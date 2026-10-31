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옥타곤 복귀 이정영, 은퇴 앞둔 이로사 잡고 반등할까

옥타곤 복귀 이정영, 은퇴 앞둔 이로사 잡고 반등할까

커리어 첫 2연패 딛고 UFC 2승 도전... 긴 리치와 서브미션 갖춘 베테랑이 마지막 상대

김종수(oetet)
26.10.31 11:40최종업데이트26.10.31 11:40
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이정영은 이번 경기를 통해 2연패를 끊겠다는 각오다.
이정영은 이번 경기를 통해 2연패를 끊겠다는 각오다.UFC 제공

'코리안 타이거' 이정영(30)이 커리어 첫 2연패를 딛고 다시 옥타곤에 오른다.

상대는 UFC에서 오랜 기간 활동한 베테랑 '주시 J' 줄리안 이로사(37, 미국)다. 이로사는 이번 경기를 마지막으로 현역에서 은퇴하겠다고 선언했다. 한 선수에게는 다시 출발하기 위한 복귀전이고, 다른 선수에게는 긴 선수 생활을 마무리하는 마지막 승부다.

ROAD TO UFC 시즌 1 페더급(65.8㎏) 우승자 출신 이정영은 오는 11월 1일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 UFC 파이트 나이트 '모이카노 vs 놀란' 언더카드에서 이로사와 맞붙는다.

2025년 5월 다니엘 산토스전 이후 약 1년 6개월 만의 복귀다. 이정영은 UFC 데뷔전에서 블레이크 빌더를 꺾었지만, 이후 하이더 아밀과 다니엘 산토스에게 연달아 패했다. 이번에는 자신의 UFC 두 번째 승리와 연패 탈출을 동시에 노린다.

이정영은 UFC와의 인터뷰를 통해 "당시에는 2연패를 당할 것이라고 생각하지 못했지만, 패배를 통해 많은 것을 느끼고 깨달았다"고 밝혔다. 이제는 패배를 반복하지 않겠다는 각오다.

반면 이로사는 이번 경기가 자신의 마지막 옥타곤 출전이라고 못 박았다. 두 선수 모두 승리가 절실하지만, 이번 경기를 바라보는 이유와 상황은 서로 다르다.

이정영은 타격과 그래플링의 밸런스가 좋은 파이터다.
이정영은 타격과 그래플링의 밸런스가 좋은 파이터다.UFC 제공

자신감 되찾아야 하는 이정영... 타격과 주짓수 모두 활용해야

이정영은 ROAD TO UFC 우승을 통해 UFC에 입성한 페더급 기대주다. 아시아 무대에서 쌓은 경쟁력을 바탕으로 UFC 진출에 성공했고, 데뷔전에서는 빌더를 상대로 판정승을 거뒀다. 당시 이정영은 자신의 타격을 활용해 거리를 조절하면서 상대의 공격에 대응했다. UFC에서도 통할 수 있는 경기 운영 능력을 보여줬다.

그러나 두 번째 경기에서 아밀에게 1라운드 TKO패를 당하면서 상승세가 꺾였다. 이어 산토스와의 경기에서도 판정패했다. 두 경기 모두 원하는 흐름으로 경기를 풀어가지 못했다. 특히 상대의 압박을 받는 상황에서 자신의 공격을 충분히 연결하지 못했고, 경기 주도권을 빼앗긴 채 싸워야 했다.

이정영의 장점은 한 가지 기술에 의존하지 않는 웰라운드 능력이다. 통산 11승 가운데 4승은 KO·TKO, 3승은 서브미션으로 거뒀다. 타격으로 상대를 끝낼 수 있고, 그라운드에서도 마무리 기술을 갖췄다. 브라질리언 주짓수 블랙벨트라는 배경도 있다. 상대가 타격을 피하려고 거리를 좁히거나 클린치에 들어오면 그래플링으로 대응할 수 있다는 점은 이로사전에서 활용할 만한 무기다.

다만 이번 경기에서 이정영이 가장 먼저 신경 써야 할 부분은 상대의 공격을 받아내는 방식이다. 이로사는 왼손잡이 사우스포 파이터다. 오른손잡이인 이정영과는 서로 앞손과 뒷손의 위치가 달라진다. 사우스포를 상대할 때는 상대의 왼손 스트레이트와 왼발 킥을 경계해야 한다.

특히 양 선수의 앞발 위치가 맞물리는 상황에서 바깥쪽으로 각도를 잡지 못하면 상대의 강한 뒷손 공격에 노출될 수 있다. 이정영은 무작정 거리를 좁히기보다 앞손으로 상대의 반응을 살피고, 오른손 스트레이트와 왼손 훅을 연결하는 공격이 필요하다.

이로사의 긴 리치를 정면에서 뚫으려 하기보다는 각도를 바꿔 들어가고, 타격 후에는 상대의 반격 범위에서 빠져나와야 한다. 이 과정에서 이로사가 공격을 이어가기 위해 자세를 낮추거나 몸을 붙인다면 테이크다운과 클린치 공격으로 전환할 수 있다.

줄리안 이로사(사진 오른쪽)는 이번 경기를 끝으로 은퇴를 선언했다.
줄리안 이로사(사진 오른쪽)는 이번 경기를 끝으로 은퇴를 선언했다.UFC 제공

31승 베테랑 이로사…긴 리치와 서브미션 경계해야

이로사는 2015년 '디 얼티밋 파이터(TUF) 시즌 22'를 통해 UFC에 데뷔했다. 한 차례 방출된 뒤 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)를 거쳐 복귀했고, 이후 여러 차례 옥타곤에서 경쟁했다. UFC 통산 전적은 9승 9패다. 전체 프로 전적은 31승 14패로, 타격과 그래플링을 모두 활용할 수 있는 선수다.

