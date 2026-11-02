봄부터 가을까지, '슈퍼스타' 김도영 때문에 행복했다

연합뉴스

10월 30일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 플레이오프 4차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 7회말 1사 2루에서 카스트로의 적시타 때 2루주자 김도영이 홈으로 질주하고 있다.뛰어난 개인 스탯 뿐만 아니라 '빅게임 플레이어'로서의 존재감도 돋보였다. 김도영은 LG와의 정규시즌 최종전 '3위결정전'에서 8회 극적인 결승 투런포를 터뜨리며 KIA의 플레이오프 직행과 본인의 홈런왕 등극을 동시에 확정했다. 포스트시즌에서도 김도영의 뜨거운 타격감은 이어졌다. LG와 다시 만난 준플레이오프에서 3경기 타율 3할3푼3리(9타수 3안타) 3홈런 8타점 4득점 OPS 1.795로 맹활약하며 시리즈 MVP를 수상했다. KIA는 김도영의 활약에 힘입어 디펜딩채피언 LG를 3승으로 제압하면서 36년만에 준PO 승리를 거두고 플레이오프에 진출했다.삼성과의 플레이오프에서는 5경기 타율 .350(20타수 7안타) 1홈런) 5득점 1타점 2볼넷 OPS 1.009로 여히 좋은 모습을보여줬다. 높은 타율에 비하여 김도영 앞에 득점찬스가 많이 돌아오지 않았고, 마지막 5차전에서는 무안타로 침묵한게 아쉬웠다. 하지만 정규시즌부터 이어진 강행군으로 피로가 누적되고 상대의 노골적인 집중견제가 강화된 상황에서도 흔들리지 않고 자기 몫을 해냈다.정규시즌에는 잘하다가도 단기전에는 침묵하며 '새가슴'이라는 소리를 듣는 스타들도 부지기수지만, 김도영은 오히려 큰 경기를 더 즐기는 모습을 보여줬다. 염경엽 LG 감독이나, 박진만 삼성 감독 등 상대팀 사령탑들도 하나같이 KIA를 상대할 전략을 언급하며 "김도영을 어떻게 막아내느냐에 달렸다"고 경계할만큼 존재감을 인정했다.이러한 김도영의 활약이 놀라운 것은 올시즌 여러 차례 국가대표팀 차출을 병행하는 어려움 속에서도 전혀 흔들리지 않았기 때문. 김도영은 시즌 개막 전에는 WBC(월드베이스볼클래식)에 출전하여 17년만의 8강진출에 기여했다. 시즌 후반기에는 나고야 아이치 아시안게임 대표팀에도 참가하여 일본과의 결승전 결승타를 터뜨리며 한국야구의 대회 5연패를 견인했다.올해 포스트시즌은 김도영에게는 2024년에 이어 두번째 가을야구였다. 당시에는 정규리그 1위로 한국시리즈에 직행하며 통합우승을 이뤄냈다면, 이번에는 3위로 포스트시즌에 진출하여 준PO와 플레이오프를 경험했다. 그는 불과 23세의 나이에 WBC 8강, 아시안게임 결승, 한국시리즈 우승과 포스트시즌 단계별 시리즈까지 두루 치르면서 압도적인 커리어를 쌓아나가고 있다.그리고 김도영의 남다른 영향력은 팬들의 마음까지 사로잡았다. 김도영은 지난 준플레이오프에서 타이거즈 홈 팬들에게 팀의 상징인 "붉은 색으로 드레스코드를 맞춰주시면 좋겠다"는 특별한 부탁을 남겼다. 그러자 팬들은 포스트시즌에서 단체로 약속이나 한 듯 곧바로 빨간 유니폼부터 티셔츠, 응원 수건까지 정말 드레스코드를 맞춰 입고 열띤 응원을 펼쳤다.광주에서의 붉은 응원 물결은 KIA의 성적에 따라 서울 잠실과 대구 원정 경기장까지 이어졌다. 경기장 분위기와 드레스코드에 맞추기 위하여 평소 좋아하는 선수의 유니폼도 포기하고 붉은 옷을 선택했다는 팬들도 있었다. 김도영을 향한 KIA 팬들의 뜨거운 애정을 잘 보여준 장면이다. 선수의 말 한 마디가 수많은 팬들의 자발적인 집단 참여를 유도한 것은 이전에 보기 드문 광경이었다. 앞으로 야구장에 새로운 하나의 응원 문화가 만들어질 수 있는 계기를 마련했다는 평가다.김도영은 올해 KIA 유니폼을 입고 정규시즌 135경기, 포스트시즌 8경기를 치렀다. 국가대표에서는 WBC 5경기, 아시안게임 6경기를 치르며 공식경기만 무려 154경기를 소화했다. 여기에 컨디션 조절 차원에서 출장했던 프로야구 시범경기나 대표팀 연습경기까지 포함하면 160경기가 넘는다. 그야말로 메이저리그(162경기) 정규리그 수준의 일정을 소화하면서 부담감이 큰 국제대회나 포스트시즌 빅매치까지 다수 포함되어 있었다는 점에서 역대급 시즌을 보냈다고 할만하다.더구나 김도영의 시즌은 아직도 끝나지 않았다. 김도영은 시즌을 마치자마자 최원호 신임 야구대표팀 감독이 이끄는 APBC(아시아프로야구챔피언십) 대표팀에 합류한다. APBC 12일부터 15일까지 일본 도쿄돔에서 열린다. APBC는 결승전까지 4경기, 연습경기를 포함하면 6경기를 치를 수 있다. 일각에서는 부상 경력에 있는 김도영의 지나친 혹사에 대한 우려의 시각도 나온다. 그만큼 김도영이 국가대표팀에서도 빠져서는 안될 핵심전력으로 인정받고 있다는 의미이며, 김도영 본인도 태극마크에 대한 남다른 자부심을 드러낸 바 있다.김도영의 2026년은 지난 2024년을 뛰어넘어 자신이 명실상부 리그 최고의 슈퍼스타라는 점을 확실하게 증명한 해로 기억될 전망이다. 다음 시즌에는 김도영의 유격수 전환 여부, 한국시리즈 우승 재도전, 본격적인 메이저리그 도전 가능성 등 여러 가지 이슈들이 벌써부터 주목을 받고 있다. 한계를 모르는 김도영이 다음에는 또 얼마나 성장하여 어디까지 올라갈 수 있을지, 팬들은 벌써 내년의 김도영을 기대하고 있다.