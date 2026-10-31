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김영웅 두 번 죽인 방송 카메라... '표적' 관행 사라져야

김영웅 두 번 죽인 방송 카메라... '표적' 관행 사라져야

[2026 KBO리그] 플레이오프 4차전서 실수 장면 반복 재생 논란... 외국인 선수는 악플에 몸살

이준목(seaoflee)
26.10.31 16:04최종업데이트26.10.31 16:04
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29일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 플레이오프 3차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. 삼성 김영웅이 6회초 1사 1·2루에 간발의 차로 아웃되고 있다.
29일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 플레이오프 3차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. 삼성 김영웅이 6회초 1사 1·2루에 간발의 차로 아웃되고 있다.연합뉴스

프로야구 삼성 라이온즈가 플레이오프 4차전 역전패 이후 후폭풍에 시달리고 있다. 치명적인 실수로 패배의 빌미를 제공한 내야수 김영웅은 이후 방송 카메라의 집요한 클로즈업 표적이 되면서 곤욕스러운 상황에 놓였다. 또한 외국인선수 르윈 디아즈는 가족을 겨냥한 도를 넘은 악성 댓글에 고통을 호소하기도 했다. 이로 인해 특정 선수를 자극적인 여론몰이의 표적으로 삼는 관행에 대한 우려의 목소리가 커지고 있다.

삼성은 30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 '2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프' 4차전에서 홈팀 KIA 타이거즈에 2-4 역전패를 당했다.

이날 경기 전까지 2승 1패로 앞서있던 삼성은 4차전을 잡으면 한국시리즈 진출을 확정 짓는 상황이었다. 하지만 2-1로 앞서가던 7회말 수비 때 김영웅의 뼈아픈 수비 실수 하나가 치명타가 되어 역전패로 연결됐다.

1사 주자 없는 상황에서 KIA 김도영이 친 내야 땅볼을 3루수 김영웅이 다리 사이로 흘려보냈다. 김도영은 실책을 틈타 2루까지 진루했고, KIA는 하늘이 내려준 행운을 놓치지 않았다. 이어 해럴드 카스트로의 동점 적시타, 김선빈의 안타, 한준수와 하주석의 연속 1타점 적시타가 연달아 나오면서 3득점을 뽑아내 전세를 뒤집었다.

KIA는 마무리 전상현이 삼성 타선을 2이닝간 틀어막으며 두 점 차 리드를 끝까지 지켰다. 승부를 2승 2패 원점으로 돌린 KIA는 결국 플레이오프 최종 5차전까지 끌고 가는데 성공했다. 김영웅의 실책 하나가 이날 승부의 전환점이 된 셈이다.

이해하기 어려운 방송사의 클로즈업

문제는 이날 경기 중계를 맡은 방송사인 MBC스포츠플러스의 행태였다. 방송은 실책을 저지른 당사자인 김영웅의 모습을 반복해서 집중적으로 노출 하기 시작했다.

보통 프로야구 중계는 한 방송사가 카메라와 현장 제작을 맡으면, 나머지 스포츠 케이블 방송사들은 그 송출 장면을 받아서 내보내는 방식으로 진행된다. 방송은 김영웅의 실수 장면을 여러 차례 리플레이를 하는가 하면, 경기 상황이 변할 때마다 김영웅의 상기된 표정을 실시간으로 계속 클로즈업했다.

경기 흐름상 중요한 장면이었기에 한두 번은 그럴 수 있지만, 나중에는 시청자들도 보기 불편하다는 의견이 나올 정도로 거듭됐다. 이는 실수를 저지른 특정 선수를 부각시켜서 두 번 죽이는 행위일 뿐 아니라, 자칫 집중적인 마녀사냥의 표적이 될 수 있기에 더욱 위험천만했다.

급기야 이날 SBS스포츠의 중계를 맡은 정우영 캐스터마저 "실책한 선수들을 집중적으로 비추는 문화는 없어졌으면 좋겠다. 실수를 하면서 선수가 성장하는 건데 보기 불편하다"고 뼈있는 일침을 날라기도 했다. 타 방송사 캐스터가 동종업계인 다른 방송사의 중계를 이렇게 대놓고 비판하는 경우는 보기 드문 장면이었다.

