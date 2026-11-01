307억 계약도 내려놓고… 노시환, 더 큰 무대 도전

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노시환은 307억원 계약을 잠시 내려놓고 메이저리그 도전에 나선다.한화 이글스
한화 이글스의 간판타자 노시환(26, 우투우타)이 메이저리그(MLB) 도전을 공식화했다. KBO리그에서 정상급 거포로 명성을 떨친 그는 이제 미국 무대에서 자신의 경쟁력을 증명하기 위한 협상 테이블에 앉는다.
올해 초 한화와 11년 총액 307억 원이라는 역대 최고 규모의 비자유계약선수(비FA) 다년계약을 체결했지만, 계약서에 포함된 포스팅 조항을 통해 새로운 도전에 나서게 됐다.
KBO는 31일 한화 구단의 요청에 따라 노시환을 MLB 30개 구단에 포스팅해 줄 것을 MLB 사무국에 요청했다고 발표했다. 포스팅은 FA 자격을 얻지 못한 선수가 원소속 구단의 동의를 받아 메이저리그 진출을 추진할 때 거치는 절차다. 아직 빅리그 진출이 확정된 것은 아니다. MLB 구단과의 협상을 통해 실제 계약을 성사시켜야 한다.
노시환은 2019년 신인드래프트 2차 1라운드 전체 3순위로 한화에 입단했다. 프로 첫해에는 91경기에서 타율 0.186, 1홈런에 그쳤지만, 2년 차인 2020년 12홈런을 기록하며 장타력을 드러냈다. 2021년에는 18홈런을 때려냈고, 이후 꾸준히 경험을 쌓으며 한화 중심 타선의 핵심으로 자리 잡았다.
성장세가 본격적으로 폭발한 것은 2023년이다. 노시환은 31홈런을 기록하며 홈런왕에 올랐다. 2000년대생 선수로는 처음으로 KBO리그 홈런왕을 차지했고, 101타점으로 타점왕까지 거머쥐었다. 장타력뿐 아니라 주자를 불러들이는 능력까지 입증한 시즌이었다.
이후에도 홈런 생산을 이어갔다. 2024년 24홈런, 2025년 32홈런을 기록했고, 올해도 29홈런을 보태며 4년 연속 20홈런 이상을 달성했다. 매시즌 20홈런은 때려낼 수 있는 대형 거포가 된 것이다.
4년 연속 20홈런으로 이어진 꾸준함
노시환의 강점은 꾸준한 장타 생산 능력이다. 2023년 31홈런으로 리그 정상에 오른 뒤에도 매년 20개 이상의 홈런을 기록했다. 2025년에는 개인 한 시즌 최다인 32홈런을 터뜨렸고, 올해는 30홈런에 단 한 개 모자란 29홈런으로 시즌을 마쳤다.
올 시즌 성적은 127경기 타율 0.283, 29홈런, 96타점, OPS 0.865다. 출루율과 장타율을 합산한 OPS는 타자의 출루 능력과 장타 생산력을 함께 살펴볼 수 있는 지표다. 노시환은 타율과 장타력을 모두 일정 수준 이상 유지하면서 중심 타자로서 역할을 해냈다.
30홈런과 100타점에는 각각 한 개와 네 개 모자랐지만, 시즌 내내 상대 투수들이 경계해야 할 타자였다는 사실은 달라지지 않는다.
특히 3루수라는 포지션을 소화하면서 꾸준히 장타를 생산했다는 점도 눈여겨볼 대목이다. 장타력을 갖춘 내야수는 어느 리그에서나 희소성이 있다. MLB 구단이 노시환을 평가할 때도 타격 성적뿐 아니라 수비 위치와 경기 운영 능력, 빠른 공과 변화구에 대한 대응력 등을 종합적으로 살펴볼 가능성이 크다.
다만 KBO리그에서 보여준 홈런 숫자가 그대로 MLB에서도 재현된다고 볼 수는 없다. 투수들의 구속과 구종 구사 능력, 타자들의 타격 접근법, 경기 환경이 다르기 때문이다.
노시환에게는 국내 무대에서 보여준 장타력을 더 높은 수준의 투수들을 상대로도 발휘할 수 있다는 점을 증명하는 과정이 필요하다. 홈런 생산 능력은 분명한 경쟁력이지만, 스트라이크존 적응과 변화구 대처, 타석에서의 선구안도 중요한 평가 요소가 될 수 있다.