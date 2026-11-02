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K리그 골키퍼 프리킥에 제르소 극장골까지... 인천의 극적 승리

골키퍼 프리킥에 제르소 극장골까지... 인천의 극적 승리

[2026 K리그1] FC 서울전 0-1 승리로 4위 올라선 인천 유나이티드, 다음 시즌 아시아 무대 도전 현실로

심재철(soccer)
26.11.02 09:23최종업데이트26.11.02 09:23
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45+6분, 인천 유나이티드 FC 골키퍼 이태희(맨 왼쪽)가 오른발 직접 프리킥 유효슛을 날리는 순간
45+6분, 인천 유나이티드 FC 골키퍼 이태희(맨 왼쪽)가 오른발 직접 프리킥 유효슛을 날리는 순간심재철

구단 역사상 두 번째 AFC(아시아축구연맹) 챔피언스리그 도전을 꿈꾸고 있는 인천 유나이티드 FC의 상승세가 2026 K리그1 우승을 차지한 강팀 FC 서울까지 눌러버렸다.

82분에 교체 멤버로 들어온 특급 열차 제르소의 90+5분 3초 극장 결승골이 터진 것이다. 2023년 7월 22일 FC 서울과의 어웨이 게임을 1-0으로 이긴 뒤 무려 1198일만에 같은 장소인 서울 월드컵경기장에서 또 하나의 역사를 만들었다. 묘하게도 당시 음포쿠의 결승골을 어시스트한 선수도 제르소였다.

윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 11월 1일(일) 오후 4시 30분 서울 월드컵경기장에서 열린 2026 K리그1 FC 서울과의 어웨이 게임에서 후반 교체 멤버 제르소의 버저비터 결승골에 힘입어 1-0으로 이기고 4위까지 순위표를 끌어올리며 정말로 다음 시즌 아시아 챔피언스리그 진출 목표에 조금씩 다가서고 있다.

전반 추가 시간, 이태희 골키퍼의 직접 프리킥도 놀랍다

지난 주 정규 라운드 마지막 게임을 통해 2026 K리그1 우승을 확정시킨 홈 팀 FC 서울은 시즌 세 번의 만남을 모두 이긴 것도 모자라 최근 맞대결 5연승의 상대 우위를 자랑하고 있는 인천 유나이티드 FC를 불러 39분만에 먼저 상대 골문을 열면서 그 위용을 맘껏 자랑했다.

간판 골잡이 클리말라가 왼발 슛을 정확하게 차 넣은 것이다. 하지만 VAR 온 필드 리뷰 결과 클리말라에게 슛 각도를 열어준 조영욱이 직전 스크린 플레이를 펼치는 과정에서 오프 사이드 반칙을 저지르는 바람에 골이 취소되고 말았다.

후반 시작하자마자 인천 유나이티드 FC도 오른쪽 측면 프리킥을 주장 이명주가 재빠르게 처리하여 서재민의 시원한 오른발 대각선 슛이 들어갔다. 하지만 이 골도 서재민의 오프 사이드 반칙이 확인되어 인정받지 못했다.

시즌 네 번째 경인 더비를 더 잊지 못하게 만드는 보기 드문 장면도 나왔다. 전반 추가 시간 5분이 지나서 인천 유나이티드 FC가 직접 프리킥 기회를 얻었는데 그 키커가 이태희 골키퍼였다. 평소 연습 과정에서 오른발 무회전 프리킥 실력을 뽐냈던 이태희가 실제 K리그 게임 도중 자기 골문을 비우고 맨 앞으로 달려와 정말로 프리킥을 찬 것이다.

이태희의 오른발 프리킥은 앞에 있는 FC 서울 수비벽을 넘어 골문 안쪽으로 날아 들었는데 무회전 공이 흔들린 위력 때문에 베테랑 구성윤 골키퍼도 직접 잡지 못하고 주먹으로 쳐낼 수밖에 없었다.

53분, FC 서울 박수일(왼쪽에서 두 번째)의 오른발 슛이 인천 유나이티드 골문 왼쪽 모서리로 날아가 골대 불운으로 남는 순간
53분, FC 서울 박수일(왼쪽에서 두 번째)의 오른발 슛이 인천 유나이티드 골문 왼쪽 모서리로 날아가 골대 불운으로 남는 순간심재철

53분에는 이태희 골키퍼가 지키고 있는 인천 유나이티드 골문이 크게 흔들렸다. FC 서울 왼쪽 풀백 박수일이 벼락같은 오른발 중거리슛으로 골문 왼쪽 모서리를 때린 것이다. FC 서울로서는 이 골대 불운이 마지막 추가 시간까지 영향을 준 것처럼 뼈아픈 결과를 받아들여야 헸다. 인천 유나이티드 FC의 후반 추가 시간 극장 결승골이 터진 것이다.

