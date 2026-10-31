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허균이 꿈꾼 대동세상... 400년 뒤에도 계속되는 질문

허균이 꿈꾼 대동세상... 400년 뒤에도 계속되는 질문

대학로 연극 '몬스터 허균', 권력과 불평등을 풍자하다... 조연진 배우, 매창 역으로 무대에 서다

김정아(byspirit36)
26.10.31 11:57최종업데이트26.10.31 11:57
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연극 '몬스터 허균' 포스터가 서울 종로구 대학로 스튜디오블루 공연장에 게시돼 있다.
연극 '몬스터 허균' 포스터가 서울 종로구 대학로 스튜디오블루 공연장에 게시돼 있다.김정아

지난 28일 서울 종로구 대학로 스튜디오블루에서 연극 '몬스터 허균'을 관람했다. 조선 중기의 문인이자 사상가인 허균(1569~1618)의 삶과 사상을 현대적 시선으로 풀어낸 작품이다. 2022년 제19회 공주 고마나루 국제연극제에서 대상을 받은 이 작품은 자유와 평등을 꿈꿨던 허균을 통해 권력의 속성과 사회적 불평등, 인간의 욕망을 무대 위에 펼쳐낸다.

대한민국 국민이라면 누구나 한 번쯤 들어봤을 이름 '홍길동'. <홍길동전>의 저자 허균은 신분제의 모순을 지적하고 사회적 차별에 문제를 제기했던 인물이다. 당시에는 파격적이었던 그의 사상은 오늘날에도 공정한 기회와 사회적 평등, 권력의 책임이라는 과제를 돌아보게 한다.

허균은 조선의 명문 사대부 집안에서 태어났지만, 당시의 신분질서와 유교적 봉건체제에 끊임없이 의문을 제기했다. 서자들과 교류하고 사회적 약자들의 삶에 관심을 기울였으며, 신분에 얽매이지 않고 인간이 자유롭고 평등하게 살아가는 세상을 꿈꿨다. 당대의 질서에 순응하기보다 사회의 모순을 드러내고 변화를 모색했던 그는 시대의 이단아로 여겨졌다. 그러나 그의 삶은 1618년 역모 혐의로 처형되면서 비극적으로 끝났다. 광해군은 허균을 '천하의 괴물'이라고 기록했고, 그는 오랫동안 금기의 인물로 남았다.

연극은 허균을 둘러싼 이 평가에 의문을 제기한다. 허균은 정말 시대를 어지럽힌 괴물이었을까, 아니면 시대가 받아들이지 못한 사상가였을까. 작품은 그를 일방적인 영웅으로 그리지 않았다. 허균이 살았던 시대의 정치적 모순과 인물 내면의 갈등을 함께 조명하며, 관객이 역사 속 허균을 여러 각도에서 바라보도록 했다.

특히 죽음을 앞둔 허균이 남겼다고 전해지는 마지막 한마디 '할 말이 있다'에 주목한다. 이러한 문제의식은 '죽어야 하는 광해군과 죽임을 당해야 하는 허균이 마지막으로 독대했다면?'이라는 가상의 설정으로 이어진다. 연극은 두 인물의 마지막 대화를 통해 권력과 신념, 시대의 모순을 무대 위에 펼쳐냈다.

왼쪽부터 허균 역 이형주, 산이 역 선정화, 매창 역 김가람, 이이첨 역 위훈, 매창 역 조연진, 광해군 역 남승화, 산받이 역 권이서, 길동·악사 역 권무성 배우가 연극 '몬스터 허균' 무대에 함께했다.
왼쪽부터 허균 역 이형주, 산이 역 선정화, 매창 역 김가람, 이이첨 역 위훈, 매창 역 조연진, 광해군 역 남승화, 산받이 역 권이서, 길동·악사 역 권무성 배우가 연극 '몬스터 허균' 무대에 함께했다.김정아

극 중 광해군은 처형을 앞둔 허균에게 술잔을 권한다. 죽음을 기다리는 허균은 자신이 목격한 조선 백성들의 비참한 삶과 그들이 품었던 소망을 이야기한다. 이어 서자인 홍길동을 주인공으로 <홍길동전>을 쓴 이유와 자신이 바랐던 세상에 대해서도 털어놓는다. 두 인물의 대화는 역사적 상상을 넘어 권력과 민중, 지배와 저항의 관계를 돌아보게 한다. 권력을 가진 사람은 누구를 위해 정치를 하는가. 사회의 모순을 지적하는 목소리는 왜 때로 위험한 존재로 취급받는가.

작품이 던지는 질문은 오늘을 살아가는 관객에게도 유효하다. 조선시대에는 태어난 신분이 삶의 기회를 좌우했지만, 오늘날에는 부모의 경제적 여건에 따라 자녀가 누리는 교육 기회와 환경에 차이가 나타난다. 경제력에 따른 사교육 접근성의 차이는 교육 격차로 이어질 수 있고, 이는 개인의 노력만으로 극복하기 어려운 현실이기도 하다. 물론 과거의 신분제와 현대사회의 불평등을 같은 선상에서 비교할 수는 없다. 그러나 출발선의 차이가 삶의 기회에 영향을 미치는 현실을 돌아보면, 허균이 꿈꿨던 자유롭고 평등한 세상은 오늘날에도 여전히 우리 사회가 풀어가야 할 과제로 남아 있다.

