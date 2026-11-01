307억 계약도 내려놓고… 노시환, 더 큰 무대 도전

한화 이글스

큰사진보기 ▲노시환은 매 시즌 20홈런을 때려낼수 있는 대형 거포다. 한화 이글스

11년 307억원 계약에 담긴 약속, 한화도 허락한 도전



노시환의 메이저리그 도전이 더욱 눈길을 끄는 이유는 한화와 맺은 계약 때문이다. 한화는 올 시즌을 앞둔 2월 노시환과 11년 계약을 체결했다. 계약 기간은 2027년부터 2037년까지이며, 옵션을 포함한 총액은 307억 원이다. FA 계약과 비FA 다년계약을 통틀어 KBO리그 역대 최장기이자 최대 규모다.



장기간 팀의 중심 타자로 활약할 선수를 확보했다는 점에서 한화에는 상징성이 큰 계약이었다. 그러나 양측은 계약을 체결하면서 2026시즌 종료 후 포스팅을 통해 MLB에 진출할 수 있는 조항을 포함했다. 해외 진출은 메이저리그로 한정하고, 국내로 돌아올 경우에도 한화 프랜차이즈 선수로 남는다는 조건에도 합의했다.



이는 구단과 선수 모두에게 쉽지 않은 선택이었다. 한화는 팀의 핵심 타자를 장기간 붙잡을 수 있는 계약을 맺으면서도 선수의 해외 도전 의사를 존중했다. 노시환 역시 구단과 장기 계약을 체결한 뒤에도 더 큰 무대에 도전할 수 있는 길을 열어뒀다. 이번 포스팅은 계약 당시 양측이 합의한 약속이 실제 절차로 이어진 것이다.



이제 관심은 MLB 구단들의 평가와 협상 결과에 쏠린다. MLB 사무국이 포스팅을 고지하면 30개 구단은 다음 날 오전 8시부터 30일째 되는 날 오후 5시까지 미국 동부시간 기준으로 노시환과 계약을 협상할 수 있다.



계약이 성사되면 영입 구단은 한·미 선수계약협정에 따라 한화에 이적료를 지급한다. 반대로 협상 기간 안에 계약하지 못하면 포스팅은 종료되며, 노시환은 2027년 11월 1일까지 다시 포스팅될 수 없다.



변수도 있다. MLB 노사협약이 12월 5일 만료될 예정이어서 새 협약 체결이 지연될 경우 직장폐쇄 가능성이 거론되고 있다. 직장폐쇄가 현실화하면 선수 계약을 비롯한 구단의 주요 행정 절차가 중단될 수 있다. 포스팅 협상 일정과 MLB의 노사 상황이 맞물려 있는 만큼 협상 과정도 주목해야 한다.



노시환은 KBO리그에서 4년 연속 20홈런 이상을 기록하며 장타력을 꾸준히 증명했다. 2023년 홈런왕에 오른 뒤에도 성장을 멈추지 않았고, 올해 역시 29홈런으로 중심 타자의 역할을 해냈다. 이제 국내 무대에서 쌓은 성과를 바탕으로 메이저리그의 문을 두드린다. 307억 원이라는 기록적인 계약을 뒤로하고 선택한 도전이 실제 빅리그 입성으로 이어질지 관심이 모인다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 노시환은 매 시즌 20홈런을 때려낼수 있는 대형 거포다.노시환의 메이저리그 도전이 더욱 눈길을 끄는 이유는 한화와 맺은 계약 때문이다. 한화는 올 시즌을 앞둔 2월 노시환과 11년 계약을 체결했다. 계약 기간은 2027년부터 2037년까지이며, 옵션을 포함한 총액은 307억 원이다. FA 계약과 비FA 다년계약을 통틀어 KBO리그 역대 최장기이자 최대 규모다.장기간 팀의 중심 타자로 활약할 선수를 확보했다는 점에서 한화에는 상징성이 큰 계약이었다. 그러나 양측은 계약을 체결하면서 2026시즌 종료 후 포스팅을 통해 MLB에 진출할 수 있는 조항을 포함했다. 해외 진출은 메이저리그로 한정하고, 국내로 돌아올 경우에도 한화 프랜차이즈 선수로 남는다는 조건에도 합의했다.이는 구단과 선수 모두에게 쉽지 않은 선택이었다. 한화는 팀의 핵심 타자를 장기간 붙잡을 수 있는 계약을 맺으면서도 선수의 해외 도전 의사를 존중했다. 노시환 역시 구단과 장기 계약을 체결한 뒤에도 더 큰 무대에 도전할 수 있는 길을 열어뒀다. 이번 포스팅은 계약 당시 양측이 합의한 약속이 실제 절차로 이어진 것이다.이제 관심은 MLB 구단들의 평가와 협상 결과에 쏠린다. MLB 사무국이 포스팅을 고지하면 30개 구단은 다음 날 오전 8시부터 30일째 되는 날 오후 5시까지 미국 동부시간 기준으로 노시환과 계약을 협상할 수 있다.계약이 성사되면 영입 구단은 한·미 선수계약협정에 따라 한화에 이적료를 지급한다. 반대로 협상 기간 안에 계약하지 못하면 포스팅은 종료되며, 노시환은 2027년 11월 1일까지 다시 포스팅될 수 없다.변수도 있다. MLB 노사협약이 12월 5일 만료될 예정이어서 새 협약 체결이 지연될 경우 직장폐쇄 가능성이 거론되고 있다. 직장폐쇄가 현실화하면 선수 계약을 비롯한 구단의 주요 행정 절차가 중단될 수 있다. 포스팅 협상 일정과 MLB의 노사 상황이 맞물려 있는 만큼 협상 과정도 주목해야 한다.노시환은 KBO리그에서 4년 연속 20홈런 이상을 기록하며 장타력을 꾸준히 증명했다. 2023년 홈런왕에 오른 뒤에도 성장을 멈추지 않았고, 올해 역시 29홈런으로 중심 타자의 역할을 해냈다. 이제 국내 무대에서 쌓은 성과를 바탕으로 메이저리그의 문을 두드린다. 307억 원이라는 기록적인 계약을 뒤로하고 선택한 도전이 실제 빅리그 입성으로 이어질지 관심이 모인다. 노시환 307억원 메이저리그도전 한화이글스 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 옥타곤 복귀 이정영, 은퇴 앞둔 이로사 잡고 반등할까

