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용인FC, 갈 길 바쁜 서울 이랜드 잡고 창단 첫 연승 달성

용인FC, 갈 길 바쁜 서울 이랜드 잡고 창단 첫 연승 달성

가브리엘 2경기 연속 멀티골·유동규 선취득점으로 리그 10위 도약

용인시민신문 함승태(yongin21)
26.11.01 10:06최종업데이트26.11.01 10:06
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용인FC 가브리엘은 서울 이랜드FC와 경기에서 결승골을 포함해 2득점을 기록했다. /사진 K리그
용인FC 가브리엘은 서울 이랜드FC와 경기에서 결승골을 포함해 2득점을 기록했다. /사진 K리그용인시민신문


충북청주 원정경기에서 가브리엘의 멀티골로 승점 3점을 챙기며 분위기 반전에 성공한 용인FC가 갈 길 바쁜 리그 3위 서울 이랜드FC를 잡고 창단 첫 연승을 기록했다.

용인FC는 10월 31일 용인미르스타디움에서 열린 하나은행 K리그2 2026 31라운드 서울 이랜드와 홈경기에서 유동규의 선취득점과 가브리엘 2경기 연속 멀티골에 힘입어 4-2 대승을 거뒀다. 이로써 용인은 31일 현재 승점 33점으로 충북청주를 밀어내고 리그 10위로 올라섰다.

이날 두 팀은 첫 경기(2-2 무승부) 때처럼 난타전이 예상됐다. 용인은 홈경기 2승에 그칠 정도로 홈경기에 약한 징크스를 깨야 했고, 서울 이랜드는 아슬아슬한 3위를 지키고 있었기 때문이다.

용인은 충북청주전에서 2골을 넣은 가브리엘을 최전방 공격수로, 진태호와 조재훈, 유동규를 전방에 배치하며 득점에 대한 의지를 보였다.

첫 골은 전반 23분 용인FC 유동규의 발에서 나왔다. 센터라인 중앙에서 몸싸움을 이겨낸 가브리엘의 패스를 쇄도하던 유동규가 강력한 슈팅으로 선취득점을 만들어냈다. 유동규의 시즌 4호골이었다.

용인FC 유동규 선수가 선취 득점을 한 뒤 세리머니를 하고 있다. /사진 K리그
용인FC 유동규 선수가 선취 득점을 한 뒤 세리머니를 하고 있다. /사진 K리그용인시민신문

전반 20분까지 서울에 주도권을 내주며 끌려다녔던 용인은 유동규의 선취득점으로 분위기 전환에 성공했다. 선취골을 내준 서울의 공격을 효과적으로 막아낸 용인은 전반 37분 또다시 찬스를 잡았다. 골문을 비우고 나온 서울 이랜드 골키퍼 민성준과 수비수 간 호흡이 맞지 않아 패스 실수가 나왔다. 이 틈을 놓치지 않은 가브리엘이 골문으로 쇄도하며 추가 득점에 성공했다.

서울도 추격의 기회를 맞았다. 전반 추가시간에 나온 슈팅이 골키퍼 노희동의 선방에 막혔지만, 코너킥 상황에서 오스마르가 헤딩 슈팅으로 만회 골을 넣었다.

용인이 전반전을 2-1로 마친 뒤, 후반 시작 2분 만에 가브리엘이 또다시 득점 기회를 만들어냈다. 진태호의 패스를 받은 가브리엘이 골키퍼와 1대 1 상황을 만들었지만 태클에 막혔다. 하지만 서울 백지웅의 태클이 VAR 판독 결과 반칙으로 선언, 가브리엘이 침착하게 페널티킥을 성공시켰다. 가브리엘의 10호골로 용인은 3-1로 달아났다.

