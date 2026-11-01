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김성호의 씨네만세 25년째 제자리, 한국 독립영화 제작의 민낯

25년째 제자리, 한국 독립영화 제작의 민낯

[김성호의 씨네만세 1485] '영화와 책' <독립영화> 10호

김성호(starsky216)
26.11.01 14:41최종업데이트26.11.01 14:41
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'안이하다'고 말할 수밖에 없었다. 21세기 벽두부터 2026년 오늘까지, 한국 독립영화가 걸어온 길 가운데 적어도 프로듀싱, 제작의 영역 만큼은 도저히 옹호할 방도를 찾기가 어렵다. 군부독재의 억압과 무절제한 자본의 침탈에 저항하려 했던 지난 세기 열악한 독립영화를 말하는 게 아니다. 민주화의 도래와 함께 전방위적으로 펼쳐지던 새로운 흐름, 또 디지털이란 새로운 양식과 매체, 문화의 격변을 온 몸으로 맞이한 지난 20여 년 독립영화 이야기를 하는 것이다.

한국 독립영화는 지난 20년 간 어떤 성취를 거두었나. 아니, 그 이전에 어떤 갈망으로 무슨 도전을 하였고, 어떤 실패와 배움을 얻었는가. 이와 같은 질문을 받을 때마다 나는 기쁜 마음으로 자신 있게 마이크를 붙잡지 못한다. 물러서 항변하고 당위와 의의 뒤에 숨어 독립영화의 마지노선을 지키려 할 뿐이다. 한때 그래도 사회를 향해 투쟁하는 나름의 전선을 갖추었다고 말할 수 있었던 독립영화의 오늘이 진정한 의미에서 넓어지고 유익해졌다고 말할 수가 있을까를 오늘에 와 나는 의심한다. 관객을 설득하고 감동케 하여 극장으로 불러들이지 못하고, 그렇다고 적극적으로 관객 앞으로 찾아가지도 못한 독립영화의 현실을, 오로지 국가 지원금 앞에 줄을 서 있는 모습을 목격할 때는 나는 억울함이나 소외감보다도 참담한 마음을 먼저 마주하게 된다.

혹자는 기회는 흔해졌지만 생존은 버거워졌다고 말한다. 각종 기관과 영화제 지원금을 따내 만들어지는 독립영화의 제작은 상대적으로 넘볼 만한 문턱이지만, 이렇게 만들어진 작품이 관객과 만나서 그를 설득해내기까지의 과정은 사실상 기대하기가 쉽지 않다는 이야기다. 극장에 내걸리는 극소수의 독립영화조차 평균 관객수 2000명 언저리에서 그 여정을 마치는 일이 공공연하다. 아예 극장에 걸리지도 못한 채 소리소문 없이 사라지는 영화는 그보다도 많다. 이 모두가 과연 독립영화를 외면하는 왜곡된 시장, 관심을 내어주지 않는 무심한 관객 때문일까. 그와 같이 말하는 이들 앞에서 나는 수시로 열정적으로 변호하는 겉모습과는 다른 표정을 속으로 띄우고 만다.

독립영화 책 표지
독립영화책 표지한국독립영화협회

25년의 시간, 독립영화 제작은 어떻게 변했나

10월 22일 저녁, 서울 애오개역 인근 한국독립영화협회 사무실에서 <독립영화> 다시 읽기 10번 째 모임이 열렸다. 어느덧 반년을 이어온 이 모임은 한국 독립영화판의 내밀한 현실을 다룬 잡지 <독립영화>를 매개로 과거와 오늘을 더 깊이 이해하려는 움직임이다. 독립영화에 애정을 갖고 활동하는 영화인들과 함께 발제와 토론으로 이어가는 이 모임이 시간과 공간 모두에서 고립된 우리의 인식을 한 층 넓고 깊게 해주리라 기대한다.

