전석 매진된 날, 세징야 되살린 대구FC 승격 희망 불씨

한국프로축구연맹

대구 FC가 10월 31일 오후 4시 30분 대구 iM뱅크 파크에서 열린 2026 K리그2 수원 삼성 블루윙즈와의 홈 게임에서 81분 26초에 터진 에이스 세징야의 직접 프리킥 동점골에 힘입어 2-2로 비겨 4위 자리를 지켜냈다.수원 삼성 블루윙즈 후반 교체 멤버 김주찬의 멋진 추가골이 72분 2초에 들어가면서 어웨이 팀 수원 삼성 블루윙즈의 K리그1 승격 확정 꿈이 예상보다 일찍 다가왔지만 홈 팀 대구 FC에는 왕 세징야가 있었다. 0-2 점수판을 3분만에 1-2로 따라잡은 대구 FC가 5분 50초 뒤에 세징야의 프리킥 골로 2-2를 만들어낸 것이다.이로써 수원 삼성 블루윙즈는 다 잡은 승리, K리그1 승격 확정의 순간을 다음 주로 넘겨버렸고, 대구 FC는 2위 서울 E랜드 FC를 승점 1점 차로 바짝 따라붙어 그 어느 시즌보다 흥미진진한 11월의 초록 그라운드를 예고했다.최성용 감독이 이끌고 있는 대구 FC가 10월 31일 오후 4시 30분 대구 iM뱅크 파크에서 열린 2026 K리그2 수원 삼성 블루윙즈와의 홈 게임에서 81분 26초에 터진 에이스 세징야의 직접 프리킥 동점골에 힘입어 2-2로 비겨 4위 자리를 지켜냈다.대구 FC의 홈 구장 iM뱅크 파크가 전석 매진(12,230명)을 기록했다. 이번 시즌 K리그2 일정 중 가장 뜨거운 관심을 받게 된 대구 FC vs 수원 삼성 블루윙즈의 게임이 흥미진진하게 이어졌기 때문이다.예상대로 홈 팀 대구 FC의 초반 공세가 매서웠다. 하지만 선두 수원 삼성 블루윙즈 골문을 지키는 김준홍 골키퍼의 슈퍼 세이브가 더 빛나는 전반이었다. 28분에 대구 FC가 오른쪽 코너킥 세트피스로 결정적인 선취골 기회를 잡았지만 베테랑 미드필더 한국영의 오른발 발리슛과 세컨드 슛까지 김준홍 골키퍼가 골 라인 바로 위에서 기막히게 막아낸 것이다.그리고 전반 추가 시간에 놀라운 첫 골이 나왔다. 수원 삼성 블루윙즈 김민우의 왼쪽 측면 얼리 크로스를 받은 주장 강현묵이 침착하게 대구 FC 한태희 골키퍼까지 따돌리고는 오른발 아웃사이드 골을 추가 시간 1분 34초에 차 넣은 것이다.1골 차로 끌려가던 홈 팀 대구 FC는 후반에도 공격 주도권을 쥐고 결정적인 동점골 기회를 날개 공격수 세라핌이 만들었는데 노마크 왼발 슛(61분)을 수원 삼성 블루윙즈 김준홍 골키퍼가 각도를 줄이며 달려나와 완벽하게 막아냈다.그 다음 수원 삼성 블루윙즈의 교체 카드가 적중하며 모두를 놀라게 만들었다. 71분에 르본 대신 들어간 김주찬이 이상민의 스루패스를 받아 멋진 오른발 중거리슛 추가골을 72분 2초에 터뜨린 것이다. 수원 삼성 블루윙즈 이정효 감독은 경고 누적 징계로 관중석에 올라가 있었고 마철준 코치가 감독 역할을 대신했는데 그 보람의 순간을 단 1분만에 경험한 것이다.하지만 홈 팀 대구 FC는 포기하지 않고 3분 34초만에 1골을 따라붙었다. 오른쪽 프리킥 세트피스 기회에서 대구 FC도 교체 멤버 류재문의 헤더 패스를 받은 센터백 김강산이 헤더 골을 75분 36초에 뽑아낸 것이다.그로부터 5분 50초 뒤에 세징야의 오른발 직접 프리킥 골(81분 26초)까지 그림같이 들어갔으니 전석 매진을 기록한 대구 iM뱅크 파크 축구팬들의 함성 소리가 가을 하늘을 가득 수놓을 정도였다. 수원 삼성 블루윙즈 페널티 구역 반원 밖 세징야의 오른발 프리킥이 수원 삼성 골문 오른쪽 구석으로 들어가는 순간 김준홍 골키퍼도 꼼짝 못했다. 