골키퍼 프리킥에 제르소 극장골까지... 인천의 극적 승리

심재철

45+6분, 인천 유나이티드 FC 골키퍼 이태희(맨 왼쪽)가 오른발 직접 프리킥 유효슛을 날리는 순간구단 역사상 두 번째 AFC(아시아축구연맹) 챔피언스리그 도전을 꿈꾸고 있는 인천 유나이티드 FC의 상승세가 2026 K리그1 우승을 차지한 강팀 FC 서울까지 눌러버렸다.82분에 교체 멤버로 들어온 특급 열차 제르소의 90+5분 3초 극장 결승골이 터진 것이다. 2023년 7월 22일 FC 서울과의 어웨이 게임을 1-0으로 이긴 뒤 무려 1198일만에 같은 장소인 서울 월드컵경기장에서 또 하나의 역사를 만들었다. 묘하게도 당시 음포쿠의 결승골을 어시스트한 선수도 제르소였다.윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 11월 1일(일) 오후 4시 30분 서울 월드컵경기장에서 열린 2026 K리그1 FC 서울과의 어웨이 게임에서 후반 교체 멤버 제르소의 버저비터 결승골에 힘입어 1-0으로 이기고 4위까지 순위표를 끌어올리며 정말로 다음 시즌 아시아 챔피언스리그 진출 목표에 조금씩 다가서고 있다.지난 주 정규 라운드 마지막 게임을 통해 2026 K리그1 우승을 확정시킨 홈 팀 FC 서울은 시즌 세 번의 만남을 모두 이긴 것도 모자라 최근 맞대결 5연승의 상대 우위를 자랑하고 있는 인천 유나이티드 FC를 불러 39분만에 먼저 상대 골문을 열면서 그 위용을 맘껏 자랑했다.간판 골잡이 클리말라가 왼발 슛을 정확하게 차 넣은 것이다. 하지만 VAR 온 필드 리뷰 결과 클리말라에게 슛 각도를 열어준 조영욱이 직전 스크린 플레이를 펼치는 과정에서 오프 사이드 반칙을 저지르는 바람에 골이 취소되고 말았다.후반 시작하자마자 인천 유나이티드 FC도 오른쪽 측면 프리킥을 주장 이명주가 재빠르게 처리하여 서재민의 시원한 오른발 대각선 슛이 들어갔다. 하지만 이 골도 서재민의 오프 사이드 반칙이 확인되어 인정받지 못했다.시즌 네 번째 경인 더비를 더 잊지 못하게 만드는 보기 드문 장면도 나왔다. 전반 추가 시간 5분이 지나서 인천 유나이티드 FC가 직접 프리킥 기회를 얻었는데 그 키커가 이태희 골키퍼였다. 평소 연습 과정에서 오른발 무회전 프리킥 실력을 뽐냈던 이태희가 실제 K리그 게임 도중 자기 골문을 비우고 맨 앞으로 달려와 정말로 프리킥을 찬 것이다.이태희의 오른발 프리킥은 앞에 있는 FC 서울 수비벽을 넘어 골문 안쪽으로 날아 들었는데 무회전 공이 흔들린 위력 때문에 베테랑 구성윤 골키퍼도 직접 잡지 못하고 주먹으로 쳐낼 수밖에 없었다.