2001년 겨울 발간된 <독립영화> 10호다. 언제나처럼 발제자가 잡지의 개략적인 구성을 살펴 요약하고, 가려 뽑은 질문을 두고 참석자들과 심도 깊은 토론을 나누는 방식으로 전개됐다. 발제를 맡은 박동수 영화평론가가 뽑은 두 편의 글은 "독립장편영화 이제부터 시작이야"라 이름 붙은 김일권 프로듀서와의 인터뷰, 또 "[제9계명] 독립장편영화가 실패할 수밖에 없는 몇 가지 이유"란 제하의 이효인 편집위원의 글이다.

독립영화 책 내지
독립영화책 내지한국독립영화협회

우선 김일권 프로듀서는 당시 디지털 옴니버스 영화 <사자성어>를 제작한 뒤 인터뷰에 응한 상태다. 그는 인터뷰에서 88학번으로 학생운동에 참여한 이야기부터, 충무로를 기웃거리다 자연스레 독립영화판으로 흘러든 10여 년 간의 시간을 풀어낸다. 당대 독립영화판에서 활동하던 주자의 한 전형이라 해도 틀리지 않을 삶의 궤적이 부조리에 대한 저항과 독립영화의 밀착해 있던 정체성을 확인하게끔 한다.

독립영화와 자본, 그 멀고도 간절한 관계

흥미로운 건 <독립영화> 잡지 가운데 비로소 제작에 대한 논의가 10권 째에 이르러 전면에 등장했다는 사실이다. 무엇을 다루었느냐에 천착하는 소재주의, 또 작가의 개성을 얼마만큼 표현했느냐는 작가주의 등 거의 '주의'를 붙여도 이상하지 않은 독립영화 이해의 관점에서 한 걸음 비켜나서 제작, 곧 영화를 만드는 작업의 지속가능한 생태계를 고민하려 했다는 데 적잖은 의미를 찾는다.

"자본으로부터 독립해야 한다. 하지만 현실은 그렇지 못하다. 현실을 자본을 따와야 제작에 들어간다. 개인적으로 기존의 충무로 자금이나 자본의 논리가 강한 대기업의 자본은 안 받으려고 하고, 지금까지 그러고 있다. 그런 자본보다는 새로운 자본, 물론 자본주의 사회에서 자본의 생리가 이윤 창출이기는 하지만."
- 41, 42페이지

"저예산을 위한 투자조합 같은 것을 고민하는 것은 굉장히 중요한 의미를 가진다고 본다. 그런 부분을 유치하든지, 정책적으로나 또는 영진위 같은 경우는 독립장편영화에 대한 쿼터제를 도입한다고 하든지, 아니면 법적으로 충무로 상업영화 흥행에 일정 정도를 세금으로 환수해서 독립장편영화 제작지원으로 돌린다든지 하는 것"
- 47페이지

인터뷰 가운데 독립영화의 작가주의적 성향을 해하지 않는 새로운, 혹은 긍정적 자본이 도입돼야 한다고 바라는 대목이 이어진다. 그러나 정작 그 자본을 어디서 어떻게 조달할 것이고, 또 그에 응답할 수 있는지에 대해선 얼마 고민하지 않는 것이 아쉽다. 시네마달을 통해 여전히 독립영화 제작과 배급의 전선에서 활동하고 있는 인터뷰이의 모습은 존중할 만하다. 그러나 25년의 시차를 두고 과거와 얼마 다르지 않은 현실, 어쩌면 체계를 구축할 골든타임을 흘려보낸 듯한 한국 독립영화판의 오늘을 논하게 되는 건 민망한 대목이다.

공공지원금 대신 민간펀드를 당겨오고, 배급에서 활로를 모색해 독립영화의 산업적 생태계 구축에 얼마간 성취를 거둔 해외 사례들이 토론 자리에서 언급됐다. 영화판 바깥에서도 어떻게든 자본을 끌어오려 고투하는 다양한 예술 장르들은 또한 흥미로운 자극을 준다. 디올이나 샤넬 등 크고 작은 미술전시 및 작품을 지원하는 명품브랜드는 작가주의며 경향에 어떤 영향을 주었는가. 작가의 자율성을 보장하기 위하여서 더더욱 다양한 자본을 두드린 또 다른 매체들의 모습은 어떠한가. 하드디스크 하나를 들고 직접 일본 전역 아트하우스를 두드렸다는 하마구치 류스케, 또 지난 잡지에 실렸던 기타노 다케시의 제작과 배급이야기는 또 다른 생각거리를 던진다.

