5년 만에 돌아온 프로 무대… 김해 박요한, 멀티 도움

김해FC 2008 공식 홈페이지

김해FC DF 박요한사연 없는 선수는 없다. 하지만 끝까지 꿈을 놓지 않고 버텨낸 시간은 어느 순간 가장 극적인 장면으로 돌아온다. 패색이 짙던 순간, 5년 만에 다시 프로 무대에 선 박요한이 멀티 도움으로 팀에 귀중한 승점 1을 안겼다.최명성 감독 대행이 이끄는 김해FC는 1일 오후 4시 30분 김해종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 31라운드 박진섭 감독의 천안시티FC와 3-3 무승부를 기록했다. 이로써 김해는 3승 9무 17패 승점 18점 최하위, 천안은 6승 12무 11패 승점 30점 14위에 자리했다.프로화 첫 시즌, 압도적인 꼴찌로 자존심을 구긴 이들이었으나 이날 승리할 명분은 충분했다. 경기 직전 김해는 새로운 사령탑 설기현 감독이 경기장을 직접 찾았기 때문. 그러나 경기는 쉽지 않았다. 전반 28분에는 윌리안, 전반 42분 툰가라에게 페널티킥 실점을 내줬다.이어 후반 14분에는 라마스의 추가 득점까지 터지면서 승기는 급격하게 기우는 듯했다. 하지만, 김해는 쉽게 무너지지 않았다. 후반 16분 우제욱의 헤더 골을 시작으로 6분 후에는 베카가, 후반 36분에는 임대생 이준규가 천금 같은 동점을 만들며, 승부를 원점으로 돌렸다.새 사령탑 앞에서 저력을 보여준 김해였다. 패색이 짙었으나 최명성 대행과 선수들을 끝까지 포기하지 않았고, 귀중한 승점 1점을 챙기며 홈 팬들과 모처럼 환하게 웃었다. 이처럼 승리와 같은 무승부를 거둔 가운데 유독 눈에 띄는 활약을 보여준 선수가 있다. 바로 박요한이다.1994년생인 박요한은 강원FC 유스 1호 선수 출신으로 2016시즌에는 팀의 승격을, 이듬해 파이널A에 일조하며 유망주로 자리했다. 2년 동안 15경기에 나설 정도로 경쟁력을 보여줬으나 끝내 팀에서 살아남지 못했다. 이후 김해-부천에서 몸을 담았으나 임팩트는 없었다.이후 K3리그 대전 코레일을 거쳐 사회복무 요원으로 근무하며 꿈을 이어간 박요한은 지난해 평창 유나이티드에서 K4리그 도움왕(5골 18도움)을 석권, 건재함을 알렸다. 그렇게 존재감을 알린 상황 속 이번 여름 김해가 다시 손을 내밀었고, 그렇게 5년 만에 프로 무대로 복귀했다.꿈에 그리던 프로 유니폼을 다시 입은 박요한은 빠르게 팀에 녹아들었다. 23라운드 수원FC 원정 경기서 김해 데뷔전을 치른 그는 용인(교체)·전남(선발-1도움)·부산(교체)·충남 아산(교체)와 맞대결에서 경기장을 밟으며 실전 감각을 올렸다.그리고 이번 천안전, 그는 후반 시작과 함께 우측 풀백인 표건희와 교체되며 경기장을 밟았다. 투입 직후 라마스의 3번째 득점이 나오면서 흔들리는 듯했으나 박요한은 본인 발끝으로 반전 드라마의 시작을 알렸다.후반 16분 우측에서 정교한 크로스로 우제욱의 만회 골을 도운 박요한은 6분 후에도 사고를 쳤다. 코너킥 키커로 나선 가운데 정확한 킥으로 베카의 2번째 득점을 도우면서 순식간에 시즌 3호 도움을 적립한 것.이후에도 활약은 이어졌다. 후반 30분 우제욱의 패스를 받은 박요한은 정교한 땅볼 크로스로 상대 골문을 서늘하게 만들었다. 종료 직전에도 날카로운 크로스를 기록, 투입 이후 계속해서 좋은 퍼포먼스를 보여줬다.단 45분만 경기장을 누볐음에도 불구, 박요한은 2개 도움을 비롯해 드리블 성공률 100%·팀 내 최다 키패스(2회)·최다 크로스 성공(4회)·지상 경합 성공률 100%·최다 태클 성공(2회)·인터셉트 3회·클리어링 3회를 기록, 공수 양면에서 펄펄 날았다.5년 만에 돌아온 프로 무대에서 그야말로 미친 퍼포먼스를 보여주고 있는 박요한이다. 이는 역동적인 빌드업과 멀티 포지셔닝을 강조하는 설기현 신임 감독에게도 큰 힘이 될 전망이다. 후방에서 안정적인 패스 실력은 물론, 풀백·미드필더까지 뛸 수 있는 멀티성을 지녔기 때문.한편, 극적 무승부를 거두며 감독 대행 마지막 경기를 치른 최명성 코치는 "전반에는 우리 실수로 연이어 실점했으나 후반에는 포메이션을 바꾼 뒤 빠른 득점과 함께 끝까지 따라가는 힘을 보여줬다"라고 답했다.이어 "역전하지 못한 것은 아쉽지만, 선수들이 끝까지 최선을 다해줘 고맙고 승리로 보답하지 못해 팬분들께 죄송하다"라며 소감을 밝혔다.김해는 오는 7일 홈에서 화성FC와 리그 32라운드를 치른다.