용인FC는 홈 팬들 앞에서 서울 이랜드를 4-2로 대퍄하고 창단 이후 첫 연승을 기록했다.
용인FC는 홈 팬들 앞에서 서울 이랜드를 4-2로 대퍄하고 창단 이후 첫 연승을 기록했다.용인시민신문

용인은 후반 21분 서울의 조준현에게 추격골을 내주며 3-2로 쫓겼다. 이후 양 팀의 공방은 더 치열해졌다. 용인은 김보섭과 비티뉴의 날카로운 패스, 진태호와 가브리엘 슈팅을 앞세워 골문을 노렸지만, 골키퍼 선방에 막히거나 골대를 빗나가며 득점으로 이어지지 않았다.

서울도 문전에서 서너 차례 득점 기회를 맞았으나 노희동의 선방과 골대를 맞히는 불운이 겹치며 득점을 올리지 못했다.

후반 추가시간 위기를 넘긴 용인은 경기 종료 2분을 남기고 이규동의 패스를 받은 비티뉴가 강력한 슈팅으로 경기의 마침표를 찍었다. 충북청주 원정경기에서 2득점을 올린 가브리엘은 2경기 연속 2득점을 기록하며 10골로 단숨에 득점 순위 7위로 뛰어올랐다.

용인은 서울 이랜드를 4-2로 대파하며 충북청주를 밀어내고 10위로 순위를 끌어올렸다.

한편, 용인은 11월 8일 오후 2시 수원 월드컵경기장에서 리그 선두 수원삼성과 원정경기를 치른다.

"팬들의 염원과 간절함이 만든 승리"

서울 이랜드를 4-2로 꺾고 창단 첫 연승을 달성한 용인FC 최윤겸 감독은 경기 후 기자회견에서 승리의 공을 선수단과 홈 팬들에게 돌렸다.

최윤겸 감독이 서울 이랜드와 경기 후 기자회견에서 경기에 대한 소감을 전하고 있다. /사진 함승태 기자
최윤겸 감독이 서울 이랜드와 경기 후 기자회견에서 경기에 대한 소감을 전하고 있다. /사진 함승태 기자용인시민신문

안산전 홈 패배를 만회했다는 최 감독은 "팬들의 간절한 염원에 골대 행운까지 따르며 값진 승리를 거뒀다"며 "경기 초반 상대의 강한 압박을 무실점으로 버텨낸 수비 집중력이 득점할 수 있는 원동력이 됐고, 역습상황을 잘 만들어내 이길 수 있었다"고 말했다.

이날 경기는 전술적 변화와 교체 카드가 적중한 것이 승부를 결정지었다. 최 감독은 석현준의 부상 공백을 메우기 위해 최전방으로 올린 가브리엘의 활약을 높이 평가했다.

최 감독은 "역습을 노리는 상황에서 가브리엘의 힘과 스피드가 더 효과적일 것으로 판단했다"며 "선수 본인도 센터포워드에 자신 있어 했고, 마무리도 잘해줬다"고 설명했다.

이어 후반 경기 운영에 대해 최 감독은 "전반전에 잦았던 허무한 패스 실수를 바로잡고자 교체 투입된 김보섭, 비티뉴 선수에게 패스 타이밍과 공간 침투를 주문했는 데 선수들이 잘 이해하고 수행해 준 것이 주효했다"고 덧붙였다.

용인은 수원 삼성 원정 등 3경기를 남겨놓고 있는 가운데, 최 감독은 10위 이내 목표에 대한 의지도 거듭 밝혔다.

최 감독은 "플레이오프나 7~8위권 진입 욕심도 있었지만 현실적으로 쉽지 않은 상황"이라며서도 "경쟁 팀들과 비교해 다득점에서 유리한 위치에 있는 만큼 남은 경기에서 승점을 쌓아 한 자릿수 순위로 (시즌을) 마치는 것은 충분히 도전해 볼만하다"고 밝혔다.

최윤겸 감독은 "홈에서만큼은 화끈한 다득점과 이기는 축구를 보여드려야 팬들이 다시 경기장을 찾아주신다"며 "목이 터져라 응원해 준 팬들을 위해 쉽게 무너지지 않는 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 팬들에게 감사를 전했다.

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덧붙이는 글 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.
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