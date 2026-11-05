다섯 번 봤지만 볼 때마다 달라지는 영화

박군제 감독의 영화 상영 뒤 GV(관객과의 대화)자리에 세 번인가 참석했다. 그때마다 객석에서 '나는 이러이러하게 보았는데 이런 의도가 맞느냐'는 반은 감상이고 반은 질문인 이야기가 나오곤 했다. 나는 이제 박군제 감독이 관객에게 어떻게 답할지 대강 짐작한다. 그가 매번 "영화를 참 정확히 잘 보셨어요. 정말 고맙습니다"라고 말하곤 했기 때문이다.
처음에는 그렇구나 넘겼는데 나중에 보니 이번 GV에서 나온 이 사람의 말과 저번 GV에서 들은 저 사람의 말이 상충하는 듯도 하고, 또 전혀 어울리지 않는 듯도 하여서 도대체 영화를 정확히 잘 본다는 것이 무엇인지 한참이나 고민하게 되고 말았다. 마침 내 극장 둘째 날에 또 GV가 있었다. 박군제 감독의 작품과 함께 묶어 영화를 상영한 김보람 감독이 박 감독이 질문에 답하는 것을 보다가 "참 자유롭다"고 말하는 순간이 있었다. 나는 문득 자유롭다는 표현 아래 깔린 김보람 감독의 감각과 판단 모두가 나의 것과 얼마 다르지 않은 것 같다는 생각에 이르고 만다.