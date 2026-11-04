만삭 몸으로 영화제 준비한 기획자, 꼭 세상에 내보이고 싶었던 다큐

▲마침 내 극장포스터 마침 내 극장

지지와 비판, 그 모두가 응원인 곳



<처음과 같이 이제와 항상 영원히>의 후반부는 형의 종신서원식을 찍은 영상이다. 감독이 직접 찍은 촬영분과 함께 2층 발코니에 세워두었거나 성당에서 받은 것으로 추정되는 영상이 배합됐다. 경건한 종교예식, 그것도 양식화된 가톨릭의 예식인 만큼 감독이 별도로 다른 연출을 할 수 있는 여지가 보이지 않는다. 그는 그것을 그대로 촬영하여 영화 후반부에 채워넣기로 하였는데, 제게는 나름대로 영화적 순간이 있었던 때문이라고 말한다. 다만 그 영화적 순간이 영화를 보는 다른 누구에게도 영화적일지는 장담할 수 없겠다.



가족의 내밀한 이야기, 사적인 순간을 담은 홈비디오와 공적 장소에서 상영되는 영화의 차이는 무엇일까. 내밀한 기억과 사적인 사건마저 관객 일반으로 확장해나갈 수 있는 교두보를 염두에 두었느냐 아니냐의 차이가 아닐까. 바깥으로 열릴 수 있는 창의 유무가 곧 홈비디오와 영화의 차이가 된다.



서사도 어머니와 같은 캐릭터도 놓아준 영화는 감독 자신의 모습을 얼마간 화면 안에 담으려 하다가는 이내 그를 포기하고 카메라 뒤로 물러난다. 비워진 자리에서 관객은 관심을 두고 응시할 대상을 찾지 못하고 배회한다. 감독의 형에 대한 감각은 너무 멀고, 그가 비우게 될 집안의 공백 또한 마찬가지여서, 그 대신에 마음 둘 대상을 찾지 못하는 때문이겠다. 나는 바로 이 지점에서 영화가 실패한 작품이라고 본다.



영화의 비평을 쓴 조이예환 DMZ다큐멘터리영화제 프로그래머는 "한 사람이 자신의 삶을 온전히 다른 곳에 바치기로 했을 때 남겨진 사람들은 그 선택을 어떻게 받아들여야 하는가를 바라보고 있다"며 "모든 변화와 사소한 균열에도 불구하고, '가족의 사랑과 평화'를 바라고 표현하는 감독의 태도만큼은 굳건하다"고 지지를 표했다.



나로선 도무지 그와 같은 감상을 꺼낼 수가 없는 영화였으나, 어쩌면 지지와 비판, 보는 이마다 다른 담론을 꺼내도록 하는 것도 다큐의 미덕일 수 있는 일이다. 그것이 마침 내 극장이 소재주의적 담론에 매몰되지 않고자 비평을 다큐 앞에 놓아 달라 요청한 이유일 테고 말이다. 그리하여 나는 이와 같은 비판 또한 지지의 다른 형태일 수가 있겠다고 적는다.



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