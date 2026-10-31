아쉬운 무승부 속 빛난 '대전의 아들' 강윤성

대전하나시티즌 공식 홈페이지

대전하나시티즌 DF 강윤성아쉬운 무승부 속 '대전의 아들' 강윤성의 활약은 눈부셨다.황선홍 감독이 이끄는 대전하나시티즌은 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 34라운드 전북 현대와의 맞대결에서 0-0 무승부를 기록했다. 이로써 대전은 13승 11무 10패 승점 50점 3위, 전북은 12승 13무 9패 승점 49점 4위에 자리했다.극적으로 파이널A 막차에 탑승한 대전 입장에선 이번 경기서 승점 3을 얻으면 울산HD를 제치고 2위 자리까지 올라갈 수 있었기에 의지는 대단했다. 대전은 전반 초반 전북에 밀리는 그림만 제외하면 주도권을 확실하게 잡는 그림이었다.점유율은 43%로 밀렸으나 중앙선 위에서 전북을 주도하는 상황이었고, 위협적인 찬스도 마찬가지로 더 많이 생성했다. 키패스 횟수도 8-7이었으며 유효 슈팅 역시 1개 더 많이 날렸지만, 직전 경기 고베전과 마찬가지로 골 결정력이 발목을 잡았다.리그-챔피언스리그로 이어지는 빡빡한 일정 속 아쉬움이 가득한 결과를 받아 든 대전이지만, 그래도 성과는 있었다. 바로 '대전의 아들' 강윤성의 활약이다. 1997년생인 그는 갓 성인이 된 2016년부터 2018시즌까지 대전 유니폼을 입으며 퍼플 아레나를 누볐다.이후 제주로 이적한 강윤성은 김천 상무에서 병역 의무를 다 마친 2023년 6월, 여름 이적시장을 통해 화려하게 대전으로 복귀했다. 주전과 벤치를 오가며 팀에 보탬이 된 가운데 이번 시즌 출발은 그리 좋지 않았다.전반기 출전 횟수는 단 9회에 그쳤고, 선발 기회는 단 4번에 머물렀다. 하지만, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 이후 상황은 급변했다. 묵묵하게 땀을 흘리며 훈련한 강윤성은 중앙 미드필더·풀백을 오가며 황선홍 감독의 선택을 받았고, 최근 활약은 훌륭하다.국가대표 풀백 김문환이 부상으로 전력에서 이탈할 때는 우측 수비로 경기장에 나섰고, 최근 중앙 핵심 밥신이 부상으로 쓰러지자 수비형 미드필더로 완벽하게 변신했다. 이번 경기에서도 4-4-2 전형에서 김봉수와 함께 중원을 지킨 강윤성은 확실한 클래스를 보여줬다.전북이 강상윤·이영재·감보아 3명의 미드필더를 내세우며 2명에 불과한 대전 중원이 압도당할 수 있었지만, 전혀 아니었다. 김봉수가 빌드업 중심을 잡아주고 공수 전환을 해낸다면, 강윤성은 몸을 던지는 플레이와 인터셉트·커팅 능력으로 경기장 곳곳을 누볐다.공이 있는 곳이면 강윤성은 몸을 사리지 않는 플레이로 전북 공격을 막아냈다. 특히 전반 41분 이탈로가 좌측면을 빠르게 파고들 당시에는 깔끔한 태클로 드리블을 방어해 내는 장면은 이날 컨디션이 매우 좋았다는 것을 방증하는 장면 중 하나였다.물론 실수도 나오기도 했다. 후반 중반 넘어서는 이영재·강상윤의 패스 플레이에 단번에 벗겨지는 장면과 무리한 태클이 나오기도 했지만, 강윤성은 끝까지 흔들리지 않았다.후반 42분 이순민과 교체되며 나간 강윤성은 패스 성공률 86%·전진 패스 14회 성공·공중 경합 성공률 100%·팀 내 최다 태클 성공(4회)·클리어링 4회·팀 내 최다 볼 차단(4회)를 기록했다.비단 이번 경기뿐만이 아니다. 강윤성은 팀이 필요로 하는 포지션에서 '1인분' 이상 해주는 플레이를 통해 팬들에게 무한한 신뢰를 받고 있다. 또 쓴소리 역시 마다하지 않고 팀 안에서 연결고리 역할도 확실하게 해내며 대전의 상승세에 힘을 보태고 있다.한편, 아쉬운 무승부를 기록한 황선홍 감독은 "아쉬웠던 경기고, 챔피언스리그 준비도 해야 한다"라며 "전반전에 실수가 많았다. 후반에도 세밀함에서 아쉬움이 있었고, 주중 경기 여파가 있다고 생각한다. 최선을 다했다고 생각한다"라고 총평했다.대전은 짧은 휴식 후 일본으로 출국, 오는 3일 오후 7시 가시와 레이솔과 아시아 챔피언스리그 엘리트 리그 스테이지 4차전을 치른다.