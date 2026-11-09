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김성호의 씨네만세 쇠락하는 지역, 사라지는 가게... 힐링이 아닌 저항이길 바란다

쇠락하는 지역, 사라지는 가게... 힐링이 아닌 저항이길 바란다

[김성호의 씨네만세 1496] <인생 세탁소>

김성호(starsky216)
26.11.09 09:36최종업데이트26.11.09 09:36
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K-힐링문학이라 불리는 일군의 작품이 있다. 지난 10여 년 간 한국 문학 생태계에서 드문 성취를 거둔 유사한 작품군을 통틀어 이르는 말이다. 편의점, 서점, 세탁소, 우체국, 백화점 등 특정 가게를 주요 배경으로 삼고, 쇠락하고 뒤처진 것들에 위안을 던지는 걸 특징으로 한다. 때로는 판타지적 요소가 등장하기도 하는데, 아마도 현실에서 구하기 어려운 위로와 위안을 주기 위한 설정이 아닌가 싶다. 앞자리에 'K'가 붙은 건 이러한 힐링문학 작품이 한국을 발상지로 하기 때문이고, 다른 나라 업체와 번역 및 출판 계약을 맺으며 한국 문학의 흐름으로 세계적 위상을 확고히 한 까닭이다.

힐링문학이 각별히 인기를 구가한 건 2020년을 전후해서다. 때는 알다시피 코로나19로 인한 팬데믹 국면이었다. 사람들은 고립된 채 연결되지 못했다. 경제 뿐 아니라 사회 전 영역에서 역성장의 위기감이 대두됐다. 지방의 문제는 도시보다도 한층 더 심각했다. 가뜩이나 경제적 내구력이 약한 지방소도시는 제조와 관광 등 그나마 존재했던 산업적 기반이 무너져 내렸다. 코로나19가 지방소멸 위기를 가속화했다는 일본과 중국의 위기론은 한국에서도 크게 다르지 않았다.

K-힐링문학이 코로나19 팬데믹 속에서 각별히 널리 읽힌 건 우연이 아니다. 코로나19가 가져온 위협, 감염뿐만 아니라 소멸과 쇠락, 도태 등 총체적 불안의 감각에 대응하는 치유적인 목적의 소설이 독자의 선택을 이끌어낸 것이다. 이들 소설엔 '복원'이라는 요소가 주요하게 활용된다. 유달리 이러한 작품은 특정한 공간을 배경으로 하며 그 공간에서 만큼은 안전한 감각을 전달한다. 아직은 인간에게 피난처, 퇴로가 남아 있다는 안온한 감각을 일깨우는 것이다. 그것이 사실이건 그렇지 않건 간에.

인생 세탁소 스틸컷
인생 세탁소스틸컷필름다빈

힐링문학 닮아 있는 영화 한 편

11월 개봉작 <인생 세탁소>는 여러모로 K-힐링문학을 떠올리게 한다. 제목부터 '세탁소'라는 장소를 부각한 것부터, 이 공간을 바탕으로 삶의 얼룩을 치유하는 사람들이 등장한다는 점, 또 세탁소를 중심으로 만난 많은 이들이 서로에게 위안을 주고 유대를 형성한다는 사실 하나하나가 그렇다.

주인공은 제주에 사는 옥희(문희경 분)와 그를 찾아온 은영(강진아 분)이다. 옥희는 하군 해녀다. 상·하군으로 구분되는 해녀의 세계에서 하군은 깊은 바다에도 들어가지 못한 채 얕은 곳에서 물질을 해야 하는 초짜를 가리킨다. 자연히 벌이도 좋지 않다. 무려 30년 넘게 해녀 생활을 해온 옥희가 하군 해녀라는 건 민망하고 처량한 일이다. 저와 맞지 않는 업을 갖고 일생을 살아왔다는 뜻이기 때문이다.

그런 옥희의 삶엔 또 다른 고민들이 뒤따른다. 그중 하나가 바로 은영이다. 은영은 옥희의 사별한 남편의 딸이다. 법적으로 한때는 어머니와 딸이었지만 둘은 전혀 살갑지 않다. 서로를 엄마와 딸이란 가족 구성원으로서 호명하지 않는 건 물론이다. 영화의 시작점, 은영이 옥희를 찾아온다. 딸의 양육권을 갖기 위해선 재정적으로 여유가 있어야 하는데, 은영이 기댈 곳이라곤 죽은 아버지가 운영하던 세탁소뿐이다. 제주도에서도 낙후된 마을에 자리한 아버지의 세탁소가 돈이 될 수 있을까. 확신할 수는 없지만 어찌 됐든 기대보는 것은 다른 어디에도 희망이 없는 까닭이다.

인생 세탁소 스틸컷
인생 세탁소스틸컷필름다빈

옛 것과 새 것, 개발과 쇠락의 대비

옥희는 남편이 죽은 뒤 세탁소를 정리하지 않고 지켜왔다. 제가 운영할 수도 없는 세탁소지만 팔아버리자니 그 공간이 갖고 있는 정서가 그렇게 하도록 놓아두지 않았다. 세탁소를 지켜온 옥희와 그를 어떻게든 팔고자 하는 은영의 갈등, 그것이 <인생 세탁소>의 주된 갈등이 된다.

