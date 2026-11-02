'리베로'로 돌아온 고민지, 성공적인 복귀전

한국배구연맹

고민지는 지난 컵대회에 이어 1일 SOOP과의 V리그 개막전에서도 흥국생명의 주전 리베로로 활약했다.대구여고 시절부터 공수를 겸비한 아웃사이드히터 유망주로 주목 받은 고민지는 2016년 신인 드래프트에서 전체 5순위로 기업은행에 입단했지만 1년 만에 트레이드를 통해 KGC인삼공사(현 정관장 레드스파크스)로 이적했다. 하지만 고민지가 프로 무대에서 주전 아웃사이드히터로 성장하기엔 신장(173cm)이 너무 작았고 설상가상으로 무릎 수술까지 받으면서 2020-2021 시즌을 끝으로 리베로로 변신했다.고민지는 인삼공사의 주전 리베로 노란이 아킬레스건 부상으로 19경기 출전에 그쳤던 2022-2023 시즌 루키 최효서 리베로와 함께 후방 수비를 책임졌지만 노란이 복귀하면서 다시 입지가 좁아졌다. 고민지는 2023년 5월 현대건설로 무상 트레이드됐지만 현대건설에는 리베로에 김연견, 아웃사이드히터에 위파위 시통(슈프림 촌부리), 정지윤이 있었고 고민지는 서베로(서브+리베로)를 전전하며 많은 출전을 하지 못했다.비 시즌 동안 다시 한 번 무릎 수술을 받은 고민지는 2024-2025 시즌 14경기에 출전해 3득점에 그쳤고 시즌이 끝난 후 현대건설을 떠나 수원시청에서 새 둥지를 틀었다. 수원시청에서 아웃사이드히터로 돌아간 고민지는 지난 6월 한국실업배구연맹&프로배구 퓨처스 챔프전 단양대회 결승에서 두 시즌 동안 활약했던 현대건설을 꺾고 대회 MVP를 차지한 후 지난 7월 흥국생명에 입단하며 V리그에 복귀했다.흥국생명은 기존의 정윤주, 김다은, 최은지, 박민지에 자스티스와 표승주를 영입해 아웃사이드히터가 포화 상태였고 고민지는 리베로로 등록됐다. 컵대회 4경기에서 37.5%의 리시브 효율과 함께 세트당 3.59개의 디그를 기록하며 흥국생명의 주전 리베로로 활약한 고민지는 1일 SOOP과의 시즌 첫 경기에서도 주전 리베로로 코트를 지키며 팀 내에서 가장 많은 19개의 디그를 기록하는 촘촘한 수비를 선보였다.흥국생명에는 2024-2025 시즌 통합 우승의 주역 신연경 리베로가 있지만 신연경은 고질적으로 무릎이 좋지 않아 철저한 관리가 필요하다. 여기에 백업 리베로 도수빈은 FA 정호영의 보상 선수로 지명 받아 정관장으로 이적했고 어느덧 6년 차가 된 박수연은 '전문 서베로'로 자리 잡았다. 요시하라 감독이 이번 시즌 안정적으로 리베로를 운영하기 위해서는 V리그로 복귀한 고민지의 활약이 꼭 필요하다는 뜻이다.