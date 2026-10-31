KBL 개막 최다 연승 새 역사 쓴 삼성, 그 뒤를 받친 '베테랑' 이관희

개막 후 최다 연승을 달성하며 새 역사를 작성한 서울 삼성. 그 뒤를 받친 '베테랑' 이관희의 역할도 무시할 수 없었다.김상식 감독이 이끄는 서울 삼성은 30일 오후 7시 고양 소노아레나에서 열린 '2026~2027 KCC 프로농구' 손창환 감독의 고양 소노와 맞대결서 95-87로 승리했다.삼성은 이날 경기 승리로 KBL 역사에 새로운 기록을 작성했다. 바로 개막 최다 9연승을 달성했고, 이를 통해 최초의 1라운드 전승 팀으로 자리한 것. 이번 경기 내용은 쉽지 않았으나 이번 시즌 자리한 '승리 DNA'를 무시할 수 없었다.1·2쿼터에만 56점을 꽂으며 소노를 10점 차로 압도했지만, 3쿼터에 분위기가 급격하게 흔들렸다. 저스틴 구탕의 파울을 시작으로 턴오버만 무려 9개나 나왔고, 득점은 단 14점에 그쳤다. 소노는 제임스·이정현의 슈팅이 림을 통과, 어느새 스코어는 70-69로 1점 차가 됐다.일격을 허용한 삼성이었으나 4쿼터에 흔들리지 않았다. 칸터·구탕·이관희가 골을 터뜨리며 흐름을 뒤집었다. 특히 이규태가 3점 2방을 성공시키면서 분위기를 제대로 가져오는 데 성공, 결국 95-87 점수 차를 완성하면서 개막 후 최다 9연승을 완성했다.프로농구 역사상 새 기록을 작성한 삼성. 그 이면에는 김상식 감독의 명확한 역할 부여와 수비 조직력 강화, 그리고 국내 선수들의 공격 자신감을 끌어올린 변화가 자리하고 있는 가운데 이 선수의 '헌신'을 빼놓을 수가 없다. 바로 베테랑 이관희다.삼성은 이번 시즌을 앞두고 핵심 가드 이대성이 장기 부상으로 이탈하며 백코트에 공백이 생겼다. 이 과정에서 이관희는 자연스럽게 출전 시간을 늘렸고, 베테랑다운 득점력과 안정적인 경기 운영으로 이대성의 빈자리를 확실하게 메우고 있다.사실 지난 시즌에도 이관희의 활약은 꾸준했다. 정규리그 54경기에 모두 나서 평균 24분 54초 동안 10.3점 2.5리바운드 2.6어시스트를 기록했고, 3점 성공률도 36.8%를 남겼다. 국내 선수로서 전 경기 출전과 평균 두 자릿수 득점을 기록했다는 점에서 충분한 경쟁력을 보여준 것.다만 공격 효율 측면에서는 아쉬움을 남겼다. 야투 성공률은 39.3% TS는 51%에 그친 것. 그러나 이번 시즌은 효율이 확실하게 살아난 모습이다. 앞선 8경기에 나선 이관희는 평균 19분 24초를 소화하며 9.8점 2.8리바운드 1.5어시스트를 기록했다.지난 시즌보다 출전 시간은 5분 이상 줄었고, 득점은 0.5점 감소한 모습이다. 하지만 효율은 확실하게 좋아졌다. 야투 성공률은 지난 시즌 39.3%에서 46.9%로 상승했고, 3점슛 성공률 역시 36.8%에서 38.2%로 올랐다.즉 제한된 출전 시간 속에서도 공격 생산성을 유지하며 삼성의 상승세를 든든하게 뒷받침하고 있는 이관희인 셈.그리고 이번 경기에서도 중요한 순간 해결사 역할을 해냈다. 베스트 5로 나선 이관희는 1쿼터에만 3점 2방과 2점 슛 1개를 성공시키는 모습이었다. 3쿼터에도 출발은 좋았다. 자유투와 2점과 이정현의 슈팅을 블락했고, 이어 3점 슛까지 꽂는 데 성공했다.이후 이정현에게 반칙을 범하면서 팀 파울과 함께 턴오버까지 나오며 흔들리는 듯했지만, 4쿼터에도 존재감을 드러냈다. 4쿼터 시작 후 75-73으로 바짝 쫓기는 상황에서 2점 슛을 기록하며 팀에 리드를 선사했고, 이어 2점을 꽂으면서 소노의 추격 의지를 꺾었다.이날 이관희는 팀 국내 선수 중 최다 득점인 18점을 시작으로 야투 성공률 77.8% 3점 슛 성공률 100% 자유투 성공률 100%를 기록, 공격 효율 끝판왕의 모습을 보여줬다.이번 시즌 팀이 연승 행진을 달릴 수 있었던 이유 중 하나는 이관희의 이런 꾸준함 덕분이고, 소노와 맞대결에서도 이를 확실하게 증명하며 활짝 웃었다.한편, 승장 김상식 감독은 경기 후 방송사와 인터뷰에서 "정말 선수들 다 열심히 하고 있다. 모든 선수에게 칭찬하고 싶다"라고 답했다.끝으로 삼성 팬들이 다시 집결하고 있다는 질문에 대해서는 김 감독은 "결국은 팬 여러분께 보여드리기 위해 이렇게 연습했던 거기 때문에, 최선을 다해보겠다. 너무 감사드린다"라고 활짝 웃었다.삼성은 내달 1일 홈으로 돌아가 서울SK와 2라운드 경기를 치르게 된다.