'리베로'로 돌아온 고민지, 성공적인 복귀전

흥국생명이 홈 개막전에서 신생팀 SOOP을 제압하고 시즌 첫 승을 챙겼다.
요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 1일 인천 삼산월드체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 1라운드 홈 개막전에서 SOOP 수퍼스를 세트스코어 3-0(25-20, 25-20, 25-22)으로 꺾었다. 지난 시즌 준플레이오프에서 GS칼텍스 KIXX에게 패한 후 절치부심하며 시즌을 준비한 흥국생명은 신생팀 SOOP을 상대로 '언니 구단'의 위력을 보여주며 시즌 첫 승을 따냈다.
흥국생명은 외국인 선수 옌시 킨델란이 서브득점 1개와 블로킹 2개를 포함해 양 팀 합쳐 가장 많은 21득점을 올리며 공격을 이끌었고 자스티스 야우치가 11득점, 표승주가 10득점, 정호영이 8득점으로 힘을 보탰다. 그리고 불과 4개월 전까지 실업배구 수원시청에서 아웃사이드히터로 활약했던 고민지는 이날 흥국생명의 주전 리베로로 출전해 팀 내에서 가장 많은 19개의 디그를 기록하며 성공적인 V리그 복귀전을 치렀다.
실업무대 거쳐 프로로 복귀한 선수들