그만큼 해당 방송사의 카메라 워킹과 리플레이에선 선수의 인격과 감정에 대한 최소한의 배려나 존중이 느껴지지 않았다. 많은 누리꾼들도 정우영 캐스터의 지적에 공감하며 방송사에 대한 비판의 목소리를 냈다. 김영웅은 경기가 결국 패배로 끝난 후 자책감에 눈물까지 쏟은 것으로 알려졌다.

삼성 디아즈가 분노한 까닭

지난 29일 전남광주통합특별시 광주기아챔피언스필드에서 열린 2026 프로야구 플레이오프 3차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기. 1회초 2사 1루에서 삼성 디아즈가 홈런을 치고 그라운드를 돌고 있다.
지난 29일 전남광주통합특별시 광주기아챔피언스필드에서 열린 2026 프로야구 플레이오프 3차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기. 1회초 2사 1루에서 삼성 디아즈가 홈런을 치고 그라운드를 돌고 있다.연합뉴스

그런가 하면 삼성의 외국인 타자 디아즈는 경기 패배 이후 자신과 가족들을 비난하는 악성 댓글에 분노를 표출했다. 이날 디아즈는 4번 타자겸 1루수로 선발 출전했으나, KIA 타이거즈 마운드를 상대로 4타수 무안타(2삼진) 로 침묵했다. 5회 수비에서는 아쉬운 포구 실책까지 저질렀다.

경기 후 디아즈의 SNS에 또다시 악플이 쏟아졌다. 선수 본인만이 아니라 아내를 향한 인신공격과 저주까지 퍼붓는 댓글도 있었다. 이에 격분한 디아즈는 SNS에 "비록 여러분이 작년만큼 저를 좋아하지 않고 작년처럼 저를 응원해주지 않는다고 해도 제가 하고 싶은 말은 하는 게 맞다고 생각한다"라며 작심발언을 터뜨렸다.

디아즈는 "여러분은 제가 이 세상에서 만난 사람들 중 가장 위선적인 사람들이다. 여러분은 올해 제 가족에게 너무나도 큰 상처와 피해를 줬다. 제 가족을 향해 온갖 저주와 악담을 퍼부었고 그러는 와중에 제 가족들은 건강까지 나빠졌다"면서 " 앞으로 저에게 그 어떤 것도 요구하지 말아달라. 하루도 일이 뜻대로 풀리지 않으면 여러분은 저를 십자가에 못 박듯 비난하고 저주한다. 저의 가족들을 저주하고 공격하는 일이 없었으면 하며 이번이 마지막일 것"라며 법적 대응까지 예고했다.

디아즈는 올 시즌 KBO리그 전 경기(144경기)출전해 타율 .305(541타수 165안타) 26홈런 129타점 OPS .894의 성적을 남겼다. 50홈런을 터뜨리며 홈런왕에 등극했던 지난해 만큼은 아니지만, 올해도 중심 타자로서 역할을 충분히 했다는 평가를 받았다.

하지만 이번 플레이오프 4경기에서 .214(14타수 3안타) 2홈런 4타점 2득점으로 다소 아쉬운 모습을 기록 중이고, 수비에서도 다소 부진한 모습을 보이자 또다시 악플이 날아들었다. 디아즈는 이미 지난해부터 자신과 아내를 향한 악플로 인하여 여러 차례 고통을 호소한 바 있다.

프로야구가 최근 높은 인기를 누리고 있고, 한국시리즈 진출이 걸린 중요한 시리즈인 만큼 특정 선수들의 활약 여부가 대중적 관심과 평가를 받는 것은 당연하다. 하지만 선수도 인간이고 때로는 못하거나 실수를 할 수도 있다. 선수의 감정과 인격을 잔혹하게 짓밟고, 반복해서 조롱하는 것은 어떤 이유에서든 정당화 될 수 없다. 방송의 편집도, 야구팬들이 비판할 자유도, 최소한 정상적인 상식의 범주 안에서 이루어져야 한다. 특정 선수를 표적 삼아 집단적으로 조리돌림하는 잘못된 관행이 사라져야 하는 이유다.

삼성은 11월 1일 홈구장인 대구삼성라이온즈파크에서 한국시리즈 진출 티켓을 놓고 PO 5차전을 치른다. 과연 4차전 역전패의 후유증 속에, 김영웅과 디아즈가 5차전에서 어떤 모습을 보여줄지도 관심이 모아지고 있다.

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김영웅 디아즈 삼성 플레이오프

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