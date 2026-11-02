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전직 군인과 군견의 이야기, 마지막까지 '반전'이

전직 군인과 군견의 이야기, 마지막까지 '반전'이

[리뷰] 영화 <하트 오브 비스트>

장혜령(doona90)
26.11.02 10:19최종업데이트26.11.02 10:19
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영화 <하트 오브 비스트> 스틸컷
영화 <하트 오브 비스트> 스틸컷롯데엔터테인먼트

영화 <하트 오브 비스트>는 전직 육군 특수부대원 '제임스'(브래드 피트)와 그의 은퇴한 군견 '오딘'이 알래스카에서 고립된 후 생존을 위한 사투를 벌이는 이야기다. 인간과 강아지 둘뿐인 조촐한 출연진을 대자연의 아름다움과 사나움의 공존으로 서스펜스를 만들며 스릴을 완성한다. 매 순간 퀘스트를 달성하듯 극한 위험을 체험하는 인간과 개는 살아서 누리는 행복을 다시금 일깨워 준다.

폭풍을 만나 비행기가 추락하고, 다리를 건너다 떨어져 급류에 휩쓸리며, 늪을 걷다가 온몸이 만신창이가 된다. 마지막에 이르러서는 뜻밖의 감동까지 끌어올리며 인간의 처절한 생존 본능과 동물과 진한 교감까지 쌍끌이 하는 데 성공한다.

마지막 임무는 생존

제임스(브래드 피트)와 오딘은 수많은 전장에서 생명을 구한 전우이자 가족 그 이상의 관계다. 둘은 6개월 전 은퇴 후 경비행기를 타고 세상을 누비다 알래스카에 둥지를 틀었다. 제임스는 작전 중 적의 공격으로 다친 오딘에게 티타늄 의치와 튼튼한 의족을 선물할 정도다. 극진한 사랑으로 오딘의 몸은 치유받았지만 마음은 여전히 상처투성이다. 전장에서 겪은 PTSD로 밤 잠을 설치기 일쑤였고, 그때마다 서로를 위로하고 의지하며 보냈다.

평온했던 어느 날, 또 다른 여행자 왓킨스(J. K 시몬스)를 만나며 오랜만에 인간적인 따스함을 누린다. 그날 밤만은 찬란했던 과거를 떠올리며 군인과 금광업자의 삶을 곱씹는다. 다음 날 새벽 왓킨스는 곧 폭풍우가 밀려올 것이라는 정보와 책을 두고 일찌감치 떠났다. 제임스와 오딘도 짐을 꾸려 비행기에 몸을 실었다. 그러나, 이동하던 중 갑자기 찾아온 심장의 통증으로 운전대를 놓친 제임스. 둘은 알래스카 깊은 오지에 고립되는 사고를 겪는다.

그 순간부터 여행은 고행이 되고 아늑한 자연은 위협으로 탈바꿈한다. 치료와 휴식이 필요하지만 곰, 늑대 등 야생 동물까지 경계해야 하는 상황에 방심할 틈이 없다. 자신의 안위보다 오딘을 걱정했던 제임스는 기지를 발휘해 사력을 다한다. 어쩌면 마지막 임무일지 모르는 귀환을 목표로 앞이 보이지 않는 길을 향해 고군분투하게 된다.

동물과의 사랑 그리고 입양

영화 <하트 오브 비스트> 스틸컷
영화 <하트 오브 비스트> 스틸컷롯데엔터테인먼트

<하트 오브 비스트>는 자발적 고립을 택한 주인공이 뜻밖의 닥친 재해를 극복하는 과정에서 보여준 지혜와 집념, 도전 정신을 다룬다. 등장인물이 극히 제한되어 있고 대사가 많지 않지만 오랜 교감을 쌓은 신뢰와 사랑, 광활하고 압도적인 자연이 스크린을 채운다. 브래드 피트의 연기 내공과 경찰견과 수색, 구조견으로 활동했던 우버와 우버의 아들 지카, 라이커, 혼도와 합동 연기가 오딘의 세심한 움직임을 이어 갔다.

30년간 군인으로 살았던 제임스는 6개월 전 퇴역했다. 그저 전장을 떠나면 해방될 줄 알았지만 착오였다. 살아간다는 일은 목숨을 지키는 일만이 아니었다. 자연은 쉽게 인간의 안전함을 허락하지 않았다. 오히려 거칠고 잔혹한 부분을 도드라지게 드러냈다.

하지만 제임스와 오딘은 끝까지 포기하지 않고 살아남기 위해 전진한다. 제임스만이 오딘을 챙기는 건 아니었다. 오딘은 극한 추위와 혹독한 위협 속에서 제임스의 안위에 누구보다 신경 쓴다. 밤새 아픈 제임스 곁을 지키며 보초를 서고, 위기의 순간에 동물적 감각을 발휘해 알린다. 혼자였다면 금방 지쳤을 테지만 똑똑하고 빠른 오딘 덕분에 생명의 끈을 단단히 잡을 수 있었다. 그들은 단순한 개와 주인의 상하 관계가 아닌 동등한 파트너, 누구보다 깊은 유대 관계로 서로를 보호한다. 둘의 케미가 무엇보다 돋보이며 동물과 인간의 교감 이상의 감정을 담긴 감동이 중심을 잡는다.

영화는 시종일관 건조한 톤을 유지한 채 다양한 사고 이벤트로 심장을 조인다. 베테랑 특수 요원이란 전사를 흘리지만 제임스의 회복력은 초인이나 다름없이 그려진다. 사고를 당할 때마다 긴장감이 반복돼 섣불리 결말을 예상케 한다. 뻔한 공식으로 흘러가는 것처럼 보이지만 러닝타임이 끝나갈 무렵 반전을 준다.

단순히 <콜 오브 와일드>를 생각했던 관객에게 <더 로드>의 결말로 차별성을 부여한다. 모두의 예상은 보기 좋게 빗나가며 묵직한 여운을 남긴다. 결말의 힌트라면 제임스가 읽고 있던 코맥 매카시의 소설 <더 로드>다. 이 소설은 <하트 오브 비스트>의 결말과 같고, 아포칼립스에서 살아남은 부자가 인간성의 빛을 찾아가는 이야기다.

끝까지 뒤통수를 때린다. 암전과 함께 엔딩크레디트 직전 지난 20년 동안 활동한 약 3천 마리의 군견에 대한 문구를 남겨 뭉클함을 더한다. 군견은 인간을 위해 희생하다 생을 마감하는 도구가 아니라는 취지다. 제2의 인생을 살아갈 동물권을 보장하는 캠페인의 일환으로 확장된다. 한국도 반려동물을 키우는 비율이 높은 만큼 입양과 돌봄을 향한 인식 개선이 거부감 없이 전해져 영화가 전하려는 의미가 커진다. 쿠키 영상은 없지만 마지막까지 자리를 뜨지 못하게 되는 이유다.

하트오브비스트

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