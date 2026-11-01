25년째 제자리, 한국 독립영화 제작의 민낯

▲마침 내 극장지난달 개최된 독립 다큐멘터리 상영회 마침 내 극장에서 전시된 <독립영화> 잡지. 마침 내 극장

공공지원금에 목 매는 불유쾌한 현실



웹툰과 웹소설은 어떻게 성공했는가. 한때 잡지의 쇠락과 함께 산업생태계가 파괴됐다고 평가받던 만화, 읽는 이가 줄어 가망이 없다고 여겨졌던 장르소설은 웹툰과 웹소설로의 혁신과 투자 유치를 통해 어느덧 한류콘텐츠의 중추를 이루는 성공한 매체로 자리했다. 그 자리에 발 벗고 뛰었던 제작자들과 이에 화답한 자본이 있었다. 무단복제에 취약하다는 어려움과 마주하여 기관과 기술기업을 오가며 저항한 이들이 존재했다. 웹예능과 각종 뉴미디어 콘텐츠, 인디게임 또한 제작자들의 수고와 혁신을 통해 나름대로의 산업체계를 구축하는 데 성공했다. 물론 실패가 성공보다 잦았다고 말할 수 있는 타 매체의 성취 앞에 한국 독립영화계는 얼마만큼 당당할 수 있는지를 돌아보게 된다.



물론 독립영화는 작은 상업영화가 아니다. 영화적 실험을 경주하고, 대중의 호오를 그대로 좇지 않는 작가적 자세 또한 견지할 필요가 있다. 제작과 배급에 드는 비용이 타 매체에 비해 높은 편이며, 이를 기꺼이 감당하려는 자본을 찾아보기 어렵다. 무엇보다 내수시장에서 호의적인 관객층이 갖춰져 있다고 말하기도 어렵다. 이 모두가 독립영화 제작부터 상영에 이르는 전 단계에서 어려움으로 작용한다. 25년의 시간 동안 극복하지 못한 것이 오롯이 독립영화판에 발 디딘 이들의 무능이라고만 매도할 수는 없는 일이다. 그러나, 그럼에도 불구하고 충분한 혁신과 도전이 있었다고 항변하기 어렵단 게 안타까운 일이다.



전문적인 제작체계가 정립돼 있지 않고, 1인 제작자들이 여전히 주먹구구식으로 일하는 모습을 독립영화 현장에서 흔하게 발견하게 된다. 공공지원금에 거의 절대적으로 의존하는 모습 또한 흔하다. 해외에 비하여도 이렇다 할 제작펀드가 구축되지 않았고, 일선 창작자와 자본을 이으려 고투하는 유능한 제작자 또한 영화판 바깥 다른 부문에 비해 거의 발견할 수가 없다. 지속가능한 비즈니스 모델이랄 게 부재하다시피 한 현실이 그저 독립영화가 대중의 관심에서 벗어나 있는 때문일까. 어쩌면 어떠한 차이도 빚어내지 못한 지난시대 독립영화인들의 안일함 때문은 아닐까. 이와 같은 비판적 논의가 이날 모임 가운데 이어졌다.



세금이 투입되는 공공지원금에 절대적으로 의존하는 오늘의 제작 현실이 과연 한국 독립영화를 지난 시대보다 낫게 하였는지를 아프게 돌아볼 밖에 없다. 이는 잡지 가운데서 진정으로 나왔어야 마땅한 인식과 비판과 고민과 성찰을 얼마 확인하지 못한 때문이겠다.



한국독립영화협회가 발간하는 <독립영화> 잡지 전 호는 지자체 도서관이 무료 지원하는 디비피아를 통해 온라인으로, 국회도서관과 한국영상자료원 등 기관에서 실물로 확인할 수 있다.

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