이로사의 가장 눈에 띄는 특징은 페더급에서 큰 신체 조건이다. 신장은 185㎝, 리치는 189㎝로 이정영보다 키와 리치가 모두 길다. 이정영이 상대적으로 짧은 거리에서 공격을 연결해야 한다면 이로사는 긴 팔과 다리를 활용해 먼저 타격을 적중시킬 수 있다. 특히 왼손잡이 특유의 각도에서 스트레이트와 훅을 연결하면 이정영의 진입을 어렵게 만들 수 있다.

이로사는 타격을 많이 주고받는 경기에도 익숙하다. UFC 공식 기록을 보면 주요 타격을 분당 6회 이상 적중시키는 공격적인 유형이다. 반면 자신도 분당 6회 이상 유효타를 허용하는 편이다. 공격적인 만큼 방어에서 빈틈이 생길 수 있다는 뜻이다. 이정영이 상대의 공격에 밀려 수동적으로 움직이기보다 정확한 카운터를 준비해야 하는 이유다.

그렇다고 이로사를 타격가로만 생각해서는 안 된다. UFC 공식 기록상 프로 통산 서브미션 승리는 14회다. 전체 승리의 상당 부분을 상대를 항복시키는 방식으로 만들었다.

브라질리언 주짓수 블랙벨트인 이정영도 그라운드 기술에 강하지만, 이로사 역시 서브미션 상황을 만들어내는 데 익숙하다. 타격전에서 불리한 상황을 피하려고 무리하게 상대에게 달라붙거나, 테이크다운을 시도한 뒤 목과 팔을 노출하면 오히려 위험해질 수 있다.

이로사는 네이트 랜드웨어, 대런 엘킨스, 찰스 주르댕 등을 꺾은 경험도 있다. 특히 엘킨스전에서는 1라운드 TKO승을 거뒀고, 랜드웨어와 주르댕을 상대로도 승리를 기록했다. 다양한 스타일의 상대를 경험한 만큼 이정영이 준비한 공격에 쉽게 당황할 선수는 아니다. 이정영으로서는 상대의 경력을 의식하기보다 자신의 거리와 리듬을 먼저 찾는 것이 중요하다.

줄리안 이로사는 경험이 풍부한 베테랑 파이터다.
줄리안 이로사는 경험이 풍부한 베테랑 파이터다.UFC 제공

이로사의 마지막 경기... 이정영에게는 반등의 기회

이번 경기를 특별하게 만드는 또 다른 요소는 이로사의 은퇴 선언이다. 이로사는 미국 매체 'Fanatics View'와의 인터뷰에서 이정영전이 자신의 마지막 경기가 될 것이라고 밝혔다. 승리하더라도 다시 싸우고 싶어질 수 있고, 패배하면 만회하고 싶은 마음이 생길 수 있기 때문에 결과와 관계없이 은퇴 시점을 정해두기로 했다는 설명이다.

그의 결정에는 가족과 건강 문제가 영향을 미쳤다. 아들을 얻은 뒤 삶에서 우선순위가 달라졌고, 선수 생활을 마친 뒤에는 가족과 함께 고향인 워싱턴주로 돌아갈 계획도 세웠다. 오랜 기간 격투기에 집중해온 선수로서 더 늦기 전에 자신의 몸을 지키고 새로운 생활을 시작하겠다는 뜻이다.

은퇴를 앞둔 선수라고 해서 경기력이 떨어졌다고 단정할 수는 없다. 오히려 마지막 경기에서 승리하고 싶다는 동기부여가 강하게 작용할 수도 있다. 이로사는 최근 레리언 더글러스와 멜키자엘 코스타에게 연달아 패했지만, 그 이전에는 대런 엘킨스를 TKO로 제압하는 등 여전히 위협적인 공격력을 보여줬다. 이번 경기를 승리로 마무리하려는 의지도 분명하다.

이정영에게는 상대의 은퇴 여부보다 자신의 경기 운영이 더 중요하다. 오랜 공백을 거친 만큼 초반부터 무리하게 승부를 보려 하면 경기 감각과 체력 관리에서 부담이 커질 수 있다. 우선 앞손과 풋워크로 거리를 확인하고, 이로사의 긴 타격에 맞서 무리하게 정면으로 들어가지 않는 것이 좋다.

상대가 공격을 마친 뒤 자세를 회복하는 순간을 노려 카운터를 연결하거나, 클린치에서 균형을 무너뜨려 그라운드로 전환하는 방식도 유효하다.

반대로 이로사는 긴 리치와 타격 빈도를 앞세워 이정영의 접근을 차단하려 할 가능성이 크다. 이정영이 거리를 좁히는 과정에서 왼손 스트레이트를 허용하거나, 타격 교환 뒤 그라운드에서 불리한 위치를 내준다면 경기가 어려워질 수 있다. 타격과 그래플링을 적절히 섞어 상대의 공격 리듬을 끊는 것이 승부의 열쇠다.

한 선수는 연패를 끊고 다시 UFC에서 자신의 자리를 찾으려 하고, 다른 선수는 마지막 경기를 승리로 장식하려 한다. 이정영이 공백을 딛고 ROAD TO UFC 우승 당시의 자신감을 되찾을지, 이로사가 베테랑의 경험을 앞세워 마지막 옥타곤 출전을 승리로 마무리할지 주목된다.

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