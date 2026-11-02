5.18부터 의료 파업까지 '닥터X'의 뚝심과 패기

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큰사진보기 ▲SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' SBS

역사적 트라우마의 치유를 그린 7회와 의료 파업의 풍경을 담은 8회는 <닥터X>가 왜 단순한 장르물에 머물지 않는지를 잘 보여준 회차였다. "나는 실패하지 않는다"고 외치는 계수정이 보여준 카타르시스는 부당한 압력에 굴하지 않고 시대의 부조리를 정면으로 돌파하겠다는 제작진의 다짐과 정확히 겹쳐 보인다.



물론 일련의 과정에서 드러난 아쉬움도 함께 포착된다. 6·7회의 상당 분량을 '1980년 광주'의 기억에 할애하면서 메디컬 스릴러로서의 긴장감은 다소 느슨해졌다. 8회에서 종종 등장하는 욕설 섞인 거친 대사는 자칫 의사 집단 전체를 향한 조롱으로 해석될 여지를 남긴다.



그럼에도 5.18의 역사적 비극부터 의료 공백까지, 작품이 던지는 질문은 결국 하나로 이어진다. 환자의 생명과 고통을 외면하지 않는 것, 바로 의료인의 본분이다. 민감한 소재를 다루는 만큼 논란은 계속될 수 있다. 그러나 <닥터X>는 안전한 이야기만 선택하지 않았다.



<닥터X>는 의료계 및 사회 전반의 여러 모습을 수술실 안팎의 다양한 캐릭터를 빌어 구체화하고, 그들의 행동을 통해 나름의 원칙을 드러냈다. 또한 사회적 갈등을 멀리서 해설하는 대신 극의 한복판에 인물을 세우고 선택하게 한다. 그리고 이들의 결정이 무엇을 의미하는지 시청자에게 되묻는다. 환자의 생명을 최우선에 두는 의료인의 본질과 시대의 아픔을 품는 이야기의 힘을 어디까지 증명해 낼지, 앞으로의 행보가 주목되는 이유도 여기에 있다. 닥터X 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상화 (steelydan) 내방 구독하기 jazzkid@naver.com 이 기자의 최신기사 차트 2위 차지한 AI 가수, 인기몰이가 남긴 새로운 질문

SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'곧이어 방영된 8회에선 현실 의료계의 가장 민감한 화두인 의료 공백과 전공의-인턴 총파업 사태를 정면으로 다뤘다. 구서대병원 안팎을 뒤흔들었던 뇌수술을 성공적으로 끝마친 계수정에겐 또 한 번의 위기가 찾아온다. 의료 인력이 병원을 떠난 상황에서 위기에 놓인 소아암 환자의 수술을 두고 병원 내부의 갈등은 극에 달했다.예상대로 계수정은 단독 집도를 선언했다. 이에 병원장 부승권(손현주 분)은 10시간 넘게 걸리는 수술을 6시간 안에 끝내라는 조건을 걸었다. 수술 직전에는 신경외과 교수가 쓰러져 응급 수술까지 겹쳤다. 의료 공백의 무게가 고스란히 한 의사의 어깨에 얹힌 셈이다. 이 과정에서 인턴 박태경의 선택은 강한 인상을 남긴다.파업 동참을 요구하는 동료들의 압박에 굴하지 않고 자신의 생각을 쓴 소리로 내뱉었다. 돈을 벌기 위해 의사가 되어 환자의 생명을 담보로 파업을 벌이는 이들을 향해 양심 없고 이기적이라며 던진 태경의 일침은 통쾌함과 동시에 의료인이 갖춰야할 덕목이 무엇인지에 대한 깊은 고민을 안겨줬다. 의료 공백이라는 차가운 현실 속에서 환자의 곁을 지키는 진짜 의사들의 목소리를 대변하며 극의 몰입도를 끌어올렸다.평소 냉소적이고 건조한 태도를 보여왔던 조원진 교수(이진희 분)은 태경을 향한 다른 인턴들의 부당한 비난을 제지하고 동시에 사과를 요구한다. 이는 조직의 분위기나 집단의 논리보다 환자와 의료진의 책임을 우선하는 선택이다. 조원진과 박태경의 행동은 의료 파업이라는 현실적 갈등을 통해 환자의 생명을 최우선에 두는 의료인의 본분을 되묻게 한다.