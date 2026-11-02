선납금 1300만 원... 기자가 추적한 K-어업의 민낯

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김지윤 뉴스타파 기자김지윤 제공
- 인도네시아 현지 독립 언론 자링(Jaring.id), 글로벌 비영리단체 환경정의재단(EJF) 등과 함께 했잖아요. 어땠나요?
"함께 협업한 인도네시아 기자들이 선원분들의 모국어 통역 등 제가 못하는 부분을 많이 도와줬어요. 외국인인 저희가 접촉하기 힘든 취재원과 현지 자료도 많이 찾아 줬고, 인터뷰도 많은 도움을 받았습니다."
- 농촌 이주 노동자와 어촌 이주 노동자의 입국에 차이가 있나요?
"사업장에 따라 달라지는 게 아니라, 비자 종류에 따라 들어올 때 부담하는 비용과 필수 교육 조건이 달라요. 어업 종사자는 배 크기에 따라 나뉘어요. 20톤 이하의 작은 배, 예를 들면 드라마 <폭싹 속았수다>에서 배우 박보검씨가 타는 배는 고용노동부가 관리하는 고용허가제, E-9 비자로 들어와요. 이분들은 배를 탈 수도 있고 농촌에서 일할 수도 있어요. 하지만 저희가 취재한 분들은 20톤 이상의 큰 어선을 타는 사람들로, 해양수산부가 주는 선원 비자 E-10을 받고 들어와요. 아예 시스템이 다른 거예요.
E-9 비자는 고용노동부 산하 산업인력공단이 노동자를 보내는 외국 정부들과 직접 프로그램을 구축해 '정부 대 정부'로 인력을 데려오는 시스템이에요. 그래서 비용이 저렴한 대신 한국에 오기까지 시간이 좀 걸려요. 여기도 중간에 브로커가 끼어 불법 수수료를 받는 경우가 있지만, 이번에 취재한 선원분들보다는 (불법 수수료가) 적은 것으로 알아요. 이번에 취재한 시스템은 해수부가 수협에 위탁하고, 수협이 다시 국내 민간 업체에 재위탁한 구조예요. 이 민간 업체가 송출국의 민간 업체와 '민간 대 민간'으로 선원을 데려오다 보니 중간에 수수료가 엄청 붙고, 그래서 많이 비싸요."
- 이주 노동자 섭외를 하기가 어렵진 않았나요?
"선원분들을 직접 섭외하기는 힘들어요. 연락이 잘 안 되거든요. 배를 한 번 타고 나가면 거의 20일 넘게 인터넷이나 전화가 잘 안 되는 먼바다로 나가고, 잠깐 인터넷을 하더라도 시간이 많지 않아요. 그래서 협업했던 환경정의재단을 통해 최근에 본국으로 돌아간 분들을 소개받았어요."
- 이주노동자가 한국 들어올 때 천만 원 넘게 선납금으로 냈다는 내용도 담겼는데, 불법 아닌가요?
"저희 보도 1편에 나오는 인도네시아 선원 부디씨는 선납금 1300만 원을 내고 오셨어요. 이 중에는 합법인 비용도 있어요. 해수부와 수협이 허용하는 공식 수수료 상한이 600만 원(4900달러) 정도인데, 상세 내역 중에는 선원이 부담하면 불법인 항목도 있긴 하지만 이 600만 원은 합법이에요. 문제는 나머지 700만 원이 불법 이탈 보증금이라는 거예요."
- 600만 원은 뭔가요.
"600만 원은 인도네시아에서 한국으로 들어오기까지 드는 실제 비용과 수수료예요. 항공료, 건강검진, 업무 교육비, 한국어 교육비 같은 항목이고, 송출 업체와 국내 송입 업체에 내는 수수료도 포함돼 있어요. 우리나라에서도 600만 원은 작은 돈이 아니지만, 인도네시아에서는 엄청나게 큰돈이에요. 인도네시아 최저임금을 한 푼도 안 쓰고 2년을 꼬박 모아야 한국 돈 600만 원이 돼요. 한국인이 외국에서 취업하려고 최저임금 2년 치, 1억 원 넘게 내는 것과 같아요. 이 정도를 내는 게 합리적일까요? 게다가 이번 취재를 하면서 올해 한국에 들어온 선원 1천여 명의 수수료 상세 내역이 적힌 문서를 분석해 보니, 수협이 정한 상한보다 더 많이 내는 경우도 많았어요. 제대로 관리되지 않는 부분이 많이 보였어요."
- 적지 않은 돈인데도 이주노동자들이 지급하고 들어오는 이유가 뭘까요?
"계약 기간을 다 채우면 손익분기점을 넘길 수 있어요. 최대 계약 기간이 4년 10개월이거든요. 그런데 국회를 통해 외국인 어선원의 근속 기간을 받아 봤더니, 작년 기준으로 4년을 넘기는 사람이 전체의 8%밖에 안 됐어요. 이유는 여러 가지가 있대요. 다쳐서 계약을 다 못 채우는 경우도 있고, 임금 체불이 계속돼 이탈하는 사례도 있다고 해요. 일이 너무 힘들어 사업장을 바꿔 달라고 했다가 해결이 안 되니 참다 참다 이탈하는 경우도 있고요. 임금 체불이나 폭력에 항의했다가 해고당하는 경우도 있대요."
"이탈 보증금은 강제 노동을 부추기는 장치"