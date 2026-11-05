포럼 현장 뒤흔든, 휴가 나온 해군 병사의 질문

"찍히는 사람들은 왜 찍히는 거죠?"
영화적 순간이란 이런 것을 말할 테다. 지난달 25일 오후 1시 경기도 고양시 장항동 라페스타 A동에서 열린 '마침 내 극장' 특별포럼 '한국 독립다큐멘터리의 움직이는 시선, 머무르는 자리' 행사에서 한 관객이 번쩍 손을 들었다. 막 휴가를 나온 듯 작대기 두 개인가 세 개짜리 해군 군복을 차려입은 젊은 사내가 저를 지나가는 관객이라 소개했다. 일산에서도 번화가로 꼽히는 라페스타 중앙광장 '젊음의 거리'를 걷다가 행사가 있는 걸 보고 들어왔다는 그가 평소 다큐멘터리를 보며 가졌던 궁금증을 꺼내놓았다.
김태일과 주로미, 올해 한국 독립영화 가운데 단연 주목해 마땅한 부부 창작자를 토론자로 모셔 나누는 대화였다. 강원도 탄좌들에서 일어난 1980년대 후반 노동운동사에서 빼놓을 수 없는 인물 성완희 열사의 삶과 죽음을 복원한 작품 <이슬이 온다>를 완성한 두 감독을 마침 내 극장은 비평과 다큐의 새로운 관계맺음을 모색하는 자리에 모셔 이야기를 나누었다(관련기사: https://star.ohmynews.com/NWS_Web/OhmyStar/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003263706
).
흔히 주어지지 않는 다큐에 대한 깊은 논의들이 이어진 가운데, 그 마지막 질문으로써 훅 하고 끼쳐 들어온 물음은 너무나 가벼우면서 한없이 무거운 것이었다. 객석에 자리한 김동원 감독이 저도 모르게 "헛"하고 웃음을 웃었던 것도 그래서가 아니었을까. 이 하나의 질문이 있어서 자리는 또한 몰라보게 풍요로워질 것이었으므로.