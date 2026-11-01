스틸야드에 다시 타오른 불꽃... 완델손이 보여준 '스틸러스 정신'

한국프로축구연맹

포항스틸러스 DF 완델손수장이 떠나가고 조용했던 스틸야드. 고요했던 공간에서 완델손은 끝까지 포기하지 않는 플레이로 스틸러스 정신을 보여줬다.김성재 감독 대행이 이끄는 포항 스틸러스는 1일 오후 2시 포항스틸야드에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 34라운드 세르지우 코스타 감독의 제주SK와 1-1 무승부를 기록했다. 이로써 포항은 11승 10무 13패 승점 43점 9위, 제주는 12승 11무 11패 승점 47점 7위에 자리했다.오랜만에 스틸야드로 돌아온 포항은 반전이 필요했다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 이후 열린 후반기 21경기서 단 6승에 그쳤고, 특히 최근 부진이 깊어지면서 결국 박태하 감독이 지휘봉을 스스로 내려놨기 때문.설상가상 5년 만에 파이널B로 추락하며 분위기는 최악으로 치달았다. 반등이 절실한 가운데 마주한 상대는 코스타 감독의 제주. 경기는 쉽지 않았으나 승점 1점이라도 따오는 데 성공했다. 전반 31분 네게바에게 실점했지만, 전반 막판 완델손이 페널티킥으로 동점을 맞췄다.살벌한 분위기 속 포항은 승리를 따내지 못했지만, 그래도 팬들의 마음을 달래준 이가 있었다. 바로 완델손이다. 만 37세로 노장 반열에 올라섰으나 여전한 실력을 뽐내고 있다. 특히 지난해 아킬레스건 부상으로 단 2경기 출전에 그쳤지만, 올해 빠르게 컨디션을 회복했다.이번 시즌에도 공식전 31경기에 나서 5골 4도움을 기록, 팀이 부진한 상황에서도 꿋꿋이 제 역할을 해주고 있는 모습을 보여주고 있다. 또 직전 라운드 울산과 동해안 더비에서도 1도움을 적립, 최근에도 날카로운 퍼포먼스를 선보이고 있던 중이었다.그리고 이번 경기에서도 완델손은 펄펄 날았다. 김성재 대행은 흔들리는 수비를 제어하기 위해 3-5-2 전형을 꺼냈으며 완델손은 좌측 윙백으로 경기장을 밟았다. 이는 일대일 드리블 능력이 좋은 치나리와 연계 능력에 강점을 보유한 김신진을 봉쇄하기 위함이었다.완델손은 김성재 대행의 의도를 확실하게 파악했고, 경기장 안에서 그 능력을 유감없이 보여줬다. 전반 내내 치나리의 전진을 막아낸 모습이었고, 이에 더해 공격 상황에서도 존재감을 선보였다. 전반 초반에는 강민준에게, 이어 주닝요에게 정교한 크로스를 선보였다.또 0-1로 뒤진 전반 종료 직전에는 토비야스에게 파울을 유도하면서 직접 페널티킥을 얻었고, 키커로 나서 동점을 만들었다. 코스타 감독은 포항 좌측면을 공략하지 못하자 후반 10분 만에 김신진을 신상은으로, 치나리를 대신에 뒷공간을 파고드는 능력이 좋은 최병욱으로 대신했다.그러나 이 역시도 막아냈다. 후반 내내 최병욱은 완델손의 뒷공간을 파고들며 공격을 시도했으나 완델손이 빠른 커버로 크로스와 슈팅 시도 자체를 원천 차단했다. 이에 더해 공격 시에는 높게 올라가 크로스까지 올리면서 제주 골문을 위협했다.불혹을 바라보는 나이에도 완델손은 90분 내내 그라운드를 '미친 듯이' 누볐다. 몸을 던져 막고, 다시 일어나 달리고, 마지막 순간까지 한 발 더 내딛는 그의 투지는 '스틸러스 정신' 그 자체였다. 불가능 앞에서도 물러서지 않는 강철 같은 DNA를 온몸으로 증명했다.풀타임으로 경기장을 누빈 완델손은 팀 내 최다 키패스(2회)·최다 공격 진영 패스 성공(12회)·전진 패스 16회·최다 크로스 성공(2회)·최다 지상 경합 성공(2회)·최다 인터셉트 성공(3회)·최다 볼 차단(7회)를 기록, 공수 양면에서 펄펄 날았다.한편, 승점 1점을 챙긴 포항 김성재 대행은 경기 후 "경기 전부터 걱정했던 부분이 있었고, 주중과 주말 경기를 많이 치르다 보니 후반전에 체력이 조금 떨어진 게 있었다"라며 "일단 연패를 끊었다는 부분이 다행이며 선수들은 정말 최선을 다했다"라고 총평했다.포항은 오는 4일 홈에서 감바 오사카(일본)를 상대로 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전을 치른다.