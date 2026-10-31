김영웅 두 번 죽인 방송 카메라... '표적' 관행 사라져야

연합뉴스

지난 29일 전남광주통합특별시 광주기아챔피언스필드에서 열린 2026 프로야구 플레이오프 3차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기. 1회초 2사 1루에서 삼성 디아즈가 홈런을 치고 그라운드를 돌고 있다.그런가 하면 삼성의 외국인 타자 디아즈는 경기 패배 이후 자신과 가족들을 비난하는 악성 댓글에 분노를 표출했다. 이날 디아즈는 4번 타자겸 1루수로 선발 출전했으나, KIA 타이거즈 마운드를 상대로 4타수 무안타(2삼진) 로 침묵했다. 5회 수비에서는 아쉬운 포구 실책까지 저질렀다.경기 후 디아즈의 SNS에 또다시 악플이 쏟아졌다. 선수 본인만이 아니라 아내를 향한 인신공격과 저주까지 퍼붓는 댓글도 있었다. 이에 격분한 디아즈는 SNS에 "비록 여러분이 작년만큼 저를 좋아하지 않고 작년처럼 저를 응원해주지 않는다고 해도 제가 하고 싶은 말은 하는 게 맞다고 생각한다"라며 작심발언을 터뜨렸다.디아즈는 "여러분은 제가 이 세상에서 만난 사람들 중 가장 위선적인 사람들이다. 여러분은 올해 제 가족에게 너무나도 큰 상처와 피해를 줬다. 제 가족을 향해 온갖 저주와 악담을 퍼부었고 그러는 와중에 제 가족들은 건강까지 나빠졌다"면서 " 앞으로 저에게 그 어떤 것도 요구하지 말아달라. 하루도 일이 뜻대로 풀리지 않으면 여러분은 저를 십자가에 못 박듯 비난하고 저주한다. 저의 가족들을 저주하고 공격하는 일이 없었으면 하며 이번이 마지막일 것"라며 법적 대응까지 예고했다.디아즈는 올 시즌 KBO리그 전 경기(144경기)출전해 타율 .305(541타수 165안타) 26홈런 129타점 OPS .894의 성적을 남겼다. 50홈런을 터뜨리며 홈런왕에 등극했던 지난해 만큼은 아니지만, 올해도 중심 타자로서 역할을 충분히 했다는 평가를 받았다.하지만 이번 플레이오프 4경기에서 .214(14타수 3안타) 2홈런 4타점 2득점으로 다소 아쉬운 모습을 기록 중이고, 수비에서도 다소 부진한 모습을 보이자 또다시 악플이 날아들었다. 디아즈는 이미 지난해부터 자신과 아내를 향한 악플로 인하여 여러 차례 고통을 호소한 바 있다.프로야구가 최근 높은 인기를 누리고 있고, 한국시리즈 진출이 걸린 중요한 시리즈인 만큼 특정 선수들의 활약 여부가 대중적 관심과 평가를 받는 것은 당연하다. 하지만 선수도 인간이고 때로는 못하거나 실수를 할 수도 있다. 선수의 감정과 인격을 잔혹하게 짓밟고, 반복해서 조롱하는 것은 어떤 이유에서든 정당화 될 수 없다. 방송의 편집도, 야구팬들이 비판할 자유도, 최소한 정상적인 상식의 범주 안에서 이루어져야 한다. 특정 선수를 표적 삼아 집단적으로 조리돌림하는 잘못된 관행이 사라져야 하는 이유다.삼성은 11월 1일 홈구장인 대구삼성라이온즈파크에서 한국시리즈 진출 티켓을 놓고 PO 5차전을 치른다. 과연 4차전 역전패의 후유증 속에, 김영웅과 디아즈가 5차전에서 어떤 모습을 보여줄지도 관심이 모아지고 있다.