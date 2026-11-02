골키퍼 프리킥에 제르소 극장골까지... 인천의 극적 승리

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인천 유나이티드 FC 제르소(오른쪽)가 90+5분 3초에 극장 결승골을 터뜨리는 순간심재철
그리고는 곧바로 종료 휘슬 소리가 길게 울렸다. 홈 팀 FC 서울은 지난 8월 20일 포항 스틸러스와의 어웨이 게임 1-2 패배 이후 네 게임만에 패배한 것이며 최근 홈 게임 패배 기록은 지난 7월 26일 울산 HD에게 1-3으로 진 것이었다. 반면에 인천 유나이티드 FC는 최근 여섯 게임 무패(3승 3무 9득점 3실점) 상승세를 자랑하며 전북 현대까지 5위로 밀어내면서 4위에 올라 다음 시즌 AFC 챔피언스리그 진출권까지 넘볼 수 있게 되었다.
이제 인천 유나이티드 FC(4위)는 오는 8일(일) 오후 2시 대전 월드컵경기장으로 찾아가 대전하나 시티즌(3위)과 만나며, 이미 우승을 확정한 FC 서울은 2위 울산 HD를 같은 날 같은 시각 서울 월드컵경기장으로 불러들인다.
2026 K리그1 결과
(11월 1일 일요일 오후 4시 30분, 서울 월드컵경기장)
★ FC 서울 0-1 인천 유나이티드 FC
[골, 도움 기록 : 제르소
(90+5분 3초,도움-이민혁)]
- 공식 관중 : 12,050명
- 주심 : 박병진
◇ FC 서울
(4-4-2 감독 : 김기동)
FW : 조영욱(62분↔황도윤), 클리말라
MF : 정현우(46분↔문선민), 바베츠, 손정범(82분↔후이즈), 정승원
DF : 박수일, 야잔, 이상민(46분↔이한도), 최준
GK : 구성윤
◇ 인천 유나이티드 FC
(4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 무고사(69분↔페리어), 이청용
MF : 레안드로(46분↔이동률), 이명주(85분↔이민혁), 서재민, 김성민(82분↔제르소)
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순(85분↔최승구)
GK : 이태희
◇ 2026 K리그1 파이널 A그룹 현재 순위표
1 FC 서울 67점 20승 7무 7패 61득점 30실점 +31
2 울산 HD 54점 16승 6무 12패 54득점 48실점 +6
3 대전하나 시티즌 50점 13승 11무 10패 53득점 41실점 +12
4 인천 유나이티드 FC 49점 13승 10무 11패 44득점 35실점 +9
5 전북 현대 49점 12승 13무 9패 43득점 33실점 +10
6 강원 FC 48점 11승 15무 8패 41득점 32실점 +9
◇ 파이널 A그룹 팀별 남은 일정표
1 FC 서울 vs
울산 HD(H), 전북 현대(A), 대전하나 시티즌(H), 강원 FC(A)
2 울산 HD vs
FC 서울(A), 인천 유나이티드 FC(A), 전북 현대(H), 대전하나 시티즌(A)
3 대전하나 시티즌 vs
인천 유나이티드 FC(H), 강원 FC(A), FC 서울(A), 울산 HD(H)
4 인천 유나이티드 FC vs
대전하나 시티즌(A), 울산 HD(H), 강원 FC(H), 전북 현대(A)
5 전북 현대 vs
강원 FC(A), FC 서울(H), 울산 HD(A), 인천 유나이티드 FC(H)
6 강원 FC vs
전북 현대(H), 대전하나 시티즌(H), 인천 유나이티드 FC(A), FC 서울(H)☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기