옥타곤 복귀 이정영, 은퇴 앞둔 이로사 잡고 반등할까

UFC 제공

줄리안 이로사는 경험이 풍부한 베테랑 파이터다.이번 경기를 특별하게 만드는 또 다른 요소는 이로사의 은퇴 선언이다. 이로사는 미국 매체 'Fanatics View'와의 인터뷰에서 이정영전이 자신의 마지막 경기가 될 것이라고 밝혔다. 승리하더라도 다시 싸우고 싶어질 수 있고, 패배하면 만회하고 싶은 마음이 생길 수 있기 때문에 결과와 관계없이 은퇴 시점을 정해두기로 했다는 설명이다.그의 결정에는 가족과 건강 문제가 영향을 미쳤다. 아들을 얻은 뒤 삶에서 우선순위가 달라졌고, 선수 생활을 마친 뒤에는 가족과 함께 고향인 워싱턴주로 돌아갈 계획도 세웠다. 오랜 기간 격투기에 집중해온 선수로서 더 늦기 전에 자신의 몸을 지키고 새로운 생활을 시작하겠다는 뜻이다.은퇴를 앞둔 선수라고 해서 경기력이 떨어졌다고 단정할 수는 없다. 오히려 마지막 경기에서 승리하고 싶다는 동기부여가 강하게 작용할 수도 있다. 이로사는 최근 레리언 더글러스와 멜키자엘 코스타에게 연달아 패했지만, 그 이전에는 대런 엘킨스를 TKO로 제압하는 등 여전히 위협적인 공격력을 보여줬다. 이번 경기를 승리로 마무리하려는 의지도 분명하다.이정영에게는 상대의 은퇴 여부보다 자신의 경기 운영이 더 중요하다. 오랜 공백을 거친 만큼 초반부터 무리하게 승부를 보려 하면 경기 감각과 체력 관리에서 부담이 커질 수 있다. 우선 앞손과 풋워크로 거리를 확인하고, 이로사의 긴 타격에 맞서 무리하게 정면으로 들어가지 않는 것이 좋다.상대가 공격을 마친 뒤 자세를 회복하는 순간을 노려 카운터를 연결하거나, 클린치에서 균형을 무너뜨려 그라운드로 전환하는 방식도 유효하다.반대로 이로사는 긴 리치와 타격 빈도를 앞세워 이정영의 접근을 차단하려 할 가능성이 크다. 이정영이 거리를 좁히는 과정에서 왼손 스트레이트를 허용하거나, 타격 교환 뒤 그라운드에서 불리한 위치를 내준다면 경기가 어려워질 수 있다. 타격과 그래플링을 적절히 섞어 상대의 공격 리듬을 끊는 것이 승부의 열쇠다.한 선수는 연패를 끊고 다시 UFC에서 자신의 자리를 찾으려 하고, 다른 선수는 마지막 경기를 승리로 장식하려 한다. 이정영이 공백을 딛고 ROAD TO UFC 우승 당시의 자신감을 되찾을지, 이로사가 베테랑의 경험을 앞세워 마지막 옥타곤 출전을 승리로 마무리할지 주목된다.