이유다.2000년대 이후 정규리그 1위와 2위가 맞붙은 역대 14번의 한국시리즈에서 2위가 1위를 꺾고 우승을 차지한 사례는 단 1번, 확률로는 7.1%에 불과했다. 그만큼 한국시리즈는 정규리그 1위에게 절대적으로 유리한 무대라는 뜻이다. 하지만 한국시리즈 같은 단기전은 그 어떤 이변이 일어나도 이상하지 않다. 수원과 대구를 오가며 진행될 올해 한국시리즈 역시 야구팬들의 많은 관심이 집중되고 있다.이강철 감독 부임 2년째가 되던 2020년 정규리그 2위에 오르며 창단 후 처음으로 가을야구에 진출한 kt는 2021년 첫 한국시리즈 우승을 차지했고 2024년까지 5년 연속 가을야구에 개근했다. 그렇게 2020년대를 대표하는 강팀으로 자리매김하던 kt는 작년에도 꾸준히 중·상위권을 유지하다가 시즌 막판 파죽의 9연승을 내달린 NC 다이노스에 반 경기 뒤지며 6년 연속 포스트시즌 진출이 아쉽게 무산됐다.좋은 시즌을 보내고도 가을야구 진출 실패라는 성적표를 남긴 kt는 지난겨울 FA시장에서 김현수와 최원준, 한승택을 영입하며 착실히 전력을 보강했고, 이는 곧 올 시즌 성적으로 나타났다. 전반기를 선두권에 3.5경기 뒤진 3위로 마친 kt는 시즌 마지막 10경기 전승을 포함해 후반기 61경기에서 43승 4무 14패를 기록하는 무서운 상승세를 타면서 2위 삼성에 8경기 앞선 압도적인 정규리그 우승을 차지했다.kt는 외국인 투수 케일럽 보쉴리와 맷 사우어가 각각 어깨 부상과 부진으로 중도 교체되는 아쉬움이 있었지만 대체 선수 세스 로건과 데이비스 대니얼이 좋은 활약을 해줬고 고영표, 소형준 등 국내 선발의 활약도 좋았다. 타선에서는 이적생 최원준이 208안타, 외국인 타자 샘 힐리어드가 44홈런 139타점을 기록하며 타선을 이끌었고 베테랑 김현수도 159안타 14홈런 95타점으로 건재를 과시했다.삼성에 비해 선발 자원이 많다는 것이 최대 장점인 kt는 1차전에서 공동 다승왕(15승) 고영표가 아닌 외국인 투수 대니얼이 선발 등판한다. 8월 kt에 합류한 대니얼은 단 10경기에 등판했지만 6번의 퀄리티스타트를 포함해 5승 2패 평균자책점 2.13으로 매우 안정된 투구를 선보인 바 있다. 대니얼은 엄청난 강속구를 던지는 유형은 아니지만 KBO리그에 적응할수록 투구 내용이 점점 좋아지며 마지막 5경기에서 4승을 따냈다.kt는 KBO리그 역사에서 정규리그 90승을 달성한 역대 4번째 팀이다. 그만큼 kt가 압도적인 정규리그를 보냈다는 뜻이다. 하지만 정규리그 93승을 기록했던 2018년의 두산 베어스는 한국시리즈에서 정규리그 2위였던 SK 와이번스에게 2승 4패로 패하며 우승 달성에 실패한 바 있다. 이번 한국시리즈도 많은 야구팬이 kt가 절대적으로 유리할 거로 전망하고 있지만, kt에겐 한 치의 방심도 있을 수 없다.지난 10월 20일 KIA가 '디펜딩 챔피언' LG 트윈스에 3연승을 거두며 플레이오프행 티켓을 따냈을 때만 해도 플레이오프에서도 KIA가 우세할 거로 전망한 야구팬들이 많았다. 그도 그럴 것이 준플레이오프에서 KIA의 투타(투수·타자의 줄임말) 균형은 완벽에 가까웠고, 플레이오프를 앞두고 4일을 쉬면서 체력 이슈도 거의 없었기 때문이다. 그리고 1차전에서 KIA가 5-1로 승리할 때만 해도 야구팬들의 예상은 그대로 적중하는 듯했다.하지만 2차전부터 상황은 달라졌다. 에이스 후라도의 호투와 르윈 디아즈, 최형우의 홈런포로 2차전을 잡아낸 삼성은 3차전에서도 7회 박승규의 결승타에 힘입어 6-4로 승리했다. 삼성은 4차전을 2-4로 패하며 시리즈를 끝내지 못했지만, 대구로 돌아온 5차전에서 후라도의 7이닝 비자책 1실점 호투와 김지찬의 3안타 3타점 3득점 대활약에 힘입어 KIA를 6-1로 제압하고, 2년 만에 한국시리즈 진출에 성공했다.삼성은 플레이오프에서 크리스 페덱과 후라도, 최원태로 이어지는' 3인 로테이션'을 운영했을 만큼 선발진 운영에 어려움을 겪었고 실제로 1, 3차전에서는 선발투수가 5이닝을 넘기지 못했다. 그럼에도 삼성은 불펜으로 변신한 원태인을 비롯해 미야모리 사토시, 이승민, 이재희 등 불펜 투수들의 호투와 디아즈, 최형우, 박승규, 김지찬 등 적재적소에 터진 타선의 고른 활약에 힘입어 '난적' KIA를 꺾을 수 있었다.Kt에 비해 상대적으로 선발진이 부족한 삼성은 한국시리즈 1차전에서 플레이오프 3차전 선발투수였던 최원태를 예고했다. 정규리그에서 7승 5패 4.68로 기대에 미치지 못했던 최원태는 플레이오프 3차전에서도 2이닝을 채 버티지 못하고 조기 강판당한 바 있어 한국시리즈를 통해 명예 회복이 절실하다. 다만 최원태는 올 시즌 kt를 상대로 2경기에 등판했지만 1패 6.94(11.2이닝 9실점)로 재미를 보지 못했다.kt가 정규리그를 10연승으로 마감한 것과 달리 마지막 7경기에서 1승 6패에 그쳤던 삼성은 kt에게 무려 8경기나 뒤졌고, 플레이오프에서도 5차전까지 가는 혈전을 치르며 체력 소모도 심한 편이다. 하지만 삼성은 정규리그 우승팀 kt를 상대로 시즌 상대 전적에서 우위(9승 7패)에 있었던 유일한 팀이다. 정규리그의 자신감이 한국시리즈까지 이어진다면 삼성에도 충분히 반전이 일어날 수 있다는 뜻이다.