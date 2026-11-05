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김성호의 씨네만세 포럼 현장 뒤흔든, 휴가 나온 해군 병사의 질문

포럼 현장 뒤흔든, 휴가 나온 해군 병사의 질문

[김성호의 씨네만세 1492] 3회 마침 내 극장 '특별 포럼' 김태일, 주로미 감독

김성호(starsky216)
26.11.05 10:28최종업데이트26.11.05 10:28
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"찍히는 사람들은 왜 찍히는 거죠?"

영화적 순간이란 이런 것을 말할 테다. 지난달 25일 오후 1시 경기도 고양시 장항동 라페스타 A동에서 열린 '마침 내 극장' 특별포럼 '한국 독립다큐멘터리의 움직이는 시선, 머무르는 자리' 행사에서 한 관객이 번쩍 손을 들었다. 막 휴가를 나온 듯 작대기 두 개인가 세 개짜리 해군 군복을 차려입은 젊은 사내가 저를 지나가는 관객이라 소개했다. 일산에서도 번화가로 꼽히는 라페스타 중앙광장 '젊음의 거리'를 걷다가 행사가 있는 걸 보고 들어왔다는 그가 평소 다큐멘터리를 보며 가졌던 궁금증을 꺼내놓았다.

김태일과 주로미, 올해 한국 독립영화 가운데 단연 주목해 마땅한 부부 창작자를 토론자로 모셔 나누는 대화였다. 강원도 탄좌들에서 일어난 1980년대 후반 노동운동사에서 빼놓을 수 없는 인물 성완희 열사의 삶과 죽음을 복원한 작품 <이슬이 온다>를 완성한 두 감독을 마침 내 극장은 비평과 다큐의 새로운 관계맺음을 모색하는 자리에 모셔 이야기를 나누었다(관련기사: https://star.ohmynews.com/NWS_Web/OhmyStar/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003263706).

흔히 주어지지 않는 다큐에 대한 깊은 논의들이 이어진 가운데, 그 마지막 질문으로써 훅 하고 끼쳐 들어온 물음은 너무나 가벼우면서 한없이 무거운 것이었다. 객석에 자리한 김동원 감독이 저도 모르게 "헛"하고 웃음을 웃었던 것도 그래서가 아니었을까. 이 하나의 질문이 있어서 자리는 또한 몰라보게 풍요로워질 것이었으므로.

마침 내 극장 포럼 현장 사진
마침 내 극장포럼 현장 사진마침 내 극장

아들 셋 잃은 할머니가 카메라 보고 한 말

다큐멘터리 가운데 찍히는 사람의 욕망은 무엇일까. 다큐는 엄연히 카메라 뒤에 선 작가, 곧 다큐 감독의 것이다. 그렇다면 반대로 피사체인 사람은 제 삶을 그 재료로 내어줌으로써 무엇을 얻고 기대하는 것일까. 그가 욕망하는 대로 감독이 비춘다면 그것은 편향된 다큐일 것이다. 그렇다고 출연자가 욕망하지 않는 것을 감독이 비춘다면 그건 그대로 윤리의 문제와 맞닥뜨릴 위험이 있다. 다큐에서 찍히는 사람의 자리를 돌아보는 일은 그대로 다큐를 찍는 감독의 자세, 영화에 대한 태도가 된다.

지난 기자 생활 동안, 특히 저마다 다른 사건과 사고로써 가족을 잃은 유족 수십 명을 만나 취재하는 동안 나는 그 답을 자연히 알게 됐다. 찍히는 사람은 왜 찍히기로 한 것인지를 나는 깊이 이해한다. 청년의 질문 앞에 진지하게 고심하던 주로미 감독의 답이 내가 떠올린 것과 꼭 같아서 나는 절로 고개를 끄덕이게 되었다. 김태일과 주로미 감독의 작품들 가운데서 출연한 이들이 하나 같이 찍히기도 결심한 이유가 바로 이것이리라고 나는 동의할 수 있었다.

