용인FC, 갈 길 바쁜 서울 이랜드 잡고 창단 첫 연승 달성

용인시민신문

최윤겸 감독이 서울 이랜드와 경기 후 기자회견에서 경기에 대한 소감을 전하고 있다. /사진 함승태 기자안산전 홈 패배를 만회했다는 최 감독은 "팬들의 간절한 염원에 골대 행운까지 따르며 값진 승리를 거뒀다"며 "경기 초반 상대의 강한 압박을 무실점으로 버텨낸 수비 집중력이 득점할 수 있는 원동력이 됐고, 역습상황을 잘 만들어내 이길 수 있었다"고 말했다.이날 경기는 전술적 변화와 교체 카드가 적중한 것이 승부를 결정지었다. 최 감독은 석현준의 부상 공백을 메우기 위해 최전방으로 올린 가브리엘의 활약을 높이 평가했다.최 감독은 "역습을 노리는 상황에서 가브리엘의 힘과 스피드가 더 효과적일 것으로 판단했다"며 "선수 본인도 센터포워드에 자신 있어 했고, 마무리도 잘해줬다"고 설명했다.이어 후반 경기 운영에 대해 최 감독은 "전반전에 잦았던 허무한 패스 실수를 바로잡고자 교체 투입된 김보섭, 비티뉴 선수에게 패스 타이밍과 공간 침투를 주문했는 데 선수들이 잘 이해하고 수행해 준 것이 주효했다"고 덧붙였다.용인은 수원 삼성 원정 등 3경기를 남겨놓고 있는 가운데, 최 감독은 10위 이내 목표에 대한 의지도 거듭 밝혔다.최 감독은 "플레이오프나 7~8위권 진입 욕심도 있었지만 현실적으로 쉽지 않은 상황"이라며서도 "경쟁 팀들과 비교해 다득점에서 유리한 위치에 있는 만큼 남은 경기에서 승점을 쌓아 한 자릿수 순위로 (시즌을) 마치는 것은 충분히 도전해 볼만하다"고 밝혔다.최윤겸 감독은 "홈에서만큼은 화끈한 다득점과 이기는 축구를 보여드려야 팬들이 다시 경기장을 찾아주신다"며 "목이 터져라 응원해 준 팬들을 위해 쉽게 무너지지 않는 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 팬들에게 감사를 전했다.