후반 추가 시간 5분이 표시되고 그 시간도 거의 다 끝날 무렵 인천 유나이티드 FC의 마지막 역습이 교체 멤버 이민혁의 왼발 로빙 패스부터 시작되었다. 이 패스를 받은 주인공도 82분에 김성민 대신 들어온 제르소였다.

특유의 빠른 드리블로 과감한 돌파를 시도한 제르소는 FC 서울 수비수 이한도가 거리를 주는 순간을 놓치지 않고 왼발 대각선 슛을 90+5분 3초에 꽂아 넣은 것이다. 구성윤 골키퍼도 방향을 읽고 자기 왼쪽으로 몸을 날렸지만 제르소의 왼발을 떠난 공이 더 빠르게 오른쪽 기둥 하단을 스치며 빨려들어갔다.

인천 유나이티드 FC 제르소(오른쪽)가 90+5분 3초에 극장 결승골을 터뜨리는 순간
인천 유나이티드 FC 제르소(오른쪽)가 90+5분 3초에 극장 결승골을 터뜨리는 순간심재철

그리고는 곧바로 종료 휘슬 소리가 길게 울렸다. 홈 팀 FC 서울은 지난 8월 20일 포항 스틸러스와의 어웨이 게임 1-2 패배 이후 네 게임만에 패배한 것이며 최근 홈 게임 패배 기록은 지난 7월 26일 울산 HD에게 1-3으로 진 것이었다. 반면에 인천 유나이티드 FC는 최근 여섯 게임 무패(3승 3무 9득점 3실점) 상승세를 자랑하며 전북 현대까지 5위로 밀어내면서 4위에 올라 다음 시즌 AFC 챔피언스리그 진출권까지 넘볼 수 있게 되었다.

이제 인천 유나이티드 FC(4위)는 오는 8일(일) 오후 2시 대전 월드컵경기장으로 찾아가 대전하나 시티즌(3위)과 만나며, 이미 우승을 확정한 FC 서울은 2위 울산 HD를 같은 날 같은 시각 서울 월드컵경기장으로 불러들인다.

2026 K리그1 결과 (11월 1일 일요일 오후 4시 30분, 서울 월드컵경기장)

FC 서울 0-1 인천 유나이티드 FC [골, 도움 기록 : 제르소(90+5분 3초,도움-이민혁)]
- 공식 관중 : 12,050명
- 주심 : 박병진

FC 서울 (4-4-2 감독 : 김기동)
FW : 조영욱(62분↔황도윤), 클리말라
MF : 정현우(46분↔문선민), 바베츠, 손정범(82분↔후이즈), 정승원
DF : 박수일, 야잔, 이상민(46분↔이한도), 최준
GK : 구성윤

인천 유나이티드 FC (4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 무고사(69분↔페리어), 이청용
MF : 레안드로(46분↔이동률), 이명주(85분↔이민혁), 서재민, 김성민(82분↔제르소)
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순(85분↔최승구)
GK : 이태희

2026 K리그1 파이널 A그룹 현재 순위표
1 FC 서울 67점 20승 7무 7패 61득점 30실점 +31
2 울산 HD 54점 16승 6무 12패 54득점 48실점 +6
3 대전하나 시티즌 50점 13승 11무 10패 53득점 41실점 +12
4 인천 유나이티드 FC 49점 13승 10무 11패 44득점 35실점 +9
5 전북 현대 49점 12승 13무 9패 43득점 33실점 +10
6 강원 FC 48점 11승 15무 8패 41득점 32실점 +9

파이널 A그룹 팀별 남은 일정표
1 FC 서울 vs 울산 HD(H), 전북 현대(A), 대전하나 시티즌(H), 강원 FC(A)
2 울산 HD vs FC 서울(A), 인천 유나이티드 FC(A), 전북 현대(H), 대전하나 시티즌(A)
3 대전하나 시티즌 vs 인천 유나이티드 FC(H), 강원 FC(A), FC 서울(A), 울산 HD(H)
4 인천 유나이티드 FC vs 대전하나 시티즌(A), 울산 HD(H), 강원 FC(H), 전북 현대(A)
5 전북 현대 vs 강원 FC(A), FC 서울(H), 울산 HD(A), 인천 유나이티드 FC(H)
6 강원 FC vs 전북 현대(H), 대전하나 시티즌(H), 인천 유나이티드 FC(A), FC 서울(H)

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인천 대인고등학교에서 교사로 일합니다. 축구 및 라켓 스포츠 기사, 교육 현장의 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다.

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