"팔레스타인 난민촌에 계셨던 할머닌데, 아들 세 명을 잃었어요. 이스라엘에 의해서. 저희가 만났을 땐 치매가 있다고 생각했어요. 말씀이 한 번도 없었거든요. 거실 한 구석에 침대를 놓고 누워계셨고, 할아버지하고만 얘기를 했었어요. 2차 촬영을 갔을 때 병원이었는데 한 번도 말한 적 없는 그 할머니가 침대에 앉아가지고 카메라를 보면서 갑자기 뭐라뭐라 했는데, 그 말이 굉장히 중요하다고 생각했어요. 사전에 동의를 얻은 적이 없었지만, 그 순간 그 할머니가 카메라를 보면서 말하는 게 저는 무슨 말인지도 몰랐지만 굉장히 감동적으로 느껴졌어요. 나중에 한국에 와서 그걸 번역해보니까 대충 나에게 아들이 셋 있는데 다 죽었다 그런 이야기였어요. 그동안 저희가 할머니한테 이런 걸 찍겠다고 말한 적 없었고 그럴 수 없는 상황이었는데 할머니도 그런 의사표현을 하지 않았는데, 어느 순간 그게 딱 만나는 순간이었어요. 그 순간 저희에게 내놓은 동의와 선물이었던 것 같아요. 질문을 들으며 그 순간이 떠오르네요."

마침 내 극장 전시물
마침 내 극장전시물마침 내 극장

그들은 왜 타인의 시선에 저를 맡기는가

나는 주로미 감독의 말을 이렇게 이해한다. 사람은 다른 사람이 기울이는 정성을 알아본다. 타인의 열망을 돕고자 한다. 놀랍게도 삶 가운데 큰 상처를 안은 이도, 절망 가운데 든 사람도 그와 같은 마음이 작동하는 순간을 나는 이제껏 너무나 많이 보았다. 너무나 힘든 상황에 있어 다른 누구를 도울 여력이 없을 것이라고 내가 지레짐작한 이들이 기꺼이 나를 돕고자 취재에 응하고 어려운 말을 꺼내는 순간들이 있었다.

이를 겪기 전에는 취재에 응하고 카메라 앞에 서는 이들은 죄다 자기의 억울함을 세상에 소리쳐 알리려는 의도라고만 여겼다. 그러나 서로 다른 현장에서 자식을, 형제를, 부모를 잃은 이들을 여럿 만난 뒤에야 나는 비로소 이들을 움직이는 것이 이해득실과는 하등 상관없는 것이라는 걸 깨닫게 되었던 것이다. 타인의 좋은 일을 돕고자 하는 마음, 대가가 아니라, 필요도 아니라, 그저 묵묵히 내 일에 기울이는 정성이 상대를 움직인다는 사실을 이제는 안다.

요컨대 돕기 위해서다. 좋은 일에 힘을 보태기 위함이다. 그러니 필요한 건 내가 하는 일이 이로운 일이라는 믿음을 심어주는 것, 나는 그 일에 내 정성을 쏟고 있다는 신뢰를 심어내는 것일 뿐이다. 이 시대 존중할 만한 다큐 감독들, 김태일과 주로미 같은 이들이 제 작품 가운데 얻어낸 좋은 장면들이 이와 같은 과정을 거쳐 얻어졌을 것이라고 나는 굳게 믿는다. 이들의 작업이라면 기꺼이 돕고 싶다는 마음을 자식 셋을 잃은 할머니에게, 그밖에 수많은 출연자에게 불러 일으켰을 것이라고 말이다.

주로미 감독은 할머니가 카메라를 보며 아마도 팔레스타인 아랍어로 이야기하던 그 순간을 무척이나 중요하다고 느꼈다고 떠올린다. 무슨 말인지조차 알아듣지 못하면서도 지금 이 순간, 영화보다 더 영화적인 결정적 순간을 지나치고 있단 걸, 그리고 그 순간이 카메라에 담기고 있단 걸 알아차린다. 나는 바로 이것이야말로 다큐 고유의 미학이 달성되는 지점이 아닌가 한다. 영화 너머에 존재하는 현실이 영화와 그 창작자를 촉매로 진동하며 현실, 적어도 어느 인간이며 감각 따위를 변화시키는 순간이 드물게는 있는 것이다.

마침 내 극장 현장 사진
마침 내 극장현장 사진마침 내 극장

다큐멘터리가 고수해야 할 본질

마침 내 극장 포럼을 기획한 조직위원장 이현정 감독은 발제문 '변신하는 독립다큐멘터리의 꼿꼿한 척추를 찾아서'에서 다음과 같이 적는다.