마침 내 극장 지난달 개최된 독립 다큐멘터리 상영회 마침 내 극장에서 전시된 <독립영화> 잡지.
마침 내 극장지난달 개최된 독립 다큐멘터리 상영회 마침 내 극장에서 전시된 <독립영화> 잡지.마침 내 극장

공공지원금에 목 매는 불유쾌한 현실

웹툰과 웹소설은 어떻게 성공했는가. 한때 잡지의 쇠락과 함께 산업생태계가 파괴됐다고 평가받던 만화, 읽는 이가 줄어 가망이 없다고 여겨졌던 장르소설은 웹툰과 웹소설로의 혁신과 투자 유치를 통해 어느덧 한류콘텐츠의 중추를 이루는 성공한 매체로 자리했다. 그 자리에 발 벗고 뛰었던 제작자들과 이에 화답한 자본이 있었다. 무단복제에 취약하다는 어려움과 마주하여 기관과 기술기업을 오가며 저항한 이들이 존재했다. 웹예능과 각종 뉴미디어 콘텐츠, 인디게임 또한 제작자들의 수고와 혁신을 통해 나름대로의 산업체계를 구축하는 데 성공했다. 물론 실패가 성공보다 잦았다고 말할 수 있는 타 매체의 성취 앞에 한국 독립영화계는 얼마만큼 당당할 수 있는지를 돌아보게 된다.

물론 독립영화는 작은 상업영화가 아니다. 영화적 실험을 경주하고, 대중의 호오를 그대로 좇지 않는 작가적 자세 또한 견지할 필요가 있다. 제작과 배급에 드는 비용이 타 매체에 비해 높은 편이며, 이를 기꺼이 감당하려는 자본을 찾아보기 어렵다. 무엇보다 내수시장에서 호의적인 관객층이 갖춰져 있다고 말하기도 어렵다. 이 모두가 독립영화 제작부터 상영에 이르는 전 단계에서 어려움으로 작용한다. 25년의 시간 동안 극복하지 못한 것이 오롯이 독립영화판에 발 디딘 이들의 무능이라고만 매도할 수는 없는 일이다. 그러나, 그럼에도 불구하고 충분한 혁신과 도전이 있었다고 항변하기 어렵단 게 안타까운 일이다.

전문적인 제작체계가 정립돼 있지 않고, 1인 제작자들이 여전히 주먹구구식으로 일하는 모습을 독립영화 현장에서 흔하게 발견하게 된다. 공공지원금에 거의 절대적으로 의존하는 모습 또한 흔하다. 해외에 비하여도 이렇다 할 제작펀드가 구축되지 않았고, 일선 창작자와 자본을 이으려 고투하는 유능한 제작자 또한 영화판 바깥 다른 부문에 비해 거의 발견할 수가 없다. 지속가능한 비즈니스 모델이랄 게 부재하다시피 한 현실이 그저 독립영화가 대중의 관심에서 벗어나 있는 때문일까. 어쩌면 어떠한 차이도 빚어내지 못한 지난시대 독립영화인들의 안일함 때문은 아닐까. 이와 같은 비판적 논의가 이날 모임 가운데 이어졌다.

세금이 투입되는 공공지원금에 절대적으로 의존하는 오늘의 제작 현실이 과연 한국 독립영화를 지난 시대보다 낫게 하였는지를 아프게 돌아볼 밖에 없다. 이는 잡지 가운데서 진정으로 나왔어야 마땅한 인식과 비판과 고민과 성찰을 얼마 확인하지 못한 때문이겠다.

한국독립영화협회가 발간하는 <독립영화> 잡지 전 호는 지자체 도서관이 무료 지원하는 디비피아를 통해 온라인으로, 국회도서관과 한국영상자료원 등 기관에서 실물로 확인할 수 있다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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