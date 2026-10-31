허균이 꿈꾼 대동세상... 400년 뒤에도 계속되는 질문

김정아

왼쪽부터 허균 역 이형주, 산이 역 선정화, 매창 역 김가람, 이이첨 역 위훈, 매창 역 조연진, 광해군 역 남승화, 산받이 역 권이서, 길동·악사 역 권무성 배우가 연극 '몬스터 허균' 무대에 함께했다.극 중 광해군은 처형을 앞둔 허균에게 술잔을 권한다. 죽음을 기다리는 허균은 자신이 목격한 조선 백성들의 비참한 삶과 그들이 품었던 소망을 이야기한다. 이어 서자인 홍길동을 주인공으로 <홍길동전>을 쓴 이유와 자신이 바랐던 세상에 대해서도 털어놓는다. 두 인물의 대화는 역사적 상상을 넘어 권력과 민중, 지배와 저항의 관계를 돌아보게 한다. 권력을 가진 사람은 누구를 위해 정치를 하는가. 사회의 모순을 지적하는 목소리는 왜 때로 위험한 존재로 취급받는가.작품이 던지는 질문은 오늘을 살아가는 관객에게도 유효하다. 조선시대에는 태어난 신분이 삶의 기회를 좌우했지만, 오늘날에는 부모의 경제적 여건에 따라 자녀가 누리는 교육 기회와 환경에 차이가 나타난다. 경제력에 따른 사교육 접근성의 차이는 교육 격차로 이어질 수 있고, 이는 개인의 노력만으로 극복하기 어려운 현실이기도 하다. 물론 과거의 신분제와 현대사회의 불평등을 같은 선상에서 비교할 수는 없다. 그러나 출발선의 차이가 삶의 기회에 영향을 미치는 현실을 돌아보면, 허균이 꿈꿨던 자유롭고 평등한 세상은 오늘날에도 여전히 우리 사회가 풀어가야 할 과제로 남아 있다.무엇보다 '몬스터 허균'은 역사적 소재를 무겁게만 다루지 않았다. 풍자와 해학을 앞세운 현대판 마당극의 형식으로 관객과 호흡한다는 점도 특징이다. 극 중 꼭두각시놀음을 활용해 배우들이 인형과 대화를 나누고, 전통 연희의 '산받이' 형식을 통해 배우와 관객이 직접 소통한다. 무대와 객석의 경계를 허물고 관객을 놀이판으로 끌어들였다. 김관 연출은 공식 보도자료에서 연극의 현장성을 강조했다. 영상이 공연과 무대예술의 현장성을 대신할 수 없으며, 배우와 관객이 같은 공간과 시간을 공유하며 함께 호흡하는 놀이판을 만들겠다는 취지다.아울러 실제 공연에서도 배우들의 몸짓과 대사, 인형을 활용한 장면들이 작품에 활기를 더했다. 역사 속 인물들의 갈등을 관객이 보다 친근하게 받아들일 수 있도록 풀어낸 점이 눈에 띄었다. 이번 공연에서 눈길을 끈 것은 매창 역을 맡은 조연진 배우의 무대 뒤 이야기다. 조연진 배우는 무릎 치료를 받는 상황에서도 예술고등학교 수업과 연극 연습을 병행하며 공연을 준비했다고 한다.