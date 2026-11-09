쇠락하는 지역, 사라지는 가게... 힐링이 아닌 저항이길 바란다

K-힐링문학이라 불리는 일군의 작품이 있다. 지난 10여 년 간 한국 문학 생태계에서 드문 성취를 거둔 유사한 작품군을 통틀어 이르는 말이다. 편의점, 서점, 세탁소, 우체국, 백화점 등 특정 가게를 주요 배경으로 삼고, 쇠락하고 뒤처진 것들에 위안을 던지는 걸 특징으로 한다. 때로는 판타지적 요소가 등장하기도 하는데, 아마도 현실에서 구하기 어려운 위로와 위안을 주기 위한 설정이 아닌가 싶다. 앞자리에 'K'가 붙은 건 이러한 힐링문학 작품이 한국을 발상지로 하기 때문이고, 다른 나라 업체와 번역 및 출판 계약을 맺으며 한국 문학의 흐름으로 세계적 위상을 확고히 한 까닭이다.
힐링문학이 각별히 인기를 구가한 건 2020년을 전후해서다. 때는 알다시피 코로나19로 인한 팬데믹 국면이었다. 사람들은 고립된 채 연결되지 못했다. 경제 뿐 아니라 사회 전 영역에서 역성장의 위기감이 대두됐다. 지방의 문제는 도시보다도 한층 더 심각했다. 가뜩이나 경제적 내구력이 약한 지방소도시는 제조와 관광 등 그나마 존재했던 산업적 기반이 무너져 내렸다. 코로나19가 지방소멸 위기를 가속화했다는 일본과 중국의 위기론은 한국에서도 크게 다르지 않았다.
K-힐링문학이 코로나19 팬데믹 속에서 각별히 널리 읽힌 건 우연이 아니다. 코로나19가 가져온 위협, 감염뿐만 아니라 소멸과 쇠락, 도태 등 총체적 불안의 감각에 대응하는 치유적인 목적의 소설이 독자의 선택을 이끌어낸 것이다. 이들 소설엔 '복원'이라는 요소가 주요하게 활용된다. 유달리 이러한 작품은 특정한 공간을 배경으로 하며 그 공간에서 만큼은 안전한 감각을 전달한다. 아직은 인간에게 피난처, 퇴로가 남아 있다는 안온한 감각을 일깨우는 것이다. 그것이 사실이건 그렇지 않건 간에.