세징야는 이 동점골로 세 게임 연속골은 물론 다섯 게임 연속 공격 포인트 기록을 남겼다.후반 추가 시간 5분이 다 지날 때까지 더이상 골이 나오지 않아 2-2로 이 게임이 끝나는 바람에 K리그2 상위권 순위표는 1위 수원 삼성 블루윙즈(63점)를 멀리 두고 2위 싸움이 더욱 치열하게 남게 되었다. 다득점에서 조금 앞서있는 서울 E랜드(54점 54골)가 2위, 수원 FC(54점 53골)가 3위, 대구 FC(53점 57골)가 4위로 매우 촘촘하게 순위표를 이어가고 있는 중이다.이번 시즌 K리그2 최종 순위 2위까지는 다른 조건 없이 2027 시즌 K리그1으로 승격하기 때문에 11월로 이어지는 각 팀 세 게임씩 일정은 놓치지 말아야 할 빅 카드다.이제 수원 삼성 블루윙즈(1위)는 11월 8일(일) 오후 2시 용인 FC(10위)를 빅 버드로 불러들여 K리그2 우승 및 승격 확정 순간을 준비하며, 대구 FC(4위)는 7일(토) 오후 2시 성남 FC(12위)를 만나러 탄천 종합운동장으로 찾아가 다시 2위 자리를 노린다.(10월 31일 토요일 오후 4시 30분 대구 iM뱅크 파크)[골, 도움 기록 : 김강산(75분 36초,도움-이원우),(81분 26초) / 강현묵(45+1분 34초,도움-김민우), 김주찬(72분 2초,도움-이상민)]- 공식 관중 : 12,230명- 주심 : 박진호(4-5-1 감독 : 최성용)FW : 데커스(76분↔에드가)MF : 세라핌, 한국영(76분↔김대우),, 박세진(76분↔류재문), 고재현(58분↔박인혁)DF : 황인택(71분↔이림), 이원우, 김강산, 황재원GK : 한태희(4-4-2 코치 : 마철준)FW : 루이스, 강현묵(46분↔두비츠카스)MF : 르본(71분↔김주찬), 박현빈(88분↔임지훈), 김민우, 강성진(71분↔브루노 실바)DF : 이상민, 한현서, 모경빈, 이건희GK : 김준홍2 서울 E랜드 FC 29게임 54점 16승 6무 7패 54득점 36실점 +183 수원 FC 28게임 54점 15승 9무 4패 53득점 31실점 +225 부산 아이파크 29게임 48점 14승 6무 9패 47득점 37실점 +106 화성 FC 30게임 45점 12승 9무 9패 44득점 33실점 +117 충남아산 FC 28게임 39점 10승 9무 9패 41득점 33실점 +88 김포 FC 28게임 38점 9승 11무 8패 37득점 39실점 -29 경남 FC 29게임 38점 9승 11무 9패 33득점 34실점 -110 용인 FC 29게임 33점 7승 12무 10패 38득점 43실점 -511 충북청주 FC 29게임 32점 6승 14무 9패 35득점 47실점 -1212 성남 FC 28게임 31점 7승 10무 11패 30득점 37실점 -713 파주 프런티어 FC 28게임 31점 8승 7무 13패 27득점 34실점 -714 천안시티 FC 28게임 29점 6승 11무 11패 34득점 38실점 -415 안산 그리너스 29게임 25점 7승 4무 18패 33득점 56실점 -2316 전남 드래곤즈 28게임 24점 5승 9무 14패 33득점 50실점 -1717 김해 FC 28게임 17점 3승 8무 17패 24득점 57실점 -331위vs 용인 FC(H), 경남 FC(H), 전남 드래곤즈(A)2위 서울 E랜드 FC vs 전남 드래곤즈(H), 충남아산 FC(H), 경남 FC(A)3위 수원 FC vs 안산 그리너스(H), 경남 FC(H), 김포 FC(A), 충북청주 FC(H)4위vs 성남 FC(A), 김해 FC(H), 천안시티 FC(A)5위 부산 아이파크 vs 천안시티 FC(A), 충북청주 FC(H), 충남아산 FC(A)