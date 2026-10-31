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한준수, 벼랑 끝 KIA 살린 해결사... 동점타에 역전타까지

한준수, 벼랑 끝 KIA 살린 해결사... 동점타에 역전타까지

[2026 신한 SOL KBO리그 플레이오프 4차전] 4회 동점 적시타·7회 역전 결승타로 탈락 위기 탈출

김종수(oetet)
26.10.31 10:26최종업데이트26.10.31 10:26
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한준수는 동점타와 역전타를 모두 때려내며 타선의 해결사 역할을 해냈다.
한준수는 동점타와 역전타를 모두 때려내며 타선의 해결사 역할을 해냈다.KIA 타이거즈

KIA 타이거즈가 벼랑 끝에서 살아났다. 플레이오프 탈락 위기에 놓였던 KIA가 삼성 라이온즈를 꺾고 승부를 최종 5차전으로 끌고 갔다. 반격의 중심에는 한준수가 있었다. 한준수는 동점이 필요한 순간 적시타를 터뜨렸고, 다시 리드를 내준 뒤에는 역전타로 승부를 뒤집었다.

한준수는 30일 광주 기아챔피언스필드에서 있었던 삼성과의 2026 신한 SOL KBO리그 플레이오프 4차전에 6번 타자로 출전해 4타수 3안타 2타점을 기록했다. KIA가 4-2로 승리한 이날 경기에서 한준수는 결승타의 주인공이자 경기 최우수선수(MVP)로 선정됐다.

KIA는 1차전 승리 이후 2·3차전을 연달아 내주며 시리즈 전적 1승 2패로 밀렸다. 한 경기만 더 패하면 한국시리즈 진출 도전이 끝나는 상황이었다. 부담이 큰 경기에서 한준수는 세 차례 안타를 만들어냈고, 그중 두 개를 타점으로 연결하며 팀의 역전승을 이끌었다.

페덱의 호투를 깬 한준수의 첫 번째 적시타

초반 흐름은 삼성이 잡았다. 삼성은 2회초 김영웅과 강민호의 연속 안타로 만든 1사 1, 2루에서 류지혁의 적시타로 선취점을 올렸다. 선발 크리스 페덱은 KIA 타선을 상대로 안정적인 투구를 이어갔다. KIA는 3회까지 안타 하나에 그치며 공격의 실마리를 찾지 못했다.

한준수는 첫 타석에서 삼진으로 물러났지만 두 번째 타석에서 반격의 물꼬를 텄다. 4회말 2사 후 김도영이 안타와 도루로 득점권에 진루했고, 나성범이 몸에 맞는 공으로 출루했다. 1, 2루 기회에서 타석에 들어선 한준수는 페덱의 공을 공략해 3루수 옆을 빠져나가는 적시타를 날렸다. 2루 주자 김도영이 홈을 밟으면서 경기는 1-1 동점이 됐다.

상대 선발의 흐름을 끊는 중요한 한 방이었다. 페덱은 앞선 타자들을 상대로 공격적인 승부를 이어갔지만, 한준수는 득점권에서 찾아온 기회를 놓치지 않았다. 타구를 무리하게 띄우기보다 내야를 빠져나가는 타격으로 주자를 불러들였다.

한준수는 6회에도 안타를 추가했다. KIA가 1-2로 다시 뒤진 상황에서 출루하며 공격 기회를 이어갔다. 후속 타선이 득점으로 연결하지는 못했지만, 한준수는 이날 세 차례 안타 가운데 두 번째 안타를 만들어내며 타격감을 유지했다.

화력이 다소 꺾인 KIA 타선에서 한준수의 활약은 가뭄속 단비와도 같다.
화력이 다소 꺾인 KIA 타선에서 한준수의 활약은 가뭄속 단비와도 같다.KIA 타이거즈

7회 2사 1·3루, 승부를 뒤집은 결정타

한준수의 가장 중요한 타석은 7회말에 찾아왔다. KIA는 1-2로 뒤진 상황에서 선두 김도영의 타구가 삼성 3루수 김영웅의 실책으로 이어지며 반격의 기회를 잡았다. 이어 카스트로가 적시타를 때려 2-2 동점을 만들었다. 김선빈의 안타까지 나오면서 KIA는 2사 1, 3루 역전 기회를 맞았다.

타석에는 한준수가 들어섰다. 삼성은 투수를 이재희로 교체해 위기를 넘기려 했다. 그러나 한준수의 방망이가 다시 한 번 승부를 갈랐다. 이재희의 포크볼을 공략한 타구는 1루수 옆을 빠져나가 우익수 앞으로 향했다. 3루 주자 카스트로가 홈을 밟으면서 KIA가 3-2로 역전했다.

한준수의 이날 두 번째 타점이자 결승타였다. 4회에는 페덱을 상대로 3루수 옆을 뚫는 타격으로 동점을 만들었고, 7회에는 바뀐 투수의 포크볼을 공략해 역전을 이끌었다. 서로 다른 상황에서 상대 투수의 공을 놓치지 않은 집중력이 돋보였다.

KIA는 이어 하주석의 적시타로 한 점을 더 보태 4-2로 달아났다. 7회에만 3점을 뽑아내며 경기 흐름을 완전히 바꿨다. 마운드에서는 조상우가 6회부터 1⅔이닝을 무실점으로 막았고, 전상현이 8회부터 2이닝을 책임지며 승리를 지켰다.

최종전으로 이어진 반격, 한준수의 역할도 커졌다

한준수는 이날 4타수 3안타 2타점으로 KIA 타선에서 가장 빛났다. 세 차례 안타를 기록한 것도 인상적이지만, 득점권에서 나온 두 개의 적시타가 경기 결과를 바꿨다는 점이 더욱 중요했다. 4회에는 0-1로 뒤진 상황에서 동점을 만들었고, 7회에는 2-2로 맞선 승부처에서 역전타를 때렸다.

특히 7회 타석은 상대 투수가 교체된 직후였다는 점에서도 주목할 만하다. 삼성은 불펜을 가동해 흐름을 끊으려 했지만, 한준수는 초구부터 서두르지 않고 승부를 이어갔다. 결국 포크볼을 공략해 내야를 빠져나가는 타구를 만들었다. 득점권에서 타격 방향과 타구의 질을 모두 살린 장면이었다.

KIA는 한준수의 결승타를 앞세워 4-2로 승리하며 시리즈 전적을 2승 2패로 맞췄다. 이제 양 팀은 11월 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 한국시리즈 진출을 결정할 최종 5차전을 치른다.

한준수의 활약은 KIA가 마지막 승부까지 갈 수 있는 발판을 마련했다. 한 경기에서 세 차례 안타를 기록하는 데 그치지 않고, 동점과 역전이라는 가장 필요한 순간에 타점을 만들어냈다. 탈락 위기에서 살아난 KIA가 대구에서도 기세를 이어갈 수 있을지, 한준수의 방망이 역시 최종전의 중요한 변수로 떠올랐다.

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한준수 동점타 역전타 플레이오프

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