'새로운' 다큐멘터리들은 놀라웠고 분석의 욕구가 유발되었지만 감동을 주는 작품은 많지 않았다. 왜 재미가 없지? 왜 가슴이 반응하지 않고 머리가 움직여야 하지? 오래 전 20세기 무렵 정교한 영화기술이나 영화적 장치에 대한 고민이 사치이던 시절의 작품들에서는 시시때때로 감동과 정서적 울림이 있었는데 왜 지금은 머리가 아프지? 전통이던 어법을 부수는 것과 다큐멘터리의 본질을 지키는 것은 양립하기 어려운 건가?

이현정 조직위원장과 마침 내 극장 식구들이 공 들여 골랐을 '미학적 고려 없이도 진정성으로 감동을 주는 작품들을 뚝심 있게 만들어' 온 김태일과 주로미 감독 부부, 이들의 가족기업인 상구네 프로덕션의 작품들은 이날 포럼의 주제와 맞물려 흥미로운 대화의 매개가 되어주었다. 발제문이 적고 있듯, 한국 다큐멘터리, 특히 독립 다큐는 적어도 미학적 영역에서 변화를 거듭한다.

독재와 자본에의 저항을 기치로 들었던 지난 세대의 진영적 다큐가 저문 자리에서, 개인과 공동체가 각자의 삶에서 관계 맺는 지점을 탐구하거나, 아예 개인의 사적 관심사에 몰두하는 경향이 두드러진다. 또 한편으로 영화제와 미술관을 인큐베이터 삼아 쏟아져 나오는 일군의 실험적 다큐는 영화의 경계가 어디까지인지를 쉬이 확정할 수 없게끔 한다. 적어도 다루는 소재의 폭과 생산되는 양에 있어 한국 다큐는 나름대로의 절정기를 지나는 듯도 하다.

마침 내 극장 특별 포럼 포스터
마침 내 극장특별 포럼 포스터마침 내 극장

왜 진실한 다큐 비평이 사라졌는가에 대하여

그러나 그 가운데서 소실되는 것이 있다. 이현정 조직위원장이 적고 있듯 머리가 아닌 마음을 움직이는 다큐, 이 매체가 태고부터 간직해온 미덕에 기대어 나아가는 작품이 과연 꾸준히 생산되고 독력되는 것인지를 한국 다큐의 장에서 얼마 돌아보지 않아왔던 것이다.

왜 영화평론가들은 다큐멘터리 비평을 잘 하지 않는가? 왜 다큐멘터리 관객은 고생했다는 말 이외에 영화감상을 말해주지 않는가? 왜 다큐멘터리에 관한 글들은 그 작품이 다루고 있는 인물이나 사건을 설명하는 것의 비중이 크고 영화적 요소의 분석이 없다시피 하는가?

이와 같은 질문으로부터 출발한 이날 포럼이다. 같은 문제의식을 공유해온 영화평론가로서 그간 꾸준히 크고 작은 다큐를 소개하고 비평하려 노력했다 자부해왔음에도 지난 비평들이 자연스레 기술적이거나 혹은 소재적인 부분으로 기울어왔다는 것을 자각한다. 온라인 매체나 영화 전문지가 아닌 잡지라는 저마다의 특성에 따라 어쩔 수 없었다는 핑계 아래 필자의 비평이 놓쳐왔던 중한 것이 있지는 않았는가. 나는 그를 김태일, 주로미 감독의 작품도 본 적 없고 마침 내 극장이란 행사 또한 알지 못했다는 그저 휴가 나와 거리를 걷다 들어온 어느 청년의 질문으로부터 돌아보게 되었던 것이다.

다큐란 설득의 작업이다. 내 것이 아닌 피사체들을 내 카메라 안에 들이기 위하여, 나와 다른 관객에게 내 영화가 다가서도록 하기 위해서 끝없이 정성을 쏟아야만 하는 고되고 값진 작업인 것이다. 내가 다큐를 지지하는 이유가, 씨네만세란 작은 거울을 꾸준히 비춰온 까닭이 또한 여기에 있다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
마침내극장 김다영 이현정 상구네프로덕션 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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