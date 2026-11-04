만삭 몸으로 영화제 준비한 기획자, 꼭 세상에 내보이고 싶었던 다큐

단 사흘, 고양시 일산 번화가인 라페스타 공실 두 칸을 빌려 치러지는 작은 영화제였다. 명색이 3회라고는 하지만 1회는 무려 2017년, 2회는 지난해, 그리고 4회는 아마도 없지 않겠느냐 말하는 이들이 많으니, 영화제라고 하기도 민망한 구석이 있다.
그래도 대단한 발전이다. 앞의 두 차례 마침 내 극장엔 아예 영화제라는 말도, 몇 회라는 수식어 또한 없었던 게 사실이다. 나는 '제3회' 마침 내 극장 '영화제'라 앞뒤로 나붙은 문구를 어떤 포부랄까, 앞으로도 이어가겠다는 의지처럼 여겼다. 영화제가 끝나고 자정이 넘은 시각이 되어 이 행사를 기획한 김다영 기획자와 남편인 조이예환 DMZ국제다큐멘터리 프로그래머의 차를 얻어 타고 집으로 가며 신이 나서 이런저런 질문을 던진 것도 그래서였다.
이어진 대화는 뭐랄까, 완전히 기대와 어긋나는 것이었다. 조이예환 프로그래머가 말하기를, 이 행사는 순전히 김다영 기획자의 '비싼' '취미생활'이란다. 그는 앞선 두 차례 영화제는 부자도 아닌 저들의 저금통을 털어 치러냈고 이번엔 경기콘텐츠진흥원의 지원을 따내긴 했으나 엄밀히 말하자면 주변에 '민폐'를 끼친 끝에 겨우 마칠 수 있는 행사였다는 것이다.
임신 9개월 차인 만삭의 아내가 아침부터 밤늦은 시각까지 여기저기를 챙기는 모습도, 영화제를 준비한답시고 여기저기 지원서를 내고, 공실을 알아보고, 작품 수급부터 심사와 평가작업, 행사 준비 등을 두루 하는 것도 못마땅할 밖에 없겠다. 주변 동료 감독과 제작자들이 십시일반 도움의 손길을 주었지만, 그에 마땅한 보답을 해야 한다는 것이 또한 부담이라는 얘기다.
저 또한 독립영화판에서 잔뼈가 굵은 그가 이처럼 모질게 말하는 걸 듣고 있자니 차도 얻어 탄 주제에 뒷자리에서 "그래도 이런 행사는 계속 있어야 해요"라고 말하는 게 민망해졌달까. 물론 나는 민망함을 꽤나 잘 견디는 편이다.