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김성호의 씨네만세 다섯 번 봤지만 볼 때마다 달라지는 영화

다섯 번 봤지만 볼 때마다 달라지는 영화

[김성호의 씨네만세 1493] 3회 마침 내 극장 '마침 내 큐브' <도트 유니버스의 어느 분신사바>

김성호(starsky216)
26.11.05 14:15최종업데이트26.11.05 14:15
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박군제 감독의 영화 상영 뒤 GV(관객과의 대화)자리에 세 번인가 참석했다. 그때마다 객석에서 '나는 이러이러하게 보았는데 이런 의도가 맞느냐'는 반은 감상이고 반은 질문인 이야기가 나오곤 했다. 나는 이제 박군제 감독이 관객에게 어떻게 답할지 대강 짐작한다. 그가 매번 "영화를 참 정확히 잘 보셨어요. 정말 고맙습니다"라고 말하곤 했기 때문이다.

처음에는 그렇구나 넘겼는데 나중에 보니 이번 GV에서 나온 이 사람의 말과 저번 GV에서 들은 저 사람의 말이 상충하는 듯도 하고, 또 전혀 어울리지 않는 듯도 하여서 도대체 영화를 정확히 잘 본다는 것이 무엇인지 한참이나 고민하게 되고 말았다. 마침 내 극장 둘째 날에 또 GV가 있었다. 박군제 감독의 작품과 함께 묶어 영화를 상영한 김보람 감독이 박 감독이 질문에 답하는 것을 보다가 "참 자유롭다"고 말하는 순간이 있었다. 나는 문득 자유롭다는 표현 아래 깔린 김보람 감독의 감각과 판단 모두가 나의 것과 얼마 다르지 않은 것 같다는 생각에 이르고 만다.

마침 내 극장 김보람, 박군제 감독이 참석한 GV 현장 사진.
마침 내 극장김보람, 박군제 감독이 참석한 GV 현장 사진.마침 내 극장

어떻게 보아도 옳은 영화가 있다?

벌써 다섯 번을 보았지만 여전히 그 제목부터 헷갈린다. <도트 유니버스의 어느 분신사바>는 내용만이 아니라 제목까지도 상당히 난해한 실험 영화다. 감독의 말에 따르면 더 최근작인 <일순>은 얼마 찾는 이가 없는데, 훨씬 난해하고 난감한 제목의 이 영화를 여기저기서 찾는 곳이 꾸준히 있다고 전한다.

적어도 필자의 기준에서 <일순>은 일순간 다다르게 되는 감각과 이해의 자리가 선명하다(관련기사 : 19분짜리 영화가 어떻길래... 자세부터 고쳐앉게 된다). 반면 <도트 유니버스의 어느 분신사바>는 때마다 귀착지가 달라지는 작품처럼 느껴진다. 오늘은 구포역에서 선 버스가 내일은 광명역에서 멈춰서 여기가 대체 어디고 묻게 되는 그런 기분이다.

벌써 다섯 번째 본 관객의 입장에서 말하자면 내게 <도트 유니버스의 어느 분신사바>는 실제 내가 러시아 어느 도시에서 무심코 잡아탔던 경기도 광역버스와 같다. 내가 어디서 내리게 될지를 장담하기 어렵단 뜻이다.

러닝타임 22분짜리 짤막한 단편영화지만, 매번 볼 때마다 다른 구석에 집중하게 된다. 개미를 머리, 가슴, 배와, 여섯 개의 다리, 또 두 개의 더듬이 따위로 분석하는 방식을 빌려보자면, 이 영화는 시각적으로는 ▲아파트 단지 전경 ▲이따금 이를 찍는 구형 캠코더로 할 수 있는 최대한 클로즈업해서 형상이 지글지글 일그러지는 정도까지 확대하는 시도 ▲로드뷰에서 캡처한 아마도 아파트 단지가 재개발되기 이전의 거리며 간판들이 담긴 사진을 겹치고 움직여서 만든 영상 ▲막판의 이게 대체 뭔가 싶어지는 영상 등으로 채워진다.

도트 유니버스의 어느 분신사바 포스터
도트 유니버스의 어느 분신사바포스터마침 내 극장

볼 때마다 영화의 색깔이 달라진다

이번엔 소리를 보자. 영화는 ▲재개발되기 전 각 지역의 이런저런 이야기를 풀어놓는 목소리를 AI음성으로 낭독하게 하는데, 직접 진행한 인터뷰와 어디 학술지에 실린 것 가운데서 그 내용을 무작위 차용한 것 같은 내용이 더해져 있다. 또 ▲어느 절 법회 음성을 따서 그대로 배경음으로 실었는데, 이것이 ▲어느 순간 늘어진 테이프처럼 뭉개지고 겹치는 AI음성에다 제목에 쓰인 초혼적 성격의 놀이 '분신사바'와 결합해 기묘한 호러적 감각을 일으키기도 한다. 이 결합은 2026년 한국 중산층 주거의 표상이라 해도 좋을 대단지 아파트라는 거주 형태와 어떻게 관계 맺는가. 그야말로 영화 <도트 유니버스의 어느 분신사바>의 현재이자 과거이며 미래가 아닌가, 하는 생각에 이르고 만다.

