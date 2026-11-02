계란으로 바위를 치는 일

▲영화 <수능, 출제의 비밀> 스틸컷 ㈜바른손E&A, ㈜바이포엠스튜디오

영화 <수능, 출제의 비밀>에서 가장 눈에 띈 점은 비현실적인 캐릭터들이다.



주인공은 맹보람. 31세. 지방대 졸업, 시골학교 국어교사다. 전산 오류 때문에 동명이인으로 수능 출제 위원이 된다. 그런데 알고보니, 국어과 위원장 문주열은 돈을 받고 판 문제를 수능 시험에 넣으려는 계획이 있다. 출제 위원장은 맹보람을 이용하여 자신의 뜻을 관철시키려 한다. 하지만 맹보람 역시 이를 알게 되고, 잘못을 바로잡기 위해 고군분투한다는 것이 주요 줄거리이다.



그녀에 맞서는 주적, 문주열은 꽤나 강한 상대다. 상황 파악이나 대처를 보면 그는 꽤 똑똑한 인물임을 짐작케 한다. 베스트셀러가 된 그의 책은 알고보니 조교들을 각출해서 출판한 것이고, 자신보다 뛰어난 실력의 후배를 누르고 모교에 교수로 임용될 만큼 처세술이 뛰어나다.



맹보람의 전산 오류를 "제가 책임집니다" 한 마디로 무마할 정도로 권력도 갖춘 인간이다. 그런 권력과 높은 지위, 명예까지 갖추고도 그는 수억의 돈을 횡령하려고 한다. 그 돈으로 외제차를 살 꿈을 꾸면서 말이다.



박경태라는 인물 역시 비중이 높다. 검토위원장인 그는 문주열과 악연이 깊어, 그가 하는 일에 딴지를 건다. 처음에 맹보람은 그가 원칙에 따라 행동하는 긍정적 인물로 판단하지만, 결국은 문주열에게 약점을 잡히고 부화뇌동하는 모습이 드러난다.



나머지 수능 출제위원들도 대부분 시대의 부조리와 타협하거나, 혹은 방관하는 것으로 그려진다. 아마 그들은 처음에는 시대 부조리에 분노했을 지도 모른다. 시간이 지나면서 황시인처럼 무감각해지거나, 강지혜처럼 손을 놓게 되었는지 모른다. 기준수나 고재봉은 문주열처럼 그 부조리를 이용하고 적응하게 된 편이다.



이들 속에서 맹보람의 존재는 검은 콩 자루에 섞인 흰 콩일 수밖에 없다. 맹보람은 고작 서른을 겨우 넘긴, 경력 오년 차 교사. 게다가 듣보잡 출신으로 절대로 수능 출제위원 같은 건 하지 못할 스펙 소유자이다.



그녀는 출제 위원의 기회를 잡은 순간, 정말 이 일을 잘해보겠다는 의지로 불탄다. 그 의지는 학생들에게 공정한 기회를 주겠다는 교사로서의 사명감이라고 유추해 볼 수 있다. 강지혜라는 교사에게 "선생님같은 분이 공교육에 남으셔야 한다"고 말을 하는 장면이나, 감금된 방에 제자들과 찍은 사진을 붙이는 행위 등은 교직에 대한 그녀의 진정성을 보여준다.



이야기의 절정은 맹보람이 이 문제를 고치지 않으면 모든 문제가 적힌 시험지를 공중에 뿌리겠다며 옥상 첨탑(?)에 올라가는 장면이다. 문주열이 그녀를 막기 위해 첨탑에 올라간다. 둘 다 옥상에서 떨어질 위기를 몇 번 겪으면서도 끝까지 내려올 생각을 하지 않는다.



왜? 홀로 이렇게까지, 죽음을 무릅 쓰면서도 끝까지 싸울 수 있을까? 나는 무라카미 하루키가 2009년 예루살렘에서 문학상을 받을 때 한 말을 떠올렸다.



"높고 단단한 벽과 그것에 부딪쳐 깨진 계란 사이에서, 나는 언제나 계란 쪽에 서겠다."



계란을 벽에 던진다면, 우리는 계란이 부딪쳐 깨질 것임을 안다. 어렸을 때 나는 '계란으로 바위 치기'란 말을 듣고 자랐다. 그것이 소용없는 일을 하지 말란 뜻이라고 생각했다. 하지만 나 역시 계란 편에 서고 싶다는 생각이 든다. 이 영화도 계란 편이란 생각이 든다.

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