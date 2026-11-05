포럼 현장 뒤흔든, 휴가 나온 해군 병사의 질문

마침 내 극장

전시물나는 주로미 감독의 말을 이렇게 이해한다. 사람은 다른 사람이 기울이는 정성을 알아본다. 타인의 열망을 돕고자 한다. 놀랍게도 삶 가운데 큰 상처를 안은 이도, 절망 가운데 든 사람도 그와 같은 마음이 작동하는 순간을 나는 이제껏 너무나 많이 보았다. 너무나 힘든 상황에 있어 다른 누구를 도울 여력이 없을 것이라고 내가 지레짐작한 이들이 기꺼이 나를 돕고자 취재에 응하고 어려운 말을 꺼내는 순간들이 있었다.이를 겪기 전에는 취재에 응하고 카메라 앞에 서는 이들은 죄다 자기의 억울함을 세상에 소리쳐 알리려는 의도라고만 여겼다. 그러나 서로 다른 현장에서 자식을, 형제를, 부모를 잃은 이들을 여럿 만난 뒤에야 나는 비로소 이들을 움직이는 것이 이해득실과는 하등 상관없는 것이라는 걸 깨닫게 되었던 것이다. 타인의 좋은 일을 돕고자 하는 마음, 대가가 아니라, 필요도 아니라, 그저 묵묵히 내 일에 기울이는 정성이 상대를 움직인다는 사실을 이제는 안다.요컨대 돕기 위해서다. 좋은 일에 힘을 보태기 위함이다. 그러니 필요한 건 내가 하는 일이 이로운 일이라는 믿음을 심어주는 것, 나는 그 일에 내 정성을 쏟고 있다는 신뢰를 심어내는 것일 뿐이다. 이 시대 존중할 만한 다큐 감독들, 김태일과 주로미 같은 이들이 제 작품 가운데 얻어낸 좋은 장면들이 이와 같은 과정을 거쳐 얻어졌을 것이라고 나는 굳게 믿는다. 이들의 작업이라면 기꺼이 돕고 싶다는 마음을 자식 셋을 잃은 할머니에게, 그밖에 수많은 출연자에게 불러 일으켰을 것이라고 말이다.주로미 감독은 할머니가 카메라를 보며 아마도 팔레스타인 아랍어로 이야기하던 그 순간을 무척이나 중요하다고 느꼈다고 떠올린다. 무슨 말인지조차 알아듣지 못하면서도 지금 이 순간, 영화보다 더 영화적인 결정적 순간을 지나치고 있단 걸, 그리고 그 순간이 카메라에 담기고 있단 걸 알아차린다. 나는 바로 이것이야말로 다큐 고유의 미학이 달성되는 지점이 아닌가 한다. 영화 너머에 존재하는 현실이 영화와 그 창작자를 촉매로 진동하며 현실, 적어도 어느 인간이며 감각 따위를 변화시키는 순간이 드물게는 있는 것이다.