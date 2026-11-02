5.18부터 의료 파업까지 '닥터X'의 뚝심과 패기

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SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'SBS
지난 7회에서는 앞선 회차를 둘러싼 정치적 공방과 논란에 구애받지 않고, 오직 환자의 아픔과 진실을 향해 깊숙이 파고드는 계수정(김지원 분)의 수술이 큰 비중을 차지했다. 수많은 이들의 우려와 의심 어린 시선 속에서도 계수정은 흔들림 없이 수술대를 지켰고, 마침내 밝혀낸 진실은 예상치 못한 깊은 울림을 선사했다. 환자의 머릿속에 박혀 있던 이물질은 총알이 아닌, 당시 어린 동생을 보호하려다 희생된 형의 뼛조각이었다.
이와 같은 극의 전개는 단순한 의학적 반전을 넘어, 국가 폭력이 남긴 씻을 수 없는 상처가 개인의 삶을 어떻게 짓눌러왔는지를 처절하게 보여주었다. 죄책감과 그리움을 안고 살아가던 환자가 형의 환영과 마주하며 눈물 흘리는 장면은 5.18이 단순히 정치적 공방의 소재가 아니라 인간의 존엄과 치유의 영역임을 역설적으로 증명했다.
역사적 비극과 병원 내 권력 다툼, 의사의 신념을 수술대라는 공간으로 옮겨 놓은 <닥터X>는 과거의 상처를 현재의 의료 현장과 연결하며 또 다른 질문을 던진다. 환자의 몸에 남은 흔적을 제거하는 것만으로 고통이 끝나는가. 계수정의 수술은 신체적 치료를 넘어 오랜 세월 짓눌렀던 기억과 죄책감을 마주하는 과정이기도 했다.
의료 공백 ...진정한 의사의 본분은?