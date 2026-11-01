25년째 제자리, 한국 독립영화 제작의 민낯

'안이하다'고 말할 수밖에 없었다. 21세기 벽두부터 2026년 오늘까지, 한국 독립영화가 걸어온 길 가운데 적어도 프로듀싱, 제작의 영역 만큼은 도저히 옹호할 방도를 찾기가 어렵다. 군부독재의 억압과 무절제한 자본의 침탈에 저항하려 했던 지난 세기 열악한 독립영화를 말하는 게 아니다. 민주화의 도래와 함께 전방위적으로 펼쳐지던 새로운 흐름, 또 디지털이란 새로운 양식과 매체, 문화의 격변을 온 몸으로 맞이한 지난 20여 년 독립영화 이야기를 하는 것이다.
한국 독립영화는 지난 20년 간 어떤 성취를 거두었나. 아니, 그 이전에 어떤 갈망으로 무슨 도전을 하였고, 어떤 실패와 배움을 얻었는가. 이와 같은 질문을 받을 때마다 나는 기쁜 마음으로 자신 있게 마이크를 붙잡지 못한다. 물러서 항변하고 당위와 의의 뒤에 숨어 독립영화의 마지노선을 지키려 할 뿐이다. 한때 그래도 사회를 향해 투쟁하는 나름의 전선을 갖추었다고 말할 수 있었던 독립영화의 오늘이 진정한 의미에서 넓어지고 유익해졌다고 말할 수가 있을까를 오늘에 와 나는 의심한다. 관객을 설득하고 감동케 하여 극장으로 불러들이지 못하고, 그렇다고 적극적으로 관객 앞으로 찾아가지도 못한 독립영화의 현실을, 오로지 국가 지원금 앞에 줄을 서 있는 모습을 목격할 때는 나는 억울함이나 소외감보다도 참담한 마음을 먼저 마주하게 된다.
혹자는 기회는 흔해졌지만 생존은 버거워졌다고 말한다. 각종 기관과 영화제 지원금을 따내 만들어지는 독립영화의 제작은 상대적으로 넘볼 만한 문턱이지만, 이렇게 만들어진 작품이 관객과 만나서 그를 설득해내기까지의 과정은 사실상 기대하기가 쉽지 않다는 이야기다. 극장에 내걸리는 극소수의 독립영화조차 평균 관객수 2000명 언저리에서 그 여정을 마치는 일이 공공연하다. 아예 극장에 걸리지도 못한 채 소리소문 없이 사라지는 영화는 그보다도 많다. 이 모두가 과연 독립영화를 외면하는 왜곡된 시장, 관심을 내어주지 않는 무심한 관객 때문일까. 그와 같이 말하는 이들 앞에서 나는 수시로 열정적으로 변호하는 겉모습과는 다른 표정을 속으로 띄우고 만다.