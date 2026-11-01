김예건, 세르비아 입성 후 첫 도움... 즈베즈다 승리 견인

한국 축구의 '신성' 김예건이 세르비아 입성 후 첫 공격 포인트를 기록했다.알베르토 리에라 감독이 이끄는 츠르베나 즈베즈다는 1일 오전 1시(한국시간) 스타디온 FK 마크바에서 열린 '2026-27 세르비아 수페르리가' 14라운드 마크바 샤바츠에 4-2로 승리했다. 이로써 즈베즈다는 13승 1무 승점 40점 1위에 자리했다.강등권에 자리하고 있는 샤바츠를 만난 즈베즈다의 승리였다. 최전방 공격수 밤바 디엥이 전반 16분, 29분 차례로 득점을 기록하며 선제 일격을 가했다. 이후 전반 31분에는 리스티보예비치와 후반 10분 밀란 비다코프에게 연속 실점을 내줬으나 흔들리지 않았다.후반 39분에는 디엥이 역전 골을 터뜨리며 환호했고, 2분 후에는 엘슈닉이 쐐기 득점을 기록하면서 경기 마침표를 찍었다.즈베즈다의 승리로 귀결된 가운데 이날 경기에서 가장 눈에 띈 선수는 김예건이다. 2008년생인 그는 올해 이름 석 자를 팬들에게 제대로 각인시키고 있다. 올해 1월 전북 현대와 준프로 계약을 맺었던 가운데 전반기는 N팀 소속으로 K3리그 무대를 누비며 감각을 키웠다.전반기 이후 N팀에서 활약상을 바탕으로 A팀에 합류한 김예건은 빠르게 존재감을 드러냈다. 16라운드 강원전에서 교체로 나와 신들린 드리블을 선보인 이후 17라운드 울산전 교체 투입 후 강력한 왼발 중거리 슈팅으로 프로 데뷔 골을 만들었다.이후에도 꾸준하게 경기장을 밟으며 흔들리는 전북의 신선함을 담당한 김예건은 지난 8월, 즈베즈다의 공식 오퍼를 받고 꿈에 그리던 유럽 무대를 밟는 데 성공했다. 리에라 감독의 전폭적인 지원 아래 세르비아 무대에 입성했으나 과정은 결코 순탄치 않았다.김예건은 3라운드 FK 라드니크 수르둘리차전에서는 후반 15분 교체로 경기장을 밟았으나 19분 뒤 재교체되는 수모를 겪었다. 당시 리에라 감독은 "그는 경기장에서 어떻게 움직여야 하는지 이해가 부족했다"라며 공개적으로 질타하기도 했다.그러나 주눅 들지 않았다. 오히려 본인이 부족한 부분을 채우는 듯한 플레이를 선보였고, 지난달 29일 FK 예딘스트보 우브와 경기에 첫 선발로 풀타임을 소화하기도 했다. 그렇게 자신감을 높인 김예건은 이번 경기에서 드디어 첫 공격 포인트를 기록했다.후반 20분 로이주를 대신해 교체 투입된 김예건은 우측 날개를 담당, 빠르게 경기장에 녹아들었다. 그리고 후반 39분, 페널티 박스 안에서 볼을 잡은 그는 특유의 개인기로 상대를 따돌리고 타이밍 뺏는 크로스를 시도했고, 이를 디엥이 침착한 오른발 슈팅으로 득점을 기록했다.2-2로 팽팽하게 맞선 타이밍이었기에 김예건의 도움은 더욱 빛을 발했다. 이후에도 활발하게 경기장을 누빈 그는 패스 성공률 79%·빅찬스 생성 1회·크로스 성공 1회를 기록, 팀의 짜릿한 승리에 일조하는 모습을 보여줬다.재교체 굴욕 이후 빠르게 본인을 증명하며 첫 공격 포인트까지 기록한 김예건, 리에라 감독도 경기 후 인터뷰를 통해 선수단 전체 활약에 대해 만족감을 표했다. 그는 "모든 선수와 그들이 수행하고 있는 역할에 만족한다"라고 말했다.이어 "내가 부임한 뒤 바꾸고 싶은 부분을 발견했고, 실제로 많은 변화가 있었다. 변화가 시작되면 당연히 의문이 생길 수 있지만, 선수들이 나를 믿어줬으면 한다. 나는 우리가 무엇을 하고 있는지 알고 있다"라며 활짝 웃었다.한편, 김예건은 오는 6일(한국시간) 인터 클럽 드 에스칼리스와 유럽축구연맹(UEFA) 유로파 컨퍼런스 리그 3라운드 일전을 통해 2경기 연속 공격 포인트에 도전하게 된다.