노시환은 307억원 계약을 잠시 내려놓고 메이저리그 도전에 나선다.한화 이글스의 간판타자 노시환(26, 우투우타)이 메이저리그(MLB) 도전을 공식화했다. KBO리그에서 정상급 거포로 명성을 떨친 그는 이제 미국 무대에서 자신의 경쟁력을 증명하기 위한 협상 테이블에 앉는다.올해 초 한화와 11년 총액 307억 원이라는 역대 최고 규모의 비자유계약선수(비FA) 다년계약을 체결했지만, 계약서에 포함된 포스팅 조항을 통해 새로운 도전에 나서게 됐다.KBO는 31일 한화 구단의 요청에 따라 노시환을 MLB 30개 구단에 포스팅해 줄 것을 MLB 사무국에 요청했다고 발표했다. 포스팅은 FA 자격을 얻지 못한 선수가 원소속 구단의 동의를 받아 메이저리그 진출을 추진할 때 거치는 절차다. 아직 빅리그 진출이 확정된 것은 아니다. MLB 구단과의 협상을 통해 실제 계약을 성사시켜야 한다.노시환은 2019년 신인드래프트 2차 1라운드 전체 3순위로 한화에 입단했다. 프로 첫해에는 91경기에서 타율 0.186, 1홈런에 그쳤지만, 2년 차인 2020년 12홈런을 기록하며 장타력을 드러냈다. 2021년에는 18홈런을 때려냈고, 이후 꾸준히 경험을 쌓으며 한화 중심 타선의 핵심으로 자리 잡았다.성장세가 본격적으로 폭발한 것은 2023년이다. 노시환은 31홈런을 기록하며 홈런왕에 올랐다. 2000년대생 선수로는 처음으로 KBO리그 홈런왕을 차지했고, 101타점으로 타점왕까지 거머쥐었다. 장타력뿐 아니라 주자를 불러들이는 능력까지 입증한 시즌이었다.이후에도 홈런 생산을 이어갔다. 2024년 24홈런, 2025년 32홈런을 기록했고, 올해도 29홈런을 보태며 4년 연속 20홈런 이상을 달성했다. 매시즌 20홈런은 때려낼 수 있는 대형 거포가 된 것이다.노시환의 강점은 꾸준한 장타 생산 능력이다. 2023년 31홈런으로 리그 정상에 오른 뒤에도 매년 20개 이상의 홈런을 기록했다. 2025년에는 개인 한 시즌 최다인 32홈런을 터뜨렸고, 올해는 30홈런에 단 한 개 모자란 29홈런으로 시즌을 마쳤다.올 시즌 성적은 127경기 타율 0.283, 29홈런, 96타점, OPS 0.865다. 출루율과 장타율을 합산한 OPS는 타자의 출루 능력과 장타 생산력을 함께 살펴볼 수 있는 지표다. 노시환은 타율과 장타력을 모두 일정 수준 이상 유지하면서 중심 타자로서 역할을 해냈다.30홈런과 100타점에는 각각 한 개와 네 개 모자랐지만, 시즌 내내 상대 투수들이 경계해야 할 타자였다는 사실은 달라지지 않는다.특히 3루수라는 포지션을 소화하면서 꾸준히 장타를 생산했다는 점도 눈여겨볼 대목이다. 장타력을 갖춘 내야수는 어느 리그에서나 희소성이 있다. MLB 구단이 노시환을 평가할 때도 타격 성적뿐 아니라 수비 위치와 경기 운영 능력, 빠른 공과 변화구에 대한 대응력 등을 종합적으로 살펴볼 가능성이 크다.다만 KBO리그에서 보여준 홈런 숫자가 그대로 MLB에서도 재현된다고 볼 수는 없다. 투수들의 구속과 구종 구사 능력, 타자들의 타격 접근법, 경기 환경이 다르기 때문이다.노시환에게는 국내 무대에서 보여준 장타력을 더 높은 수준의 투수들을 상대로도 발휘할 수 있다는 점을 증명하는 과정이 필요하다. 홈런 생산 능력은 분명한 경쟁력이지만, 스트라이크존 적응과 변화구 대처, 타석에서의 선구안도 중요한 평가 요소가 될 수 있다.