영화는 재산일 뿐인 세탁소가 가족의 진짜 유산이 되는 과정을 그리려든다. 세탁소의 본래 목적, 곧 더러운 것을 빨아 구김도 때도 없는 말끔한 상태로 돌리는 작업을 등장하는 인물들을 통하여 상징적으로 구현하려 한다.

한편으로 영화는 시종 옛 것과 새 것을 대응한다. 마을엔 거주민들의 가게며 집을 사들여 개발하려는 업자들이 있다. 한탕 해서 차익을 노리려는 이들이 호시탐탐 세탁소를 노리는데, 이들에게만큼은 가게든 땅이든 넘길 수 없다는 옥희의 태도는 좀처럼 흐트러지지 않는다. 옛 것을 그대로 지키려는 이와 개발해 차익을 얻으려는 이, 둘 사이의 갈등은 또한 <인생 세탁소>가 지키려는 것과 막으려는 것을 적나라하게 대비시킨다.

인생 세탁소 스틸컷
인생 세탁소스틸컷필름다빈

힐링 너머엔 무엇이 있을까

K-힐링문학을 지탱하는 정서가 <인생 세탁소> 가운데도 분명하게 깔려 있다. 시대가 밀어내려 드는 옛 것, 이를테면 동네, 골목, 서로를 알아보고 인사하는 사람들 사이의 정서 같은 것들을 이 작품은 고수하려 한다. 영화가 대항하려 드는 것은 하나 같이 이를 파괴하려 드는 날 선 것들이다. 실제 지난 반세기 동안 제주도에 밀어닥친 각종 개발사업과 밀려난 원주민들의 정서가 영화 속에 표면적으로 드러나는 순간도 적지 않다. 영화가 이처럼 명확하게 한 편에 서 있음에도 동시에 이 작품은 흔한 K-힐링문학과 마찬가지로 그것을 지켜낼 수 없을 거란 걸 은연 중에 드러내기도 한다.

이를테면 영화 속 은영은 딸의 양육권을 지키기 위해 반드시 재정적 홀로서기가 필요하다. 세탁소가 그의 유일한 자산이 되어줄 가망이 있는 것이지만, 이 낙후된 마을에서 세탁소를 팔지 않고 돈을 마련하기란 불가능에 가깝다. 오가는 사람이 없는 데다 소비력 있는 젊은이들 또한 모두 도시나 뭍으로 나가 있기 때문이다.

영화 속에는 은영과 관계를 트게 되는 청년이 또 한 명 등장한다. 취업을 시도하지만 번번이 낙방하는 그는 패션에 관심이 있지만 꿈을 펼칠 길이 없어 막막한 상태다. 제주의 시골마을에서 청년들이 연대하여 이룰 수 있는 것이 무엇인지를 영화는 거의 그려내지 못한다. 누가 있어 그를 해낼 수 있다고 할까. 그럼에 영화는 어디까지나 판타지, 막연한 힐링에 그치고 말 뿐이다.

인생 세탁소 포스터
인생 세탁소포스터필름다빈

물러나는 대신 나아가야 하지 않을까

<인생 세탁소>는 시작부터 판타지가 예고된 작품이다. 세탁소는 옷감이나 세탁하고 펼 수 있을 뿐이지 삶 자체를 구원하지 못한다. 세탁소를 거점으로 작은 유대를 복원하는 영화 속 이야기로는 마을 바깥에서 이뤄지는 거센 흐름에 저항할 수 없는 것이다. 그럼에도 영화는 재개발과 자본, 지방 소멸과 쇠락에 대한 거부감을 가진 채 바깥으로 나아가는 대신 마을 안, 세탁소 안쪽으로 모여든다. 그것이 작지만 소중한 관계의 복원이고, 유대의 형성일 수 있어도 시급한 국면에서 역전의 계기로까지 나아가진 못한다. 바로 그것이 이 영화 <인생 세탁소>가 관객에게 카타르시스가 아닌 약간의 위안에 그치는 이유다.

마땅히 인생이 아니라 시대를 논했어야 했다. 인생을 말할 것이라면 재개발과 자본, 옛것과 새것이라는 시대적이고 사회적 요소를 구태여 끄집어낼 필요도 없었다. 영화가 사회로 나아가야 하는 결정적 순간마다 세탁소로 후퇴하고 말기에, 사회적 의제 대신 개별적 인생만이 두드러지는 것이다. 영화의 제목처럼 말이다.

K-힐링문학이 대개 노출하고 있는 문제를 <인생 세탁소> 또한 고스란히 드러낸다. 더는 좁은 가게 안으로 물러나는 것이 답이 될 수 없다는 걸, 더 이상 전처럼 읽히지 않는 K-힐링소설의 쇠락이 확인하고 있다. 당장의 위안이 필요할 수는 있어도, 그를 위한 걸음은 문제의 근원으로 나아가려는 결기를 훼손해서는 안 된다. <인생 세탁소>는 마침내 전진해 공략할 곳을 겨누고 있었어야만 했다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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