선납금 1300만 원... 기자가 추적한 K-어업의 민낯

▲<뉴스타파> '[K-어업의 브로커들] ③“선원이 도망가면 돈을 번다”…수협의 ‘을’이 ‘갑’이 된 비결'의 한 장면 뉴스타파

- 이탈보증금라는 게 있잖아요. 계약 기간을 못 채우면 보증금 못 받는 것 아닌가요?



"네 맞아요. 일하다 다쳐서 본국으로 돌아갔는데, 산재 보상금으로 이탈 보증금과 그 보증금 때문에 낸 대출 이자를 갚았다는 분도 있어요. 선원 입장에서는 일이 아무리 힘들거나, 맞거나, 월급을 못 받아도 보증금을 날리게 되니 웬만하면 참을 수밖에 없어요. 그래서 제도상 이탈 보증금은 강제 노동을 부추기는 장치라고 봅니다."



- 불법인데, 왜 지속되는 거죠?



"불법을 대놓고 저지를 수 있는 건 이탈 보증금을 한국이 아니라 인도네시아 현지 송출업체가 걷기 때문인 것 같아요. 해수부는 이 돈을 인도네시아 은행에서 빚을 내 마련하는 만큼 인도네시아에서 일어나는 일이라 조사할 권한이 없다, 권한 밖이라고 해요. 그런데 취재해 보니 한국 송입업체 직원도, 현지 송출업체 직원도 인터뷰에서 이 불법 이탈 보증금을 한국 업체와 현지 업체가 나눠 갖는다고 했어요. 정부 위탁 사업에서 벌어진 것이니, 권한을 행사해야 하는 것 아닌가요?



권한이 실제로 없다 해도 조사할 방법은 있어요. 현지 인도네시아 정부에 협조를 요청할 수도 있고요. 2021년에 한국 해수부와 인도네시아 해수부가 어선원 송출·관리 시스템 개선을 위한 MOU를 맺었어요. 협업의 틀이 이미 마련돼 있는데, 이런 의혹을 공동 조사하는 등 실질적인 협업이 가능하지 않을까요?"



- 송입 업체 직원에게 증언 받는 게 힘들었을 것 같은데.



"이분들을 찾는 것도, 이야기해 달라고 설득하는 것도 굉장히 힘들었어요. 저희와 인터뷰했다는 게 발각되면 일자리가 위태로워지는 상황이거든요. 그래도 이 시스템이 꼭 변해야 한다고 생각해 취재에 응해 줬어요. 기사가 나간 뒤에는 저희가 인터뷰한 제보자들과 같은 문제의식을 가진 내부자가 더 많다는 걸 알게 됐어요. 얼마 전 국정감사 때 송입 업체 직원들 단체가 정부와 국회가 이 시스템 개혁에 나서야 한다는 입장문을 국회의원실에 보냈더라고요. 저도 전달받아 봤는데 너무 좋았어요."



- 인터뷰 중에 가장 의미 있는 부분이 뭐였나요?



"국내 송입업체 직원인 제보자 한 분이 인터뷰에서 '한국인들도 앞다투어 일하고 싶은 좋은 노동 환경이 갖춰져 있다면 외국인들이 왜 이탈하겠느냐, 이탈할 이유가 없다. 보다 보면 선원들이 이탈하는 배가 유독 있다. 그런 곳에는 선원을 공급하지 않아야 하는데, 가면 선원들이 너무 힘들어한다'고 했어요. 작정하고 이탈하는 경우는 많지 않다는 거예요. 성실하게 일했는데도 노동 환경이 너무 힘들어 살려고 배를 떠난다는 거죠. 그렇게 본국으로 돌아가거나 미등록 외국인이 되는 위험을 감수하는 거예요. 제보자분의 요지는 노동 환경이 너무 힘들어 도망가는 것이고, 그래서 한국인 청년들도 어업을 안 하려 한다는 거예요. 외국인 선원의 인권만 중요하다는 게 아니라 우리나라 어업 현장이 개선돼야 한다는 거죠. 배 숫자를 줄여 배가 대형화되고, 쉴 곳이 마련되고, 교대로 일할 수 있는 환경이 만들어져야 한다는 거예요."



- 어선원 채용과 관리를 담당하는 수협중앙회와 민간 송입업체 간의 관계, 송입업체가 다시 갑이 되는 '다단계 착취' 구조의 문제점을 짚으셨어요.



"수협은 크게 두 가지 입장을 가지고 있어요. 첫째는 저희가 수협이 송입업체를 착취하는 계약 내용을 비판했잖아요. 송입업체가 착취적인 계약 속에서 일하게 되니, 더 취약한 송출업체와 선원에게 착취가 이어져 비용과 갑질이 넘어가는 구조예요. 그런데 이를 비판하자 수협은 결국 민간 송입·송출업체의 문제라며 제재를 강화하겠다는 입장을 밝혔어요. 이 방식에 대해 수협과 해수부가 같은 인식을 갖고 있더라고요. 둘째는 이탈 보증금 같은 불법은 현지 송출국에서 일어나는 일이라 자기들 책임이 아니라는 거예요. 송출국 정부에 현지 관리를 똑바로 하라고 여러 차례 의견을 밝혔다고 해요."



- 마지막으로 한마디해 주세요.



"이 시스템에 대해서는 국가인권위원회, 국민권익위원회, 심지어 해수부 스스로도 위험성을 여러 차례 지적했어요. 이제는 개혁을 위한 공론화가 필요하고, 외국인 어선원들이 이탈하는 근본적인 이유가 개선됐으면 좋겠습니다. 앞으로도 변화가 생길 때까지 취재하겠습니다."

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