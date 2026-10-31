러 아이스하키 국제대회 출전 허용... 우크라 "깊은 분노"

스포츠중재재판소(CAS)가 러시아 아이스하키 대표팀의 국제대회 출전을 허용하라고 판결했다.CAS는 30일(현지시각) 러시아아이스하키연맹(RIHF)이 제기한 항소를 받아들여 2026-2027시즌 국제아이스하키연맹(IIHF)이 주관하는 대회에 러시아 대표팀의 출전을 허용하라고 명령했다.앞서 IIHF는 "안전, 보안 및 기타 우려"를 이유로 러시아 대표팀의 출전 자격을 박탈했으나, CAS는 "충분한 근거가 없다"라고 지적했다. 다만 러시아 국기 및 국가 사용 여부는 이번 판결에 포함되지 않았다.이로써 러시아는 2027년 남녀 아이스하키 세계선수권대회, 18세 이하 남녀 세계선수권대회, 세계주니어선수권대회 등에 출전할 수 있게 됐다.IIHF는 "이번 판결에 동의할 수 없다"라며 "러시아 대표팀의 출전을 금지한 것은 다른 모든 참가자의 안전과 생명을 보호하고, 대회의 공정성과 건전성을 유지하는 데 필요했다"라고 비판했다.그러면서 "CAS의 권위를 존중하며 판결을 이행하겠지만, 우리의 결정에 바탕이 됐던 우려가 해소되는 것은 아니다"라고 덧붙였다.러시아의 침공으로 전쟁 중인 우크라이나는 강하게 반발했다. 우크라이나아이스하키연맹(FHU)은 성명을 내고 "전쟁이 한창 벌어지고 있는 지금 이 판결에 깊은 분노를 표한다"라고 반발했다.우크라이나 아이스하키 대표팀은 내년 5월 독일에서 열리는 남자 세계선수권대회에서 러시아 대표팀과 만날 가능성도 있다.개최국 독일도 "러시아 대표팀의 국제 아이스하키 대회 복귀를 거부하는 우리의 입장은 변함없다"라며 "이번 판결은 개최국인 우리에게 안보, 정치, 경제적으로 중대한 영향을 미칠 것"이라고 항의했다.반면에 러시아 측은 "CAS의 판결을 환영한다"라며 "러시아 대표팀의 원활한 대회 출전을 위해 IIHF와 기꺼이 협력할 것"이라는 입장을 밝혔다.러시아와 벨라루스는 2022년 우크라이나 침공으로 주요 스포츠 국제대회에서 퇴출당했다. 아이스하키를 포함한 단체 종목 출전이 금지됐고, 개인 선수들은 중립 자격으로 출전했다. 하지만 메달을 따도 국기를 펼칠 수 없고, 국가 연주도 허용되지 않았다.그러나 최근 들어 스포츠계에서는 러시아의 국제대회 출전 징계를 완화하거나 해제하는 움직임이 이어지고 있다.국제올림픽위원회(IOC)는 지난 7월 러시아올림픽위원회(ROC)에 대한 자격 정지를 잠정 해제했고, 국제패럴림픽위원회(IPC)도 러시아패럴림픽위원회에(RPC)에 같은 결정을 내린 바 있다.또한 국제역도연맹(IWF)은 2030년 세계역도선수권대회 개최지로 러시아 수도 모스크바를 선정하기도 했다.