요컨대 이 괴랄한 영화는 몇 번을 다시 볼 때마다 사고와 이해가 깊어지기는커녕 보는 이의 정신을 산란하게 한다. 그렇다. 산란이다. 한 걸음만 옮겨서도 색깔이 달리 비치는 프리즘과 같이, 볼 때마다 영화의 색깔이 달라지는 독특한 작품이다. 일군의 실험 영화 중에서는 보는 이로 하여금 특별한 감상과 이해, 또는 감각을 유발하는 것을 목적으로 삼는 경우가 있다고 한다.

그에 따라서 보자면 <도트 유니버스의 어느 분신사바>야 말로, 영화를 보는 내내 온갖 구석으로 뻗쳐 나가는 잡생각의 가지들이야말로, 작품이 본래 의도한 광경이 아닌가 싶어진다. 어느 순간 영화를 완성하는 것은 감독이 완성한 영화 자체가 아니라 그를 보고 있는 관객과 다시 그 관객을 응시하는 저 영화가 아닌가 싶어지는데, 이와 같은 잡생각마저 영화의 의도일 수 있다는 생각에 이르고 나면 어딘지 분해지는 느낌이 들기도 한다.

마침 내 극장 박군제 감독이 준비한 전시물.
마침 내 극장박군제 감독이 준비한 전시물.마침 내 극장

고장난 모니터에 빛을 쏘는 프로젝터

자, 영화에서 한 걸음 떨어져 보자. 마침 내 극장 특유의 장치라 할까. 단순히 영화를 틀고 관객과의 대화를 진행하는 데서 머무르지 않는 이 야심 가득한 영화제는 올해도 극장 상영관이 아닌 다른 목적의 공간을 빌려서 한 편에선 영화를 틀고 다른 쪽에서는 감독과 비평가들이 참여한 전시물을 두어 관객이 영화에 이르는 독특한 경로를 마련해 두고 있다. 박군제 감독이 직접 참여한 전시물 '마주보기 : 루핑'은 일산 라페스타 공실 한 칸에 나온 전선들을 그대로 활용해 잔뜩 어질러둔 뒤, 빛을 쏘는 프로젝터와 그를 받는 모니터(프로젝터라면 스크린이 짝으로 맞을 텐데도), 그것도 고장이 난 모니터의 검은 화면을 대응케 놓아두었다.

또한 황당한 것은 '마주 보기 : 루핑'이라 이름 붙은 이 당혹스런 조우 가운데서 프로젝터가 벽면에 꽉 붙어 있고 약간의 거리를 두고 방의 중앙 쪽에 모니터가 놓여 있어 관객은 최대한 벽에 붙어 몸을 불편하게 구부리지 않고서는 도무지 모니터 위에 무엇이 쏘아지는지 제대로 확인할 수 없다는 것. 통상 프로젝터와 모니터의 위치를 바꿔야 마땅한데, 이를 뒤집어 놓음으로써 전시물을 보는 이에게 어떤 역전을 목격하도록 강제한다.

요컨대 이 전시물로부터 관객은 쏘아지는 것이 아니라 쏘는 주체 쪽을 바라본다. 그는 극장으로 치자면 스크린이 아닌 관객의 방향이다. 이 전시물은 통상 객석이 있어야 할 자리를 배제한 채 스크린으로 하여금 자신이 쏘는 곳을 응시하도록 한다. 아니, 어쩌면 스크린(혹은 영화)은 이제껏 계속 관객을 응시해왔지만 관객은 오로지 저만의 인식에 갇혀 저를 바라보는 시선을 눈치채지 못하고 있었는지도 모른다.

영화가 아니라 객석을 응시하는 요상한 시선 위에 '마주 보기 : 루핑'이란 제목을 더해보면 이는 그대로 돌고 돌아 끝이 나지 않는 관객과 영화 사이의 '관계맺음'이 된다. 이를 한 발 떨어져 관찰하는 작가이자 감독의 시선이 되기도 한다. 아, 이 또한 이 영화를 다섯 번 보고도 볼 때마다 그 이해며 감각이 달라지고 마는 자질 미달 평론가의 위상에서 바라본 이해의 결과다.

그러나 이 글을 본 박군제 감독이 "영화를 참 정확히 잘 보셨어요. 정말 고맙습니다"라고 말할 것만 같은 기분이 든다면, 그건 진정한 마주봄에 도달한 결과일까 무한 루프의 함정에 걸린 증거일까. 나는 또 한 번 이렇게 지적 산란을 겪어내고야 마는 것이다. 이 모두가 마침 내 극장에서 마주한 <도트 유니버스의 어느 분신사바>에 대한 마침 내 큐브 전시와 상영 때문이다. 그렇다, 내 탓만은 아니다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
마침내극장 김다영 도트유니버스의어느분신사바 박군제 김성호의씨네만세

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김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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