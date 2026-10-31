전주원-박정은-최윤아, 여성 감독 3인 중 누가 웃을까

연합뉴스

27일 서울 강남구 호텔리베라에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 개막 미디어데이에서 각 구단 감독들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이상범 하나은행 감독, 하상윤 삼성생명 감독, 김완수 KB스타즈 감독, 전주원 우리은행 감독, 최윤아 신한은행 감독, 박정은 BNK썸 감독.2026~2027 여자프로농구(WKBL)가 11월 1일 청주 KB스타즈와 부산 BNK의 개막전으로 막을 올린다. 이번 시즌의 관전포인트 중 하나는 '여성 감독들의 경쟁'이다. 현재 프로농구 6개구단 중 절반에 이르는 3개 구단이 여성 감독들에게 지휘봉을 맡겼다. 이는 1998년 여자프로농구 출범 이후 가장 많은 숫자다.전주원 아산 우리은행 감독, 최윤아 인천 신한은행 감독, 박정은 부산 비엔케이 BNK 감독이 여성 지도자들의 자존심을 걸고 선의의 경쟁을 펼친다. 모두 현역 시절부터 프로 무대에서 인기와 실력을 겸비한 스타플레이어로 활약했던 '여자농구 레전드'들이라는 공통점이 있다.그동안 WKBL에서는 여성 스포츠임에도 여성 감독의 비중이 매우 적었고, 성공 사례도 드물었다. 여자프로농구 출범 28년간 여성 감독을 모두 합쳐도 단 5명에 불과하다. 그중 2020년대 이전까지는 2명 뿐이었다.여자프로농구에서 여성 감독이 최초로 지휘봉을 잡았던 것은 2004년 천안 국민은행(현 청주 KB)의 감독대행을 잠시 맡았던 유영주 감독이다. 2012년에 구리 KDB생명 위너스(해체)가 이옥자 감독에게 지휘봉을 맡기며 정식 여성 감독 1호가 탄생했다.2019년에는 유영주 감독이 당시 신생구단 부산 BNK 썸의 창단 감독으로 선임되면서 2호에 등극했다. 당시 BNK는 유영주 감독 외에도 최윤아, 변연하, 양지희 코치를 영입하며 WKBL 사상 최초로 코칭스태프를 전원 여성으로 구성한 바 있다. 하지만 이옥자 감독과 유영주 감독은 모두 성적부진으로 계약기간을 완주하지 못하고 지휘봉을 내려놓으며 프로무대에서 성공을 거두지는 못했다.유영주 감독에 이어 BNK의 지휘봉을 물려받은 박정은 감독은 역대 3호이자 최초로 여성 감독의 지도력을 바라보는 농구계의 편견을 극복해낸 인물로 꼽힌다. 박 감독은 2021-22시즌 4위로 BNK 창단 최초이자 여성 감독 첫 PO진출을 이끌었다. 2022-23시즌에는 정규리그 2위로 구단 역사상 최초의 PO 승리와 챔프전 진출을 달성했다.2024-25시즌에는 2년만에 복귀한 챔프전에서 강력한 우승후보인 우리은행을 꺾고 마침내 정상까지 올랐다. 이로서 박정은 감독은 '여성 감독 최초의 챔피언결정전 우승'이자 '선수와 감독으로 프로무대에 모두 우승을 달성한 최초의 여성 농구인'이라는 위업을 달성했다. 박 감독은 재계약을 거쳐 올시즌까지 무려 6년째 BNK의 지휘봉을 잡으며 최장수 여성 프로 감독이라는 역사를 써내려가고 있다.박정은 감독의 성공사례 이후 여성 지도자의 역량을 바라보는 인식도 많이 달라졌다. 인천 신한은행이 2025-26시즌을 앞두고 구단의 '원클럽우먼'출신인 최윤아 감독을 역대 4호 사령탑으로 선임했다. 그리고 올시즌에는 전주원 감독이 위성우 전 감독의 뒤를 이어 우리은행의 코치에서 사령탑으로 승격하면서 5호 여성감독이 됐다. 2020년대 이후 최근 5시즌 사이에만 3명의 여성 감독이 등장했다.공교롭게도 여성 감독 3인이 이끄는 소속팀들의 지난 시즌 성적은 나란히 하위권인 리그 4,5,6위(우리은행-BNK-신한은행)에 그쳤다. 