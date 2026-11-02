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'리베로'로 돌아온 고민지, 성공적인 복귀전

'리베로'로 돌아온 고민지, 성공적인 복귀전

[여자배구] 1일 SOOP과의 홈 개막전에서 19디그 활약, 흥국생명 3-0 완승

양형석(utopia697)
26.11.02 09:11최종업데이트26.11.02 09:11
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흥국생명이 홈 개막전에서 신생팀 SOOP을 제압하고 시즌 첫 승을 챙겼다.

요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 1일 인천 삼산월드체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 1라운드 홈 개막전에서 SOOP 수퍼스를 세트스코어 3-0(25-20, 25-20, 25-22)으로 꺾었다. 지난 시즌 준플레이오프에서 GS칼텍스 KIXX에게 패한 후 절치부심하며 시즌을 준비한 흥국생명은 신생팀 SOOP을 상대로 '언니 구단'의 위력을 보여주며 시즌 첫 승을 따냈다.

흥국생명은 외국인 선수 옌시 킨델란이 서브득점 1개와 블로킹 2개를 포함해 양 팀 합쳐 가장 많은 21득점을 올리며 공격을 이끌었고 자스티스 야우치가 11득점, 표승주가 10득점, 정호영이 8득점으로 힘을 보탰다. 그리고 불과 4개월 전까지 실업배구 수원시청에서 아웃사이드히터로 활약했던 고민지는 이날 흥국생명의 주전 리베로로 출전해 팀 내에서 가장 많은 19개의 디그를 기록하며 성공적인 V리그 복귀전을 치렀다.

실업무대 거쳐 프로로 복귀한 선수들

6월까지 실업배구 수원시청에서 활약하던 고민지는 7월 흥국생명에 입단하며 V리그로 복귀했다.
6월까지 실업배구 수원시청에서 활약하던 고민지는 7월 흥국생명에 입단하며 V리그로 복귀했다.흥국생명 핑크스파이더스

프로 무대에서 활동하다가 계약 무산이나 방출 등으로 팀을 떠나는 선수들 중 일부는 실업 무대로 자리를 옮겨 선수 생활을 계속 이어간다. 현재 인기 리에 방송되고 있는 배구 예능 <신인감독 김연경2>의 필승 원더독스 멤버들 역시 대부분 실업 무대 소속으로 활약하던 선수들이다. 그리고 실업 무대에서 돋보이는 활약을 보인 일부 선수들은 다시 프로 구단의 부름을 받아 V리그에 복귀하기도 한다.

대표적인 선수가 현대건설 힐스테이트의 아웃사이드히터 이예림이다. 현대건설에서 두 시즌 동안 활약한 이예림은 2017년 방출 후 대구시청과 수원시청에서 선수 생활을 이어가다가 2021년 한국도로공사 하이패스에 입단했다. 프로 복귀 후 '조커'로 쏠쏠한 활약을 선보인 이예림은 2024년 페퍼저축은행 AI페퍼스를 거쳐 지난해 현대건설로 이적한 후 국가대표로 선발돼 지난 아이치·나고야 아시안게임에도 출전했다.

한국도로공사의 미들블로커 김현지도 실업 무대를 거쳐 프로에 재입성했다. GS칼텍스에서 세 시즌 동안 활약한 김현지는 방출 후 양산시청과 수원시청, 포항시체육회 등 실업 무대를 전전하다가 지난해 7월 도로공사에 입단하며 7년 만에 V리그로 복귀했다. 지난 시즌엔 김세빈과 이지윤에 밀려 2경기 출전에 그쳤던 김현지는 이지윤이 아킬레스건 부상을 당하면서 지난 컵대회부터 주전으로 꾸준히 기회를 얻고 있다.

IBK기업은행 알토스의 박은서는 2018년 흥국생명에 입단했지만 주전은커녕 김다솔과의 백업경쟁에서도 우위를 점하지 못하다가 2023-2024 시즌이 끝난 후 팀에서 방출돼 수원시청으로 이적했다. 하지만 실업 무대에서의 좋은 활약으로 지난해 기업은행에 입단한 박은서는 지난 시즌 35경기에 출전하며 좋은 활약을 선보였지만 이번 시즌엔 김하경 뿐 아니라 1순위 신인 오드리 박과도 주전 경쟁을 해야 한다.