무엇보다 '몬스터 허균'은 역사적 소재를 무겁게만 다루지 않았다. 풍자와 해학을 앞세운 현대판 마당극의 형식으로 관객과 호흡한다는 점도 특징이다. 극 중 꼭두각시놀음을 활용해 배우들이 인형과 대화를 나누고, 전통 연희의 '산받이' 형식을 통해 배우와 관객이 직접 소통한다. 무대와 객석의 경계를 허물고 관객을 놀이판으로 끌어들였다. 김관 연출은 공식 보도자료에서 연극의 현장성을 강조했다. 영상이 공연과 무대예술의 현장성을 대신할 수 없으며, 배우와 관객이 같은 공간과 시간을 공유하며 함께 호흡하는 놀이판을 만들겠다는 취지다.

아울러 실제 공연에서도 배우들의 몸짓과 대사, 인형을 활용한 장면들이 작품에 활기를 더했다. 역사 속 인물들의 갈등을 관객이 보다 친근하게 받아들일 수 있도록 풀어낸 점이 눈에 띄었다. 이번 공연에서 눈길을 끈 것은 매창 역을 맡은 조연진 배우의 무대 뒤 이야기다. 조연진 배우는 무릎 치료를 받는 상황에서도 예술고등학교 수업과 연극 연습을 병행하며 공연을 준비했다고 한다.

연극 '몬스터 허균' 공연을 마친 배우들이 무대에 나와 객석을 향해 인사하며 관객들의 박수에 화답하고 있다.
연극 '몬스터 허균' 공연을 마친 배우들이 무대에 나와 객석을 향해 인사하며 관객들의 박수에 화답하고 있다.김정아

사실, 관객에게는 한 편의 공연이지만, 무대 위에서 자연스럽게 이어지는 장면 뒤에는 각자의 시간과 수많은 연습이 있었다. 무대 위 장면 뒤에 감춰진 배우들의 노력까지 생각하게 하는 대목이었다. 연극 '몬스터 허균'은 역사 속 인물의 비극적인 최후를 보여주는 데 머무르지 않았다. 허균이 왜 기존 질서에 의문을 제기했는지, 그가 바랐던 세상은 어떤 모습이었는지, 오늘날 우리가 얼마나 자유롭고 평등한 사회에서 살아가고 있는지 관객에게 질문을 던진다.

400여 년 전 허균이 꿈꿨던 자유롭고 평등한 세상은 오늘날 얼마나 실현됐을까. 신분제는 사라졌지만 경제적 격차와 교육 기회의 불평등, 특권의 대물림은 여전히 우리 사회가 풀어야 할 과제로 남아 있다. 법과 제도는 달라졌지만 누구에게나 공정한 기회가 주어지고 있는지, 사회적 약자의 목소리가 제대로 반영되고 있는지는 여전히 살펴봐야 할 문제다. 서울 종로구 대학로에서 만난 연극 '몬스터 허균'은 400여 년 전의 이야기를 통해 오늘날 우리 사회의 불평등과 공정의 의미를 다시 생각하게 한다. 허균이 꿈꿨던 세상은 과거의 이상에 머물러 있는 것일까, 아니면 우리가 지금도 만들어가야 할 사회의 모습일까.

조연진 배우는 "먼 길을 마다하지 않고 공연장을 찾아와 준 지인들과 객석에서 함께 호흡해 주신 관객 여러분께 깊이 감사드린다"며 고마움을 전했다. 이어 "무대에서 관객과 만나는 시간은 배우에게도 소중한 경험"이라며 오는 12월 새로운 작품으로 다시 관객과 만나겠다는 뜻을 밝혔다.

조연진 배우가 서울 종로구 대학로 스튜디오블루에서 공연을 마친 뒤 관객들에게 감사 인사를 전하고 있다. 이어 오는 12월 연극 무대에서 다시 만나자는 말로 관객들과 다음 만남을 약속했다.
조연진 배우가 서울 종로구 대학로 스튜디오블루에서 공연을 마친 뒤 관객들에게 감사 인사를 전하고 있다. 이어 오는 12월 연극 무대에서 다시 만나자는 말로 관객들과 다음 만남을 약속했다.김정아

한편 지난 10월 8일 막을 올린 이 작품은 오는 11월 1일 마지막 공연을 앞두고 있다. 서울 종로구 대학로 스튜디오블루에서 관객과 만나고 있으며, 2021년 제42회 서울연극제 무대예술상과 2022년 제19회 공주 고마나루 국제연극제 대상을 수상했다. 2022년에는 카자흐스탄 고려극장에 초청돼 해외 공연도 진행했다.

LP STORY가 기획하고 '날선시선 뾰족한 상상뿔'이 제작한 이번 공연은 박일석·이금구가 대본을 쓰고 김관이 연출을 맡았다. 음악감독 김승진과 움직임 감독 김성화가 참여해 역사극에 현대적인 감각을 더했다.
몬스터허균연극 조연진배우

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전국의 사회·문화·정치·교육 현장을 직접 찾아 취재하고, 기사로 전합니다.무엇보다 소소한 일상에서 여행하며 지역의 삶을 만나고, ‘사는이야기’를 씁니다.

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