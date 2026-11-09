쇠락하는 지역, 사라지는 가게... 힐링이 아닌 저항이길 바란다

▲인생 세탁소포스터 필름다빈

물러나는 대신 나아가야 하지 않을까



<인생 세탁소>는 시작부터 판타지가 예고된 작품이다. 세탁소는 옷감이나 세탁하고 펼 수 있을 뿐이지 삶 자체를 구원하지 못한다. 세탁소를 거점으로 작은 유대를 복원하는 영화 속 이야기로는 마을 바깥에서 이뤄지는 거센 흐름에 저항할 수 없는 것이다. 그럼에도 영화는 재개발과 자본, 지방 소멸과 쇠락에 대한 거부감을 가진 채 바깥으로 나아가는 대신 마을 안, 세탁소 안쪽으로 모여든다. 그것이 작지만 소중한 관계의 복원이고, 유대의 형성일 수 있어도 시급한 국면에서 역전의 계기로까지 나아가진 못한다. 바로 그것이 이 영화 <인생 세탁소>가 관객에게 카타르시스가 아닌 약간의 위안에 그치는 이유다.



마땅히 인생이 아니라 시대를 논했어야 했다. 인생을 말할 것이라면 재개발과 자본, 옛것과 새것이라는 시대적이고 사회적 요소를 구태여 끄집어낼 필요도 없었다. 영화가 사회로 나아가야 하는 결정적 순간마다 세탁소로 후퇴하고 말기에, 사회적 의제 대신 개별적 인생만이 두드러지는 것이다. 영화의 제목처럼 말이다.



K-힐링문학이 대개 노출하고 있는 문제를 <인생 세탁소> 또한 고스란히 드러낸다. 더는 좁은 가게 안으로 물러나는 것이 답이 될 수 없다는 걸, 더 이상 전처럼 읽히지 않는 K-힐링소설의 쇠락이 확인하고 있다. 당장의 위안이 필요할 수는 있어도, 그를 위한 걸음은 문제의 근원으로 나아가려는 결기를 훼손해서는 안 된다. <인생 세탁소>는 마침내 전진해 공략할 곳을 겨누고 있었어야만 했다.

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