특히 박정은 감독과 최윤아 감독은 지난 시즌 플레이오프 진출조차 실패했다. 그만큼 올시즌에는 성과로 보여줘야한다는 부담이 클 수밖에 없다.기대감도 높아졌다. 전주원 신임감독 체제로 첫 시즌을 맞이하는 우리은행은 기존의 에이스이자 득점왕 김단비가 건재하고, FA(자유계약선수)로 국가대표 간판슈터 강이슬을 영입하며 강력한 원투펀치를 구축했다. 여기에 국가대표 출신 포워드 이명관도 건재하다. 아시아쿼터 장신포워드 후지모토 마코와, 공수 겸장 가드로 평가받는 카타야마 나나 듀오는 기대를 받고 있는 뉴페이스다.'무늬만 초보감독'인 전주원 감독은 프로사령탑 데뷔는 현역 여성 감독 중 가장 늦었지만, 나이와 지도자 경력은 사실상 최고참이다. 전 감독은 위성우 전 감독을 보좌하며 우리은행의 최전성기를 이끌었고, 2020 도쿄올림픽에서는 국가대표 감독까지 역임했을 만큼 이미 준비된 지도자로 꼽힌다. 우리은행은 지난 박신자컵에서 준우승을 달성하며 만만치 않은 전력을 증명했다. 다음 시즌 WKBL에서는 KB와 함께 패권을 다툴 강력한 '양강'으로 꼽히고 있다.전 감독은 미디어데이에서 "코치와 감독은 너무 다르더라. 책임져야 할 것이 많아 자리의 무게가 무겁게 다가온다"면서도 "선수들이 감독을 믿고 열심히 잘 따라와 주고 있다. 초보 감독이지만 다른 감독님들께 잘 배우며 나아가겠다"고 도전장을 던졌다.박정은 감독이 이끄는 BNK는 두터운 선수층이 최대 강점이다. 비시즌 최이샘을 트레이드로 데려왔고, 아시아쿼터 빅맨 타니무라 리카를 영입하여 취약포지션을 확실하게 보강했다. 안혜지, 이소희, 박혜진, 김소니아, 최이샘으로 구성된 국내 주전 라인업에, 타니무라, 바네사로 이어지 아시아쿼터 라인, 변소정-김민아의 식스맨까지, 가용자원에서는 오히려 KB와 우리은행을 능가한다는 평가다.하지만 타니무라는 부상 전력과 1년 공백기로 인하여 정상 컨디션에 물음표가 붙어있다. 박정은 감독은 인게임 조정능력이 뛰어나다는 강점이 있지만, 주전 의존도가 높다는 단점으로 인하여 장기레이스에 다소 약한 모습을 보였다. 최근 몇 년 간 BNK의 성적이 시즌마다 챔프전과 플레이오프 탈락을 넘나들며 롤러코스터 행보를 보인 이유였다. 올시즌은 정규시즌이 7라운드로 늘어나며 로테이션과 벤치 활용능력의 중요성이 더욱 높아졌다는게 변수다.박정은 감독은 "내가 생각해도 선수층은 우리 팀이 제일 나은 것 같다"고 자신감을 감추지 않았다. 이어 "2년 전만 해도 여성 감독이 혼자라서 외로웠다. 이제는 여성 지도자들이 늘어나서 기쁘다. 앞으로도 여자농구에서 여성 감독들이 계속 승승장구했으면 좋겠다"는 바람을 드러냈다.최윤아 감독이 이끄는 신한은행은 하위권 탈출이 시급하다. 최 감독은 부임 첫 시즌 최하위의 아픔을 딛고 사령탑으로서 첫 봄농구에 도전하고 있다. 첫 시즌에 비하면 전력보강 요소가 확실하다. 아시아쿼터 새 얼굴 중 최고의 선수로 평가받는 노구치 사쿠라를 영입했다. 신인 1순위로 가네다 마나를 지명하면서 로스터의 무게가 확연히 높아졌다는 평가다. 다만 팀에 확실한 슈터가 없고 수비력에 기복이 심하다는 약점을 어떻게 극복하느냐가 관건이다.최윤아 감독은 "우리가 하위권으로 평가받았는데 뚜껑은 열어봐야 안다. 모두의 예상을 뒤엎는 시즌을 보내고 싶다. 올시즌에는 초반부터 다른 팀에게 고춧가루를 뿌릴 수 있도록 노력하겠다"고 출사표를 던졌다.올시즌 첫 여성 감독들의 맞대결은 11월 4일 인천에서 열리는 신한은행과 우리은행의 맞대결이다. 신한은행 시절 코치와 선수로 인연을 맺었던 전주원 감독과 최윤아 감독이 동등한 사령탑의 입장에서 만나는 첫 사제대결이다.7일에는 부산에서 박정은 감독의 BNK와 최윤아 감독의 신한은행이 격돌한다. 지난 시즌에는 박정은 감독이 최윤아 감독과의 맞대결에서 5승 1패로 확고한 우위를 점한 바 있다. 이어 13일에는 아산에서 전주원 감독과 박정은 감독의 첫 맞대결이 펼쳐진다.