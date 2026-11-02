전직 군인과 군견의 이야기, 마지막까지 '반전'이

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영화 <하트 오브 비스트> 스틸컷롯데엔터테인먼트
영화 <하트 오브 비스트>는 전직 육군 특수부대원 '제임스'(브래드 피트)와 그의 은퇴한 군견 '오딘'이 알래스카에서 고립된 후 생존을 위한 사투를 벌이는 이야기다. 인간과 강아지 둘뿐인 조촐한 출연진을 대자연의 아름다움과 사나움의 공존으로 서스펜스를 만들며 스릴을 완성한다. 매 순간 퀘스트를 달성하듯 극한 위험을 체험하는 인간과 개는 살아서 누리는 행복을 다시금 일깨워 준다.
폭풍을 만나 비행기가 추락하고, 다리를 건너다 떨어져 급류에 휩쓸리며, 늪을 걷다가 온몸이 만신창이가 된다. 마지막에 이르러서는 뜻밖의 감동까지 끌어올리며 인간의 처절한 생존 본능과 동물과 진한 교감까지 쌍끌이 하는 데 성공한다.
마지막 임무는 생존
제임스(브래드 피트)와 오딘은 수많은 전장에서 생명을 구한 전우이자 가족 그 이상의 관계다. 둘은 6개월 전 은퇴 후 경비행기를 타고 세상을 누비다 알래스카에 둥지를 틀었다. 제임스는 작전 중 적의 공격으로 다친 오딘에게 티타늄 의치와 튼튼한 의족을 선물할 정도다. 극진한 사랑으로 오딘의 몸은 치유받았지만 마음은 여전히 상처투성이다. 전장에서 겪은 PTSD로 밤 잠을 설치기 일쑤였고, 그때마다 서로를 위로하고 의지하며 보냈다.
평온했던 어느 날, 또 다른 여행자 왓킨스(J. K 시몬스)를 만나며 오랜만에 인간적인 따스함을 누린다. 그날 밤만은 찬란했던 과거를 떠올리며 군인과 금광업자의 삶을 곱씹는다. 다음 날 새벽 왓킨스는 곧 폭풍우가 밀려올 것이라는 정보와 책을 두고 일찌감치 떠났다. 제임스와 오딘도 짐을 꾸려 비행기에 몸을 실었다. 그러나, 이동하던 중 갑자기 찾아온 심장의 통증으로 운전대를 놓친 제임스. 둘은 알래스카 깊은 오지에 고립되는 사고를 겪는다.
그 순간부터 여행은 고행이 되고 아늑한 자연은 위협으로 탈바꿈한다. 치료와 휴식이 필요하지만 곰, 늑대 등 야생 동물까지 경계해야 하는 상황에 방심할 틈이 없다. 자신의 안위보다 오딘을 걱정했던 제임스는 기지를 발휘해 사력을 다한다. 어쩌면 마지막 임무일지 모르는 귀환을 목표로 앞이 보이지 않는 길을 향해 고군분투하게 된다.
동물과의 사랑 그리고 입양