다섯 번 봤지만 볼 때마다 달라지는 영화

▲마침 내 극장박군제 감독이 준비한 전시물. 마침 내 극장

고장난 모니터에 빛을 쏘는 프로젝터



자, 영화에서 한 걸음 떨어져 보자. 마침 내 극장 특유의 장치라 할까. 단순히 영화를 틀고 관객과의 대화를 진행하는 데서 머무르지 않는 이 야심 가득한 영화제는 올해도 극장 상영관이 아닌 다른 목적의 공간을 빌려서 한 편에선 영화를 틀고 다른 쪽에서는 감독과 비평가들이 참여한 전시물을 두어 관객이 영화에 이르는 독특한 경로를 마련해 두고 있다. 박군제 감독이 직접 참여한 전시물 '마주보기 : 루핑'은 일산 라페스타 공실 한 칸에 나온 전선들을 그대로 활용해 잔뜩 어질러둔 뒤, 빛을 쏘는 프로젝터와 그를 받는 모니터(프로젝터라면 스크린이 짝으로 맞을 텐데도), 그것도 고장이 난 모니터의 검은 화면을 대응케 놓아두었다.



또한 황당한 것은 '마주 보기 : 루핑'이라 이름 붙은 이 당혹스런 조우 가운데서 프로젝터가 벽면에 꽉 붙어 있고 약간의 거리를 두고 방의 중앙 쪽에 모니터가 놓여 있어 관객은 최대한 벽에 붙어 몸을 불편하게 구부리지 않고서는 도무지 모니터 위에 무엇이 쏘아지는지 제대로 확인할 수 없다는 것. 통상 프로젝터와 모니터의 위치를 바꿔야 마땅한데, 이를 뒤집어 놓음으로써 전시물을 보는 이에게 어떤 역전을 목격하도록 강제한다.



요컨대 이 전시물로부터 관객은 쏘아지는 것이 아니라 쏘는 주체 쪽을 바라본다. 그는 극장으로 치자면 스크린이 아닌 관객의 방향이다. 이 전시물은 통상 객석이 있어야 할 자리를 배제한 채 스크린으로 하여금 자신이 쏘는 곳을 응시하도록 한다. 아니, 어쩌면 스크린(혹은 영화)은 이제껏 계속 관객을 응시해왔지만 관객은 오로지 저만의 인식에 갇혀 저를 바라보는 시선을 눈치채지 못하고 있었는지도 모른다.



영화가 아니라 객석을 응시하는 요상한 시선 위에 '마주 보기 : 루핑'이란 제목을 더해보면 이는 그대로 돌고 돌아 끝이 나지 않는 관객과 영화 사이의 '관계맺음'이 된다. 이를 한 발 떨어져 관찰하는 작가이자 감독의 시선이 되기도 한다. 아, 이 또한 이 영화를 다섯 번 보고도 볼 때마다 그 이해며 감각이 달라지고 마는 자질 미달 평론가의 위상에서 바라본 이해의 결과다.



그러나 이 글을 본 박군제 감독이 "영화를 참 정확히 잘 보셨어요. 정말 고맙습니다"라고 말할 것만 같은 기분이 든다면, 그건 진정한 마주봄에 도달한 결과일까 무한 루프의 함정에 걸린 증거일까. 나는 또 한 번 이렇게 지적 산란을 겪어내고야 마는 것이다. 이 모두가 마침 내 극장에서 마주한 <도트 유니버스의 어느 분신사바>에 대한 마침 내 큐브 전시와 상영 때문이다. 그렇다, 내 탓만은 아니다.

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