중앙여고 시절부터 청소년 대표팀 주전 세터로 활약한 유망주 이나연은 프로 데뷔 후 기업은행, GS칼텍스, 현대건설 등 잦은 이적을 했지만 확실하게 자리를 잡지 못하다가 2023-2024 시즌을 끝으로 은퇴했다. 하지만 1년의 공백 끝에 포항시 체육회에서 선수 생활을 재개한 이나연은 지난해 10월 이고은의 부상으로 극심한 세터난에 시달리던 흥국생명에 입단하며 프로 무대에 복귀해 주전 세터로 활약했다.

컵대회 이어 시즌 개막전에서도 주전 리베로 활약

고민지는 지난 컵대회에 이어 1일 SOOP과의 V리그 개막전에서도 흥국생명의 주전 리베로로 활약했다.
고민지는 지난 컵대회에 이어 1일 SOOP과의 V리그 개막전에서도 흥국생명의 주전 리베로로 활약했다.한국배구연맹

대구여고 시절부터 공수를 겸비한 아웃사이드히터 유망주로 주목 받은 고민지는 2016년 신인 드래프트에서 전체 5순위로 기업은행에 입단했지만 1년 만에 트레이드를 통해 KGC인삼공사(현 정관장 레드스파크스)로 이적했다. 하지만 고민지가 프로 무대에서 주전 아웃사이드히터로 성장하기엔 신장(173cm)이 너무 작았고 설상가상으로 무릎 수술까지 받으면서 2020-2021 시즌을 끝으로 리베로로 변신했다.

고민지는 인삼공사의 주전 리베로 노란이 아킬레스건 부상으로 19경기 출전에 그쳤던 2022-2023 시즌 루키 최효서 리베로와 함께 후방 수비를 책임졌지만 노란이 복귀하면서 다시 입지가 좁아졌다. 고민지는 2023년 5월 현대건설로 무상 트레이드됐지만 현대건설에는 리베로에 김연견, 아웃사이드히터에 위파위 시통(슈프림 촌부리), 정지윤이 있었고 고민지는 서베로(서브+리베로)를 전전하며 많은 출전을 하지 못했다.

비 시즌 동안 다시 한 번 무릎 수술을 받은 고민지는 2024-2025 시즌 14경기에 출전해 3득점에 그쳤고 시즌이 끝난 후 현대건설을 떠나 수원시청에서 새 둥지를 틀었다. 수원시청에서 아웃사이드히터로 돌아간 고민지는 지난 6월 한국실업배구연맹&프로배구 퓨처스 챔프전 단양대회 결승에서 두 시즌 동안 활약했던 현대건설을 꺾고 대회 MVP를 차지한 후 지난 7월 흥국생명에 입단하며 V리그에 복귀했다.

흥국생명은 기존의 정윤주, 김다은, 최은지, 박민지에 자스티스와 표승주를 영입해 아웃사이드히터가 포화 상태였고 고민지는 리베로로 등록됐다. 컵대회 4경기에서 37.5%의 리시브 효율과 함께 세트당 3.59개의 디그를 기록하며 흥국생명의 주전 리베로로 활약한 고민지는 1일 SOOP과의 시즌 첫 경기에서도 주전 리베로로 코트를 지키며 팀 내에서 가장 많은 19개의 디그를 기록하는 촘촘한 수비를 선보였다.

흥국생명에는 2024-2025 시즌 통합 우승의 주역 신연경 리베로가 있지만 신연경은 고질적으로 무릎이 좋지 않아 철저한 관리가 필요하다. 여기에 백업 리베로 도수빈은 FA 정호영의 보상 선수로 지명 받아 정관장으로 이적했고 어느덧 6년 차가 된 박수연은 '전문 서베로'로 자리 잡았다. 요시하라 감독이 이번 시즌 안정적으로 리베로를 운영하기 위해서는 V리그로 복귀한 고민지의 활약이 꼭 필요하다는 뜻이다.

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